РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11322 посетителя онлайн
Новости Е-декларации госслужащих
1 064 19

Завершена кампания е-декларирования - заполнено почти 800 тыс. деклараций, - НАПК

Завершена кампания е-декларирования - заполнено почти 800 тыс. деклараций, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получило почти 800 тыс. электронных деклараций за 2020 год и уже начало проверку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба агентства.

Декларации подали 720 509 действующих чиновников и 71 363 бывших госслужащих, которые уволились в прошлом году.

Об имущественном состоянии и доходах за 2020 год сообщили 303 897 госслужащих, 120 806 представителей местного самоуправления, 98 088 должностных лиц, юрлица публичного права, 47 235 чиновников, которые занимают ответственные должности, а также 28 773 чиновника с высоким коррупционным риском.

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что уже начата проверка 251 декларации.

"Прежде всего проверяем чиновников, среди которых министры, заместители министров, судьи КСУ и Верховного Суда, депутаты Верховной Рады. В случае, если НАПК закончило проверку декларации чиновника за 2019 год, в этом году его декларацию в порядке очереди проверять не будут. Также в списке те лица, проверку деклараций которых инициируют журналисты", – рассказал он.

Первые результаты проверок он пообещал опубликовать менее чем через три месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине нет порядка проверки е-деклараций судей, - глава НАПК Новиков

Завершена кампания е-декларирования - заполнено почти 800 тыс. деклараций, - НАПК 01

Автор: 

электронное декларирование (1025) НАПК (1221)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Зеля задекларував свої оманські опшори?
показать весь комментарий
01.04.2021 23:58
+2
Украинцы кормят вот такое количество чиновников высшего звена и среднего ,а в государстве ничего не меняется, можно было и без чиновников жить
показать весь комментарий
02.04.2021 00:03
+2
Никого не накажут, может только отпуск перенести им на ЗИМУ
показать весь комментарий
02.04.2021 00:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
просто интересно, сколько привлекут к ответственности по итогам чиновников самого низшего уровня, допустивших ошибку в 5 000-6 000 гривен при ее заполнение, и сколько сядет депутатов-миллионеров?
показать весь комментарий
01.04.2021 23:43 Ответить
За одно и перепись дармоедов состоялась...
показать весь комментарий
02.04.2021 00:05 Ответить
ну, дармоеды там далеко не все. те же военные - тоже подают декларацию
показать весь комментарий
02.04.2021 00:15 Ответить
Никого не накажут, может только отпуск перенести им на ЗИМУ
показать весь комментарий
02.04.2021 00:05 Ответить
І виключат з профспілки!!)))
показать весь комментарий
02.04.2021 00:23 Ответить
ну заполнено
дармоеды скромно отметили скоко примерно украдено
и шо?
показать весь комментарий
01.04.2021 23:48 Ответить
Зеля задекларував свої оманські опшори?
показать весь комментарий
01.04.2021 23:58 Ответить
Украл, признался, покаялся -- свободен! ...до следующей дефлорации...

Порох под это дело, кстати, от МВФ кредиты получал... -- а Зеля лох! *)
показать весь комментарий
02.04.2021 00:03 Ответить
Декларацію написав і ти вже відновив цноту !!!)))
показать весь комментарий
02.04.2021 00:14 Ответить
Так ото ж...
показать весь комментарий
02.04.2021 00:19 Ответить
Украинцы кормят вот такое количество чиновников высшего звена и среднего ,а в государстве ничего не меняется, можно было и без чиновников жить
показать весь комментарий
02.04.2021 00:03 Ответить
Бюрократи,це як ракові метастази,їх вирізають ,а вони поширюються !!!))))
показать весь комментарий
02.04.2021 00:12 Ответить
Цікаво ,скількі було покарано за минулий рік ???)))
показать весь комментарий
02.04.2021 00:10 Ответить
В Украине, я б уже карал не воров, а лохов -- шо тех воров обогащают... ...причём, сознательно и со знанием всех подробностей.
показать весь комментарий
02.04.2021 00:17 Ответить
В Україні 100% інвазія гельмінтами корупціі !!!!))))
показать весь комментарий
02.04.2021 00:22 Ответить
Декларація Зеленського: шостий президент країни позичив у своєї дружини (!) £1.7M (!) через офшор (!) у Белізі (!) … і жодна медіавульвота, яка кричала про три тисячі доларів в офшорі п'ятого предидента навіть не привідкрила свої губки, аби розповісти про цього баригу у владі!

Завершено кампанію е-декларування - заповнено майже 800 тис. декларацій, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7837
показать весь комментарий
02.04.2021 02:12 Ответить
Зачем?? ведь можно писать любую ахинею
Никто никого не будет даже проверять
показать весь комментарий
02.04.2021 02:40 Ответить
Вот для кого они открывали рынок земли, не для фермеров, для себя. У них бабло уже просто некуда девать. Если их интересуют фермеры, то дали бы 50 гектаров, дешёвые кредиты и отмену налогов лет на пять. Вместо этого нам предлагают нулевую декларацию и десять тысяч в одни руки. Як казав один з цих діячів, земля - це класний депозит. Отут я йому вірю. Социальная несправедливость в стране узаконивается и цементируется .
показать весь комментарий
02.04.2021 07:31 Ответить
 
 