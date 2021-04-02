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Новини Е-декларації держслужбовців
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Син Кернеса задекларував 30 млн грн готівкою - подарунок від батька

Син Кернеса задекларував 30 млн грн готівкою - подарунок від батька

Старшій син покійного мера Харкова Кирило Кернес, який на останніх виборах був обраний до Харківської обласної ради, у 2020 році отримав у подарунок від батька 30 мільйонів гривень.

Про це депутат повідомив в щорічній декларації,повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Згідно з заповненим документом, торік Кирило Кернес заробив майже 75 тис. грн на комунальному підприємстві "Харківське міське бюро технічної інвентаризації", отримав 804 тис. грн від здачі майна в оренду та 936 тис. грн - за продаж рухомого майна.

Кирило Кернес вказав, що зберігає близько 34,8 млн грн готівкою, 82 тис. доларів і 22,5 тис. євро, а в 2020 році отримав у подарунок від батька 30 млн грн.

Депутат облради від іменного блоку батька "Успішний Харків" володіє двома квартирами та нежитловими приміщеннями в Харкові, його дружина має три квартири, також у Харкові.

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У декларації Кернес вказав, що є власником двох автомобілів: ВАЗ 21104 2006 року випуску і ГАЗ М20 1957 року випуску, а його дружина Яна Кернес має Porsche 911 - 2003 року випуску та Mercedes-Benz GLS 350d - 2003 року випуску.

Син Кернеса задекларував 30 млн грн готівкою - подарунок від батька 01
Син Кернеса задекларував 30 млн грн готівкою - подарунок від батька 02

Автор: 

Кернес Геннадій (506) спадок (22) Харків (5634) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+19
Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными - подарок от отца - Цензор.НЕТ 326
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02.04.2021 16:00
+12
Папа через трубку надышал.
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02.04.2021 15:56
+11
Харьковчане насосали его папе
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02.04.2021 16:00
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Папа через трубку надышал.
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02.04.2021 15:56 Відповісти
Типа отца нет и концы в воду. А с подарка нужно налоги заплатить.. Где квитанция?
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02.04.2021 15:57 Відповісти
Там все четко. Певая степень родства налог 0%. Думаю что и нотариально все задним числом оформлены
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02.04.2021 16:20 Відповісти
Где квитанция с того света, заверенная топ менеджером ада!
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02.04.2021 16:36 Відповісти
Для него 30 млн! , как для пенсионера 1,5 т.гр пенсии!!! Ему это так НЕОЧЕМ!!!! БЕГЕМОТЫ ВЫ ТОВАРИЩЬ!!!
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02.04.2021 15:59 Відповісти
Вот у uyobkov-чиновников фантазия - 5 квартир, 5 машин. Мрази наворуют, потом - мама любит скорость, твари
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02.04.2021 16:00 Відповісти
Порошенко подбросил
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02.04.2021 16:00 Відповісти
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02.04.2021 16:09 Відповісти
а харьковчанам - лавочки за сотни тисяч. Как говорят - каждому свойо!
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02.04.2021 16:00 Відповісти
Харьковчане насосали его папе
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02.04.2021 16:00 Відповісти
Сколько покойный папаня, сынок и безутешная вдова Кернеса пожертвовали на благотоворительность?
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02.04.2021 16:00 Відповісти
Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными - подарок от отца - Цензор.НЕТ 326
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02.04.2021 16:00 Відповісти
конфисковать наворованное!!!
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02.04.2021 16:00 Відповісти
Вот класс теперь бандюки и мусора будут знать кого доить. Где современные Робин Гуды? Ведь всё наворованно.
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02.04.2021 16:10 Відповісти
папа продал карусели в парке Горького и сыночку родненькому подарил 30 лямов, я аж прослезился, как это мило
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02.04.2021 16:13 Відповісти
Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными - подарок от отца - Цензор.НЕТ 8278
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02.04.2021 16:15 Відповісти
Биомусор
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02.04.2021 18:57 Відповісти
вся эта наличка это много чемоданов бабла.Не подскажет, где лежат?
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02.04.2021 16:20 Відповісти
На огороде проверь..
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02.04.2021 22:46 Відповісти
А где .." счатливчик проживает по адресу : ...??..."
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02.04.2021 16:24 Відповісти
Ачётакова? Дєтішкам на молочішко...
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02.04.2021 16:44 Відповісти
А ты подарил своему сыну на день рождения 30 млн, О мудрый избиратель?
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02.04.2021 16:46 Відповісти
я правильно понял - депутат - это профессия теперь наследственная?
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02.04.2021 17:30 Відповісти
В день, когда исполнилось мне шестнадцать лет, Подарила мама мне шерстяной жакет
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02.04.2021 17:32 Відповісти
Похвалился зря а ведь найдутся люди которые прикуют к батарее наручниками и будут продавать кусок хлеба прикованному по ляму баксов .)))
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02.04.2021 17:34 Відповісти
Заслужив. Завдяки Кернесу харків'яни зараз лікуються у нових *********** лікарнях, а сам Гена не хотів займати місце якоїсь бабусі, тому був змушений вмерти у відсталій Німеччині.
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02.04.2021 17:34 Відповісти
подарок из ада.
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02.04.2021 17:57 Відповісти
В порівнянні із Мариною Порошенко цей взагалі -дрищ зі своїми копійчаними заначками.
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02.04.2021 20:05 Відповісти
 
 