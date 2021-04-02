На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину
Пологи відбулися просто в машині швидкої.
У Дніпропетровській області 16-річна дівчина народила малюка в кареті "швидкої". Як виявилося, це була друга вагітність породіллі. Про це розповів директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наше Місто".
Як повідомляється, інцидент стався в селищі Нива Трудова. Дівчина перебувала на 38 тижні вагітності. Медики швидкої провели обстеження і вирішили госпіталізувати породіллю. Однак під час транспортування почалися пологи, які в підсумку минули успішно. Молоду маму разом з новонародженим відвезли в Криворізький перинатальний центр.
Топ коментарі
+14 Підлога Маккартні
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+12 igor mandiur
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+12 Беларусь
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У хаті знаходяться циган та циганка.
Циган дрочить ківу і кінчає на підлогу.
Решту справи роблять мухи.
Мне ее жаль
Я не про наличие денег, наличия подписчиков, и должностей родителей
Я про отношение родителей к детям, я думаю Вы поняли про что я
Больше этого чем у всех написавших тут сообщения
Так как все написали в виде шутки, и только ты один притворяясь одуванчиком искренне с настоящей ненавистью и злобой к людям излил то дерьмо в своём сообщении
Як повідомляється, інцидент стався в селищі Нива Трудова. "
Терміново переіменувати селище в Нива Блудлива.
Сейчас не то что в моде, а чисто для того что б выжить учится нужно , и хоть какую-то карьеру что б доход был
А не сидеть и ждать богатого принца .
К сожалению эту девочку этому родители не научили
похпофиг.Я о внуках думаю.
А с каких пор пополнение в семье стали называть инцидентом?
Син кричить з двору:
- Мамо! Ма-а-амо! Я попісять не можу!
Мама подивилася у вікно:
- Моє ж ти маленьке та дурненьке... Як же ти попісяєш, коли ти на писю наступив?..
Вовочка трахається з сестрою. Тут вона йому й говорить, - "Ого! А в тебе більший, чим у батька".
А Вовочка їй відповідає, - "Та я знаю, - мені мати вже казала"...
По-друге, до чого ти усюди ліпиш оцю купу смайлів? Що, ніколи не тримав у руках нічого більш технологічного, ніж китайський будильник - а тут раптом "опа нізуя, які кружечки"?
По-третє, у нас вік згоди 16 років - яка педофілія?
Взагалі-то середньостатистична 16-річна дівчина це підлогово зріла жінка.
Ви ще скажіть, що це дитинка, якій у ляльки гратися і вірити, що її приніс лелека.
А комусь і таке подобається...
Как метко ошибся с пробелом один человек - **************.