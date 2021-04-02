Усиление обстрелов на Донбассе не повод призывать резервистов, - "слуга народа" Завитневич

Призыв резервистов на фронт возможен лишь в случае "резкого обострения" ситуации на Донбассе. Усиление обстрелов не повод призывать на передовую "армию ветеранов".

Об этом заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности Александр Завитневич (СН), говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Усиление обстрелов на линии разграничения не является основанием для призыва резервистов", - уверен Завитневич.

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Он добавил, что для поддержания навыков резервистов и стимулирования их заключать контракты на службу - ежегодно планируют проводить сборы для около 20-25 тысяч человек.

"Согласно концепции военной кадровой политики в ВСУ на период до 2025 года, в условиях продолжения действия особого периода, планируется иметь на учете общую численность оперативного резерва на уровне около 250 тысяч человек", - сказал Завитневич.

Напомним, днями Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект, который позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.