У столиці шахраї незаконно продають спецперепустки для транспорту, - КМДА
У Києві зафіксували факти продажу в інтернеті спецперепусток на проїзд у громадському транспорті, які будуть потрібні на час локдауну з 5 квітня. Департамент транспортної інфраструктури КМДА просить поліцію відреагувати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Департаменту.
Зазначається, що сьогодні почалася видача спецквитків, і відразу почали з'являтися оголошення про їх продаж.
"Наголошуємо, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, співробітники яких працюють на підприємствах і установах, що забезпечують життєдіяльність країни і міста - це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, працівники супермаркетів і аптек, соціальні працівники", - сказано в повідомленні.
Киян просять повідомляти правоохоронцям про пропозиції купити спецперепустки.
Нагадаємо, в Києві з понеділка, 5 квітня, почне діяти обмеження на роботу громадського транспорту.
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К сожалению Виталька ярый поклонник ковида и киевлянам приходится расплачиваться за это.
Моя думка: тупі та неграмотні люди не повинні нав'язувати свою точку зору іншим!
киевляне, которые хотят продолжать ездить по городу в магазины и родственникам, друзьям купят эти спецпропуска, они не поддельные, они пущены на продажу
Например ООО Рога и копыта - 100 шт. Номер от 000001 до 000100. Найти "вумника" будет делом 10 минут. Элементарный фильтр в экселе. ТУПО, просто и без "сложных праграм".
Например той же рога и копыта выдали 100. В свою очередь они должны выслать екселевский файл с заполнеными номерами пропусков, фио, должность, адрес, мобила сотрудника. Вообщем это быстро. А те кто "прадал" пусть рысачат на работу на такси
и против десяти ТОП мошенников введут санкции