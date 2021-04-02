Посилення обстрілів на Донбасі не привід призивати резервістів, - "слуга народу" Завітневич

Призов резервістів на фронт можливий лише в разі "різкого загострення" ситуації на Донбасі. Посилення обстрілів не привід призивати на передову "армію ветеранів".

Про це заявив глава парламентського комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич (СН), говориться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Посилення обстрілів на лінії розмежування не є підставою для призову резервістів", - упевнений Завітневич.

Він додав, що для підтримки навичок резервістів і стимулювання їх укладати контракти на службу - щорічно планують проводити збори для близько 20-25 тисяч осіб.

"Згідно з концепцією військової кадрової політики в ЗСУ на період до 2025 року, в умовах продовження дії особливого періоду, планується мати на обліку загальну чисельність оперативного резерву на рівні близько 250 тисяч осіб", - сказав Завітневич.

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Нагадаємо, днями Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт, який дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.