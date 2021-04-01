Декларація Тимошенко: 148 млн компенсації збитку за репресії, коштовності і готівку

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала в 2020 році 149 124 252 грн доходу, з них 148 345 441 грн - це компенсація за те, що в 2011-2014 рр вона стала жертвою політичних репресій.

Декларація Тимошенко опублікована на сайті НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

Крім компенсації, політик отримала 462 538 грн заробітної плати та 255 860 грн на виконання депутатських повноважень.

Дохід її чоловіка становить майже 1 476 000 грн.

У сім'ї Тимошенко зберігаються готівкою 5,4 млн доларів, 180 тис. грн, 290 тис. грн, 456 тис доларів. І є кошти на банківських рахунках: 54 тис грн, 18 тис. євро, 780 тис. грн.

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Також Тимошенко задекларувала коштовності: двоє чоловічих наручних годинників, кілька наборів сережок з перлами і дорогоцінними каменями, перстень з дорогоцінними каменями, підвіску і два намиста.

У спільній власності родини лідерки "Батьківщини" є будинок в селі Козин під Києвом (588 кв.м), а також чотири великі земельні ділянки в тому ж населеному пункті.

Чоловік Тимошенко володіє трьома легковими автомобілями: ГАЗ-14 1983 року випуску, Audi A 8 2016 року випуску і Toyota LC 200 2018 року випуску.

Як наголошується в декларації, дохід у вигляді компенсації збитку за завдані політичні репресії в 2011-2014 роках Тимошенко отримала в США на стадії досудового врегулювання