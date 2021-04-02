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На Днепропетровщине 16-летняя девушка родила второго ребенка

На Днепропетровщине 16-летняя девушка родила второго ребенка

Роды прошли прямо в машине скорой.

В Днепропетровской области 16-летняя девушка родила малыша в карете "скорой". Как оказалось, это была вторая беременность роженицы. Об этом рассказал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наше Місто".

Как сообщается, инцидент произошел в поселке Нива Трудовая. Девушка находилась на 38 неделе беременности. Медики скорой провели обследование и приняли решение госпитализировать роженицу. Однако во время транспортировки начались роды, которые в итоге прошли успешно. Молодую маму вместе с новорожденным отвезли в Криворожский перинатальный центр.

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Автор: 

дети (6520) подростки (450) роды (79) Днепропетровская область (3997)


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Топ комментарии
+14
Нахрен Калифорнию, еду в Ниву Трудовую
На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину - Цензор.НЕТ 3278
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02.04.2021 15:01
+12
Криворожццы они такие! Ну... вы поняли.
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02.04.2021 14:38
+12
Девушка молодец, будет кому обороняться от кацапов и уничтожать их. Пока есть кацапы, надо рожать, а то они завладеют всей Украиной, Беларусью, так же как хотят завладеть всем Миром, чтобы ходить срать в дырку в полу.
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02.04.2021 14:41
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Єта біла ніпарочная бірємєнность?
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02.04.2021 14:36 Ответить
Криворожццы они такие! Ну... вы поняли.
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02.04.2021 14:38 Ответить
такі да, до КР ближче чим до Дніпра у рази)
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02.04.2021 14:40 Ответить
Ага, не умеют пользоваться контрацептивами... Что сейчас, что тогда...
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02.04.2021 15:25 Ответить
Ну любит она это дело...Детей? Нет, процесс...(С)
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02.04.2021 15:08 Ответить
Надеюсь хоть муж у нее есть.
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02.04.2021 14:36 Ответить
вєтром надуло, когда вєтєр с моря дул
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02.04.2021 14:37 Ответить
Какая раздница?!
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02.04.2021 14:40 Ответить
Девушка молодец, будет кому обороняться от кацапов и уничтожать их. Пока есть кацапы, надо рожать, а то они завладеют всей Украиной, Беларусью, так же как хотят завладеть всем Миром, чтобы ходить срать в дырку в полу.
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02.04.2021 14:41 Ответить
АбхазияНа Днепропетровщине 16-летняя девушка родила второго ребенка - Цензор.НЕТ 2823
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02.04.2021 14:46 Ответить
На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину - Цензор.НЕТ 910
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02.04.2021 15:03 Ответить
Дівка- ромка.
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02.04.2021 16:27 Ответить
Скоріше за все
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02.04.2021 16:32 Ответить
Як розмножуються цигани?
У хаті знаходяться циган та циганка.
Циган дрочить ківу і кінчає на підлогу.
Решту справи роблять мухи.
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03.04.2021 01:24 Ответить
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03.04.2021 02:37 Ответить
это не есть ненормально.. если раньше в тридцать уже от старости умерали..
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02.04.2021 14:41 Ответить
Интересно , она любит так сильно детей , или сам процесс ?
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02.04.2021 14:43 Ответить
дети это производная от процесса
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02.04.2021 14:47 Ответить
Ребёнок (я про молодую маму) явно не с благополучной семьи ….
Мне ее жаль
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02.04.2021 14:49 Ответить
Благополучие оно условно. Вот к пример эта девочка из благополучной семьи или нет?
На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину - Цензор.НЕТ 1823
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02.04.2021 14:52 Ответить
Нет конечно .
Я не про наличие денег, наличия подписчиков, и должностей родителей
Я про отношение родителей к детям, я думаю Вы поняли про что я
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02.04.2021 14:54 Ответить
Бажаю всього найкращого!
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02.04.2021 14:43 Ответить
Хоть один человек не стал поливать девку грязью
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02.04.2021 14:48 Ответить
А теперь проявите активность ещё и всех посадите в турьму
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02.04.2021 14:47 Ответить
В посёлке Нива Трудовая "трудятся",не покладая члены.)
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02.04.2021 14:47 Ответить
НИВА ТРУДОВАЯ, ахаха лол.
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02.04.2021 14:51 Ответить
Девица "другой национальности"?
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02.04.2021 14:53 Ответить
Читаешь эти кометы и тошно...Каждое падло пытается что-то сострить,как-то девку оскорбить.В красноречии и оригинальности между собой соревнуются...Ублюдки вы гребаные.Вы о какой такой морали речь ведете,мрази?Вам ,падлам,какое дело сколько и от кого она рожала?Злость и дерьмо в душе,а они о высоком вякают...
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02.04.2021 14:53 Ответить
У тебя этого : Злость и дерьмо в душе,а они о высоком вякают.. (твои слова)
Больше этого чем у всех написавших тут сообщения
Так как все написали в виде шутки, и только ты один притворяясь одуванчиком искренне с настоящей ненавистью и злобой к людям излил то дерьмо в своём сообщении
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02.04.2021 14:58 Ответить
Естественно.Только не надо гнид "шутниками" называть-все шутники уже в депутатах и президентах.Я б таких "шутников" собственные яйца сожрать заставил.Но,если ты на столько тупое,что считаешь паскудные коменты шутками,то у тебя или искаженные понятия о юморе,или ты такое же быдло.
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02.04.2021 15:03 Ответить
От куда у тебя столько ненависти к людям ?
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02.04.2021 15:10 Ответить
К "людям"?С трудом можно назвать человеком существо,которое оскорбляет девушку только за то,что она родила.
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02.04.2021 15:24 Ответить
А ві батенька, лицемер... и ничем не лучше всех остальніх.
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02.04.2021 16:31 Ответить
А вы,батенька,писать бы научились,а не позорились.Без мозга-Вам в ВК
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02.04.2021 17:56 Ответить
А судьи кто?
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02.04.2021 17:57 Ответить
Кто судьи?Правила орфографии и пунктуации.Существо,не способное даже писать,вряд ли обладает развитым мышлением.Согласны?
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02.04.2021 18:06 Ответить
could you please tell me, why I must givin up at native language for you output and must write on russia exellently those language?
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02.04.2021 18:27 Ответить
Ты не всасываешь?ГРАМОТНО писать надо.Или НЕ писать,если не способно на вышеупомянутое.
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02.04.2021 18:51 Ответить
do you write english?bad learned at sсhool?fucking sheep?
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02.04.2021 18:57 Ответить
Ударим переводчиком по тупости? Лишний раз подчеркнул свою никчемность)
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02.04.2021 19:05 Ответить
With me, it was my bad russian that was out of order.If you think google really? You down.
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02.04.2021 19:16 Ответить
I felt rather hurt about this at first - somebody think .. am I used google?))This is a sentence from a book! so, the book is google!Great!Come down!
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02.04.2021 19:29 Ответить
Угомонись ты уже)Чучело)
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02.04.2021 20:49 Ответить
go lost
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02.04.2021 21:53 Ответить
Конченый идиот)Безнадежный))
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02.04.2021 23:18 Ответить
А вы,батенька,писать бы научились,а не позорились.Без мозга-Вам в ВК
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03.04.2021 08:42 Ответить
Як було сказано в розумній книзі: "Цісареві потрібне військо!". Здоров`я їй. Як вам, панове, в цьому плані 12 - ти річне шкільне навчання?
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02.04.2021 14:55 Ответить
"На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину.
Як повідомляється, інцидент стався в селищі Нива Трудова. "

Терміново переіменувати селище в Нива Блудлива.
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02.04.2021 14:58 Ответить
Нахрен Калифорнию, еду в Ниву Трудовую
На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину - Цензор.НЕТ 3278
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02.04.2021 15:01 Ответить
О стартонула...
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02.04.2021 14:59 Ответить
Да ладно вам, ну родила девка в 16, чо тут такого? 100 лет назад все так делали.
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02.04.2021 14:59 Ответить
Вы же сами написали, прошло 100 лет, времена изменились
Сейчас не то что в моде, а чисто для того что б выжить учится нужно , и хоть какую-то карьеру что б доход был
А не сидеть и ждать богатого принца .
К сожалению эту девочку этому родители не научили
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02.04.2021 15:13 Ответить
В жизни всякое бывает, это ж не на каждом шагу такое, да и вообще всегда есть исключения из правил и если нельзя, но очень хочется, то можно
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02.04.2021 15:22 Ответить
При этом, одно неосторожное движение и ты - отец.
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02.04.2021 16:21 Ответить
ты вообще не дергаешься? сразу с одного укола? и сразу финиш?
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02.04.2021 16:40 Ответить
А-ха-ха 👍
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02.04.2021 18:45 Ответить
Мне уже пох пофиг.Я о внуках думаю.
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02.04.2021 20:06 Ответить
Не исключено, что попытки повторения всего, что делали 100 лет назад, привели к войне 14-го и к пандемии в 20-х.
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02.04.2021 15:36 Ответить
ну так она первого зачала в 14)) не на то место ей бубен надели))
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02.04.2021 15:40 Ответить
Помимо статьи за совращение малолетних сложно давать оценку данному событию без обзора семьи в целом, как например поживает первенец ?
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02.04.2021 15:03 Ответить
Всім похріну, поки первісток не відправиться на смітник.
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02.04.2021 15:07 Ответить
А нічого, що у нас вік згоди вже давно 16, а не 18?
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02.04.2021 15:31 Ответить
Как сообщается, инцидент произошел в поселке Нива Трудовая. Источник: https://censor.net/ru/n3257271
А с каких пор пополнение в семье стали называть инцидентом?
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02.04.2021 15:14 Ответить
Інцидент стався 9 місяців тому, а це наслідок інциденту.
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02.04.2021 15:38 Ответить
Зараз у більшості діточок 12 рочків пісюни більші за батьківські.
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02.04.2021 15:18 Ответить
Як у класичному анекдоті.

Син кричить з двору:
- Мамо! Ма-а-амо! Я попісять не можу!
Мама подивилася у вікно:
- Моє ж ти маленьке та дурненьке... Як же ти попісяєш, коли ти на писю наступив?..
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02.04.2021 15:30 Ответить
Теж нагадало анекдот.
Вовочка трахається з сестрою. Тут вона йому й говорить, - "Ого! А в тебе більший, чим у батька".
А Вовочка їй відповідає, - "Та я знаю, - мені мати вже казала"...
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02.04.2021 17:58 Ответить
Судя по раннему старту, решила добиться звания " мать героиня".( в квадрате) .
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02.04.2021 15:25 Ответить
У контексті новини неілюзорно надає назва селища Ніва Трудова На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину - Цензор.НЕТ 2986
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02.04.2021 15:28 Ответить
Не треба її зупиняти, держава виростить.
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02.04.2021 15:34 Ответить
ага лично председатель совхоза трудова нива нянчить будет
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02.04.2021 15:42 Ответить
нижня частина тіла у дівчини дуже здорова, а от з верхньою частиною питання
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02.04.2021 15:48 Ответить
А чому не написано, що "дєвушка" ромської національності?
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02.04.2021 16:20 Ответить
забыли упомянуть один небольшой факт - "дэвушка" ромской национальности, а проще говоря цыганва..
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02.04.2021 16:20 Ответить
Интересный факт: самой молодой бабушке, на момент рождения внука, было 23 года. И она тоже цыганка.
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02.04.2021 19:02 Ответить
цигане-ромале..?
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02.04.2021 17:02 Ответить
Слышь, Лёня, а если её трахнул ровесник - он тоже педофил?
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02.04.2021 17:43 Ответить
По-перше, вимкни капслок - не з бомжами біля смітника бояру бухаєш, репетувати на всю пролетарську горлянку тут не треба.
По-друге, до чого ти усюди ліпиш оцю купу смайлів? Що, ніколи не тримав у руках нічого більш технологічного, ніж китайський будильник - а тут раптом "опа нізуя, які кружечки"?
По-третє, у нас вік згоди 16 років - яка педофілія?
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03.04.2021 01:11 Ответить
Це підліток а не "дєвушка"
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02.04.2021 18:07 Ответить
В Україні вік згоди 16 років, про всяк випадок.
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03.04.2021 01:12 Ответить
какаяразнiца?
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03.04.2021 09:14 Ответить
Юридична і фізіологічна.
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03.04.2021 10:06 Ответить
для данного мной факта разницы нет.
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03.04.2021 10:21 Ответить
???
Взагалі-то середньостатистична 16-річна дівчина це підлогово зріла жінка.
Ви ще скажіть, що це дитинка, якій у ляльки гратися і вірити, що її приніс лелека.
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03.04.2021 10:38 Ответить
Я сказав шо це не дитинка, а підліток. Юридично чи фізіологично - какаяразніца?Зріла чи не зріла - какаяразніца?І до чого тут "вік згоди" ? Какаяразніца скільки ій років?
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03.04.2021 14:23 Ответить
"16-річна породілля..." У циганок часто не вгадаєш, скільки їй років. Запитав якось одну циганку, скільки їй років, - вона відповіла, що 26. А на вигляд їй вже наче під 35 було. Правда, якби її помити і причепурити, то ще й нічогенька така була б. І очі якісь світло-сірі, майже блакитні.
На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину - Цензор.НЕТ 3542
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02.04.2021 18:37 Ответить
Фуууууууу 🤢🤮
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03.04.2021 01:11 Ответить


А комусь і таке подобається...
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03.04.2021 11:37 Ответить
Як повідомляється, інцидент стався в селищі Нива Трудова.

Как метко ошибся с пробелом один человек - **************.
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02.04.2021 22:08 Ответить
А, так чому не написали, що це "роми"? Усе норм, розходимось - теж мені пердімонокль, у них у 16 вже може бути багатодітна маманя.
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03.04.2021 01:29 Ответить
 
 