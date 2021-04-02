Против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции , - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что против топ-контрабандистов введены персональные санкции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.
В сообщении отмечается: "Сегодня, после очередного заседания СНБО, для ряда физических и юридических лиц наступила "черная пятница". Итак: впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды".
Президент также отметил, что в будущем подобные санкции будут введены и против других контрабандистов.
"Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов. А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования", - отметил президент.
Он уточнил, что причиной такого решения являются убытки, наносимые украинскому бюджету вследствие неэффективной работы таможни.
"По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн, что получил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов - вследствие неэффективной работы таможни", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что Украина будет продолжать активно бороться с контрабандой, поскольку она является "экономическим терроризмом".
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Но ведь зевова ни на что другое просто не способен.
Или вы ожидали от этого истероида чего-то другого?
Іван Бокало (зареєстрований - Львів)
Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)
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Олександр Єрімічук (Чернівці)
Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)
Вадим Альперін (Одеса)
Олександр Чудаков (Одеса)
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Олександр Кравченко (Одеса)
Володимир Дідух (Львів)
Як для мене людини зі здоровим глуздом, то злочинці(ТОП контрабассці) мають не санкціями обладатись(що як Тупого на робоче місце не пустять чи які там САНКЦІЇ), а спочатку в СІЗО а потім на нарах сидіти, але де там, якщо лохторат схавам на ура Козака та ************, то тримайте ще й це, далі що....пробивати наступне дно!
контрабандистов поведение топовых
и поставить им на вид!!
Пора вже зупинити цю зелену плісняву😠
теперь станет ещё в 2 раза дороже, это делается только для этого. зеленский поменяет местами таможенников наведёт шухера и будет дальше зарабатывать с контрабанды только больше
Соответствующий указ №125/2021 от 29 марта опубликован на официальном сайте главы государства.