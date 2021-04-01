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Новини Е-декларації держслужбовців
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Завершено кампанію е-декларування - заповнено майже 800 тис. декларацій, - НАЗК

Завершено кампанію е-декларування - заповнено майже 800 тис. декларацій, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало майже 800 тис. електронних декларацій за 2020 рік і вже почало перевірку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба агентства.

Декларації подали 720 509 чинних чиновників і 71 363 колишні держслужбовці, які звільнилися минулого року.

Про майновий стан і доходи за 2020 рік повідомили 303 897 держслужбовців, 120 806 представників місцевого самоврядування, 98 088 посадових осіб, юрособи публічного права, 47 235 чиновників, які обіймають відповідальні посади, а також 28 773 чиновники з високим корупційним ризиком.

Глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що вже розпочато перевірку 251 декларації.

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"Перш за все перевіряємо чиновників, серед яких міністри, заступники міністрів, судді КСУ і Верховного Суду, депутати Верховної Ради. У разі, якщо НАЗК закінчило перевірку декларації чиновника за 2019 рік, цього року його декларацію в порядку черги перевіряти не будуть. Також у списку ті особи, перевірку декларацій яких ініціюють журналісти", - розповів він.

Перші результати перевірок він пообіцяв опублікувати менше ніж через три місяці.

Завершено кампанію е-декларування - заповнено майже 800 тис. декларацій, - НАЗК 01

Автор: 

електронне декларування (1468) НАЗК (1686)


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Топ коментарі
+2
Зеля задекларував свої оманські опшори?
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01.04.2021 23:58
+2
Украинцы кормят вот такое количество чиновников высшего звена и среднего ,а в государстве ничего не меняется, можно было и без чиновников жить
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02.04.2021 00:03
+2
Никого не накажут, может только отпуск перенести им на ЗИМУ
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02.04.2021 00:05
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просто интересно, сколько привлекут к ответственности по итогам чиновников самого низшего уровня, допустивших ошибку в 5 000-6 000 гривен при ее заполнение, и сколько сядет депутатов-миллионеров?
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01.04.2021 23:43 Відповісти
За одно и перепись дармоедов состоялась...
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02.04.2021 00:05 Відповісти
ну, дармоеды там далеко не все. те же военные - тоже подают декларацию
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02.04.2021 00:15 Відповісти
Никого не накажут, может только отпуск перенести им на ЗИМУ
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02.04.2021 00:05 Відповісти
І виключат з профспілки!!)))
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02.04.2021 00:23 Відповісти
ну заполнено
дармоеды скромно отметили скоко примерно украдено
и шо?
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01.04.2021 23:48 Відповісти
Зеля задекларував свої оманські опшори?
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01.04.2021 23:58 Відповісти
Украл, признался, покаялся -- свободен! ...до следующей дефлорации...

Порох под это дело, кстати, от МВФ кредиты получал... -- а Зеля лох! *)
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02.04.2021 00:03 Відповісти
Декларацію написав і ти вже відновив цноту !!!)))
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02.04.2021 00:14 Відповісти
Так ото ж...
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02.04.2021 00:19 Відповісти
Украинцы кормят вот такое количество чиновников высшего звена и среднего ,а в государстве ничего не меняется, можно было и без чиновников жить
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02.04.2021 00:03 Відповісти
Бюрократи,це як ракові метастази,їх вирізають ,а вони поширюються !!!))))
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02.04.2021 00:12 Відповісти
Цікаво ,скількі було покарано за минулий рік ???)))
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02.04.2021 00:10 Відповісти
В Украине, я б уже карал не воров, а лохов -- шо тех воров обогащают... ...причём, сознательно и со знанием всех подробностей.
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02.04.2021 00:17 Відповісти
В Україні 100% інвазія гельмінтами корупціі !!!!))))
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02.04.2021 00:22 Відповісти
Декларація Зеленського: шостий президент країни позичив у своєї дружини (!) £1.7M (!) через офшор (!) у Белізі (!) … і жодна медіавульвота, яка кричала про три тисячі доларів в офшорі п'ятого предидента навіть не привідкрила свої губки, аби розповісти про цього баригу у владі!

Завершено кампанію е-декларування - заповнено майже 800 тис. декларацій, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7837
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02.04.2021 02:12 Відповісти
Зачем?? ведь можно писать любую ахинею
Никто никого не будет даже проверять
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02.04.2021 02:40 Відповісти
Вот для кого они открывали рынок земли, не для фермеров, для себя. У них бабло уже просто некуда девать. Если их интересуют фермеры, то дали бы 50 гектаров, дешёвые кредиты и отмену налогов лет на пять. Вместо этого нам предлагают нулевую декларацию и десять тысяч в одни руки. Як казав один з цих діячів, земля - це класний депозит. Отут я йому вірю. Социальная несправедливость в стране узаконивается и цементируется .
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02.04.2021 07:31 Відповісти
 
 