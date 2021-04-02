660 тыс. пенсионеров на оккупированном Донбассе получают украинские пенсии, - Лазебная
На оккупированных территориях до начала боевых действий был 1 млн 128 тыс. пенсионеров и пенсионерок. Около миллиона подали заявку на продление получения выплат на подконтрольной Украине территории.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
"Потом был установлен механизм, который требовал зарегистрироваться на подконтрольной территории. Часть людей отсеялась. Сейчас 660 тыс. пенсионеров и пенсионерок из оккупированного Донбасса получают украинские пенсии. Независимо от того, проживают они в Киеве, или просто зарегистрированы у родственников, а живут на оккупированной территории. Я сторонница того, что человек, заработавший стаж в Украине, имеет право на эту пенсию", - отметила глава Минсоцполитики.
По словам Лазебной, сейчас власть работает над упрощением системы получения украинских пенсий.
"Для этого у нас на нескольких КПВВ уже созданы современные Центры предоставления админуслуг. Там присутствуют работницы и работники Пенсионного фонда. То есть не надо уже дальше ехать, с человеком могут поработать на месте", - добавила министр.
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*****, за какие такие заслуги? За "Путенвведи"???
Тут доречніше так - ти годував козу і мав з неї молоко. Коза втекла за паркан до сусіда, він її доїть, а голодне рило, вона чомусь скрізь паркан до тебе суне...
Але не можна називати всіх колаборантами, бо вони вимушено опинилися на окупованій території. Там є і патріоти України. Але ця сторона: патріот/не патріот юридичного значення не має. Давайте поглянемо трохи ширше. До війни українські пенси на тих територіях отримували пенсію пожиттєво, а, опинившись в окупації, вони таке право чомусь начебто втратили. Не коректно згадувати про якісь виплати пенсам від окупантів, бо то їхній обов'язок, а обов'язок України нікуди не зник.
Примірте на себе ситуацію: ворог захопив Вашу область, війна, безлад, зупинилися виробництва, закриті магазини, та ще й Україна пенсією перестала допомагати. На що жити? Хіба Ви не будете відчувати, що Вас кинула рідна країна? Будете!
Якщо всіх записати у колаборанти, тобто відмовитися від своїх ні в чому не винних громадян, то так простіше, а декому це здається навіть патріотичним, але це не морально.
- Звісно, гроші-то не твої, можна і потринькати на другу пенсію тим, хто живе на окупованих територіях.
Мені це нагадує схему рейдерства. Коли з державного підприємства забирали активи, а усі обов"язки вішали на те саме державне підприємство. Так тут тепер це робиться у масштабах держави. Гроші ідуть у чорну діру, вони не повертаються в економіку України, на них не нараховують 20% НДС, вони напряму чи опосередковано у вигляді "податків" терористам ідуть на підтримку цих ЛДНРів.
Підтримувати пенсіонерів в ЛДНРах, то обов"язок окупанта. Хто хоче, нехай переїджають і живуть на неокупованій частині.
То і турбуватися про мешканців, зокрема і про пенсіонерів, повинен окупант
В Украине пенсионная система - СОЛИДАРНАЯ!
А это значит, что пенсии ОРДЛОвцам выплячиваются из денег, собранных с СЕЙЧАС работающих на территории, подконтрольной Ураине!
Если человек всю жизнь проработал в Украине исправно платил ЕСВ, а на старости лет решил переехать, например, в Швейцарию. То ему пенсия, по-вашему, не положена т. к. население Швейцарии не платит взносы в ПФУ?