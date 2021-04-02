Запоріжжя посилює карантин із 3 квітня, - мер Буряк (оновлено)

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Запоріжжі ухвалила рішення запровадити жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 3 квітня.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук мер міста Володимир Буряк, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорсткий карантин запроваджується із суботи 3 квітня. Випереджаючи ваші питання і претензії "не можна було попередити заздалегідь?" Відповідаю: ви всі бачите реальну статистику, стежите за посиленням карантину в інших містах, медики також неодноразово попереджали про загрозу, що насувається. Якщо не запровадимо локдаун ми зараз - через деякий час його запровадять на рівні держави. Але сьогоднішні заходи дозволять прийняти лікарням усіх, чиї життя під загрозою, для того щоб вони змогли швидше повернутися до нормального життя", - зазначив він.

Зокрема, в Запоріжжі із 3 квітня заборонять:

закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;

проведення масових заходів (окрім спортивних заходів без глядачів);

роботу кінотеатрів та інших закладів культури;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення людей;

діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;

діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.

Читайте також: Епідзонування України: Донецька область на межі потрапляння до "червоної" зони, у 22 регіонах перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ