Хантер Байден: За компроматом на меня может стоять Россия
Сын президента США Джо Байдена не исключил, что российские спецслужбы могут быть причастны к истории с обнаружением ноутбука с компроматом на его семью.
Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Может быть, это ноутбук, который у меня украли. А может быть, меня взломали. Может быть, это была... российская разведка", - сказал Хантер Байден.
CBS отмечает, что, по словам собеседника, "он не знает, его ли это был ноутбук, но не исключает, что действительно его".
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Перед американскими выборами президента 2020 года газета New York Post сообщила, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было. Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.
Письма, опубликованные изданием, были взяты из ноутбука, якобы оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
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Позднее Джон Рэтклифф, занимавший тогда пост директора Национальной разведки США, заявил, что информация на ноутбуке Байдена "не является частью какой-то российской дезинформационной кампании". Затем телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что ФБР не считает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post писем Байдена.
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CBS отмечает, что, по словам собеседника, "он не знает, его ли это был ноутбук, но не исключает, что действительно его".
Ох уж эта золотая молодёжь. Был ноутбук или не было - не помню, может и был.
Більше нікому.
здійсни туди постріл,
там кацап...
здійсни туди й другий-
бо може тільки поранив...
- Изя, а в Грузии, оказывается, американцев не любят.
- Сёма, с чего ты взял?
- Да, вот мистера Познера закидали там тухлыми яйцами!
«Послушайте, все сталкиваются с болью, - сказал Хантер Байден https://edition.cnn.com/2019/07/01/politics/hunter-biden-new-yorker-interview/index.html CNN . - У всех есть травмы. В каждой семье есть зависимость. Я был в этой тьме. Я был в этом туннеле - и это бесконечный туннель. Вы не избавляетесь от него. Вы пытаетесь научиться с этим жить».
49-летний Хантер Байден подробно рассказал о своем злоупотреблении алкоголем и наркотиками, в том числе о том, что впервые кокаин он попробовал еще в колледже в Джорджтауне.
Младший сын Байдена, несколько раз проходил реабилитацию. В 2014 году его исключили из Военно-морского резерва после положительного результата теста на кокаин.