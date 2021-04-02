Проти "топових" контрабандистів України введено персональні санкції, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що проти топконтрабандистів введено персональні санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, після чергового засідання РНБО, для деяких фізичних і юридичних осіб настала "чорна п'ятниця". Отже: вперше в історії України введено персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топдесяткою української контрабанди".

Президент також зазначив, що в майбутньому такі санкції буде введено і проти інших контрабандистів.

"Усунено від роботи десятки посадових осіб митних органів. А ще ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування", - зазначив президент.

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Він уточнив, що причиною такого рішення є збитки, заподіяні українському бюджету внаслідок неефективної роботи митниці.

"За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів грн, які отримав державний бюджет. З них понад 100 мільярдів - внаслідок неефективної роботи митниці", - підкреслив глава держави.

Він додав, що Україна продовжуватиме активно боротися з контрабандою, оскільки це є "економічним тероризмом".

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