Проти "топових" контрабандистів України введено персональні санкції, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що проти топконтрабандистів введено персональні санкції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, після чергового засідання РНБО, для деяких фізичних і юридичних осіб настала "чорна п'ятниця". Отже: вперше в історії України введено персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топдесяткою української контрабанди".
Президент також зазначив, що в майбутньому такі санкції буде введено і проти інших контрабандистів.
"Усунено від роботи десятки посадових осіб митних органів. А ще ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування", - зазначив президент.
Він уточнив, що причиною такого рішення є збитки, заподіяні українському бюджету внаслідок неефективної роботи митниці.
"За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів грн, які отримав державний бюджет. З них понад 100 мільярдів - внаслідок неефективної роботи митниці", - підкреслив глава держави.
Він додав, що Україна продовжуватиме активно боротися з контрабандою, оскільки це є "економічним тероризмом".
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Но ведь зевова ни на что другое просто не способен.
Или вы ожидали от этого истероида чего-то другого?
Іван Бокало (зареєстрований - Львів)
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Володимир Дідух (Львів)
Як для мене людини зі здоровим глуздом, то злочинці(ТОП контрабассці) мають не санкціями обладатись(що як Тупого на робоче місце не пустять чи які там САНКЦІЇ), а спочатку в СІЗО а потім на нарах сидіти, але де там, якщо лохторат схавам на ура Козака та ************, то тримайте ще й це, далі що....пробивати наступне дно!
контрабандистов поведение топовых
и поставить им на вид!!
Пора вже зупинити цю зелену плісняву😠
теперь станет ещё в 2 раза дороже, это делается только для этого. зеленский поменяет местами таможенников наведёт шухера и будет дальше зарабатывать с контрабанды только больше
Соответствующий указ №125/2021 от 29 марта опубликован на официальном сайте главы государства.