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Новости Е-декларации госслужащих
7 021 28

Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными - подарок от отца

Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными - подарок от отца

Старший сын покойного мэра Харькова Кирилл Кернес, который на последних выборах был избран в Харьковский областной совет, в 2020 году получил в подарок от отца 30 миллионов гривен.

Об этом депутат сообщил в ежегодной декларации, соообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно заполненным документом, в прошлом году Кирилл Кернес заработал почти 75 тыс. грн в коммунальном предприятии "Харьковское городское бюро технической инвентаризации", получил 804 тыс. грн от сдачи имущества в аренду и 936 тыс. грн - за продажу движимого имущества.

Кирилл Кернес указал, что хранит около 34,666 млн грн наличными, 82 тыс. долларов и 22,5 тыс. евро, а в 2020 году получил в подарок от отца 30 млн грн.

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Депутат облсовета от блока отца "Успешный Харьков" владеет двумя квартирами и нежилыми помещениями в Харькове, его жена имеет три квартиры, также в Харькове.

В декларации Кернес указал, что является владельцем двух автомобилей: ВАЗ 21104 2006 года выпуска и ГАЗ М20 1957 года выпуска, а его жена Яна Кернес Porsche 911 - 2003 года выпуска и Mercedes-Benz GLS 350d - 2003 года выпуска.

Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными - подарок от отца 01
Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными - подарок от отца 02

Автор: 

Кернес Геннадий (1286) наследство (35) Харьков (7518) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+19
Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными - подарок от отца - Цензор.НЕТ 326
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02.04.2021 16:00
+12
Папа через трубку надышал.
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02.04.2021 15:56
+11
Харьковчане насосали его папе
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02.04.2021 16:00
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Папа через трубку надышал.
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02.04.2021 15:56 Ответить
Типа отца нет и концы в воду. А с подарка нужно налоги заплатить.. Где квитанция?
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02.04.2021 15:57 Ответить
Там все четко. Певая степень родства налог 0%. Думаю что и нотариально все задним числом оформлены
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02.04.2021 16:20 Ответить
Где квитанция с того света, заверенная топ менеджером ада!
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02.04.2021 16:36 Ответить
Для него 30 млн! , как для пенсионера 1,5 т.гр пенсии!!! Ему это так НЕОЧЕМ!!!! БЕГЕМОТЫ ВЫ ТОВАРИЩЬ!!!
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02.04.2021 15:59 Ответить
Вот у uyobkov-чиновников фантазия - 5 квартир, 5 машин. Мрази наворуют, потом - мама любит скорость, твари
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02.04.2021 16:00 Ответить
Порошенко подбросил
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02.04.2021 16:00 Ответить
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02.04.2021 16:09 Ответить
а харьковчанам - лавочки за сотни тисяч. Как говорят - каждому свойо!
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02.04.2021 16:00 Ответить
Харьковчане насосали его папе
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02.04.2021 16:00 Ответить
Сколько покойный папаня, сынок и безутешная вдова Кернеса пожертвовали на благотоворительность?
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02.04.2021 16:00 Ответить
Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными - подарок от отца - Цензор.НЕТ 326
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02.04.2021 16:00 Ответить
конфисковать наворованное!!!
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02.04.2021 16:00 Ответить
Вот класс теперь бандюки и мусора будут знать кого доить. Где современные Робин Гуды? Ведь всё наворованно.
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02.04.2021 16:10 Ответить
папа продал карусели в парке Горького и сыночку родненькому подарил 30 лямов, я аж прослезился, как это мило
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02.04.2021 16:13 Ответить
Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными - подарок от отца - Цензор.НЕТ 8278
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02.04.2021 16:15 Ответить
Биомусор
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02.04.2021 18:57 Ответить
вся эта наличка это много чемоданов бабла.Не подскажет, где лежат?
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02.04.2021 16:20 Ответить
На огороде проверь..
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02.04.2021 22:46 Ответить
А где .." счатливчик проживает по адресу : ...??..."
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02.04.2021 16:24 Ответить
Ачётакова? Дєтішкам на молочішко...
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02.04.2021 16:44 Ответить
А ты подарил своему сыну на день рождения 30 млн, О мудрый избиратель?
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02.04.2021 16:46 Ответить
я правильно понял - депутат - это профессия теперь наследственная?
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02.04.2021 17:30 Ответить
В день, когда исполнилось мне шестнадцать лет, Подарила мама мне шерстяной жакет
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02.04.2021 17:32 Ответить
Похвалился зря а ведь найдутся люди которые прикуют к батарее наручниками и будут продавать кусок хлеба прикованному по ляму баксов .)))
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02.04.2021 17:34 Ответить
Заслужив. Завдяки Кернесу харків'яни зараз лікуються у нових *********** лікарнях, а сам Гена не хотів займати місце якоїсь бабусі, тому був змушений вмерти у відсталій Німеччині.
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02.04.2021 17:34 Ответить
подарок из ада.
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02.04.2021 17:57 Ответить
В порівнянні із Мариною Порошенко цей взагалі -дрищ зі своїми копійчаними заначками.
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02.04.2021 20:05 Ответить
 
 