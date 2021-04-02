1,8 миллиона граждан Украины получают менее 2 тыс. грн пенсии, - Лазебная
Пенсию меньше 2 тысяч гривен в Украине получают 1,8 млн человек.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"1,8 миллиона, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 миллиона человек, получавших пенсии до 2 тысяч гривен. Поэтому мы более половины перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем это делаем", - рассказала министр.
Лазебная напомнила, что законодательство определяет, что минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных – 1769 гривен. Но такую сумму получают только те, кто не имеет стажа работы. В то же время, министр утверждает, что минималку индексируют два раза в год, однако не намного.
"Но там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1769 грн, в этом году мы платим 2200 грн, для 65-летних – это 2400 грн. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату. Люди, которым за 80, – это 2600 грн. То есть мы градуируем людей по возрасту, по возможностям, для того, чтобы не платить 1769, а платить больше ", – заявила Лазебная.
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Вот же ж напёрсточники. Так тогда и про инфляцию расскажи, которая всю эту разницу проглотила, так что, по сути, ничего в лучшую сторону не изменилось.
То якого чорта ти виплачуш собі https://www.slovoidilo.ua/2021/01/16/novyna/polityka/zastupnyky-lazebnoyi-otrymaly-premiyi-hrudni зарплату більше 65 тис. грн. ? Не соромно?
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности.
https://news.obozrevatel.com/economics/fea/minimalnoj-pensii-v-ukraine-edva-hvatit-dazhe-na-edu-raschetyi-minsotspolitiki.htm В Украине реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет 3170 грн (последние данные статистики), при этом только на еду нужно не меньше 1479 грн. Несмотря на расчеты, минимальная пенсия составляет всего лишь 1712 грн, что на 1458 грн меньше необходимой суммы.
https://nasha.com.ua/uk/mi-povinni-pripiniti-viplaty-pensij-subsidij-inshih-socviplat-shob-ne-bylo-defolty-deputat-nina-yuzhanina-video/#_blank "Ми пoвинні припинити виплaтy пeнсiй, субсидій, інших сoцвиплaт, щoб нe бyлo дeфoлтy": депутат Ніна Южаніна
Главное чтобы олигархи не обеднели, которым служат враги народа..
на старість... https://youtu.be/aYsPOAA5Uks
Про Муху та
Персика... https://youtu.be/ULbXDYHFI-0 Про складні
стосунки ... https://youtu.be/7njef0y1vQE Про органічне
землеробство... https://youtu.be/AaHqrhDdCzg Про похресників
... https://youtu.be/GoLuJgv-esY?fbclid=IwAR3vlq3-ZafidfvctOETBUkhYLbiccS1QoN8ow0hg0xCN9TpcYOjbS8jLmM https://youtu.be/GoLuJgv-esY
https://hromadske.ua/ru/posts/v-polshe-planiruyut-vvesti-pensiyu-dlya-sobak-i-loshadej-rabotavshih-v-policii-i-drugih-sluzhbah