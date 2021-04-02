660 тис. пенсіонерів на окупованому Донбасі отримують українські пенсії, - Лазебна

На окупованих територіях до початку бойових дій був 1 млн 128 тис. пенсіонерів і пенсіонерок. Приблизно мільйон подали заявку на продовження отримання виплат на підконтрольній Україні території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

"Потім був встановлений механізм, який вимагав зареєструватися на підконтрольній території. Частина людей відсіялася. Зараз 660 тис. пенсіонерів та пенсіонерок з окупованого Донбасу отримують українські пенсії. Незалежно від того, чи мешкають вони у Києві, чи просто зареєстровані у родичів, а мешкають на окупованій території. Я прихильниця того, що людина, яка заробила стаж в Україні, має право на цю пенсію", - зазначила глава Мінсоцполітики.

За словами Лазебної, зараз влада працює над спрощенням системи отримання українських пенсій.

"Для цього у нас на кількох КПВВ уже створені сучасні Центри надання адмінпослуг. Там присутні працівниці та працівники Пенсійного фонду. Тобто не треба уже далі їхати, з людиною можуть попрацювати на місці", - додала міністерка.

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