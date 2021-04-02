РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11702 посетителя онлайн
Новости
5 511 35

Хантер Байден: За компроматом на меня может стоять Россия

Хантер Байден: За компроматом на меня может стоять Россия

Сын президента США Джо Байдена не исключил, что российские спецслужбы могут быть причастны к истории с обнаружением ноутбука с компроматом на его семью.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Может быть, это ноутбук, который у меня украли. А может быть, меня взломали. Может быть, это была... российская разведка", - сказал Хантер Байден.

CBS отмечает, что, по словам собеседника, "он не знает, его ли это был ноутбук, но не исключает, что действительно его".

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене. ДОКУМЕНТ

Перед американскими выборами президента 2020 года газета New York Post сообщила, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было. Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.

Письма, опубликованные изданием, были взяты из ноутбука, якобы оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

Также на Цензор.НЕТ: Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки, - Ермак

Позднее Джон Рэтклифф, занимавший тогда пост директора Национальной разведки США, заявил, что информация на ноутбуке Байдена "не является частью какой-то российской дезинформационной кампании". Затем телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что ФБР не считает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post писем Байдена.

Автор: 

компромат (106) россия (95683) США (26853) Burisma (36) Байден Хантер (29)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
"Может быть, это ноутбук, который у меня украли. А может быть, меня взломали. Может быть, это была... российская разведка", - сказал Хантер Байден.
CBS отмечает, что, по словам собеседника, "он не знает, его ли это был ноутбук, но не исключает, что действительно его".
Ох уж эта золотая молодёжь. Был ноутбук или не было - не помню, может и был.
показать весь комментарий
02.04.2021 20:19
+5
...і наш зєльоний бубенрот
показать весь комментарий
02.04.2021 20:17
+5
Хантер Байден: За компроматом на меня может стоять Россия - Цензор.НЕТ 5979
показать весь комментарий
02.04.2021 20:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что значит "может"?
показать весь комментарий
02.04.2021 20:16 Ответить
Еще "может", но " скоро не сможет"
показать весь комментарий
02.04.2021 20:24 Ответить
...і наш зєльоний бубенрот
показать весь комментарий
02.04.2021 20:17 Ответить
а его уже уволили из Бурисмы?
показать весь комментарий
02.04.2021 20:18 Ответить
Кто? Зеленый попугай?
показать весь комментарий
02.04.2021 20:19 Ответить
Хантер Байден: За компроматом на меня может стоять Россия - Цензор.НЕТ 5979
показать весь комментарий
02.04.2021 20:18 Ответить
Хантер Байден: За компроматом на меня может стоять Россия - Цензор.НЕТ 8282
показать весь комментарий
02.04.2021 20:30 Ответить
Why are yoy hiding behind US flag?
показать весь комментарий
02.04.2021 20:43 Ответить
это кацапский папа,собак...а где мама,свыня?
показать весь комментарий
02.04.2021 21:18 Ответить
"Может быть, это ноутбук, который у меня украли. А может быть, меня взломали. Может быть, это была... российская разведка", - сказал Хантер Байден.
CBS отмечает, что, по словам собеседника, "он не знает, его ли это был ноутбук, но не исключает, что действительно его".
Ох уж эта золотая молодёжь. Был ноутбук или не было - не помню, может и был.
показать весь комментарий
02.04.2021 20:19 Ответить
А может это дворник был
Хантер Байден: За компроматом на меня может стоять Россия - Цензор.НЕТ 2824
показать весь комментарий
02.04.2021 20:52 Ответить
Не лише кацапія, а й зєлжмоймкій теж.
показать весь комментарий
02.04.2021 20:19 Ответить
Ходи осторожнее, они везде, упадёшь - сложно будет встать.
показать весь комментарий
02.04.2021 20:22 Ответить
Шо, и у вас в Баварии тоже стекломой продают?
показать весь комментарий
02.04.2021 20:27 Ответить
Бояру))
показать весь комментарий
02.04.2021 20:43 Ответить
А я посмотрел,кто поставил лайки https://censor.net/ru/user/480622. Из них ни один "читатель" и ни один "писатель",то есть в профилях -полные НУЛИ!
показать весь комментарий
03.04.2021 07:34 Ответить
а помоему,кацапские терпилки

Хантер Байден: За компроматом на меня может стоять Россия - Цензор.НЕТ 5860
показать весь комментарий
02.04.2021 21:19 Ответить
Сын президента США Джо Байдена не исключил, что российские спецслужбы могут быть причастны к истории с обнаружением ноутбука с компроматом на его семью Источник: https://censor.net/ru/n3257381

Більше нікому.
показать весь комментарий
02.04.2021 20:26 Ответить
Компромат,это такое дело,он или есть или его нет.
показать весь комментарий
02.04.2021 20:32 Ответить
Ну это стморя на кого. Если он есть, попробуй добейся экспертизы на подлинность, а если и дождешься, докажи, что эксперты не куплены..... Тут как и везде - "кто девушку ужинает, тот ее и танцует"
показать весь комментарий
02.04.2021 20:49 Ответить
чуєш шо тхне козлятиною -
здійсни туди постріл,
там кацап...
здійсни туди й другий-
бо може тільки поранив...
показать весь комментарий
02.04.2021 20:35 Ответить
Та навряд чи хто повірить, що можна ефективно працювати з корупціонерами не забруднившись в корупції. Це як гівно лапати руками й доказувати, що руки чисті. Хіба працювати, але неефективно.
показать весь комментарий
02.04.2021 21:08 Ответить
Ну да этого обдолбанного педофила, руские заставили трахать десятилеток.
показать весь комментарий
02.04.2021 21:19 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя, а в Грузии, оказывается, американцев не любят.
- Сёма, с чего ты взял?
- Да, вот мистера Познера закидали там тухлыми яйцами!
показать весь комментарий
02.04.2021 21:23 Ответить
Хантер официально психически болен, а также проходил лечение от алко и нарко зависимости. Нельзя исключать, что ноут, он банально заложил в ломбард.
показать весь комментарий
02.04.2021 21:42 Ответить
Не пей больше палёной боярки. Она тебе остатки мозга выжигает
показать весь комментарий
02.04.2021 21:47 Ответить
Написанное для тебя новость?
показать весь комментарий
02.04.2021 22:52 Ответить
вы - действительно дока по бояре?
показать весь комментарий
03.04.2021 01:50 Ответить
Ну так, из ютюба к примеру (https://www.youtube.com/watch?v=JcONLnukaVw ссылка ) А так, возле моего дома генделык стоит, то возле него, летом, стайка маргиналов сидит, глод (бояру) херачат. Все вокруг фуфыриками закидано. К стати, насколько я знаю, в Раше глод, только в аптеке, и только по рецепту.
показать весь комментарий
03.04.2021 02:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/197614 Кстати, не понял, а причем здесь глод (бояра). А вообще я даже водку не употребляю, только вино (http://s018.radikal.ru/i502/1709/57/3b7bd6d7ad87.jpg ссылка ) (https://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i637/1705/30/e9104aad2597.jpg/htm ссылка ) Кстати Мускату, на фото, 27 лет. Сейчас Пост, но по субботам можно)))
показать весь комментарий
03.04.2021 02:12 Ответить
Не забываем спамить козла https://censor.net/ru/user/485672 !
показать весь комментарий
03.04.2021 07:29 Ответить
Я написал общеизвестное, кстати на ноуте, который пропал у Байдена были видео с сексвечеринки, где он употреблял наркотики на камеру.

«Послушайте, все сталкиваются с болью, - сказал Хантер Байден https://edition.cnn.com/2019/07/01/politics/hunter-biden-new-yorker-interview/index.html CNN . - У всех есть травмы. В каждой семье есть зависимость. Я был в этой тьме. Я был в этом туннеле - и это бесконечный туннель. Вы не избавляетесь от него. Вы пытаетесь научиться с этим жить».
49-летний Хантер Байден подробно рассказал о своем злоупотреблении алкоголем и наркотиками, в том числе о том, что впервые кокаин он попробовал еще в колледже в Джорджтауне.
Младший сын Байдена, несколько раз проходил реабилитацию. В 2014 году его исключили из Военно-морского резерва после положительного результата теста на кокаин.
показать весь комментарий
02.04.2021 22:46 Ответить
ясно. это россияне его заставили бить баклуши в буризме за огромные бабки, а также снимать свои оргии на видео.
показать весь комментарий
03.04.2021 02:48 Ответить
Что значит "может" ? Тут других вариантов нет!
показать весь комментарий
03.04.2021 07:27 Ответить
 
 