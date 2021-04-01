Декларация Тимошенко: 148 млн компенсации ущерба за репрессии, драгоценности и наличные

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила в 2020 году 149 124 252 грн дохода, из них 148 345 441 грн - это компенсация за то, что в 2011-2014 гг она стала жертвой политических репрессий.

Декларация Тимошенко опубликована на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

Помимо компенсации, политик получила 462 538 грн заработной платы и 255 860 грн на выполнение депутатских полномочий.

Доход ее супруга составил почти 1 476 000 грн.

У семьи Тимошенко хранятся наличными 5,4 млн долларов, 180 тыс. грн, 290 тыс. грн, 456 тыс долларов. И есть средства на банковских счетах: 54 тыс грн, 18 тыс. евро, 780 тыс. грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нардеп "Голоса" Устинова внесла в декларацию "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика"

Также Тимошенко задекларировала драгоценности: двое мужских наручных часов, несколько наборов сережек с жемчугом и драгоценными камнями, кольцо с драгоценными камнями, подвеску и два ожерелья.

В общей собственности семьи лидера "Батькивщины" находится дом в селе Козин под Киевом (588 кв.м), а также четыре больших земельных участка в том же населенном пункте.

Муж Тимошенко владеет тремя легковыми автомобилями: ГАЗ-14 1983 года выпуска, Audi A 8 2016 года выпуска и Toyota LC 200 2018 года выпуска.

Также на Цензор.НЕТ: Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона

Как отмечается в декларации, доход в виде компенсации ущерба за причиненные политические репрессии в 2011-2014 годах Тимошенко получила в США на стадии досудебного урегулирования