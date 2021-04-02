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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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660 тыс. пенсионеров на оккупированном Донбассе получают украинские пенсии, - Лазебная

660 тыс. пенсионеров на оккупированном Донбассе получают украинские пенсии, - Лазебная

На оккупированных территориях до начала боевых действий был 1 млн 128 тыс. пенсионеров и пенсионерок. Около миллиона подали заявку на продление получения выплат на подконтрольной Украине территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Потом был установлен механизм, который требовал зарегистрироваться на подконтрольной территории. Часть людей отсеялась. Сейчас 660 тыс. пенсионеров и пенсионерок из оккупированного Донбасса получают украинские пенсии. Независимо от того, проживают они в Киеве, или просто зарегистрированы у родственников, а живут на оккупированной территории. Я сторонница того, что человек, заработавший стаж в Украине, имеет право на эту пенсию", - отметила глава Минсоцполитики.

По словам Лазебной, сейчас власть работает над упрощением системы получения украинских пенсий.

"Для этого у нас на нескольких КПВВ уже созданы современные Центры предоставления админуслуг. Там присутствуют работницы и работники Пенсионного фонда. То есть не надо уже дальше ехать, с человеком могут поработать на месте", - добавила министр.

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Автор: 

оккупация (10167) пенсионеры (837) пенсия (2161) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+24
По словам Лазебной, сейчас власть работает над упрощением системы получения украинских пенсий.

*****, за какие такие заслуги? За "Путенвведи"???
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02.04.2021 11:43
+15
Кормят за эти деньги своих уе-нов которые убивают наших солдат.
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02.04.2021 11:44
+11
оккупант должен обеспечивать оккупируемых..
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02.04.2021 11:44
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хорошо пенисы устроились!
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02.04.2021 11:43 Ответить
А може нехай переїзджають на неокуповану територію і тут отримують? Бо херня якась виходить.
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02.04.2021 11:43 Ответить
меня не устраивают рашисты оккупировавшие бамбас и пенсионеры кричавшие приди-введи и цеплявшие триколоры на свои дома. еще меня не устраивают хитрож.пики получающие пенсии и у себя в луганде и у нас в Украине. еще меня не устраивает то, что из за лугандоновских сепаров-пенсионеров обходящихся пенсионному фонду недёшево моей матери пенсию не прибавляют а на 2 тыс гр. в месяц попробуй проживи... ферштейн румын?
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02.04.2021 12:08 Ответить
вони не переїдуть, це ж пенси.
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02.04.2021 13:49 Ответить
они и там и там получают
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02.04.2021 11:43 Ответить
По словам Лазебной, сейчас власть работает над упрощением системы получения украинских пенсий.

*****, за какие такие заслуги? За "Путенвведи"???
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02.04.2021 11:43 Ответить
И продолжают ненавидеть бандер? Ах да, я же забыл, они заработали эту пенсию.
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02.04.2021 11:44 Ответить
А то.Кормили всю Европу.
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02.04.2021 11:50 Ответить
Искренне желаю и Вам заработать пенсию.
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02.04.2021 12:00 Ответить
Кормят за эти деньги своих уе-нов которые убивают наших солдат.
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02.04.2021 11:44 Ответить
оккупант должен обеспечивать оккупируемых..
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02.04.2021 11:44 Ответить
А за що ми їм платимо? Дайте вгадаю, за патріотизм?
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02.04.2021 11:45 Ответить
Допустимо, Ви позичили у людини гроші. Людина виїхала в іншу країну. Ваш борг перед людиною зостався чи зник?
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02.04.2021 13:38 Ответить
Некоректний приклад. У нас солідарна пенсійна система, у нас не має перед ними, ніякого боргу.
Тут доречніше так - ти годував козу і мав з неї молоко. Коза втекла за паркан до сусіда, він її доїть, а голодне рило, вона чомусь скрізь паркан до тебе суне...
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05.04.2021 16:46 Ответить
Ваш приклад можна віднести лише до колаборантів. Я не бачу аргументації того, що держава не має боргу перед пенсіонерами, які проживають в іншій країні. Наскільки мені відомо, емігранти-пенсіонери з України до Ізраілю від України щось отрумують.
Але не можна називати всіх колаборантами, бо вони вимушено опинилися на окупованій території. Там є і патріоти України. Але ця сторона: патріот/не патріот юридичного значення не має. Давайте поглянемо трохи ширше. До війни українські пенси на тих територіях отримували пенсію пожиттєво, а, опинившись в окупації, вони таке право чомусь начебто втратили. Не коректно згадувати про якісь виплати пенсам від окупантів, бо то їхній обов'язок, а обов'язок України нікуди не зник.
Примірте на себе ситуацію: ворог захопив Вашу область, війна, безлад, зупинилися виробництва, закриті магазини, та ще й Україна пенсією перестала допомагати. На що жити? Хіба Ви не будете відчувати, що Вас кинула рідна країна? Будете!
Якщо всіх записати у колаборанти, тобто відмовитися від своїх ні в чому не винних громадян, то так простіше, а декому це здається навіть патріотичним, але це не морально.
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05.04.2021 18:05 Ответить
"Було б корито,а свині будуть." Приказка народна,якщо що...
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02.04.2021 11:46 Ответить
вот тебе новость..
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02.04.2021 11:49 Ответить
шо за лабуда? чим поднипровський украинец видризняється від придністровського або побузького українця????
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02.04.2021 17:11 Ответить
незаконные пенсии отобранные в украницев, пенсии оркам отменить, средста направить на вооружение и на армию.
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02.04.2021 11:51 Ответить
Пускай им СССР платит они туда хотели!!
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02.04.2021 11:58 Ответить
Это только в нашей дебильной стране может такое быть, когда кормят оккупированные территории и свободное посещение туда-сюда.
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02.04.2021 11:58 Ответить
Причому тут Україна , що її треба обзивати , бо понавибирали різних зе з лазєбними ? З 1991 року - як не комуняка , так зек-комуняка . А вони і є посібниками окупантів . А окупанти платять своїм .
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02.04.2021 12:10 Ответить
До войны с ордой ,Украина просуществовала 23 года.Стало быть ,назначенные Украиной пенсии ,имеют максимально возможный "украинский стаж" 22года......и меньше. В 2014 г. даунецкие пенсионеры сильно захотели жить по-багатому ,для чего изменили Родине и перешли на сторону захватчика. Для многих предательство оправдалось....Получают по ДВЕ пенсии + гум .помощь и другие плюшки. И почему бы им не выступать за консервацию ??? Что-то не ладно у нас пенсионной политикой.... Слишком много людей получают не заслуженное"!
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02.04.2021 11:59 Ответить
Дык знаем об этих, более 1млн. сепарах-пенсах, что воевали против Украины и др., что прогласили войну на нашу многострадальную землю. И как им, болезным, трудно и тяжело живется на две пенсии знаем. Только вот нам неизвестна статистика перечисления в ПФУ предприятиями ордло за период 2013-2021 гг . ))) А ведь в Украине "солидарная пенсионная система" и пенсия выплачивается пенсам не из их собственных отчислений в ПФУ 30 лет назад, а из теперешних отчислений предприятимя ордло.
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02.04.2021 12:01 Ответить
Пока это территория Украины, аргумент не состоятельный.
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02.04.2021 12:07 Ответить
Так плати їм сам ! Не можеш ? То не неси ху..ю .
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02.04.2021 12:12 Ответить
Лазєбную - в днрлнр ! Її пенсіонери живуть там . В Україні людям відмовляють або дають копійки , а дєдамваєвалям платять . Ну не пі..ри ?
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02.04.2021 12:05 Ответить
Якщо Лавров зібрався знищити Україну як державу, то хто ж їм буде платити пенсії у подальшому? Пенсійний фонд маладої режбублига?
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02.04.2021 12:05 Ответить
Какая ему разница?
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02.04.2021 12:06 Ответить
Лазебна: "Я прихильниця того, що людина, яка заробила стаж в Україні, має право на цю пенсію"

- Звісно, гроші-то не твої, можна і потринькати на другу пенсію тим, хто живе на окупованих територіях.
Мені це нагадує схему рейдерства. Коли з державного підприємства забирали активи, а усі обов"язки вішали на те саме державне підприємство. Так тут тепер це робиться у масштабах держави. Гроші ідуть у чорну діру, вони не повертаються в економіку України, на них не нараховують 20% НДС, вони напряму чи опосередковано у вигляді "податків" терористам ідуть на підтримку цих ЛДНРів.
Підтримувати пенсіонерів в ЛДНРах, то обов"язок окупанта. Хто хоче, нехай переїджають і живуть на неокупованій частині.
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02.04.2021 12:06 Ответить
Треба гроші з забраженням Бендери та УПА для видачі їм пенсії.
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02.04.2021 12:12 Ответить
Да они получают украинскую пенсию и дополнительно получают оккупационную пенсию которую им пересчитали от украинской по курсу 2 рубля за одну гривну ( курс правда не очень справедлив, но все же). По факту они таким образом получают все эти годы по две пенсии. А с учетом что это "шахтерский край" пенсии там "мама не горюй" не чета обще украинским. Есть правда пенсионеры ( их очень мало) которые по идейным соображениям не получают рашен пенсии, а есть которые из за сложностей пересечения КПП и регистрации в Украине не получают украинской пенсии ( в связи с тем что все это связано с затратами и физическими и моральными и финансовыми ( там на этом целый вид бизнеса процветает) Теперь к вопросу, положены ли украинские пенсии пенсионерам ОРДЛО, с одной стороны оккупант отвечает за содержание людей на оккупированных территориях и по логике это проблема РФ, и вдобавок подавляющая часть пенсионеров ОРДЛО, кричали " путин приди","хоть камни на голову но с РФ", " лучше повеситься чем вернуться обратно в Украину" ( и такие высказывания есть), " мы народ ДоУнбасса", блокировали продвижение ВСУ и т.д. Ходят на референдумы, митинги, выборы и т.д. в общем полностью поддерживают оккупационный режим. ( тут уже вопрос не о пенсии а о государственной измене в пору ставить) Ну и кроме того оккупированные территории не платят налоги в пенсионный фонд, что также немаловажно и объявили себя " независимыми государствами", что возлагает на них пенсионное обеспечение " своих граждан". В связи со всем этим вопрос довольно спорный, давать ли пенсию пенсионерам ОРДЛО или нет.
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02.04.2021 12:17 Ответить
Якщо, территорія у нас офіційно вважається окупованою, то ніякого спірного питання не має.
То і турбуватися про мешканців, зокрема і про пенсіонерів, повинен окупант
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02.04.2021 12:22 Ответить
Вони хочуть повернутися в Україну ? Ні ! Вони тут потрібні ? 30 років найбільше каламутили воду . Знайдеться хоча б якийсь політик чи організація , що не побояться прямо сказати - не потрібна Укркаїні ця чорна дірка ? Вони це чудово всі розуміють . І нехай пробачають Українці , які там жили , але вони краще мене знають , що там за контінгент .
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02.04.2021 12:19 Ответить
Українські платники податків утримують пенсіонерів лднр які люто ненавидять Україну ,вони отримують дві пенсії ,а тепер логічно хай подумають керівники ,чи багато знайдется тих хто від однієї пенсії захоче відмовитись ? Що ж створюйте сепарам комфортні умови,тільки тоді не питайте чого вони не хочуть в Україну.
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02.04.2021 12:31 Ответить
Ау, Лабазная!
В Украине пенсионная система - СОЛИДАРНАЯ!
А это значит, что пенсии ОРДЛОвцам выплячиваются из денег, собранных с СЕЙЧАС работающих на территории, подконтрольной Ураине!
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02.04.2021 12:46 Ответить
Мне интересна ваша логика.
Если человек всю жизнь проработал в Украине исправно платил ЕСВ, а на старости лет решил переехать, например, в Швейцарию. То ему пенсия, по-вашему, не положена т. к. население Швейцарии не платит взносы в ПФУ?
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02.04.2021 13:19 Ответить
Если переедет в Швейцарию, то украинскую пенсию получать не будет. У нас только сепарам везде дорога.
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02.04.2021 13:45 Ответить
Жители Швейцарии пока не призывают "Путин, приди!"....
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02.04.2021 17:07 Ответить
шахрайство чистої води. Там стільки пенсіонерів і до війни не було. Хтось на цьому заробляє тут, а там ці пенсії йдуть на оплату терористів
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02.04.2021 13:10 Ответить
Мне интересно - карточки имеют срок действия. Они их обменивают? Может тот пенсионер уже умер . а карточка получает его пенсию. 7 И откуда там могут взяться еще новые пенсионеры если украинские предприятия . которые платили налоги в бюджет там не работают 7 лет Нет налогов - нет стажа . ведь так ?
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02.04.2021 13:58 Ответить
Нет налогов-нет пенсии.
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02.04.2021 19:37 Ответить
непогано, отримують українську пенсію, голосують за "рюській мір" і за це отримують кацапську пенсію. "ласкаве телятко двох мамок смокче"
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02.04.2021 15:59 Ответить
Дебилы! Они думают, что таким образом воспитают любовь к Украине, у этих "путен памаги". У меня по соседству живет одна такая "несчстная пенсионерка", считает, ***** сделал правильно, вторгнувшись в Крым: "чего вы к нам, укры, приперлись". При этом получает пенсию тут и там, и постоянно поливает Украину дерьмом. Лугандонские, неблагодарные свиньи, никогда не вспомнят о помощи из Украины, это же параша их спасла от "баньдеровцев". Будут получать бабло с наших налогов и посмеиваться. Они же спали и видели себя в параше, так пусть теперь удавятся от саоего руцкава благополучия.
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02.04.2021 16:05 Ответить
 
 