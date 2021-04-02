Против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции , - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что против топ-контрабандистов введены персональные санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Сегодня, после очередного заседания СНБО, для ряда физических и юридических лиц наступила "черная пятница". Итак: впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды".

Президент также отметил, что в будущем подобные санкции будут введены и против других контрабандистов.

"Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов. А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования", - отметил президент.

Он уточнил, что причиной такого решения являются убытки, наносимые украинскому бюджету вследствие неэффективной работы таможни.

"По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн, что получил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов - вследствие неэффективной работы таможни", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина будет продолжать активно бороться с контрабандой, поскольку она является "экономическим терроризмом".

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