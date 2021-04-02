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Новости Агрессия России против Украины
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Усиление обстрелов на Донбассе не повод призывать резервистов, - "слуга народа" Завитневич

Усиление обстрелов на Донбассе не повод призывать резервистов, -

Призыв резервистов на фронт возможен лишь в случае "резкого обострения" ситуации на Донбассе. Усиление обстрелов не повод призывать на передовую "армию ветеранов".

Об этом заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности Александр Завитневич (СН), говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Усиление обстрелов на линии разграничения не является основанием для призыва резервистов", - уверен Завитневич.

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Он добавил, что для поддержания навыков резервистов и стимулирования их заключать контракты на службу - ежегодно планируют проводить сборы для около 20-25 тысяч человек.

"Согласно концепции военной кадровой политики в ВСУ на период до 2025 года, в условиях продолжения действия особого периода, планируется иметь на учете общую численность оперативного резерва на уровне около 250 тысяч человек", - сказал Завитневич.

Напомним, днями Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект, который позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.

Автор: 

призыв (743) Донбасс (26956) резервисты (61) Завитневич Александр (54)


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Топ комментарии
+12
Зеленський мені нагадує Льоню Голубкова з МММ, а його виборці - халявщиків. А джек-пот отримує пуйло та беня.
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02.04.2021 10:49
+10
Вы своими законами загнали резервистов в рабство, а теперь сказки рассказываете.
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02.04.2021 10:48
+10
Идиоты зедебильные причем тут обстрелы? русские стянули к нашим границам практически 25 батальонных групп,на подходе еще 28( батальонная группа с усилением практически полк).Разве это не причина??
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02.04.2021 10:57
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И это говорит тот, кто окончил киевское военное училище связи.
Впрочем оно после не служило, и на фронте не бывало, что уСЛУжливое..
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02.04.2021 10:48 Ответить
Вы своими законами загнали резервистов в рабство, а теперь сказки рассказываете.
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02.04.2021 10:48 Ответить
УМЦ закликає Президента ветувати Закон щодо "кріпацтва резервістів"
https://mil.in.ua/uk/news/umts-zaklykaye-prezydenta-vetuvaty-zakon-shhodo-kripatstva-rezervistiv/
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02.04.2021 10:52 Ответить
Зеленський мені нагадує Льоню Голубкова з МММ, а його виборці - халявщиків. А джек-пот отримує пуйло та беня.
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02.04.2021 10:49 Ответить
Подождем, пока начнут обстреливать Киев.
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02.04.2021 10:50 Ответить
Посилення обстрілів на Донбасі не привід призивати резервістів, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 9614
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02.04.2021 11:26 Ответить
судя по фото этого гаденыша, он приедет учиться в Киев на бюджет. Неужто никто не оценит его мечты?
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02.04.2021 12:18 Ответить
он сам всё оценит,когда увидит тысячи своих братьев по разуму,воющих от боли на поле боя и в госпиталях,безруких,безногих,с торчащими наружу костями,сожженных и слепых,но будет поздно..
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02.04.2021 12:27 Ответить
таких малолетних "легионеров" надо *****...ть еще в колыбели. Срать он мечтает прилюдно, насиловать, убивать. Фамилия липовая, но морда на фото не нарисованная. А приехать за халявой вполне может. Наша власть будет целовать в жопу, учить, кормить - все за наш счет. За счет тех, кого он так смачно в своих мечтах уже убил, перед этим изнасиловав во все дырки.
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02.04.2021 12:35 Ответить
Пойди это на передовой расскажи, сучёнок.
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02.04.2021 10:52 Ответить
Оно говорит то ,что ему прикажут
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02.04.2021 10:53 Ответить
Так це вже й не ти вирішуєш,або менделиха або дєрмак,чи хто зараз за отамана.
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02.04.2021 10:57 Ответить
Идиоты зедебильные причем тут обстрелы? русские стянули к нашим границам практически 25 батальонных групп,на подходе еще 28( батальонная группа с усилением практически полк).Разве это не причина??
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02.04.2021 10:57 Ответить
Нужно объявлять пред мобилизационные мероприятия. Или совместные учения со странами НАТО. Но это не про зеленого говнокомандующего.
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02.04.2021 11:02 Ответить
Усиление обстрелов на Донбассе не повод призывать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 4638
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02.04.2021 11:06 Ответить
а причина тут дуже проста, злити Україну. для призову резервістів та оголошення мобілізації це час, якого в них не буде. як і для формування та підсилення діючих підрозділів.
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02.04.2021 11:07 Ответить
У этих ЗЕ-ворюг, даже Путин под Киевом будет стоять - для них это не повод мобилизовать резервистов....
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02.04.2021 10:58 Ответить
Да хоть на польской границе - они будут уже далеко
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02.04.2021 11:04 Ответить
через Чернігів до Києва кацапській бронетехніці години з три ходу...не певен, що пара заритих по трасі наших танків їх сильно зупинять.
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02.04.2021 11:27 Ответить
Зачем кого-то призывать, когда готовится капитуляция.
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02.04.2021 11:03 Ответить
Слуги так и говорят ,что они один народ с московитами,я одного не пойму как они во власть попали,и почему их в годы войны держат во власти?
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02.04.2021 11:12 Ответить
Так они не врут... Они один Совок и есть...во главе с роялистом... манкурты без роду-племени... А во власть попали ... это украинцам петя надоел... а понять, что голосовать надо за умных, а не за раскрученных тямы не хватило...
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02.04.2021 12:12 Ответить
Усиление обстрелов на Донбассе не повод призывать резервистов, .. а завтра слуги скажут, что контрактникам не запрещают помогать в Крыму российским военным строить военные базы
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02.04.2021 11:04 Ответить
"Дебіл,б###дь." Це була цитата,якщо що...
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02.04.2021 11:09 Ответить
Не так тревожит скопление российских войск у украинской границы, как заявление президента Зеленского «мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии, как о самом быстром тактическом шаге». ???!!!
Не так напрягает возможность российского наступления, как то, что украинский суд не выпускает из тюрьмы Андрея Антоненко, потому что ветеран войны - это для суда отягчающее обстоятельство.
Кто будет воевать, сражаться до последнего дыхания, если это позорное клеймо в глазах власти?
Не так беспокоит перспектива эскалации войны, как наличие в Верховной Раде депутатского большинства «слуг», в котором только три десятка приличных людей, а другие «свалят из этой страны» при первой опасности.
НЕ ОПАСНОСТИ ПУГАЮТ,
А ТОТ ДУХ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ И НЕНАВИСТИ К ПАТРИОТИЗМУ КАК ЯВЛЕНИЮ, ЧТО С СОБОЙ ПРИНЕСЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ».



Сами они страну защитить не способны и не хотят этогоделать. и плевать бы на них, но они травят, уничтожают и унижают тех, кто потенциально мог бы страну защищать.
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02.04.2021 11:16 Ответить
тем хуже будет для них,когда начнётся..
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02.04.2021 11:28 Ответить
а фіни восени 1939 так не думали...
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02.04.2021 11:18 Ответить
Может повод будет тогда ,когда путлер даст команду своим псам-вагнеровцам штурмовать Киев,Харьков, Одесу???..Вооружённый ,подготовленный воин способен нанести большой урон врагу ,перейти в контрнаступление и отбросить агресора назад в кремлёвский мордор..Согласен что должны быть и пряники ,кроме штрафных наказаний для резервистов ..Например всем атошникам:сделать налоговые льготы для бизнеса;зароплату в более20тис.грв ..; срочно отыскать в земельном резерве и выделить земельные участки для строительства в черте города ,да ещё обещанные по 2 га плюс также на дачи по 10 соток в деревнях..,да ещё по желанию строить жильё для семей контрактников ,да ещё выделять по 10га всем тем , кто получил увечия ( инвалидность) ..,тогда уже и лохами не повернётся язык назвать наших воинов, ...,потому что будет стимул защищать свою страну,которая что -то им даёт ..
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02.04.2021 11:47 Ответить
А этот Маланкевич не желает в сборах поучаствовать, приближенным к боевым действиям? Или только пАгАвАрить?
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02.04.2021 12:06 Ответить
Призивайте, але спочатку уклоністів і бажано із маси 73% приколістів і стомлених від війни.
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02.04.2021 15:25 Ответить
 
 