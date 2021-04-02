Посилення обстрілів на Донбасі не привід призивати резервістів, - "слуга народу" Завітневич
Призов резервістів на фронт можливий лише в разі "різкого загострення" ситуації на Донбасі. Посилення обстрілів не привід призивати на передову "армію ветеранів".
Про це заявив глава парламентського комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич (СН), говориться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Посилення обстрілів на лінії розмежування не є підставою для призову резервістів", - упевнений Завітневич.
Він додав, що для підтримки навичок резервістів і стимулювання їх укладати контракти на службу - щорічно планують проводити збори для близько 20-25 тисяч осіб.
"Згідно з концепцією військової кадрової політики в ЗСУ на період до 2025 року, в умовах продовження дії особливого періоду, планується мати на обліку загальну чисельність оперативного резерву на рівні близько 250 тисяч осіб", - сказав Завітневич.
Нагадаємо, днями Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт, який дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.
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Впрочем оно после не служило, и на фронте не бывало, что уСЛУжливое..
https://mil.in.ua/uk/news/umts-zaklykaye-prezydenta-vetuvaty-zakon-shhodo-kripatstva-rezervistiv/
Не так напрягает возможность российского наступления, как то, что украинский суд не выпускает из тюрьмы Андрея Антоненко, потому что ветеран войны - это для суда отягчающее обстоятельство.
Кто будет воевать, сражаться до последнего дыхания, если это позорное клеймо в глазах власти?
Не так беспокоит перспектива эскалации войны, как наличие в Верховной Раде депутатского большинства «слуг», в котором только три десятка приличных людей, а другие «свалят из этой страны» при первой опасности.
НЕ ОПАСНОСТИ ПУГАЮТ,
А ТОТ ДУХ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ И НЕНАВИСТИ К ПАТРИОТИЗМУ КАК ЯВЛЕНИЮ, ЧТО С СОБОЙ ПРИНЕСЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ».
Сами они страну защитить не способны и не хотят этогоделать. и плевать бы на них, но они травят, уничтожают и унижают тех, кто потенциально мог бы страну защищать.