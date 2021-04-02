В столице мошенники незаконно продают спецпропуска для транспорта, - КГГА
В Киеве зафиксировали факты продажи в интернете спецпропусков на проезд в общественном транспорте, которые будут нужны на время локдауну с 5 апреля. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА просит полицию отреагировать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Департамента.
Отмечается, что сегодня началась выдача спецбилетов, и сразу начали появляться объявления об их продаже.
"Подчеркиваем, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, сотрудники которых работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города - это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, работники супермаркетов и аптек, социальные работники", - говорится в сообщении.
Киевлян просят сообщать правоохранителям о предложениях купить спецбилеты.
Напомним, в Киеве с понедельника, 5 апреля, начнет действовать ограничение на работу общественного транспорта.
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К сожалению Виталька ярый поклонник ковида и киевлянам приходится расплачиваться за это.
Моя думка: тупі та неграмотні люди не повинні нав'язувати свою точку зору іншим!
киевляне, которые хотят продолжать ездить по городу в магазины и родственникам, друзьям купят эти спецпропуска, они не поддельные, они пущены на продажу
Например ООО Рога и копыта - 100 шт. Номер от 000001 до 000100. Найти "вумника" будет делом 10 минут. Элементарный фильтр в экселе. ТУПО, просто и без "сложных праграм".
Например той же рога и копыта выдали 100. В свою очередь они должны выслать екселевский файл с заполнеными номерами пропусков, фио, должность, адрес, мобила сотрудника. Вообщем это быстро. А те кто "прадал" пусть рысачат на работу на такси
и против десяти ТОП мошенников введут санкции