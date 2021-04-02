"На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину.

Пологи відбулися просто в машині швидкої.

У Дніпропетровській області 16-річна дівчина народила малюка в кареті "швидкої". Як виявилося, це була друга вагітність породіллі. Про це розповів директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наше Місто".

Як повідомляється, інцидент стався в селищі Нива Трудова. Дівчина перебувала на 38 тижні вагітності. Медики швидкої провели обстеження і вирішили госпіталізувати породіллю. Однак під час транспортування почалися пологи, які в підсумку минули успішно. Молоду маму разом з новонародженим відвезли в Криворізький перинатальний центр.

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