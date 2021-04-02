Хантер Байден: За компроматом на меня может стоять Россия

Сын президента США Джо Байдена не исключил, что российские спецслужбы могут быть причастны к истории с обнаружением ноутбука с компроматом на его семью.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Может быть, это ноутбук, который у меня украли. А может быть, меня взломали. Может быть, это была... российская разведка", - сказал Хантер Байден.

CBS отмечает, что, по словам собеседника, "он не знает, его ли это был ноутбук, но не исключает, что действительно его".

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Перед американскими выборами президента 2020 года газета New York Post сообщила, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было. Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.

Письма, опубликованные изданием, были взяты из ноутбука, якобы оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

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Позднее Джон Рэтклифф, занимавший тогда пост директора Национальной разведки США, заявил, что информация на ноутбуке Байдена "не является частью какой-то российской дезинформационной кампании". Затем телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что ФБР не считает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post писем Байдена.