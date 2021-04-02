Росія сама нагнітає ситуацію: від неї можна чекати всього, - Кравчук

Перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук допускає, що Росія, яка звикла покладатися на силу і стягує війська до кордону України, може посилити агресію.

Про Кравчук сказав у коментарі для проєкту "Донбас.Реалії" на "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Росія думає або вдає, що так думає, що проти неї готуються якісь провокації. Вона звинувачує в цьому Україну, мовляв, Україна хоче спровокувати силові дії на Донбасі. А Захід звинувачує Росію, що вона веде досить агресивну політику. І наскільки я знаю, пан Лавров сказав, що відносини між Росією та Заходом досягли дна. І що це все стає небезпечним. Таким чином Росія сама нагнітає ситуацію, удає, що це не вона стягує війська та загрожує якоюсь силовою дією. Я думаю, що від Росії можна чекати всього. Росія вже воює 150 років своєї історії та будь-які рішення сприймає не через виконання міжнародних норм чи правил поведінки, що визначені в цивілізованому світі, а діє за схемою "сила має мати верх". І це особливо видно на прикладі України з часів створення незалежної держави. Тому ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - заявил Кравчук.

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Кравчук також прокоментував тристоронню розмову лідерів Німеччини, Франції та Росії про Україну без участі українського лідера.

Він не вбачає в цьому наміру "обійти Україну", адже винесені на обговорення питання стосувалися не лише України, рішення не ухвалювалися – "просто ще раз було звернено увагу, що потрібно виконувати всім рішення, які були ухвалені в "нормандському форматі" та на мінському майданчику".

А от якби зустріч присвячувалася Україні чи Донбасу і туди б не запросили Володимира Зеленського, то "це було б проти логіки", бо "не можна розв'язувати питання України без України", додав Кравчук.