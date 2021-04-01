Завершена кампания е-декларирования - заполнено почти 800 тыс. деклараций, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получило почти 800 тыс. электронных деклараций за 2020 год и уже начало проверку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба агентства.



Декларации подали 720 509 действующих чиновников и 71 363 бывших госслужащих, которые уволились в прошлом году.



Об имущественном состоянии и доходах за 2020 год сообщили 303 897 госслужащих, 120 806 представителей местного самоуправления, 98 088 должностных лиц, юрлица публичного права, 47 235 чиновников, которые занимают ответственные должности, а также 28 773 чиновника с высоким коррупционным риском.

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что уже начата проверка 251 декларации.



"Прежде всего проверяем чиновников, среди которых министры, заместители министров, судьи КСУ и Верховного Суда, депутаты Верховной Рады. В случае, если НАПК закончило проверку декларации чиновника за 2019 год, в этом году его декларацию в порядке очереди проверять не будут. Также в списке те лица, проверку деклараций которых инициируют журналисты", – рассказал он.



Первые результаты проверок он пообещал опубликовать менее чем через три месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине нет порядка проверки е-деклараций судей, - глава НАПК Новиков