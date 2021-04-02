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1,8 миллиона граждан Украины получают менее 2 тыс. грн пенсии, - Лазебная

1,8 миллиона граждан Украины получают менее 2 тыс. грн пенсии, - Лазебная

Пенсию меньше 2 тысяч гривен в Украине получают 1,8 млн человек.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"1,8 миллиона, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 миллиона человек, получавших пенсии до 2 тысяч гривен. Поэтому мы более половины перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем это делаем", - рассказала министр.

Лазебная напомнила, что законодательство определяет, что минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных – 1769 гривен. Но такую ​​сумму получают только те, кто не имеет стажа работы. В то же время, министр утверждает, что минималку индексируют два раза в год, однако не намного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 660 тыс. пенсионеров на оккупированном Донбассе получают украинские пенсии, - Лазебная

"Но там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1769 грн, в этом году мы платим 2200 грн, для 65-летних – это 2400 грн. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату. Люди, которым за 80, – это 2600 грн. То есть мы градуируем людей по возрасту, по возможностям, для того, чтобы не платить 1769, а платить больше ", – заявила Лазебная.

Автор: 

пенсионеры (838) пенсия (2161) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+17
І одночасно...
1,8 миллиона граждан Украины получают менее 2 тыс. грн пенсии, - Лазебная - Цензор.НЕТ 3510
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02.04.2021 14:02
+11
а в это время у судей пенсии по 100000 гривен. ЗА КАКОЙ ХЕР ???
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02.04.2021 14:08
+10
Епоха бідності продовжується? Оманський брехун казав що закінчилась.
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02.04.2021 14:01
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Вранье! У мамы и у тети 25 и 29 лет стажа - 1915 и 2180 грн пенсии.
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02.04.2021 14:00 Ответить
Как обычно, работали в серую, зарплата в конверте или неполная ставка, типа участкового врача, у которого прием в день 2-3 часа.
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02.04.2021 16:14 Ответить
Епоха бідності продовжується? Оманський брехун казав що закінчилась.
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02.04.2021 14:01 Ответить
яб навіть сказав: "епіхва бідності"
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02.04.2021 14:35 Ответить
І одночасно...
1,8 миллиона граждан Украины получают менее 2 тыс. грн пенсии, - Лазебная - Цензор.НЕТ 3510
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02.04.2021 14:02 Ответить
"1,8 миллиона, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 миллиона человек, получавших пенсии до 2 тысяч гривен. Поэтому мы более половины, перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем это делаем", - рассказала министр.

Вот же ж напёрсточники. Так тогда и про инфляцию расскажи, которая всю эту разницу проглотила, так что, по сути, ничего в лучшую сторону не изменилось.
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02.04.2021 14:03 Ответить
С такими пенсиями главное не в чом сибе ниотказывать
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02.04.2021 14:03 Ответить
Можно слуг нанять, чтоб все делали, и еще останется...😀
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02.04.2021 14:30 Ответить
А если точнее то 1780 гривен.
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02.04.2021 14:05 Ответить
Ну не заробили. Звірячий оскал капіталізму. Зате не треба сидіти на партзборах. Хоча зараз це є і називаеється бузнес-коучинг чи корпоративна культура.
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02.04.2021 14:06 Ответить
країна, що переймається лише пенсіями,а не тим, що повинні народжуватись діти - приречена...
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02.04.2021 14:07 Ответить
а в это время у судей пенсии по 100000 гривен. ЗА КАКОЙ ХЕР ???
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02.04.2021 14:08 Ответить
за то шо Украину загнали в жоопу
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02.04.2021 17:11 Ответить
Були ті хто будував майбутнє для всіх і були ті хто в основному для себе
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02.04.2021 14:12 Ответить
То якого чорта ти тоді виплачуєш по другій пенсії в ЛДНР?
То якого чорта ти виплачуш собі https://www.slovoidilo.ua/2021/01/16/novyna/polityka/zastupnyky-lazebnoyi-otrymaly-premiyi-hrudni зарплату більше 65 тис. грн. ? Не соромно?
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02.04.2021 14:13 Ответить
Щоб вам повиздихати достроково, владам - пекло.
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02.04.2021 14:16 Ответить
"1,8 миллиона граждан Украины получают менее 2 тыс. грн пенсии, - Лазебная" - https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности.
https://news.obozrevatel.com/economics/fea/minimalnoj-pensii-v-ukraine-edva-hvatit-dazhe-na-edu-raschetyi-minsotspolitiki.htm В Украине реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет 3170 грн (последние данные статистики), при этом только на еду нужно не меньше 1479 грн. Несмотря на расчеты, минимальная пенсия составляет всего лишь 1712 грн, что на 1458 грн меньше необходимой суммы.
https://nasha.com.ua/uk/mi-povinni-pripiniti-viplaty-pensij-subsidij-inshih-socviplat-shob-ne-bylo-defolty-deputat-nina-yuzhanina-video/#_blank "Ми пoвинні припинити виплaтy пeнсiй, субсидій, інших сoцвиплaт, щoб нe бyлo дeфoлтy": депутат Ніна Южаніна
Главное чтобы олигархи не обеднели, которым служат враги народа..
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02.04.2021 14:24 Ответить
Позвонила сваха. Двухкомнатная квартира 5 этаж. Лисичанск. Бывшая детский хирург. 32 года стажа. Будет оформлять документы на отключение отопления. Уже многие отключились. На вопрос как же Вы будете зимой? Как нибудь. Конец эпохи бедности.
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02.04.2021 14:29 Ответить
Йуля тимршенко за три года отсидки отхватила 150 миллионов...а люди отпахав по 30 лет имеют пенсию 2000 грн...
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02.04.2021 14:33 Ответить
Шо тут казати. Україна це Європа. Але є маленьке але, як завжди. Тільки по цінам. Ми навіть цю Європу по деяким цінам вже випереджаємо. А зарплати, пенсії, комуналка то таке...
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02.04.2021 14:33 Ответить
Про заощадження
на старість... https://youtu.be/aYsPOAA5Uks
Про Муху та
Персика... https://youtu.be/ULbXDYHFI-0 Про складні
стосунки ... https://youtu.be/7njef0y1vQE Про органічне
землеробство... https://youtu.be/AaHqrhDdCzg Про похресників
... https://youtu.be/GoLuJgv-esY?fbclid=IwAR3vlq3-ZafidfvctOETBUkhYLbiccS1QoN8ow0hg0xCN9TpcYOjbS8jLmM https://youtu.be/GoLuJgv-esY
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02.04.2021 14:42 Ответить
В Польше приняли новый закон, по которому служебные животные собаки и лошади, которые работали на государство и по возрасту уже не могут работать, то, будут получать пенсии в размере от 400 евро.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-polshe-planiruyut-vvesti-pensiyu-dlya-sobak-i-loshadej-rabotavshih-v-policii-i-drugih-sluzhbah
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02.04.2021 14:49 Ответить
Що таке пенсія у нас? Я працював, щоб пенсію отримували моє батьки, тепер працюють мої діти, щоб я отримував пенсію. А чи працюють діти цих пенсіонерів і сплачують податки в Україні? І звітси треба дивитись кому можна виплачувати пенсію .
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02.04.2021 15:20 Ответить
Сволочи! Без стажа почти 1800, а со стажем 30+ всего 2000 с копейками!!!! Падлы! Люди работали, создавали гос богатство, платили налоги и теперь вами, уродами, брошены в нищету!!!! Себе мля миллионы насчитываете! Шоб вас разорвало!
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02.04.2021 19:46 Ответить
Цены и тарифы были в разы ниже! Память отшибло? А пенсия за три года увеличилась аж на170!грн!!!!!
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03.04.2021 07:31 Ответить
 
 