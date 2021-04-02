660 тис. пенсіонерів на окупованому Донбасі отримують українські пенсії, - Лазебна
На окупованих територіях до початку бойових дій був 1 млн 128 тис. пенсіонерів і пенсіонерок. Приблизно мільйон подали заявку на продовження отримання виплат на підконтрольній Україні території.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
"Потім був встановлений механізм, який вимагав зареєструватися на підконтрольній території. Частина людей відсіялася. Зараз 660 тис. пенсіонерів та пенсіонерок з окупованого Донбасу отримують українські пенсії. Незалежно від того, чи мешкають вони у Києві, чи просто зареєстровані у родичів, а мешкають на окупованій території. Я прихильниця того, що людина, яка заробила стаж в Україні, має право на цю пенсію", - зазначила глава Мінсоцполітики.
За словами Лазебної, зараз влада працює над спрощенням системи отримання українських пенсій.
"Для цього у нас на кількох КПВВ уже створені сучасні Центри надання адмінпослуг. Там присутні працівниці та працівники Пенсійного фонду. Тобто не треба уже далі їхати, з людиною можуть попрацювати на місці", - додала міністерка.
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*****, за какие такие заслуги? За "Путенвведи"???
Тут доречніше так - ти годував козу і мав з неї молоко. Коза втекла за паркан до сусіда, він її доїть, а голодне рило, вона чомусь скрізь паркан до тебе суне...
Але не можна називати всіх колаборантами, бо вони вимушено опинилися на окупованій території. Там є і патріоти України. Але ця сторона: патріот/не патріот юридичного значення не має. Давайте поглянемо трохи ширше. До війни українські пенси на тих територіях отримували пенсію пожиттєво, а, опинившись в окупації, вони таке право чомусь начебто втратили. Не коректно згадувати про якісь виплати пенсам від окупантів, бо то їхній обов'язок, а обов'язок України нікуди не зник.
Примірте на себе ситуацію: ворог захопив Вашу область, війна, безлад, зупинилися виробництва, закриті магазини, та ще й Україна пенсією перестала допомагати. На що жити? Хіба Ви не будете відчувати, що Вас кинула рідна країна? Будете!
Якщо всіх записати у колаборанти, тобто відмовитися від своїх ні в чому не винних громадян, то так простіше, а декому це здається навіть патріотичним, але це не морально.
- Звісно, гроші-то не твої, можна і потринькати на другу пенсію тим, хто живе на окупованих територіях.
Мені це нагадує схему рейдерства. Коли з державного підприємства забирали активи, а усі обов"язки вішали на те саме державне підприємство. Так тут тепер це робиться у масштабах держави. Гроші ідуть у чорну діру, вони не повертаються в економіку України, на них не нараховують 20% НДС, вони напряму чи опосередковано у вигляді "податків" терористам ідуть на підтримку цих ЛДНРів.
Підтримувати пенсіонерів в ЛДНРах, то обов"язок окупанта. Хто хоче, нехай переїджають і живуть на неокупованій частині.
То і турбуватися про мешканців, зокрема і про пенсіонерів, повинен окупант
В Украине пенсионная система - СОЛИДАРНАЯ!
А это значит, что пенсии ОРДЛОвцам выплячиваются из денег, собранных с СЕЙЧАС работающих на территории, подконтрольной Ураине!
Если человек всю жизнь проработал в Украине исправно платил ЕСВ, а на старости лет решил переехать, например, в Швейцарию. То ему пенсия, по-вашему, не положена т. к. население Швейцарии не платит взносы в ПФУ?