Декларація Тимошенко: 148 млн компенсації збитку за репресії, коштовності і готівку
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала в 2020 році 149 124 252 грн доходу, з них 148 345 441 грн - це компенсація за те, що в 2011-2014 рр вона стала жертвою політичних репресій.
Декларація Тимошенко опублікована на сайті НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.
Крім компенсації, політик отримала 462 538 грн заробітної плати та 255 860 грн на виконання депутатських повноважень.
Дохід її чоловіка становить майже 1 476 000 грн.
У сім'ї Тимошенко зберігаються готівкою 5,4 млн доларів, 180 тис. грн, 290 тис. грн, 456 тис доларів. І є кошти на банківських рахунках: 54 тис грн, 18 тис. євро, 780 тис. грн.
Також Тимошенко задекларувала коштовності: двоє чоловічих наручних годинників, кілька наборів сережок з перлами і дорогоцінними каменями, перстень з дорогоцінними каменями, підвіску і два намиста.
У спільній власності родини лідерки "Батьківщини" є будинок в селі Козин під Києвом (588 кв.м), а також чотири великі земельні ділянки в тому ж населеному пункті.
Чоловік Тимошенко володіє трьома легковими автомобілями: ГАЗ-14 1983 року випуску, Audi A 8 2016 року випуску і Toyota LC 200 2018 року випуску.
Як наголошується в декларації, дохід у вигляді компенсації збитку за завдані політичні репресії в 2011-2014 роках Тимошенко отримала в США на стадії досудового врегулювання
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То є правда)
Я застал оба премьерства Тимошенко,и при ней такого бардака,роста цен на всё не было.Так что втирай свою чушь другим.
Так и живем. Налоги собирают и делают с ними что хотят всякие толстожопые чинуши.
Наглая ложь.
Американская юридическая фирма Skadden заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать судебного иска со стороны лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, обвинившей фирму в содействии ее политическому преследованию.
Источник: https://www.nytimes.com/2020/05/10/us/politics/skadden-ukraine-settlement-tymoshenko.html?fbclid=IwAR32IZRsHKDjm9IWdYKnt56VW1IUwvHQBo5ahjQ5XxinluOL5EZSOqHCyrU The New York Times со ссылкой на источники
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/08/19/4391148/
Скоро Нсиров подтянется- отдал 300 лимонов- а компенсации нет!...
П.С - тобто за те , що робила влада Яника відповідати повинні українці грошима зі свого бюджету ?