Син Кернеса задекларував 30 млн грн готівкою - подарунок від батька

Старшій син покійного мера Харкова Кирило Кернес, який на останніх виборах був обраний до Харківської обласної ради, у 2020 році отримав у подарунок від батька 30 мільйонів гривень.

Про це депутат повідомив в щорічній декларації,повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Згідно з заповненим документом, торік Кирило Кернес заробив майже 75 тис. грн на комунальному підприємстві "Харківське міське бюро технічної інвентаризації", отримав 804 тис. грн від здачі майна в оренду та 936 тис. грн - за продаж рухомого майна.

Кирило Кернес вказав, що зберігає близько 34,8 млн грн готівкою, 82 тис. доларів і 22,5 тис. євро, а в 2020 році отримав у подарунок від батька 30 млн грн.

Депутат облради від іменного блоку батька "Успішний Харків" володіє двома квартирами та нежитловими приміщеннями в Харкові, його дружина має три квартири, також у Харкові.

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У декларації Кернес вказав, що є власником двох автомобілів: ВАЗ 21104 2006 року випуску і ГАЗ М20 1957 року випуску, а його дружина Яна Кернес має Porsche 911 - 2003 року випуску та Mercedes-Benz GLS 350d - 2003 року випуску.



