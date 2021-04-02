На Днепропетровщине 16-летняя девушка родила второго ребенка

Роды прошли прямо в машине скорой.

В Днепропетровской области 16-летняя девушка родила малыша в карете "скорой". Как оказалось, это была вторая беременность роженицы. Об этом рассказал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наше Місто".

Как сообщается, инцидент произошел в поселке Нива Трудовая. Девушка находилась на 38 неделе беременности. Медики скорой провели обследование и приняли решение госпитализировать роженицу. Однако во время транспортировки начались роды, которые в итоге прошли успешно. Молодую маму вместе с новорожденным отвезли в Криворожский перинатальный центр.

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