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На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину

На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину

Пологи відбулися просто в машині швидкої.

У Дніпропетровській області 16-річна дівчина народила малюка в кареті "швидкої". Як виявилося, це була друга вагітність породіллі. Про це розповів директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наше Місто".

Як повідомляється, інцидент стався в селищі Нива Трудова. Дівчина перебувала на 38 тижні вагітності. Медики швидкої провели обстеження і вирішили госпіталізувати породіллю. Однак під час транспортування почалися пологи, які в підсумку минули успішно. Молоду маму разом з новонародженим відвезли в Криворізький перинатальний центр.

Також читайте: Із 1 квітня пологи коштуватимуть 10,3 тис. грн, а допомога новонародженим вагою до 1,5 кг - 113,7 тис, - НСЗУ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

діти (5095) підлітки (412) пологи (54) Дніпропетровська область (3771)


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Топ коментарі
+14
Нахрен Калифорнию, еду в Ниву Трудовую
На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину - Цензор.НЕТ 3278
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02.04.2021 15:01
+12
Криворожццы они такие! Ну... вы поняли.
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02.04.2021 14:38
+12
Девушка молодец, будет кому обороняться от кацапов и уничтожать их. Пока есть кацапы, надо рожать, а то они завладеют всей Украиной, Беларусью, так же как хотят завладеть всем Миром, чтобы ходить срать в дырку в полу.
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02.04.2021 14:41
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Єта біла ніпарочная бірємєнность?
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02.04.2021 14:36 Відповісти
Криворожццы они такие! Ну... вы поняли.
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02.04.2021 14:38 Відповісти
такі да, до КР ближче чим до Дніпра у рази)
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02.04.2021 14:40 Відповісти
Ага, не умеют пользоваться контрацептивами... Что сейчас, что тогда...
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02.04.2021 15:25 Відповісти
Ну любит она это дело...Детей? Нет, процесс...(С)
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02.04.2021 15:08 Відповісти
Надеюсь хоть муж у нее есть.
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02.04.2021 14:36 Відповісти
вєтром надуло, когда вєтєр с моря дул
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02.04.2021 14:37 Відповісти
Какая раздница?!
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02.04.2021 14:40 Відповісти
Девушка молодец, будет кому обороняться от кацапов и уничтожать их. Пока есть кацапы, надо рожать, а то они завладеют всей Украиной, Беларусью, так же как хотят завладеть всем Миром, чтобы ходить срать в дырку в полу.
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02.04.2021 14:41 Відповісти
АбхазияНа Днепропетровщине 16-летняя девушка родила второго ребенка - Цензор.НЕТ 2823
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02.04.2021 14:46 Відповісти
На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину - Цензор.НЕТ 910
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02.04.2021 15:03 Відповісти
Дівка- ромка.
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02.04.2021 16:27 Відповісти
Скоріше за все
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02.04.2021 16:32 Відповісти
Як розмножуються цигани?
У хаті знаходяться циган та циганка.
Циган дрочить ківу і кінчає на підлогу.
Решту справи роблять мухи.
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03.04.2021 01:24 Відповісти
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03.04.2021 02:37 Відповісти
это не есть ненормально.. если раньше в тридцать уже от старости умерали..
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02.04.2021 14:41 Відповісти
Интересно , она любит так сильно детей , или сам процесс ?
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02.04.2021 14:43 Відповісти
дети это производная от процесса
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02.04.2021 14:47 Відповісти
Ребёнок (я про молодую маму) явно не с благополучной семьи ….
Мне ее жаль
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02.04.2021 14:49 Відповісти
Благополучие оно условно. Вот к пример эта девочка из благополучной семьи или нет?
На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину - Цензор.НЕТ 1823
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02.04.2021 14:52 Відповісти
Нет конечно .
Я не про наличие денег, наличия подписчиков, и должностей родителей
Я про отношение родителей к детям, я думаю Вы поняли про что я
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02.04.2021 14:54 Відповісти
Бажаю всього найкращого!
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02.04.2021 14:43 Відповісти
Хоть один человек не стал поливать девку грязью
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02.04.2021 14:48 Відповісти
А теперь проявите активность ещё и всех посадите в турьму
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02.04.2021 14:47 Відповісти
В посёлке Нива Трудовая "трудятся",не покладая члены.)
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02.04.2021 14:47 Відповісти
НИВА ТРУДОВАЯ, ахаха лол.
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02.04.2021 14:51 Відповісти
Девица "другой национальности"?
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02.04.2021 14:53 Відповісти
Читаешь эти кометы и тошно...Каждое падло пытается что-то сострить,как-то девку оскорбить.В красноречии и оригинальности между собой соревнуются...Ублюдки вы гребаные.Вы о какой такой морали речь ведете,мрази?Вам ,падлам,какое дело сколько и от кого она рожала?Злость и дерьмо в душе,а они о высоком вякают...
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02.04.2021 14:53 Відповісти
У тебя этого : Злость и дерьмо в душе,а они о высоком вякают.. (твои слова)
Больше этого чем у всех написавших тут сообщения
Так как все написали в виде шутки, и только ты один притворяясь одуванчиком искренне с настоящей ненавистью и злобой к людям излил то дерьмо в своём сообщении
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02.04.2021 14:58 Відповісти
Естественно.Только не надо гнид "шутниками" называть-все шутники уже в депутатах и президентах.Я б таких "шутников" собственные яйца сожрать заставил.Но,если ты на столько тупое,что считаешь паскудные коменты шутками,то у тебя или искаженные понятия о юморе,или ты такое же быдло.
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02.04.2021 15:03 Відповісти
От куда у тебя столько ненависти к людям ?
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02.04.2021 15:10 Відповісти
К "людям"?С трудом можно назвать человеком существо,которое оскорбляет девушку только за то,что она родила.
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02.04.2021 15:24 Відповісти
А ві батенька, лицемер... и ничем не лучше всех остальніх.
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02.04.2021 16:31 Відповісти
А вы,батенька,писать бы научились,а не позорились.Без мозга-Вам в ВК
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02.04.2021 17:56 Відповісти
А судьи кто?
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02.04.2021 17:57 Відповісти
Кто судьи?Правила орфографии и пунктуации.Существо,не способное даже писать,вряд ли обладает развитым мышлением.Согласны?
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02.04.2021 18:06 Відповісти
could you please tell me, why I must givin up at native language for you output and must write on russia exellently those language?
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02.04.2021 18:27 Відповісти
Ты не всасываешь?ГРАМОТНО писать надо.Или НЕ писать,если не способно на вышеупомянутое.
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02.04.2021 18:51 Відповісти
do you write english?bad learned at sсhool?fucking sheep?
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02.04.2021 18:57 Відповісти
Ударим переводчиком по тупости? Лишний раз подчеркнул свою никчемность)
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02.04.2021 19:05 Відповісти
With me, it was my bad russian that was out of order.If you think google really? You down.
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02.04.2021 19:16 Відповісти
I felt rather hurt about this at first - somebody think .. am I used google?))This is a sentence from a book! so, the book is google!Great!Come down!
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02.04.2021 19:29 Відповісти
Угомонись ты уже)Чучело)
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02.04.2021 20:49 Відповісти
go lost
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02.04.2021 21:53 Відповісти
Конченый идиот)Безнадежный))
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02.04.2021 23:18 Відповісти
А вы,батенька,писать бы научились,а не позорились.Без мозга-Вам в ВК
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03.04.2021 08:42 Відповісти
Як було сказано в розумній книзі: "Цісареві потрібне військо!". Здоров`я їй. Як вам, панове, в цьому плані 12 - ти річне шкільне навчання?
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02.04.2021 14:55 Відповісти
"На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину.
Як повідомляється, інцидент стався в селищі Нива Трудова. "

Терміново переіменувати селище в Нива Блудлива.
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02.04.2021 14:58 Відповісти
Нахрен Калифорнию, еду в Ниву Трудовую
На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину - Цензор.НЕТ 3278
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02.04.2021 15:01 Відповісти
О стартонула...
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02.04.2021 14:59 Відповісти
Да ладно вам, ну родила девка в 16, чо тут такого? 100 лет назад все так делали.
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02.04.2021 14:59 Відповісти
Вы же сами написали, прошло 100 лет, времена изменились
Сейчас не то что в моде, а чисто для того что б выжить учится нужно , и хоть какую-то карьеру что б доход был
А не сидеть и ждать богатого принца .
К сожалению эту девочку этому родители не научили
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02.04.2021 15:13 Відповісти
В жизни всякое бывает, это ж не на каждом шагу такое, да и вообще всегда есть исключения из правил и если нельзя, но очень хочется, то можно
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02.04.2021 15:22 Відповісти
При этом, одно неосторожное движение и ты - отец.
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02.04.2021 16:21 Відповісти
ты вообще не дергаешься? сразу с одного укола? и сразу финиш?
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02.04.2021 16:40 Відповісти
А-ха-ха 👍
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02.04.2021 18:45 Відповісти
Мне уже пох пофиг.Я о внуках думаю.
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02.04.2021 20:06 Відповісти
Не исключено, что попытки повторения всего, что делали 100 лет назад, привели к войне 14-го и к пандемии в 20-х.
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02.04.2021 15:36 Відповісти
ну так она первого зачала в 14)) не на то место ей бубен надели))
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02.04.2021 15:40 Відповісти
Помимо статьи за совращение малолетних сложно давать оценку данному событию без обзора семьи в целом, как например поживает первенец ?
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02.04.2021 15:03 Відповісти
Всім похріну, поки первісток не відправиться на смітник.
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02.04.2021 15:07 Відповісти
А нічого, що у нас вік згоди вже давно 16, а не 18?
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02.04.2021 15:31 Відповісти
Как сообщается, инцидент произошел в поселке Нива Трудовая. Источник: https://censor.net/ru/n3257271
А с каких пор пополнение в семье стали называть инцидентом?
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02.04.2021 15:14 Відповісти
Інцидент стався 9 місяців тому, а це наслідок інциденту.
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02.04.2021 15:38 Відповісти
Зараз у більшості діточок 12 рочків пісюни більші за батьківські.
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02.04.2021 15:18 Відповісти
Як у класичному анекдоті.

Син кричить з двору:
- Мамо! Ма-а-амо! Я попісять не можу!
Мама подивилася у вікно:
- Моє ж ти маленьке та дурненьке... Як же ти попісяєш, коли ти на писю наступив?..
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02.04.2021 15:30 Відповісти
Теж нагадало анекдот.
Вовочка трахається з сестрою. Тут вона йому й говорить, - "Ого! А в тебе більший, чим у батька".
А Вовочка їй відповідає, - "Та я знаю, - мені мати вже казала"...
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02.04.2021 17:58 Відповісти
Судя по раннему старту, решила добиться звания " мать героиня".( в квадрате) .
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02.04.2021 15:25 Відповісти
У контексті новини неілюзорно надає назва селища Ніва Трудова На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину - Цензор.НЕТ 2986
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02.04.2021 15:28 Відповісти
Не треба її зупиняти, держава виростить.
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02.04.2021 15:34 Відповісти
ага лично председатель совхоза трудова нива нянчить будет
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02.04.2021 15:42 Відповісти
нижня частина тіла у дівчини дуже здорова, а от з верхньою частиною питання
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02.04.2021 15:48 Відповісти
А чому не написано, що "дєвушка" ромської національності?
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02.04.2021 16:20 Відповісти
забыли упомянуть один небольшой факт - "дэвушка" ромской национальности, а проще говоря цыганва..
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02.04.2021 16:20 Відповісти
Интересный факт: самой молодой бабушке, на момент рождения внука, было 23 года. И она тоже цыганка.
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02.04.2021 19:02 Відповісти
цигане-ромале..?
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02.04.2021 17:02 Відповісти
Слышь, Лёня, а если её трахнул ровесник - он тоже педофил?
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02.04.2021 17:43 Відповісти
По-перше, вимкни капслок - не з бомжами біля смітника бояру бухаєш, репетувати на всю пролетарську горлянку тут не треба.
По-друге, до чого ти усюди ліпиш оцю купу смайлів? Що, ніколи не тримав у руках нічого більш технологічного, ніж китайський будильник - а тут раптом "опа нізуя, які кружечки"?
По-третє, у нас вік згоди 16 років - яка педофілія?
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03.04.2021 01:11 Відповісти
Це підліток а не "дєвушка"
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02.04.2021 18:07 Відповісти
В Україні вік згоди 16 років, про всяк випадок.
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03.04.2021 01:12 Відповісти
какаяразнiца?
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03.04.2021 09:14 Відповісти
Юридична і фізіологічна.
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03.04.2021 10:06 Відповісти
для данного мной факта разницы нет.
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03.04.2021 10:21 Відповісти
???
Взагалі-то середньостатистична 16-річна дівчина це підлогово зріла жінка.
Ви ще скажіть, що це дитинка, якій у ляльки гратися і вірити, що її приніс лелека.
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03.04.2021 10:38 Відповісти
Я сказав шо це не дитинка, а підліток. Юридично чи фізіологично - какаяразніца?Зріла чи не зріла - какаяразніца?І до чого тут "вік згоди" ? Какаяразніца скільки ій років?
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03.04.2021 14:23 Відповісти
"16-річна породілля..." У циганок часто не вгадаєш, скільки їй років. Запитав якось одну циганку, скільки їй років, - вона відповіла, що 26. А на вигляд їй вже наче під 35 було. Правда, якби її помити і причепурити, то ще й нічогенька така була б. І очі якісь світло-сірі, майже блакитні.
На Дніпропетровщині 16-річна дівчина народила другу дитину - Цензор.НЕТ 3542
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02.04.2021 18:37 Відповісти
Фуууууууу 🤢🤮
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03.04.2021 01:11 Відповісти


А комусь і таке подобається...
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03.04.2021 11:37 Відповісти
Як повідомляється, інцидент стався в селищі Нива Трудова.

Как метко ошибся с пробелом один человек - **************.
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02.04.2021 22:08 Відповісти
А, так чому не написали, що це "роми"? Усе норм, розходимось - теж мені пердімонокль, у них у 16 вже може бути багатодітна маманя.
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03.04.2021 01:29 Відповісти
 
 