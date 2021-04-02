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Новини Коронавірус і карантин
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Вінницька область із 3 по 12 квітня посилює карантин, - ОДА

Вінницька область із 3 по 12 квітня посилює карантин, - ОДА

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантинних заходів із 3 по 12 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.

У зазначений період забороняється:

  • проведення всіх масових розважальних спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів;
  • проведення культурних масових заходів;
  • приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;
  • приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  • діяльності культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення;
  • проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;
  • відвідування закладів освіти усіх типів та форм власності її здобувачами, в тому числі учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, крім здобувачів закладів дошкільної та спеціальної освіти.

Водночас поліції області спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області доручено посилити, в межах компетенції, заходи державного нагляду за виконанням суб'єктами господарювання тимчасових рекомендацій з профілактики поширення коронавірусної хвороби.

Читайте також: Запоріжжя посилює карантин із 3 квітня, - мер Буряк (оновлено)

Автор: 

Вінницька область (1018) карантин (18172) ОДА (1629) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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С каждым днем всьо будет хуже и хуже, а потом 1 и 2 мая будет зажжен фитиль новой вспышки, когда православные зебобы пойду в церквы на паску святить иички, а трудяги ринутся на шашлыки и на майовку
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02.04.2021 14:28 Відповісти
Да...скоро станем все зебилами все все все.
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02.04.2021 14:29 Відповісти
 
 