Запоріжжя посилює карантин із 3 квітня, - мер Буряк (оновлено)
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Запоріжжі ухвалила рішення запровадити жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 3 квітня.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук мер міста Володимир Буряк, інформує Цензор.НЕТ.
"Жорсткий карантин запроваджується із суботи 3 квітня. Випереджаючи ваші питання і претензії "не можна було попередити заздалегідь?" Відповідаю: ви всі бачите реальну статистику, стежите за посиленням карантину в інших містах, медики також неодноразово попереджали про загрозу, що насувається. Якщо не запровадимо локдаун ми зараз - через деякий час його запровадять на рівні держави. Але сьогоднішні заходи дозволять прийняти лікарням усіх, чиї життя під загрозою, для того щоб вони змогли швидше повернутися до нормального життя", - зазначив він.
Зокрема, в Запоріжжі із 3 квітня заборонять:
- закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;
- проведення масових заходів (окрім спортивних заходів без глядачів);
- роботу кінотеатрів та інших закладів культури;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення людей;
- діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;
- діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.
Будь ласка, зачекайте...
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