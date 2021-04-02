Россия сама нагнетает ситуацию: от нее можно ожидать всего, - Кравчук

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук допускает, что Россия, которая привыкла полагаться на силу и стягивает войска к границе Украины, может усилить агрессию.

Об Кравчук сказал в комментарие для проекта "Донбасс.Реалии" на "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Россия думает или делает вид, что так думает, что против нее готовятся какие-то провокации. Она обвиняет в этом Украину, мол, Украина хочет спровоцировать силовые действия на Донбассе. А Запад обвиняет Россию, что она ведет довольно агрессивную политику. И насколько я знаю, господин Лавров сказал, что отношения между Россией и Западом достигли дна. И что это все становится опасным. Таким образом Россия сама нагнетает ситуацию, делает вид, что это не она стягивает войска и угрожает какими-то силовіями действиями. Я думаю, что от России можно ожидать всего. Россия уже воюет 150 лет своей истории и любые решения принимает не из-за выполнения международных норм или правил поведения, принятых в цивилизованном мире, а действует по схеме "сила должна брать верх". И это особенно видно на примере Украины со времен создания независимого государства. Поэтому мы должны быть готовы к любым сценариям", - заявил Кравчук.

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Кравчук также прокомментировал трехсторонний разговор лидеров Германии, Франции и России об Украине без участия украинского лидера.

Он не видит в этом намерения "обойти Украину", ведь вынесенные на обсуждение вопросы касались не только Украины, решения не принимались – "просто еще раз было обращено внимание, что нужно выполнять всем решения, которые были приняты в "нормандском формате" и на минской площадке".

А вот если бы встреча была посвящена Украине или Донбассу и туда бы не пригласили Владимира Зеленского, то "это было бы против логики", ибо "нельзя решать вопрос Украины без Украины", добавил Кравчук.