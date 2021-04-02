РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11188 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 679 13

В Украине наблюдается исторический максимум обращений за экстренной медпомощью. Ситуация намного хуже, чем в ноябре-декабре 2020 года, - эксперт Минздрава

В Украине наблюдается исторический максимум обращений за экстренной медпомощью. Ситуация намного хуже, чем в ноябре-декабре 2020 года, - эксперт Минздрава

Исторический максимум обращений за экстренной медпомощью наблюдается в Украине в настоящее время. Ситуация подобна той, которая была в ноябре-начале декабря 2020 года.

Об этом сообщил руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медпомощи департамента медуслуг Министерства здравоохранения Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Увеличение обращений за экстренной медпомощью мы видим в основном от пациентов с осложненным COVID-19, потому что, как правило, экстренная медпомощь не имеет таких резких скачков, кроме случаев острой гололедицы или плохих погодных условий, способствующих травматизму. По состоянию на сейчас у нас идет очень резкий рост нагрузки на систему экстренной медпомощи, поэтому пациенты становятся в очередь", - сказал он.

По словам Данилюка, по состоянию на 31 марта было зафиксировано 35 705 обращений по номеру 103 за экстренной медпомощью. На эти обращения было 16 823 выезда бригады экстренной медпомощи, проведено 5 025 госпитализаций.

"Похожая ситуация была в ноябре-начале декабря 2020 года, но сейчас она намного хуже", - сказал он.

Читайте также: Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в четырех областях, - НСЗУ

Вместе с тем Данилюк отметил, что "при увеличении количества пациентов с COVID-19 проявляется тенденция увеличения количества обращений на 103, в том числе потому, что у людей возникает паника, и они звонят на 103 просто проконсультироваться вместо звонка к семейному врачу".

При этом он уточнил, что время доезда до больницы сократилось, так как сеть медучреждений очень большая.

"Почти каждый день в течение последних дней открываются дополнительные больницы, ведь те больницы, которые ранее были опорными для COVID-19, уже переполнены", - сказал эксперт.

Ситуация со снабжением кислородом медучреждений в целом улучшилась, подчеркнул представитель Минздрава: "Так как улучшилась инфраструктура обеспечения кислородом, организация логистики стала более централизованной".

Однако в западном регионе она остается критической - из-за поломки размещенного там одного из наибольших предприятий, которое обеспечивало западные регионы кислородом, приостановилась заправка баллонов кислородом. "Это вызвало серьезный кризис в нескольких западных регионах. Ситуация сейчас решается тем, что кислород направляется из центральных и даже восточных регионов", - сообщил Данилюк.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) госпитализация (236) скорая (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине наблюдается исторический максимум обращений за экстренной медпомощью. Ситуация намного хуже, чем в ноябре-декабре 2020 года, - эксперт Минздрава - Цензор.НЕТ 867
показать весь комментарий
02.04.2021 11:56
+5
Не надо так... "Нашего любимого Вовчика" заставил делать каку Порошенко...
показать весь комментарий
02.04.2021 12:02
+4
Ну дык, у нас же ЗЕлений виродок - "ЧЕМПІОН СВІТУ ПО БОРОТЬБІ З КОРОНОВІРУСОМ" ...
показать весь комментарий
02.04.2021 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине наблюдается исторический максимум обращений за экстренной медпомощью. Ситуация намного хуже, чем в ноябре-декабре 2020 года, - эксперт Минздрава - Цензор.НЕТ 867
показать весь комментарий
02.04.2021 11:56 Ответить
Не надо так... "Нашего любимого Вовчика" заставил делать каку Порошенко...
показать весь комментарий
02.04.2021 12:02 Ответить
Ну дык, у нас же ЗЕлений виродок - "ЧЕМПІОН СВІТУ ПО БОРОТЬБІ З КОРОНОВІРУСОМ" ...
показать весь комментарий
02.04.2021 11:58 Ответить
пустая констатация фактов ??? а что сделано для улучшения ситуации ???
увеличено количество бесплатных тестов? развернуты площадки для массовой вакцинации? (за кордоном для этого используют стадионы), увеличили количество мест с кислородом? развернули дополнительные госпиталя и мобилизовали дополнительный мед персонал? (из студентов и интернов и узкопрофильников) купили вторую куртку степашке и его жене (из мед.мафии)?
только штрафами и словоблудием ничего не исправить...
показать весь комментарий
02.04.2021 12:02 Ответить
А "животворяще" пальтомосьє Степанова нвюіяк не допмаає? 🤔 ********* недавно заявив, щ на Прикарпатті пандемія пішла на спад. Жартував?
показать весь комментарий
02.04.2021 12:03 Ответить
У 2014 з'ясувалось, що немає армії, у 2020, що медицини. Слава "еліті".
показать весь комментарий
02.04.2021 12:04 Ответить
Зараз армія є. Але навіщо шоумен - уклоністу та армія? Як і медицина, до речі. Тут дороги, автомобілі, стройка бальшая. Оце тема.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:09 Ответить
Можливо, але поки це дурбецло ще їздило по усіляких гастролях,тут вже усе було зруйновано та роз....но.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:16 Ответить
А що ще в борці моли очіеюкуаати від гастролюючого клоуна?
показать весь комментарий
02.04.2021 12:19 Ответить
🥴
показать весь комментарий
02.04.2021 12:26 Ответить
нема нiчого, Навіть "хліб" з АТБ їсти неможливо.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:10 Ответить
Купуйте у "Новусі", але "Біллу" не раджу...хоча це вже одна контора.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:18 Ответить
Лікування по телефону боком вилізає, далі буде гірше.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:14 Ответить
 
 