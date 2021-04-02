У столиці шахраї незаконно продають спецперепустки для транспорту, - КМДА

У Києві зафіксували факти продажу в інтернеті спецперепусток на проїзд у громадському транспорті, які будуть потрібні на час локдауну з 5 квітня. Департамент транспортної інфраструктури КМДА просить поліцію відреагувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Департаменту.

Зазначається, що сьогодні почалася видача спецквитків, і відразу почали з'являтися оголошення про їх продаж.

"Наголошуємо, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, співробітники яких працюють на підприємствах і установах, що забезпечують життєдіяльність країни і міста - це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, працівники супермаркетів і аптек, соціальні працівники", - сказано в повідомленні.

Киян просять повідомляти правоохоронцям про пропозиції купити спецперепустки.

Нагадаємо, в Києві з понеділка, 5 квітня, почне діяти обмеження на роботу громадського транспорту.

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