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Против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции , - Зеленский

Против

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что против топ-контрабандистов введены персональные санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Сегодня, после очередного заседания СНБО, для ряда физических и юридических лиц наступила "черная пятница". Итак: впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды".

Президент также отметил, что в будущем подобные санкции будут введены и против других контрабандистов.

"Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов. А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования", - отметил президент.

Он уточнил, что причиной такого решения являются убытки, наносимые украинскому бюджету вследствие неэффективной работы таможни.

"По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн, что получил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов - вследствие неэффективной работы таможни", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина будет продолжать активно бороться с контрабандой, поскольку она является "экономическим терроризмом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО сегодня может ввести санкции в отношении лиц, причастных к ввозу "контрафакта" из ОРДЛО, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) контрабанда (2409) санкции (11317) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+63
Какие "санкции" в отношении СОБСТВЕННЫХ граждан? Если есть факты преступления - эти лица должны СИДЕТЬ, а не клоунские "санкции". Это как с Мертвечуком, которого обвинили даже не в контрабанде, а в финансировании ТЕРРОРИЗМА.. а этот поц не только не сел в тюрягу, но с него моносброд даже неприкосновенность не снял, а весь его бизнес - как работал, так и сейчас работает.Тупой клооун Вова занимается имитацией бурной деятельности.
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02.04.2021 19:39
+34
скажите, а Вадим Слюсарев (зам Пред ПолитСовета партии "Слуга Урода), знает что против него ввели санкции, а то у нас в Харькове по прежнему торгуют россиянским бензином и дизелем, который тащат через пропускной пункт "Гоптовка", который контролирует Слюсарев..
https://censor.net/ru/resonance/3254148/novoe_litso_v_politsovete_slug_naroda_vadim_slyusarev_general_pri_yanukoviche_biznes_v_okkupirovannom

Против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции , - Зеленский - Цензор.НЕТ 5279
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02.04.2021 19:41
+22
Тупой клоун Вова! Санкции применяют к ИНОСТРАННЫМ гражданам, а своих граждан, если они уличены в преступлениях - САЖАЮТ.
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02.04.2021 19:50
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Санкции...Раз есть состав преступления - почему 300% независимый генпрокурор не возбуждает дела, а до сих пор пережевывает дырки плевкача?
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02.04.2021 20:00 Ответить
Ну тут такая хитрая штука , у Осла папаша проХФФесор , по тому диплом по блату получил , а у Венедиктовой папаша генерал ментовской бурсы которую и она по блату закончила , по тому в юриспруденции у них обоих знания одинаковые , то есть их нет совсем.
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02.04.2021 20:03 Ответить
Привет, брате. "Будут всех бамбить".
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02.04.2021 21:14 Ответить
Салямчик, брат.
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02.04.2021 21:20 Ответить
Тому що "санкціоновані топи" вимагають, щоб брат єрміли повернув бабки, які взяв за посаду.
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03.04.2021 19:09 Ответить
То есть кокс который регулярно дует Осел я так понимаю не контробасом заходит , а легально ? Ааа я понял , Осляра ввел санкции против собственного дилера. Ну просто если бы у Осла остались ну хоть остатки серого вещества в черепной коробке , то он бы спросил у тех кто хоть немного в юриспруденции понимает , ну хоть на уровне первого курса , то ему объяснили , что санкции вводят против иностранных граждан и государств , а против своих возбуждают уголовные дела или наказывают согласно действующего законодательства ..
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02.04.2021 20:00 Ответить
"ЭТАЛИКАААРСТВА!!!"
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02.04.2021 20:23 Ответить
Степанов не с3.14здит!
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02.04.2021 21:16 Ответить
А де наголос ставити???
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02.04.2021 21:32 Ответить
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02.04.2021 22:04 Ответить
а чому не арештовані ? бо не патріоти ?
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02.04.2021 20:01 Ответить
Мыльная опера "Те, кто или те самые, которые"
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02.04.2021 20:02 Ответить
Пятничное шоу квартала 95 набирает обороты. Не верите? Тогда назовите фамилии контрабандистов, которых наказал зелупенфраер.
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02.04.2021 20:02 Ответить
Список в студию, Конвертаторы следующие на очереди
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02.04.2021 20:05 Ответить
а список є?
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02.04.2021 20:05 Ответить
КАКИЕ САНКЦИИ?! ПОЧЕМУ КОНТРАБАНДИСТЫ НЕ АРЕСТОВАНЫ И У НИХ НЕ КОНФИСКОВАНО ИМУЩЕСТВО?! ПОЛНАЯ ЧУШЬ!!!
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02.04.2021 20:06 Ответить
Знову фейки від "самого самого " підорости......ного преза!!! Треба кримінальні справи, посадки і т.п., а воно фейки кидає в простір!!!!!!
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02.04.2021 20:09 Ответить
Люди, чего вы возмущаетесь! Все эти шапито с СНБО в исполнении зевовы имеют опрделение, придуманное еще в советские времена, ИБД, имитация бурной деятельности.
Но ведь зевова ни на что другое просто не способен.
Или вы ожидали от этого истероида чего-то другого?
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02.04.2021 20:46 Ответить
Перелік контрабандистів:

Іван Бокало (зареєстрований - Львів)
Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)
Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)
Олександр Єрімічук (Чернівці)
Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)
Вадим Альперін (Одеса)
Олександр Чудаков (Одеса)
Віктор Шерман (Одеса)
Олександр Кравченко (Одеса)
Володимир Дідух (Львів)
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02.04.2021 20:51 Ответить
Передел схем в пользу своих.
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02.04.2021 20:59 Ответить
ПІЛЯТЬ!!!, сьогодні, коли коли жертви Ковіду, лише офіційно, наближаються до пів тисячі щодоби, коли ***** брязкає всім, що стріляє на всіх наших околицях, коли вакцинація. економіка і, взагалі, все наше перебування в цій країні то вже просто в задниці, то очманіле від наркоти зелене чмо збирає РНБО, щоб оголосити санкції контрабанді? А то як, пілять?! Що то значить? Яким чином? Воно вже взагалі іпанулось? Блін, та то вже повний кабздець...
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02.04.2021 21:34 Ответить
The Show Must Go On............ Какие санкции? Они либо преступники и должны быть привлечены к уголовной ответственности, либо нет и тогда отвечать должны те, кто устраивает этот бардак, не понимая, что их сейчас заставляют делать. .
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02.04.2021 21:39 Ответить
Уті путі дитинка знайшла собі бавлінку.
Як для мене людини зі здоровим глуздом, то злочинці(ТОП контрабассці) мають не санкціями обладатись(що як Тупого на робоче місце не пустять чи які там САНКЦІЇ), а спочатку в СІЗО а потім на нарах сидіти, але де там, якщо лохторат схавам на ура Козака та ************, то тримайте ще й це, далі що....пробивати наступне дно!
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02.04.2021 21:52 Ответить
Криворізький правознавець рулить!
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02.04.2021 22:03 Ответить
надо еще обсудить на заседании профсоюза
контрабандистов поведение топовых
и поставить им на вид!!
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02.04.2021 23:22 Ответить
Против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции. Приготовиться топовым карманникам,насильникам,домушникам,педофилам , - Зеленский
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02.04.2021 23:51 Ответить
Какие нафиг санкции. Может нужно их садить? Что за...?
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03.04.2021 00:40 Ответить
Ты еще анафему наложи царским указом через писаря. Депил,б....
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03.04.2021 03:40 Ответить
Решил контробанду на себя завязать что ли?
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03.04.2021 04:22 Ответить
Есть кто-то кто расшифрует это загадочное слово "санкции", которое очень понравилось маняку любителю всех карать своим перстом. А начиналось всё с фарса "выйди чёрт отсюда баканов разберись". Для чего это надо клону понятно, а вот что конкретно це дае державі
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03.04.2021 08:00 Ответить
Який код за УКТ ЗЕД декларує ОП у митній декларації коксу, який нюхає Кловун?
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03.04.2021 09:16 Ответить
здається їх вже треба "валити"
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03.04.2021 09:19 Ответить
это какое учебное заведение нужно было закончить, чтобы такое п*здануть... юрист... какие санкции... тюрьма... а если нет - то тюрьма правоохранителям...
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03.04.2021 10:17 Ответить
на западе все решается по другому....там если...да нет там такого..НИКОГО НИКТО НЕ САЖАЕТ...просто все отбирают..ВСЕ....Если отобрать всеуАхметова и Каломойского....в бюджет УКРАИНЫ...это 40 миллиардов долларов.нифуясе
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03.04.2021 18:12 Ответить
Зебіли! Навіть тут ухитрились порушити всі можливі закони! Потім ці ж контрабандисти відсудять все своє накрадене, та ще й з процентами...
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03.04.2021 12:32 Ответить
посаду президента займає ідіот.
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03.04.2021 12:53 Ответить
понти дурного янілоха для дяді Байдена.
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03.04.2021 15:19 Ответить
Это президент не Украины а Израиля
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03.04.2021 16:26 Ответить
Коли за рішенням царя Зе призначають винними - це шлях до тоталітарного режиму. В демократичних країнах діє право. Далі розправа на опозицією, громадянським суспільством.
Пора вже зупинити цю зелену плісняву😠
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03.04.2021 21:03 Ответить
за последние 2 года растаможка стала в 2 раза дороже..
теперь станет ещё в 2 раза дороже, это делается только для этого. зеленский поменяет местами таможенников наведёт шухера и будет дальше зарабатывать с контрабанды только больше
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04.04.2021 08:07 Ответить
https://ukranews.com/news/765928-tsep-na-znake-prezidenta-zelenskij-udlinil-na-4-zvena Цепь на знаке Президента Зеленский удлинил на 4 звена
Соответствующий указ №125/2021 от 29 марта опубликован на официальном сайте главы государства.
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04.04.2021 08:26 Ответить
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