Запорожье усиливает карантин с 3 апреля, - мэр Буряк (обновлено)
Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Запорожье приняла решение ввести жесткий карантин. Новые ограничения начнут действовать с 3 апреля.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр города Владимир Буряк, информирует Цензор.НЕТ.
"Ужесточенный карантин вводится с субботы 3 апреля. Опережая ваши вопросы и претензии "нельзя было предупредить заранее?" отвечаю: вы все видите реальную статистику, следите за усилением карантина в других городах, медики также неоднократно предупреждали о надвигающейся угрозе. Если не введем локдаун мы сейчас - через некоторое время его введут на уровне государства. Но сегодняшние меры позволят принять больницам всех, чьи жизни под угрозой, для того чтобы они смогли быстрее вернуться к нормальной жизни", - отметил он.
В частности, в Запорожье с 3 апреля запретят:
- заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
- проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);
- работу кинотеатров и других учреждений культуры;
- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
- деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
- деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.
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