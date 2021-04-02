Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными - подарок от отца

Старший сын покойного мэра Харькова Кирилл Кернес, который на последних выборах был избран в Харьковский областной совет, в 2020 году получил в подарок от отца 30 миллионов гривен.

Об этом депутат сообщил в ежегодной декларации, соообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно заполненным документом, в прошлом году Кирилл Кернес заработал почти 75 тыс. грн в коммунальном предприятии "Харьковское городское бюро технической инвентаризации", получил 804 тыс. грн от сдачи имущества в аренду и 936 тыс. грн - за продажу движимого имущества.

Кирилл Кернес указал, что хранит около 34,666 млн грн наличными, 82 тыс. долларов и 22,5 тыс. евро, а в 2020 году получил в подарок от отца 30 млн грн.

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Депутат облсовета от блока отца "Успешный Харьков" владеет двумя квартирами и нежилыми помещениями в Харькове, его жена имеет три квартиры, также в Харькове.

В декларации Кернес указал, что является владельцем двух автомобилей: ВАЗ 21104 2006 года выпуска и ГАЗ М20 1957 года выпуска, а его жена Яна Кернес Porsche 911 - 2003 года выпуска и Mercedes-Benz GLS 350d - 2003 года выпуска.



