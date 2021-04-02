660 тыс. пенсионеров на оккупированном Донбассе получают украинские пенсии, - Лазебная

На оккупированных территориях до начала боевых действий был 1 млн 128 тыс. пенсионеров и пенсионерок. Около миллиона подали заявку на продление получения выплат на подконтрольной Украине территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Потом был установлен механизм, который требовал зарегистрироваться на подконтрольной территории. Часть людей отсеялась. Сейчас 660 тыс. пенсионеров и пенсионерок из оккупированного Донбасса получают украинские пенсии. Независимо от того, проживают они в Киеве, или просто зарегистрированы у родственников, а живут на оккупированной территории. Я сторонница того, что человек, заработавший стаж в Украине, имеет право на эту пенсию", - отметила глава Минсоцполитики.

По словам Лазебной, сейчас власть работает над упрощением системы получения украинских пенсий.

"Для этого у нас на нескольких КПВВ уже созданы современные Центры предоставления админуслуг. Там присутствуют работницы и работники Пенсионного фонда. То есть не надо уже дальше ехать, с человеком могут поработать на месте", - добавила министр.

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