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Проти "топових" контрабандистів України введено персональні санкції, - Зеленський

Проти

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що проти топконтрабандистів введено персональні санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, після чергового засідання РНБО, для деяких фізичних і юридичних осіб настала "чорна п'ятниця". Отже: вперше в історії України введено персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топдесяткою української контрабанди".

Президент також зазначив, що в майбутньому такі санкції буде введено і проти інших контрабандистів.

"Усунено від роботи десятки посадових осіб митних органів. А ще ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування", - зазначив президент.

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Він уточнив, що причиною такого рішення є збитки, заподіяні українському бюджету внаслідок неефективної роботи митниці.

"За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів грн, які отримав державний бюджет. З них понад 100 мільярдів - внаслідок неефективної роботи митниці", - підкреслив глава держави.

Він додав, що Україна продовжуватиме активно боротися з контрабандою, оскільки це є "економічним тероризмом".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23978) контрабанда (1823) санкції (11885) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+63
Какие "санкции" в отношении СОБСТВЕННЫХ граждан? Если есть факты преступления - эти лица должны СИДЕТЬ, а не клоунские "санкции". Это как с Мертвечуком, которого обвинили даже не в контрабанде, а в финансировании ТЕРРОРИЗМА.. а этот поц не только не сел в тюрягу, но с него моносброд даже неприкосновенность не снял, а весь его бизнес - как работал, так и сейчас работает.Тупой клооун Вова занимается имитацией бурной деятельности.
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02.04.2021 19:39
+34
скажите, а Вадим Слюсарев (зам Пред ПолитСовета партии "Слуга Урода), знает что против него ввели санкции, а то у нас в Харькове по прежнему торгуют россиянским бензином и дизелем, который тащат через пропускной пункт "Гоптовка", который контролирует Слюсарев..
https://censor.net/ru/resonance/3254148/novoe_litso_v_politsovete_slug_naroda_vadim_slyusarev_general_pri_yanukoviche_biznes_v_okkupirovannom

Против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции , - Зеленский - Цензор.НЕТ 5279
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02.04.2021 19:41
+22
Тупой клоун Вова! Санкции применяют к ИНОСТРАННЫМ гражданам, а своих граждан, если они уличены в преступлениях - САЖАЮТ.
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02.04.2021 19:50
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Санкции...Раз есть состав преступления - почему 300% независимый генпрокурор не возбуждает дела, а до сих пор пережевывает дырки плевкача?
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02.04.2021 20:00 Відповісти
Ну тут такая хитрая штука , у Осла папаша проХФФесор , по тому диплом по блату получил , а у Венедиктовой папаша генерал ментовской бурсы которую и она по блату закончила , по тому в юриспруденции у них обоих знания одинаковые , то есть их нет совсем.
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02.04.2021 20:03 Відповісти
Привет, брате. "Будут всех бамбить".
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02.04.2021 21:14 Відповісти
Салямчик, брат.
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02.04.2021 21:20 Відповісти
Тому що "санкціоновані топи" вимагають, щоб брат єрміли повернув бабки, які взяв за посаду.
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03.04.2021 19:09 Відповісти
То есть кокс который регулярно дует Осел я так понимаю не контробасом заходит , а легально ? Ааа я понял , Осляра ввел санкции против собственного дилера. Ну просто если бы у Осла остались ну хоть остатки серого вещества в черепной коробке , то он бы спросил у тех кто хоть немного в юриспруденции понимает , ну хоть на уровне первого курса , то ему объяснили , что санкции вводят против иностранных граждан и государств , а против своих возбуждают уголовные дела или наказывают согласно действующего законодательства ..
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02.04.2021 20:00 Відповісти
"ЭТАЛИКАААРСТВА!!!"
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02.04.2021 20:23 Відповісти
Степанов не с3.14здит!
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02.04.2021 21:16 Відповісти
А де наголос ставити???
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02.04.2021 21:32 Відповісти
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02.04.2021 22:04 Відповісти
а чому не арештовані ? бо не патріоти ?
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02.04.2021 20:01 Відповісти
Мыльная опера "Те, кто или те самые, которые"
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02.04.2021 20:02 Відповісти
Пятничное шоу квартала 95 набирает обороты. Не верите? Тогда назовите фамилии контрабандистов, которых наказал зелупенфраер.
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02.04.2021 20:02 Відповісти
Список в студию, Конвертаторы следующие на очереди
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02.04.2021 20:05 Відповісти
а список є?
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02.04.2021 20:05 Відповісти
КАКИЕ САНКЦИИ?! ПОЧЕМУ КОНТРАБАНДИСТЫ НЕ АРЕСТОВАНЫ И У НИХ НЕ КОНФИСКОВАНО ИМУЩЕСТВО?! ПОЛНАЯ ЧУШЬ!!!
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02.04.2021 20:06 Відповісти
Знову фейки від "самого самого " підорости......ного преза!!! Треба кримінальні справи, посадки і т.п., а воно фейки кидає в простір!!!!!!
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02.04.2021 20:09 Відповісти
Люди, чего вы возмущаетесь! Все эти шапито с СНБО в исполнении зевовы имеют опрделение, придуманное еще в советские времена, ИБД, имитация бурной деятельности.
Но ведь зевова ни на что другое просто не способен.
Или вы ожидали от этого истероида чего-то другого?
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02.04.2021 20:46 Відповісти
Перелік контрабандистів:

Іван Бокало (зареєстрований - Львів)
Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)
Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)
Олександр Єрімічук (Чернівці)
Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)
Вадим Альперін (Одеса)
Олександр Чудаков (Одеса)
Віктор Шерман (Одеса)
Олександр Кравченко (Одеса)
Володимир Дідух (Львів)
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02.04.2021 20:51 Відповісти
Передел схем в пользу своих.
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02.04.2021 20:59 Відповісти
ПІЛЯТЬ!!!, сьогодні, коли коли жертви Ковіду, лише офіційно, наближаються до пів тисячі щодоби, коли ***** брязкає всім, що стріляє на всіх наших околицях, коли вакцинація. економіка і, взагалі, все наше перебування в цій країні то вже просто в задниці, то очманіле від наркоти зелене чмо збирає РНБО, щоб оголосити санкції контрабанді? А то як, пілять?! Що то значить? Яким чином? Воно вже взагалі іпанулось? Блін, та то вже повний кабздець...
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02.04.2021 21:34 Відповісти
The Show Must Go On............ Какие санкции? Они либо преступники и должны быть привлечены к уголовной ответственности, либо нет и тогда отвечать должны те, кто устраивает этот бардак, не понимая, что их сейчас заставляют делать. .
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02.04.2021 21:39 Відповісти
Уті путі дитинка знайшла собі бавлінку.
Як для мене людини зі здоровим глуздом, то злочинці(ТОП контрабассці) мають не санкціями обладатись(що як Тупого на робоче місце не пустять чи які там САНКЦІЇ), а спочатку в СІЗО а потім на нарах сидіти, але де там, якщо лохторат схавам на ура Козака та ************, то тримайте ще й це, далі що....пробивати наступне дно!
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02.04.2021 21:52 Відповісти
Криворізький правознавець рулить!
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02.04.2021 22:03 Відповісти
надо еще обсудить на заседании профсоюза
контрабандистов поведение топовых
и поставить им на вид!!
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02.04.2021 23:22 Відповісти
Против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции. Приготовиться топовым карманникам,насильникам,домушникам,педофилам , - Зеленский
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02.04.2021 23:51 Відповісти
Какие нафиг санкции. Может нужно их садить? Что за...?
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03.04.2021 00:40 Відповісти
Ты еще анафему наложи царским указом через писаря. Депил,б....
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03.04.2021 03:40 Відповісти
Решил контробанду на себя завязать что ли?
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03.04.2021 04:22 Відповісти
Есть кто-то кто расшифрует это загадочное слово "санкции", которое очень понравилось маняку любителю всех карать своим перстом. А начиналось всё с фарса "выйди чёрт отсюда баканов разберись". Для чего это надо клону понятно, а вот что конкретно це дае державі
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03.04.2021 08:00 Відповісти
Який код за УКТ ЗЕД декларує ОП у митній декларації коксу, який нюхає Кловун?
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03.04.2021 09:16 Відповісти
здається їх вже треба "валити"
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03.04.2021 09:19 Відповісти
это какое учебное заведение нужно было закончить, чтобы такое п*здануть... юрист... какие санкции... тюрьма... а если нет - то тюрьма правоохранителям...
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03.04.2021 10:17 Відповісти
на западе все решается по другому....там если...да нет там такого..НИКОГО НИКТО НЕ САЖАЕТ...просто все отбирают..ВСЕ....Если отобрать всеуАхметова и Каломойского....в бюджет УКРАИНЫ...это 40 миллиардов долларов.нифуясе
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03.04.2021 18:12 Відповісти
Зебіли! Навіть тут ухитрились порушити всі можливі закони! Потім ці ж контрабандисти відсудять все своє накрадене, та ще й з процентами...
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03.04.2021 12:32 Відповісти
посаду президента займає ідіот.
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03.04.2021 12:53 Відповісти
понти дурного янілоха для дяді Байдена.
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03.04.2021 15:19 Відповісти
Это президент не Украины а Израиля
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03.04.2021 16:26 Відповісти
Коли за рішенням царя Зе призначають винними - це шлях до тоталітарного режиму. В демократичних країнах діє право. Далі розправа на опозицією, громадянським суспільством.
Пора вже зупинити цю зелену плісняву😠
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03.04.2021 21:03 Відповісти
за последние 2 года растаможка стала в 2 раза дороже..
теперь станет ещё в 2 раза дороже, это делается только для этого. зеленский поменяет местами таможенников наведёт шухера и будет дальше зарабатывать с контрабанды только больше
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04.04.2021 08:07 Відповісти
https://ukranews.com/news/765928-tsep-na-znake-prezidenta-zelenskij-udlinil-na-4-zvena Цепь на знаке Президента Зеленский удлинил на 4 звена
Соответствующий указ №125/2021 от 29 марта опубликован на официальном сайте главы государства.
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04.04.2021 08:26 Відповісти
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