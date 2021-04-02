На Днепропетровщине 16-летняя девушка родила второго ребенка
Роды прошли прямо в машине скорой.
В Днепропетровской области 16-летняя девушка родила малыша в карете "скорой". Как оказалось, это была вторая беременность роженицы. Об этом рассказал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наше Місто".
Как сообщается, инцидент произошел в поселке Нива Трудовая. Девушка находилась на 38 неделе беременности. Медики скорой провели обследование и приняли решение госпитализировать роженицу. Однако во время транспортировки начались роды, которые в итоге прошли успешно. Молодую маму вместе с новорожденным отвезли в Криворожский перинатальный центр.
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У хаті знаходяться циган та циганка.
Циган дрочить ківу і кінчає на підлогу.
Решту справи роблять мухи.
Мне ее жаль
Я не про наличие денег, наличия подписчиков, и должностей родителей
Я про отношение родителей к детям, я думаю Вы поняли про что я
Больше этого чем у всех написавших тут сообщения
Так как все написали в виде шутки, и только ты один притворяясь одуванчиком искренне с настоящей ненавистью и злобой к людям излил то дерьмо в своём сообщении
Як повідомляється, інцидент стався в селищі Нива Трудова. "
Терміново переіменувати селище в Нива Блудлива.
Сейчас не то что в моде, а чисто для того что б выжить учится нужно , и хоть какую-то карьеру что б доход был
А не сидеть и ждать богатого принца .
К сожалению эту девочку этому родители не научили
похпофиг.Я о внуках думаю.
А с каких пор пополнение в семье стали называть инцидентом?
Син кричить з двору:
- Мамо! Ма-а-амо! Я попісять не можу!
Мама подивилася у вікно:
- Моє ж ти маленьке та дурненьке... Як же ти попісяєш, коли ти на писю наступив?..
Вовочка трахається з сестрою. Тут вона йому й говорить, - "Ого! А в тебе більший, чим у батька".
А Вовочка їй відповідає, - "Та я знаю, - мені мати вже казала"...
По-друге, до чого ти усюди ліпиш оцю купу смайлів? Що, ніколи не тримав у руках нічого більш технологічного, ніж китайський будильник - а тут раптом "опа нізуя, які кружечки"?
По-третє, у нас вік згоди 16 років - яка педофілія?
Взагалі-то середньостатистична 16-річна дівчина це підлогово зріла жінка.
Ви ще скажіть, що це дитинка, якій у ляльки гратися і вірити, що її приніс лелека.
А комусь і таке подобається...
Как метко ошибся с пробелом один человек - **************.