Усиление обстрелов на Донбассе не повод призывать резервистов, - "слуга народа" Завитневич
Призыв резервистов на фронт возможен лишь в случае "резкого обострения" ситуации на Донбассе. Усиление обстрелов не повод призывать на передовую "армию ветеранов".
Об этом заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности Александр Завитневич (СН), говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Усиление обстрелов на линии разграничения не является основанием для призыва резервистов", - уверен Завитневич.
Он добавил, что для поддержания навыков резервистов и стимулирования их заключать контракты на службу - ежегодно планируют проводить сборы для около 20-25 тысяч человек.
"Согласно концепции военной кадровой политики в ВСУ на период до 2025 года, в условиях продолжения действия особого периода, планируется иметь на учете общую численность оперативного резерва на уровне около 250 тысяч человек", - сказал Завитневич.
Напомним, днями Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект, который позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.
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Впрочем оно после не служило, и на фронте не бывало, что уСЛУжливое..
https://mil.in.ua/uk/news/umts-zaklykaye-prezydenta-vetuvaty-zakon-shhodo-kripatstva-rezervistiv/
Не так напрягает возможность российского наступления, как то, что украинский суд не выпускает из тюрьмы Андрея Антоненко, потому что ветеран войны - это для суда отягчающее обстоятельство.
Кто будет воевать, сражаться до последнего дыхания, если это позорное клеймо в глазах власти?
Не так беспокоит перспектива эскалации войны, как наличие в Верховной Раде депутатского большинства «слуг», в котором только три десятка приличных людей, а другие «свалят из этой страны» при первой опасности.
НЕ ОПАСНОСТИ ПУГАЮТ,
А ТОТ ДУХ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ И НЕНАВИСТИ К ПАТРИОТИЗМУ КАК ЯВЛЕНИЮ, ЧТО С СОБОЙ ПРИНЕСЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ».
Сами они страну защитить не способны и не хотят этогоделать. и плевать бы на них, но они травят, уничтожают и унижают тех, кто потенциально мог бы страну защищать.