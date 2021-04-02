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Новости Агрессия России против Украины
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Россия сама нагнетает ситуацию: от нее можно ожидать всего, - Кравчук

Россия сама нагнетает ситуацию: от нее можно ожидать всего, - Кравчук

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук допускает, что Россия, которая привыкла полагаться на силу и стягивает войска к границе Украины, может усилить агрессию.

Об Кравчук сказал в комментарие для проекта "Донбасс.Реалии" на "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Россия думает или делает вид, что так думает, что против нее готовятся какие-то провокации. Она обвиняет в этом Украину, мол, Украина хочет спровоцировать силовые действия на Донбассе. А Запад обвиняет Россию, что она ведет довольно агрессивную политику. И насколько я знаю, господин Лавров сказал, что отношения между Россией и Западом достигли дна. И что это все становится опасным. Таким образом Россия сама нагнетает ситуацию, делает вид, что это не она стягивает войска и угрожает какими-то силовіями действиями. Я думаю, что от России можно ожидать всего. Россия уже воюет 150 лет своей истории и любые решения принимает не из-за выполнения международных норм или правил поведения, принятых в цивилизованном мире, а действует по схеме "сила должна брать верх". И это особенно видно на примере Украины со времен создания независимого государства. Поэтому мы должны быть готовы к любым сценариям", - заявил Кравчук.

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 Кравчук также прокомментировал трехсторонний разговор лидеров Германии, Франции и России об Украине без участия украинского лидера.

Он не видит в этом намерения "обойти Украину", ведь вынесенные на обсуждение вопросы касались не только Украины, решения не принимались – "просто еще раз было обращено внимание, что нужно выполнять всем решения, которые были приняты в "нормандском формате" и на минской площадке".

А вот если бы встреча была посвящена Украине или Донбассу и туда бы не пригласили Владимира Зеленского, то "это было бы против логики", ибо "нельзя решать вопрос Украины без Украины", добавил Кравчук.

Автор: 

армия РФ (19375) граница (5273) Кравчук Леонид (1226) россия (95683)


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Топ комментарии
+4
леня сядь на андреевском спуске и торгуй семечками...
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02.04.2021 13:50
+2
и LM из-под полы
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02.04.2021 13:55
+2
Кравчук постійно видає якісь перли, наче з Місяця впав. Зв"язався з кловунами і сам кловуном став.
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02.04.2021 13:57
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леня сядь на андреевском спуске и торгуй семечками...
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02.04.2021 13:50 Ответить
и LM из-под полы
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02.04.2021 13:55 Ответить
Сколько можно цитировать этого маразматика?
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02.04.2021 14:49 Ответить
Кравчук постійно видає якісь перли, наче з Місяця впав. Зв"язався з кловунами і сам кловуном став.
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02.04.2021 13:57 Ответить
Но Украина может быть спокойна. Кравчук не спит, Кравчук не дремлет, Кравчук бдит. Кравчук всегда на посту.
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02.04.2021 14:01 Ответить
Судя по СМИ вначале власти Киева, вдохновленные победой Азербайджана, решили повторить, и начали стягивать войска к Донбассу.( по докладам ОБСЕ) А сейчас когда РФ начала на это реагировать, обвиняют Россию. Россия кстати предупреждала Киев, о невозможности решения военным путем, вплоть до вопроса государственности Украины..... Может я ошибаюсь?
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02.04.2021 14:02 Ответить
власти Киева начали стягивать войска к Донбассу/ Киев стягивает войска к Донбассу или Москва стягивает войска к Донбассу-да какая разница. Путин организовал Иловайск, Порошенко организовал Иловайск, или они вместе организовали Иловайск-так убеждают израильские флажки- да какая разница.
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02.04.2021 14:33 Ответить
Это понятно. Поэтому ты и вкидываешь нам про воду для Крыма - видимо, это и есть основная причина нагнетания ситуации.
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02.04.2021 14:10 Ответить
У каждого следствия - есть причина! Если РФ стягивает Армию к границам к Украине, то нужно рассматривать по шкале возможности и невозможности вторжения. Если вторжение произойдет, то дальше нужно понимать готовность Украины к этому. Во первых должна быть зачищена законным или не законным методом агентура Кремля с регионов, где часть населения лояльная России и агентура возглавляет эти регионы. Потому что при вторжении руководство регионов будет помогать России со всеми доступными средствами и потому ее нужно уже было еще вчера зачистить. И нужно поставить там власть, которая будет заниматься промывкой абсолютной мозгов для насыщения в опыте Украинцев лояльных РФ, насыщение их опыта тем, что они Украинцы и должны быть патриотами и защищать свой дом от России и нужно натравливать на Россию и сделать Россию в их восприятии злейшим врагом! Вернутся нужно к вторжению возможному, Украина должна проводить полную мобилизацию и численность Армии на постоянной основе должна быть не менее 750 000 чел. И резерв еще должен быть миллиона 2 минимум. Если РФ вторгнется, то их нужно встречать не армией из ста или двести тысяч, а армией в 750 000, которая будет способна не только остановить, а которая сможет погнать нахер с Украинской земли врага! Плюс нужно звонить всем лидерам и они должны готовиться к введению полного эмбарго на Россию и переориентацию своих рынков на другие и замене русских ресурсов на другие - например из Арабских стран и США. Путин - это новый Гитлер. Он подражатель Гитлера! Это как есть серийный убийца, а бывают потом, через время появляются подражатели такие же психически больные и вот тут такой же случай.
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02.04.2021 14:13 Ответить
а Бойко так не считает !!!! вот где НАШ писец !!!
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02.04.2021 14:22 Ответить
посмотрите на районы стягивания Россией войск....... это в основном Донецкая и Луганская область... Если бы хотели напасть на Украину, стягивали от Харькова и до, или с Белорусской границей, там ни укреплений ни войск, и до Киева ближе. Большая армия Украины, это гарантия экономического краха. А учитывая оснащенность ВСУ , война будет напоминать уничтожение армии ИГИЛ в Сирии, при смехотворных потерях армии РФ. Но Россия не делала стратегических ошибок и не будет, То есть на Украину она не нападет , но и победить Украине Донбасс не даст.
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02.04.2021 14:50 Ответить
....война в Украине , это грустный итог ВСЕГО РУКОВОДСТВА до 14 года !!!! кравчук как НИКТО это понимает !!!! там подписали БУДАП бумашку , та поменяли яд.оружие , там продавали ТАНКИ по всему белу свету , заводы не строили , фабрики рушили , вот и ИТОГ !!!
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02.04.2021 14:21 Ответить
Главное не на тех поставили. Западу главное чтоб Россия с Украиной не объеденились, Оторвать. А кормить и помогать после отрыва не хотят.
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02.04.2021 14:53 Ответить
Ах какие были годы президентства! Можно было сп_здить всё! Времена становления независимого государства! Да, Леонид Макарыч, старый ты п_дар, никак не угомонишься. А ведь сегодня мы получили то, что посеял в 91 -м ты.
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02.04.2021 18:19 Ответить
правильно сказал.
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03.04.2021 02:18 Ответить
 
 