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Новини Коронавірус і карантин
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Запоріжжя посилює карантин із 3 квітня, - мер Буряк (оновлено)

Запоріжжя посилює карантин із 3 квітня, - мер Буряк (оновлено)

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Запоріжжі ухвалила рішення запровадити жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 3 квітня.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук мер міста Володимир Буряк, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорсткий карантин запроваджується із суботи 3 квітня. Випереджаючи ваші питання і претензії "не можна було попередити заздалегідь?" Відповідаю: ви всі бачите реальну статистику, стежите за посиленням карантину в інших містах, медики також неодноразово попереджали про загрозу, що насувається. Якщо не запровадимо локдаун ми зараз - через деякий час його запровадять на рівні держави. Але сьогоднішні заходи дозволять прийняти лікарням усіх, чиї життя під загрозою, для того щоб вони змогли швидше повернутися до нормального життя", - зазначив він.

Зокрема, в Запоріжжі із 3 квітня заборонять:

  • закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;
  • проведення масових заходів (окрім спортивних заходів без глядачів);
  • роботу кінотеатрів та інших закладів культури;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення людей;
  • діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;
  • діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.

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Автор: 

Запоріжжя (2282) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Запорожье власть закрыла больницу - кожно-венерологический диспансер. Уволила врачей, бросила дела пациентов в больнице же. Вот, что происходит. Причастные к этому - фукс, старух, жук.
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02.04.2021 12:11 Відповісти
Украдены пластиковые окна. В здании ночуют бомжи.
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02.04.2021 12:56 Відповісти
І знов по колу.
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02.04.2021 12:19 Відповісти
Чего, закупать лампочки, носки, батарейки и гандоны??
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02.04.2021 14:03 Відповісти
 
 