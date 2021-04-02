В Украине наблюдается исторический максимум обращений за экстренной медпомощью. Ситуация намного хуже, чем в ноябре-декабре 2020 года, - эксперт Минздрава

Исторический максимум обращений за экстренной медпомощью наблюдается в Украине в настоящее время. Ситуация подобна той, которая была в ноябре-начале декабря 2020 года.

Об этом сообщил руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медпомощи департамента медуслуг Министерства здравоохранения Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Увеличение обращений за экстренной медпомощью мы видим в основном от пациентов с осложненным COVID-19, потому что, как правило, экстренная медпомощь не имеет таких резких скачков, кроме случаев острой гололедицы или плохих погодных условий, способствующих травматизму. По состоянию на сейчас у нас идет очень резкий рост нагрузки на систему экстренной медпомощи, поэтому пациенты становятся в очередь", - сказал он.

По словам Данилюка, по состоянию на 31 марта было зафиксировано 35 705 обращений по номеру 103 за экстренной медпомощью. На эти обращения было 16 823 выезда бригады экстренной медпомощи, проведено 5 025 госпитализаций.

"Похожая ситуация была в ноябре-начале декабря 2020 года, но сейчас она намного хуже", - сказал он.

Читайте также: Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в четырех областях, - НСЗУ

Вместе с тем Данилюк отметил, что "при увеличении количества пациентов с COVID-19 проявляется тенденция увеличения количества обращений на 103, в том числе потому, что у людей возникает паника, и они звонят на 103 просто проконсультироваться вместо звонка к семейному врачу".

При этом он уточнил, что время доезда до больницы сократилось, так как сеть медучреждений очень большая.

"Почти каждый день в течение последних дней открываются дополнительные больницы, ведь те больницы, которые ранее были опорными для COVID-19, уже переполнены", - сказал эксперт.

Ситуация со снабжением кислородом медучреждений в целом улучшилась, подчеркнул представитель Минздрава: "Так как улучшилась инфраструктура обеспечения кислородом, организация логистики стала более централизованной".

Однако в западном регионе она остается критической - из-за поломки размещенного там одного из наибольших предприятий, которое обеспечивало западные регионы кислородом, приостановилась заправка баллонов кислородом. "Это вызвало серьезный кризис в нескольких западных регионах. Ситуация сейчас решается тем, что кислород направляется из центральных и даже восточных регионов", - сообщил Данилюк.