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Новини Коронавірус і карантин
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У столиці шахраї незаконно продають спецперепустки для транспорту, - КМДА

У столиці шахраї незаконно продають спецперепустки для транспорту, - КМДА

У Києві зафіксували факти продажу в інтернеті спецперепусток на проїзд у громадському транспорті, які будуть потрібні на час локдауну з 5 квітня. Департамент транспортної інфраструктури КМДА просить поліцію відреагувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Департаменту.

Зазначається, що сьогодні почалася видача спецквитків, і відразу почали з'являтися оголошення про їх продаж.

"Наголошуємо, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, співробітники яких працюють на підприємствах і установах, що забезпечують життєдіяльність країни і міста - це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, працівники супермаркетів і аптек, соціальні працівники", - сказано в повідомленні.

Киян просять повідомляти правоохоронцям про пропозиції купити спецперепустки.

Нагадаємо, в Києві з понеділка, 5 квітня, почне діяти обмеження на роботу громадського транспорту.

Читайте також: У період карантину в Києві буде видано приблизно 400 тис. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19541) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
"Для отримання спецперепусток керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА" .... у нас покупаются вод. удостоверения, больничные листы, дипломы, аттестаты, группы инвалидности, сертификаты качества и ВСЕ ВСЕ ВСЕ..... Чему удивляться - без подписи и печати чиновников этот "рынок" бы не работал!!!!!
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02.04.2021 20:15
+3
Я видел сегодня объявы о продаже спецпропусков, думал, что это всё лохотрон
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02.04.2021 20:14
+3
ехал бы ты к себе на родину в московию, песик.
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02.04.2021 20:31
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Буде попит,буде і пропозиція !!!)))
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02.04.2021 20:11 Відповісти
how much?
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02.04.2021 20:13 Відповісти
500 гривен минимальный заказ 20 штук. Оплата при получении
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02.04.2021 20:42 Відповісти
Я видел сегодня объявы о продаже спецпропусков, думал, что это всё лохотрон
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02.04.2021 20:14 Відповісти
"Для отримання спецперепусток керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА" .... у нас покупаются вод. удостоверения, больничные листы, дипломы, аттестаты, группы инвалидности, сертификаты качества и ВСЕ ВСЕ ВСЕ..... Чему удивляться - без подписи и печати чиновников этот "рынок" бы не работал!!!!!
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02.04.2021 20:15 Відповісти
Україна ,це країна безвідповдальності,яка породжує беспредел !!!)))
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02.04.2021 20:24 Відповісти
Секта свидетелей коронавируса рулит!
К сожалению Виталька ярый поклонник ковида и киевлянам приходится расплачиваться за это.
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02.04.2021 20:21 Відповісти
ехал бы ты к себе на родину в московию, песик.
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02.04.2021 20:31 Відповісти
У вас еще не было летальных случаев среди ваших близких? значит будут, готовьтесь.
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02.04.2021 20:33 Відповісти
Цікаво, чому всі заперечувачі ковіда настільки неграмотні, що не можуть розділові знаки у двох реченнях розставити правильно?

Моя думка: тупі та неграмотні люди не повинні нав'язувати свою точку зору іншим!
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02.04.2021 20:35 Відповісти
Спутник тебе в волосатый сейф, вата непаленная☝️☝️☝️
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02.04.2021 21:11 Відповісти
Нечему удивляться, жена работает в поликлинике, ей пропуск не дали, сказали не хватает. Аха-ха, ходи пешком. Супер. Так вот куда не хватает. На продажу, или свату, куму, родственнику.
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02.04.2021 20:34 Відповісти
это было ясно сразу, что такое будет: делай деньги, а остальное все дребедень)
киевляне, которые хотят продолжать ездить по городу в магазины и родственникам, друзьям купят эти спецпропуска, они не поддельные, они пущены на продажу
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02.04.2021 20:40 Відповісти
Думаю, швидше, куплять ті, кому дійсно працювати в офісі потрібно... Ті, хто по місту кататися хоче без діла і має гроші, швидше за все, і машину має...
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02.04.2021 20:47 Відповісти
покупатели те кто честно жить не хочет...а их там нет
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02.04.2021 20:40 Відповісти
предприятия и учреждения, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города могли бы обеспечить подвоз сотрудников на работу и обратно. а не устраивать вот этот цирк.
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02.04.2021 20:58 Відповісти
А защитить как-то спецпропуска не судьба? Пронумеровать, выдавать ПУЛОМ
Например ООО Рога и копыта - 100 шт. Номер от 000001 до 000100. Найти "вумника" будет делом 10 минут. Элементарный фильтр в экселе. ТУПО, просто и без "сложных праграм".
Например той же рога и копыта выдали 100. В свою очередь они должны выслать екселевский файл с заполнеными номерами пропусков, фио, должность, адрес, мобила сотрудника. Вообщем это быстро. А те кто "прадал" пусть рысачат на работу на такси
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02.04.2021 21:13 Відповісти
Це Кличко гроші заробляє. Цілий рік готувався, друкував спецпропуска, щоб карантин ввести. по 10 грн. з мільйона киян - уже 10 мільйонів.
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02.04.2021 21:15 Відповісти
Какой мер, такая у него и команда, которая зарабатывает, как и он на чем может. Кличко зарабатывает на застройке города, чиновники ниже - на чем придется. Они б и ж...у в аренду отдали, смотря сколько б заплатили...
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02.04.2021 21:21 Відповісти
самі спецпропуски законні? навряд чи
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02.04.2021 22:40 Відповісти
...как так. а кто ожидал что не будут продавать. гос менеджмент Киева пять с плсом. Всем не ржать М+
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02.04.2021 22:51 Відповісти
теперь проведут заседание СНБО (тайное)
и против десяти ТОП мошенников введут санкции
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02.04.2021 23:18 Відповісти
не думайте что все дураки а вы умные купите ту бумажку и так пройдете там предусмотрели-Вопрос в том что нужно показать ещё удостоверение с работы и если нету и вообще поймут что фальшивка то 17000 штраф с обратной сторони пишится фио организация, должность. И подписивает руководитель и ставит печать. И плюс паспорт или пропуск рабочий с фото
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03.04.2021 11:20 Відповісти
Настоящие? И где они их получили для реализации? Где тут доблестные "правоохренители" столицы и общегосударственных главков, которые находятся там же?
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03.04.2021 11:23 Відповісти
 
 