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Новости Коронавирус и карантин
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Винницкая область с 3 по 12 апреля ужесточает карантин, - ОГА

Винницкая область с 3 по 12 апреля ужесточает карантин, - ОГА

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантинных мер с 3 по 12 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

В указанный период запрещается:

- проведение всех массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без участия зрителей;
- проведение культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры;
- прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
- деятельности культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;
- проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
- посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, в том числе учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

Вместе с тем, полиции области совместно с Главным управлением Госпродпотребслужбы в Винницкой области поручено усилить, в пределах компетенции, меры государственного надзора за выполнением субъектами хозяйствования временных рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной болезни.

Читайте: Запорожье усиливает карантин с 3 апреля, - мэр Буряк (обновлено)

Автор: 

Винницкая область (1037) карантин (16729) ОГА (2392) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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С каждым днем всьо будет хуже и хуже, а потом 1 и 2 мая будет зажжен фитиль новой вспышки, когда православные зебобы пойду в церквы на паску святить иички, а трудяги ринутся на шашлыки и на майовку
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02.04.2021 14:28 Ответить
Да...скоро станем все зебилами все все все.
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02.04.2021 14:29 Ответить
 
 