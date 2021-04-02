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Новини Агресія Росії проти України
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Росія сама нагнітає ситуацію: від неї можна чекати всього, - Кравчук

Росія сама нагнітає ситуацію: від неї можна чекати всього, - Кравчук

Перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук допускає, що Росія, яка звикла покладатися на силу і стягує війська до кордону України, може посилити агресію.

Про Кравчук сказав у коментарі для проєкту "Донбас.Реалії" на "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Росія думає або вдає, що так думає, що проти неї готуються якісь провокації. Вона звинувачує в цьому Україну, мовляв, Україна хоче спровокувати силові дії на Донбасі. А Захід звинувачує Росію, що вона веде досить агресивну політику. І наскільки я знаю, пан Лавров сказав, що відносини між Росією та Заходом досягли дна. І що це все стає небезпечним. Таким чином Росія сама нагнітає ситуацію, удає, що це не вона стягує війська та загрожує якоюсь силовою дією. Я думаю, що від Росії можна чекати всього. Росія вже воює 150 років своєї історії та будь-які рішення сприймає не через виконання міжнародних норм чи правил поведінки, що визначені в цивілізованому світі, а діє за схемою "сила має мати верх". І це особливо видно на прикладі України з часів створення незалежної держави. Тому ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - заявил Кравчук.

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Кравчук також прокоментував тристоронню розмову лідерів Німеччини, Франції та Росії про Україну без участі українського лідера.

Він не вбачає в цьому наміру "обійти Україну", адже винесені на обговорення питання стосувалися не лише України, рішення не ухвалювалися – "просто ще раз було звернено увагу, що потрібно виконувати всім рішення, які були ухвалені в "нормандському форматі" та на мінському майданчику".

А от якби зустріч присвячувалася Україні чи Донбасу і туди б не запросили Володимира Зеленського, то "це було б проти логіки", бо "не можна розв'язувати питання України без України", додав Кравчук.

Автор: 

армія рф (17526) кордон (4774) Кравчук Леонід (546) росія (65379)


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Топ коментарі
+4
леня сядь на андреевском спуске и торгуй семечками...
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02.04.2021 13:50
+2
и LM из-под полы
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02.04.2021 13:55
+2
Кравчук постійно видає якісь перли, наче з Місяця впав. Зв"язався з кловунами і сам кловуном став.
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02.04.2021 13:57
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леня сядь на андреевском спуске и торгуй семечками...
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02.04.2021 13:50 Відповісти
и LM из-под полы
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02.04.2021 13:55 Відповісти
Сколько можно цитировать этого маразматика?
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02.04.2021 14:49 Відповісти
Кравчук постійно видає якісь перли, наче з Місяця впав. Зв"язався з кловунами і сам кловуном став.
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02.04.2021 13:57 Відповісти
Но Украина может быть спокойна. Кравчук не спит, Кравчук не дремлет, Кравчук бдит. Кравчук всегда на посту.
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02.04.2021 14:01 Відповісти
Судя по СМИ вначале власти Киева, вдохновленные победой Азербайджана, решили повторить, и начали стягивать войска к Донбассу.( по докладам ОБСЕ) А сейчас когда РФ начала на это реагировать, обвиняют Россию. Россия кстати предупреждала Киев, о невозможности решения военным путем, вплоть до вопроса государственности Украины..... Может я ошибаюсь?
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02.04.2021 14:02 Відповісти
власти Киева начали стягивать войска к Донбассу/ Киев стягивает войска к Донбассу или Москва стягивает войска к Донбассу-да какая разница. Путин организовал Иловайск, Порошенко организовал Иловайск, или они вместе организовали Иловайск-так убеждают израильские флажки- да какая разница.
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02.04.2021 14:33 Відповісти
Это понятно. Поэтому ты и вкидываешь нам про воду для Крыма - видимо, это и есть основная причина нагнетания ситуации.
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02.04.2021 14:10 Відповісти
У каждого следствия - есть причина! Если РФ стягивает Армию к границам к Украине, то нужно рассматривать по шкале возможности и невозможности вторжения. Если вторжение произойдет, то дальше нужно понимать готовность Украины к этому. Во первых должна быть зачищена законным или не законным методом агентура Кремля с регионов, где часть населения лояльная России и агентура возглавляет эти регионы. Потому что при вторжении руководство регионов будет помогать России со всеми доступными средствами и потому ее нужно уже было еще вчера зачистить. И нужно поставить там власть, которая будет заниматься промывкой абсолютной мозгов для насыщения в опыте Украинцев лояльных РФ, насыщение их опыта тем, что они Украинцы и должны быть патриотами и защищать свой дом от России и нужно натравливать на Россию и сделать Россию в их восприятии злейшим врагом! Вернутся нужно к вторжению возможному, Украина должна проводить полную мобилизацию и численность Армии на постоянной основе должна быть не менее 750 000 чел. И резерв еще должен быть миллиона 2 минимум. Если РФ вторгнется, то их нужно встречать не армией из ста или двести тысяч, а армией в 750 000, которая будет способна не только остановить, а которая сможет погнать нахер с Украинской земли врага! Плюс нужно звонить всем лидерам и они должны готовиться к введению полного эмбарго на Россию и переориентацию своих рынков на другие и замене русских ресурсов на другие - например из Арабских стран и США. Путин - это новый Гитлер. Он подражатель Гитлера! Это как есть серийный убийца, а бывают потом, через время появляются подражатели такие же психически больные и вот тут такой же случай.
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02.04.2021 14:13 Відповісти
а Бойко так не считает !!!! вот где НАШ писец !!!
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02.04.2021 14:22 Відповісти
посмотрите на районы стягивания Россией войск....... это в основном Донецкая и Луганская область... Если бы хотели напасть на Украину, стягивали от Харькова и до, или с Белорусской границей, там ни укреплений ни войск, и до Киева ближе. Большая армия Украины, это гарантия экономического краха. А учитывая оснащенность ВСУ , война будет напоминать уничтожение армии ИГИЛ в Сирии, при смехотворных потерях армии РФ. Но Россия не делала стратегических ошибок и не будет, То есть на Украину она не нападет , но и победить Украине Донбасс не даст.
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02.04.2021 14:50 Відповісти
....война в Украине , это грустный итог ВСЕГО РУКОВОДСТВА до 14 года !!!! кравчук как НИКТО это понимает !!!! там подписали БУДАП бумашку , та поменяли яд.оружие , там продавали ТАНКИ по всему белу свету , заводы не строили , фабрики рушили , вот и ИТОГ !!!
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02.04.2021 14:21 Відповісти
Главное не на тех поставили. Западу главное чтоб Россия с Украиной не объеденились, Оторвать. А кормить и помогать после отрыва не хотят.
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02.04.2021 14:53 Відповісти
Ах какие были годы президентства! Можно было сп_здить всё! Времена становления независимого государства! Да, Леонид Макарыч, старый ты п_дар, никак не угомонишься. А ведь сегодня мы получили то, что посеял в 91 -м ты.
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02.04.2021 18:19 Відповісти
правильно сказал.
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03.04.2021 02:18 Відповісти
 
 