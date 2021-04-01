Декларация Тимошенко: 148 млн компенсации ущерба за репрессии, драгоценности и наличные
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила в 2020 году 149 124 252 грн дохода, из них 148 345 441 грн - это компенсация за то, что в 2011-2014 гг она стала жертвой политических репрессий.
Декларация Тимошенко опубликована на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.
Помимо компенсации, политик получила 462 538 грн заработной платы и 255 860 грн на выполнение депутатских полномочий.
Доход ее супруга составил почти 1 476 000 грн.
У семьи Тимошенко хранятся наличными 5,4 млн долларов, 180 тыс. грн, 290 тыс. грн, 456 тыс долларов. И есть средства на банковских счетах: 54 тыс грн, 18 тыс. евро, 780 тыс. грн.
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Также Тимошенко задекларировала драгоценности: двое мужских наручных часов, несколько наборов сережек с жемчугом и драгоценными камнями, кольцо с драгоценными камнями, подвеску и два ожерелья.
В общей собственности семьи лидера "Батькивщины" находится дом в селе Козин под Киевом (588 кв.м), а также четыре больших земельных участка в том же населенном пункте.
Муж Тимошенко владеет тремя легковыми автомобилями: ГАЗ-14 1983 года выпуска, Audi A 8 2016 года выпуска и Toyota LC 200 2018 года выпуска.
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Как отмечается в декларации, доход в виде компенсации ущерба за причиненные политические репрессии в 2011-2014 годах Тимошенко получила в США на стадии досудебного урегулирования
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То є правда)
Я застал оба премьерства Тимошенко,и при ней такого бардака,роста цен на всё не было.Так что втирай свою чушь другим.
Так и живем. Налоги собирают и делают с ними что хотят всякие толстожопые чинуши.
Наглая ложь.
Американская юридическая фирма Skadden заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать судебного иска со стороны лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, обвинившей фирму в содействии ее политическому преследованию.
Источник: https://www.nytimes.com/2020/05/10/us/politics/skadden-ukraine-settlement-tymoshenko.html?fbclid=IwAR32IZRsHKDjm9IWdYKnt56VW1IUwvHQBo5ahjQ5XxinluOL5EZSOqHCyrU The New York Times со ссылкой на источники
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/08/19/4391148/
Скоро Нсиров подтянется- отдал 300 лимонов- а компенсации нет!...
П.С - тобто за те , що робила влада Яника відповідати повинні українці грошима зі свого бюджету ?