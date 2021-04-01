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Новини Е-декларації держслужбовців
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Декларація Тимошенко: 148 млн компенсації збитку за репресії, коштовності і готівку

Декларація Тимошенко: 148 млн компенсації збитку за репресії, коштовності і готівку

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала в 2020 році 149 124 252 грн доходу, з них 148 345 441 грн - це компенсація за те, що в 2011-2014 рр вона стала жертвою політичних репресій.

Декларація Тимошенко опублікована на сайті НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

Крім компенсації, політик отримала 462 538 грн заробітної плати та 255 860 грн на виконання депутатських повноважень.

Дохід її чоловіка становить майже 1 476 000 грн.

У сім'ї Тимошенко зберігаються готівкою 5,4 млн доларів, 180 тис. грн, 290 тис. грн, 456 тис доларів. І є кошти на банківських рахунках: 54 тис грн, 18 тис. євро, 780 тис. грн.

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Також Тимошенко задекларувала коштовності: двоє чоловічих наручних годинників, кілька наборів сережок з перлами і дорогоцінними каменями, перстень з дорогоцінними каменями, підвіску і два намиста.

У спільній власності родини лідерки "Батьківщини" є будинок в селі Козин під Києвом (588 кв.м), а також чотири великі земельні ділянки в тому ж населеному пункті.

Чоловік Тимошенко володіє трьома легковими автомобілями: ГАЗ-14 1983 року випуску, Audi A 8 2016 року випуску і Toyota LC 200 2018 року випуску.

Як наголошується в декларації, дохід у вигляді компенсації збитку за завдані політичні репресії в 2011-2014 роках Тимошенко отримала в США на стадії досудового врегулювання

Автор: 

декларація (1423) Тимошенко Юлія (4697)


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Топ коментарі
+34
Интересно, кто и когда компенсирует всем украинцам, понесённый ими многомиллиардный ущерб от этой "гениальной" правительницы и ей подобных, за последние 30 лет?...
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01.04.2021 17:13
+30
Я тупой: https://censor.net/ru/news/3257008/lidery_reyitinga_doveriya_bolshe_vsego_doveryayut_zelenskomu_46_i_klichko_33_menshe_vseh_medvedchuku 46%!!!
И вот почему не понимаю:
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3512293.html Кажете, "Вова не краде"?
Світоч наш, найвпливовіший лідер ********** президент Зеленський обдарував нас всіх милістю подати свою Декларацію.
І в декларації тій виявилося страшне!
З'ясувалося, що «президент, який не краде», володіє зразу ЧОТИРМА офшорними компаніями.

Фірми, яких торкнулася рука найвпливовішого, перелічити треба окремо.
Це - «Меджірітано Венчурес ЛТД» на Віргінських островах, «Вілхар Холдінг Лімітед» та «Ельдоранте лімітед» на Кіпрі та «Фільм Херітейдж інк.» в Белізі (перепрошую якщо транслітерацію передав неточно).
У двох з чотирьох фірмах - «Ельдоранте лімітед» (Кіпр) і «Фільм Херітейдж інк.» (Беліз) співвласником найвеличнішого виступає перша леді України Олена Зеленська.
Але - це не все.
Кіпрська фірма «Ельдоранте лімітед» подружжя Зеленських, володіє італійською фірмою «Сан томассо С.Р.Л.», яка в свою чергу є власником 15-кімнатної вілли на елітному курорті Форте-дей-Мармі в Італії. Це до речі, не єдина нерухомість родини Зеленських.

За декларацією, у їхній власності знаходяться: житловий будинок у Києві (на 353,5 кв. м.) та земельна ділянка в Іванковичах під Києвом (на 1200 кв. м).
Також у Києві вони мають: 6 квартир, 4 паркомісця і 2 нежитлових приміщення (338 і 306 кв. м. кожне).
У Ялті (так-так, в окупованому Криму) - квартиру (130 кв. м.) і паркомісце.
А ще у Великій Британії - 2 квартири.

Але не треба заздрити! Треба розуміти, що все це було зароблено тяжким трудом і розповідями зі сцени про Томос-термос та про те як беркутлу *********** кийками видобувати електрику з вдягненого в светри Майдану.
А ще - кіношками про президента, що їздить на роботу на велосипеді і живе як учитель, а не як…
Ви зрозуміли.
Бог з нею, з нерухомістю.
Набагато більше цікавлять офшорні фірми. Навіщо вони президенту?
Навіщо взагалі людям фірми в офшорі?
Наприклад, для безпеки. Чимало відомих сайтів зареєстровані на офшорні фірми - аби їхня діяльність не припинилася коли сайт перейде дорогу серйозним людям. Це точно не про Зеленського - кого йому боятися, якщо в нього цілий знайомий Баканов?
Ще офшорні фірми заводять аби ухилятися від податків. Це теж не про президента, йому за законом мати бізнес заборонено. Ще офшорні фірми-доньки заводять крупні корпорації, аби брати участь в різних проектах. В такій формі на видобуток газу у ще вільному українському Криму намагалася зайти американська корпорація «Vanco», але молитвами прем'єра Тимошенко не зайшла. Росіяни у 2014 р. цьому раділи неймовірно.

Фірми-офшорки заводять під час перепродажу крупних бізнесів - наприклад, таку фірму створив фонд Ротшильдів, аби продати корпорацію «Рошен», що перебувала у неї в сліпому трасті. Наявність офшору аж на 3000 доларів (у мільйонера) тоді шалено збурило українське суспільство.
Не те, що зараз…

Є ще дві цілі, для яких заводять офшори.
Родина Юлії Тимошенко ще й зараз має чимало офшорів, по яких весь час перетікають крупні суми коштів.
Свого часу така розгалужена система фірм не дозволяла слідчим знайти кошти Тимошенко - вони миттю зникали, як тільки біля певної фірми з'являлися представники влади.
Нарешті - примітивне. На офшори дають хабарі. Оформлюється це як контракт на поставку мотлоху по ціні 5000 доларів за кіло (наприклад). Звісно ніхто ніякий мотлох не постачає, просто з фірми на фірму перетікають гроші, все решта - мистецтво бухгалтерів.
І отут, з'являється питання.
Пам'ятаєте на відео оприлюдненому Гео Леросом, старий партнер Баканова і Зеленського Геннадій Лазутін на питання, як порішати з президентом, відповідає: «Перекидаєш кошти на офшор Баканова…» А з офшору Баканова гроші підуть куди?
Звідси просте питання, яке чомусь вперто не цікавить ані демократичних журналістів, ані активістів з іграшковими свинями. А яку діяльність здійснюють офшорні фірми президента? Які кошти туди надходять, з чиїх рахунків, та за які виконані роботи та надані послуги? І головне - навіщо президенту аж чотири офшорні фірми?

Не краде, кажете?
Д.Калинчук
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01.04.2021 17:18
+22
Декларация Тимошенко: 148 млн компенсации ущерба за репрессии, драгоценности и наличные - Цензор.НЕТ 4688
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01.04.2021 17:23
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Правильно ее тогда Янык посадил. Жаль, что не расстрел. Тогда ей и компенсация не досталась бы.
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01.04.2021 18:25 Відповісти
Лохи! Не переживайте! Компенсация не с бюджета Украины, а это заплатила американская юридическая фирма,которая за бабло Януковича и Пинчука составила абсолютно заказной отчет о суде над Тимошенко и газовых контрактах!И когда проходил суд над Манафортом,то все это вылезло и в рамках досудебного урегулирования они заплатили компенсацию!А Абынеюли пусть наслаждаются зеленым ничтожеством и еще одним товарищем,который сделал всех в три раза беднее а себя в три раза богаче!
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01.04.2021 18:31 Відповісти
ти про воровку Жульку Тимошенницю?
То є правда)


Декларація Тимошенко: 148 млн компенсації збитку за репресії, коштовності і готівку - Цензор.НЕТ 170
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01.04.2021 18:35 Відповісти
Декларація Тимошенко: 148 млн компенсації збитку за репресії, коштовності і готівку - Цензор.НЕТ 1671
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01.04.2021 18:36 Відповісти
Сразу видно истинного "порохобота".Расхваливает своего шефа так,что аж из штанов выпрыгивает.Только не станет ПАП снова президентом.Ему не простят того,что он бедных сделал нищими,так же как не простят Зеленскому.
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02.04.2021 09:37 Відповісти
А жульке простят,что сделала всех беднее? Или ,,этодругое,,?
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02.04.2021 11:33 Відповісти
Каким образом она сделала всех беднее?
Я застал оба премьерства Тимошенко,и при ней такого бардака,роста цен на всё не было.Так что втирай свою чушь другим.
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02.04.2021 13:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/484459, я тобі більше скажу! Та клята Юлька, не зважаючи на героїчні зусилля одного бджоляра врятувати ситуацію безперервним ветуванням рішень кабміну, https://www.google.com.ua/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=uk&dl=uk#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_kd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&idim=country:UKR:LTU:EST:SVK:CZE:ROU:BGR&ifdim=world&tstart=575154000000&tend=1521842400000&hl=uk&dl=uk&ind=false обвалила під час своєї другої прем'єрської каденції https://www.google.com.ua/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=uk&dl=uk#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_kd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&idim=country:UKR:LTU:EST:SVK:CZE:ROU:BGR&ifdim=world&tstart=575154000000&tend=1521842400000&hl=uk&dl=uk&ind=false економіку усього світу !!!
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03.04.2021 00:01 Відповісти
При такой "компенсации" при тех " репрессиях" возникает устойчивое ощущение что она в доле с Януковичем.
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01.04.2021 18:33 Відповісти
Декларація Тимошенко: 148 млн компенсації збитку за репресії, коштовності і готівку - Цензор.НЕТ 1327
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01.04.2021 18:34 Відповісти
Бабуля всегда лгала легко и непринужденно. Жаль,что у поклонников ее секты память отсутсятвует напрочь
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02.04.2021 02:30 Відповісти
Це в прибічників секти антиюля мозок відсутній.
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02.04.2021 18:40 Відповісти
А ведь бабульке компенсировали из моего и вашего карманов. Только я на это разрешения не давал.
Так и живем. Налоги собирают и делают с ними что хотят всякие толстожопые чинуши.
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01.04.2021 18:39 Відповісти
Треба було переживати за твої кишені і решти українців, коли за десятки лямів наших доларів манафорти на замовлення української мафії лили на Тимошенко замовну юхню. Воно, до речі спрацювало, наш бидлос сприйняв ту маячню за істину. Доказом тому цей топік.
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01.04.2021 20:24 Відповісти
А ведь бабульке компенсировали из моего и вашего карманов.

Наглая ложь.

Американская юридическая фирма Skadden заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать судебного иска со стороны лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, обвинившей фирму в содействии ее политическому преследованию.
Источник: https://www.nytimes.com/2020/05/10/us/politics/skadden-ukraine-settlement-tymoshenko.html?fbclid=IwAR32IZRsHKDjm9IWdYKnt56VW1IUwvHQBo5ahjQ5XxinluOL5EZSOqHCyrU The New York Times со ссылкой на источники
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02.04.2021 09:25 Відповісти
почему здесь об этом никто не знает?
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02.04.2021 15:23 Відповісти
Или прикидываются валенками,специально сбивая с толку других,или просто не заинтересованы в желании разобраться,им проще идти за безграмотным большинством,кричащим,что "Юлька фсе вкрала".
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02.04.2021 15:54 Відповісти
Ага волга 24 хрущевка и деревянный член с кичи.....нищета и тухли с крокодиловой шкуры....лифон панталоны
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01.04.2021 18:43 Відповісти
Известный американский журналист Метью Бжезинский написал книгу "Казино Москва".В ней он посвятил Тимошенко главу, под названием " Женщина ценой в 11 миллиардов ". В ней, по словам журналистов, он назвал Тимошенко самой успешной и деловой женщиной бывшего Советского Союза, и самой богатой в Европе. В 2005 г, он дал интервью УП, где советует Тимошенко не делать из себя "бедную бабушку".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/08/19/4391148/
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01.04.2021 18:54 Відповісти
От жеж ушла брехуха, так сховала свої 11 ярдів, що й досі жодних слідів ніхто не знайшов. І навіть за брехню про подібне їй у США мільйони відшкодовують.
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01.04.2021 20:27 Відповісти
Завидуй молча!
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01.04.2021 20:49 Відповісти
Та я ж за сектантів секти антиюля переживаю! Алярм!!! Манафорти разом з ними шукають 11 ярдів третє десятиліття, вже обхезались проти Юлі в судах США на мільйони доларів. А воз і ньінє там!
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01.04.2021 21:49 Відповісти
Зубожіля бабуся, якби не компенсація , просила б милостиню на Хрещатику Подайте на пропитание...
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01.04.2021 21:00 Відповісти
Вот это настрадалась!...
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01.04.2021 19:02 Відповісти
За 3 года заработать 148 млн, врядли это можно назвать страданиями, скорее бестыжим дармоедством!
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01.04.2021 19:05 Відповісти
Американских денег жалко стало? Так наши алигархи их миллиардами у собственного народа воруют!
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01.04.2021 20:47 Відповісти
Нифига себе а она не обрыгается диарея не замучит
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01.04.2021 19:13 Відповісти
А за чей счет банкет на 150 лямов?
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01.04.2021 19:13 Відповісти
Манафорта пам'ятаєш? Теж до буя звиздів.
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01.04.2021 20:22 Відповісти
Стоп ,а откуда у этой трудяги 5млн долларов? Напрацювала ? Мало ? Еще хочется ...так и лезет туда где можно что то стибрить
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01.04.2021 19:21 Відповісти
У чоловіка бізнес, и ти щойно народився й нічого не знаєш?
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01.04.2021 19:49 Відповісти
Бізнес у тЮльки - продавати Україну.
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01.04.2021 19:58 Відповісти
Панько, якщо маєш реальні докази, пиши заяву в СБУ. Якщо ні - вивчай досвід Манафорта, 148 345 441 грн - це від нього.
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01.04.2021 20:27 Відповісти
Це ти , дурню, Україна? Таких, як ти і задарма віддати не жалко!
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01.04.2021 20:52 Відповісти
посадить ее снова... пусть еще подзаработает...
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01.04.2021 19:46 Відповісти
Компенсувати сам будеш, садівник.
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01.04.2021 19:51 Відповісти
посадить ее снова... пусть еще подзаработает...

Скоро Нсиров подтянется- отдал 300 лимонов- а компенсации нет!...
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01.04.2021 21:02 Відповісти
Где можно посидеть 3 года за 150 лямов?
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01.04.2021 21:17 Відповісти
яка бидолаха
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01.04.2021 21:38 Відповісти
148 345 441 грн - это компенсация за то, что в 2011-2014 гг она стала жертвой политических репрессий.Источник: https://censor.net/ru/n3257057 - а звідки взялись такі "компенсації" де можна прочитати ?

П.С - тобто за те , що робила влада Яника відповідати повинні українці грошима зі свого бюджету ?
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01.04.2021 21:56 Відповісти
вітьок кусає локті. і ридає в кашкєт.
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01.04.2021 22:53 Відповісти
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