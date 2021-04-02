РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10704 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 827 4

Запорожье усиливает карантин с 3 апреля, - мэр Буряк (обновлено)

Запорожье усиливает карантин с 3 апреля, - мэр Буряк (обновлено)

Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Запорожье приняла решение ввести жесткий карантин. Новые ограничения начнут действовать с 3 апреля.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр города Владимир Буряк, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужесточенный карантин вводится с субботы 3 апреля. Опережая ваши вопросы и претензии "нельзя было предупредить заранее?" отвечаю: вы все видите реальную статистику, следите за усилением карантина в других городах, медики также неоднократно предупреждали о надвигающейся угрозе. Если не введем локдаун мы сейчас - через некоторое время его введут на уровне государства. Но сегодняшние меры позволят принять больницам всех, чьи жизни под угрозой, для того чтобы они смогли быстрее вернуться к нормальной жизни", - отметил он.

В частности, в Запорожье с 3 апреля запретят:

  • заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
  • проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);
  • работу кинотеатров и других учреждений культуры;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  • деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
  • деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: Донецкая область на грани попадания в "красную" зону, в 22 регионах превышен уровень госпитализации, - Минздрав

Автор: 

Буряк Владимир (37) Запорожье (2667) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Запорожье власть закрыла больницу - кожно-венерологический диспансер. Уволила врачей, бросила дела пациентов в больнице же. Вот, что происходит. Причастные к этому - фукс, старух, жук.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:11 Ответить
Украдены пластиковые окна. В здании ночуют бомжи.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:56 Ответить
І знов по колу.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:19 Ответить
Чего, закупать лампочки, носки, батарейки и гандоны??
показать весь комментарий
02.04.2021 14:03 Ответить
 
 