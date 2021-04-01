Завершено кампанію е-декларування - заповнено майже 800 тис. декларацій, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало майже 800 тис. електронних декларацій за 2020 рік і вже почало перевірку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба агентства.

Декларації подали 720 509 чинних чиновників і 71 363 колишні держслужбовці, які звільнилися минулого року.

Про майновий стан і доходи за 2020 рік повідомили 303 897 держслужбовців, 120 806 представників місцевого самоврядування, 98 088 посадових осіб, юрособи публічного права, 47 235 чиновників, які обіймають відповідальні посади, а також 28 773 чиновники з високим корупційним ризиком.

Глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що вже розпочато перевірку 251 декларації.

Читайте також: Декларація Тимошенко: 148 млн компенсації збитку за репресії, коштовності і готівку

"Перш за все перевіряємо чиновників, серед яких міністри, заступники міністрів, судді КСУ і Верховного Суду, депутати Верховної Ради. У разі, якщо НАЗК закінчило перевірку декларації чиновника за 2019 рік, цього року його декларацію в порядку черги перевіряти не будуть. Також у списку ті особи, перевірку декларацій яких ініціюють журналісти", - розповів він.

Перші результати перевірок він пообіцяв опублікувати менше ніж через три місяці.