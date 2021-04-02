РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11158 посетителей онлайн
Новости
47 188 346

ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене. ДОКУМЕНТ

ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований продолжает расследование дела, начатого в 2020 году в связи с обнародованием нардепом Андреем Деркачем записей вероятного разговора экс-президента Петра Порошенко с кандидатом на президентских выборах в США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документы, которые нам передал источник в правоохранительных органах. Это - постановления о назначении экспертизы видео-звукозаписи от 10 июля 2020 и 10 февраля 2021. Кроме этого, редакция имела возможность ознакомиться с другими документами.

В ЕРДР статус дела обозначен как "в производстве".

Как следует из документов, 10 февраля 2021, через три месяца после победы Байдена на выборах США и через 20 дней после его инаугурации ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательского институт судебных экспертиз с требованием провести экспертизы голосов экс-президента Порошенко и уже действующего президента США Байдена.

При этом следует отметить, что 3 февраля 2021 года в СМИ появилось сообщение о том, что Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден.

Следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализации Приватбанка.

В постановлении сказано, что следствие хочет выяснить, "зафиксирована ли на аудиофайлах речь гражданина Джозефа Робинетта Байдена. Если да, то какие слова и высказывания произнесены именно им?"

Стоит отметить, что, по словам источника в правоохранительных органах, в данной экспертизе мог бы быть заинтересован олигарх Игорь Коломойский, который в Лондонском суде оспаривает национализацию Приватбанка. Кроме этого, экспертизу могли бы использовать и в сопутствующем деле Суркиса, который требует вернуть 350 млн долларов, выведенные им из Приватбанка накануне национализации.

ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене 01

ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене 02

ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене 03

ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене 04

ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене 05

Напомним, что само дело ГБР возбудило еще 19 мая 2020. Было зарегистрировало уголовное производство N 42020000000000901 по статье 111 часть 1 УК Украины по "факту государственной измены, умышленно совершенное гражданином Украины - бывшим Президентом Украины, а ныне народным депутатом Украины Порошенко П.А. в ущерб суверенитету, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"

Само дело было возбуждено с подачи пророссийского нардепа ВР Андрея Деркача, который находится под санкциями США за вмешательство в выборах в Соединенных Штатах. Народный депутат Александр Дубинский заявлял, что за обнародованием разговоров стоял Офис Президента Украины.

Владимир Зеленский публично во время пресс-конференции 20 мая 2020 года (на следующий день после внесения дела в ЕРДР) требовал от правоохранительных органов расследовать разговоры Порошенко с Байденом.

После избрания Джо Байдена президентом США главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, напомнил Зеленскому об этом заявлении. "Байдену просто опасно появляться в стране, где против него ведется следствие и могут быть выдвинуты подозрения. Надеюсь, как можно быстрей президент Украины Зеленский сообщит о ходе расследования", - отметил Бутусов.

Как известно, после инаугурации Джо Байдена до сих пор не состоялось ни одного разговора президентов США и Украины.

В МИД Украины заявили, что причин для беспокойства из-за отсутствия контакта между Зеленским и Байденом нет. Также сам президент Зеленский заявил, что напряжения в отношениях с США нет, а есть поддержка.

Заместитель помощника Госссекретаря США Джордж Кент, комментируя возможность разговора Зеленского и Байдена заявил, что звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями.

Цензор.НЕТ будет продолжать следить за развитием этого дела. В частности, мы сделали запрос в ГБР с просьбой прокомментировать тот факт, что дело продолжает расследоваться и что следствие хочет провести упомянутую выше экспертизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет сомнений, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским произойдет, - временная поверенная в делах США Квин

Автор: 

Байден Джо (2790) Порошенко Петр (19606) ГБР (3001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+89
постанова датирована 10.02.21. похоже зе-вова ничего не понял. ну что ж. яке прикре самогубство
показать весь комментарий
02.04.2021 12:10
+77
ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене - Цензор.НЕТ 3398
показать весь комментарий
02.04.2021 12:14
+63
ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене - Цензор.НЕТ 5128
показать весь комментарий
02.04.2021 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
...спустись на Землю грішну .. зайди на ст ФБ і буш мав спокій .. хех
показать весь комментарий
02.04.2021 19:54 Ответить
ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді - Цензор.НЕТ 9978 .. тролело- освоїв перекладач ...таке
показать весь комментарий
02.04.2021 19:57 Ответить
Чмо зелене, що ти хотіло довести своїми постами?
Чи просто до тебе в бошку прийшла якась думка, але зустріла там суцільну порожнину і пішла собі далі?
Я не здивований. Порожнина в тому місці, де мав би бути розум, - це типова властивість зебілів-дебілів.
показать весь комментарий
03.04.2021 12:40 Ответить
Этот ж сколько нужно выжрать запрещённых продуктов шоб так бакланить - Европа кинула, Америкосы - кинули(скоро поставят Пороха и всё наладится). И шо оно хочет - хочет в *****, но охрана то бенина - только полный срок. Идиот. Не, как сказал Илон кацапам - Преступление и наказание.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:35 Ответить
..якого пороха ? що це панібратство ... Порошенко здійснив СТІЛЬКИ злочинів .. ВСЕ попереду Суд Людський і Божий..
показать весь комментарий
02.04.2021 17:41 Ответить
Що ти мелеш , ватан ?
Про які злочини ти тут слюнявиш?
показать весь комментарий
02.04.2021 19:22 Ответить
ну, какие теперь еще будут версии, почему Байден не звонит оманскому, но обещает защищать Украину как свой собственный штат?
показать весь комментарий
02.04.2021 17:47 Ответить
У прокремлівській ОПі на Банковій палає. Плани ***** виконати не вдалося - патріоти заважають. А тут ще й вихід фільму Белінгкета про вагнерівців підтискає. От і доводиться "діставати з рукава" стару платівку, запущену минулого року агентом ФСБ Деркачем.

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді - Цензор.НЕТ 5172
показать весь комментарий
02.04.2021 18:23 Ответить
ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді - Цензор.НЕТ 5745
показать весь комментарий
02.04.2021 18:52 Ответить
показать весь комментарий
02.04.2021 20:31 Ответить
Портноермаки тщательно ссорят Украину с Западом, чтоб ей , кроме лубяного стойла некуда было деваться...
показать весь комментарий
02.04.2021 18:31 Ответить
а эти всё не уймутся, враг не хулио соседний а порошенко, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ враг этой власти, бене ведь примат нужно вернуть... вопрос с КСУ уже решили, сейчас ещё байдена поковыряют... слов нет... идиоты
показать весь комментарий
02.04.2021 18:45 Ответить
Зебуїн продовжує воювати з клятим Порошенком, ну і заодно саботувати відносини з США. Принаймні, намагається це робити.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:46 Ответить
Пуголовки намагаються принизити Порошенко епітетами накшталт «сивий, сивочолий».
Соромлюся спитати, відколи сивина стала принизливою?
Напевно тоді ж, коли принизливим стало слово «свідомий».
показать весь комментарий
02.04.2021 19:18 Ответить
Повністю підтримую. Не можна "принизити Порошенко епітетами накшталт «сивий, сивочолий»"!
Пропоную, якщо вже так свербить, принижувати епітетами на кшталт: "чиколядний барига", "соєвий говнокомандувач", "мальдівський галапагос"...етс.
Все правильно ти підмітив. Не дамо ображати св. Петра непідходящими епітетами!
показать весь комментарий
02.04.2021 22:27 Ответить
Ти таки довбаний довбень , та щей запоребриковий !
показать весь комментарий
02.04.2021 23:11 Ответить
...тобі приймати участь в конкурсі дотепників - протипоказано. Поїж своїх "щей запоребрикових", та мандруй собі геть.
показать весь комментарий
02.04.2021 23:40 Ответить
Похоже на подставу. Зелю пытаются кинуть
показать весь комментарий
02.04.2021 19:56 Ответить
Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского.
показать весь комментарий
02.04.2021 20:28 Ответить
А чому дивуватись блазні у владі. Сінонім блазня-дурень, такі ж їх і обирали, а потім на долю свою тяжку жаліються. Все так як має бути, природу не надуриш.
показать весь комментарий
02.04.2021 21:24 Ответить
По тонкому льду зебуинн ходит...
Или этот баран думает что ему рыги и ***** помогут, когда это шоу уродов закончиться?
Врагов себе завел, явно не по чину, да еще двух!
показать весь комментарий
02.04.2021 21:26 Ответить
Медведчуку терроризм объявили и что?
показать весь комментарий
02.04.2021 21:33 Ответить
закрили 3 його телепомийки , відібрали трубу ...мало ? У всякому випадку більше , а ніж за 5 років соєві "папередніки" змогли зробити ...
показать весь комментарий
02.04.2021 21:53 Ответить
Це ти про які соєві попередники кажеш? Не зрозумів.
А рішення про закриття помийок ще при Пороху було ухвалене, чого стільки років чекав зеленський не зрозуміло. І яку "трубу" та хто в кого відібрав?
Ти якось впевненіше говори а не обривками.
І чого медведчук та його дружина ще досі на свободі, якщо вони спонсори терроризму, даш відповідь? Теж саме стосується ахметова, мураева, рабіновіча та інших колоборантів, ще й всієї гілки агентури росіян під прикриттям "партії опзж".

І хто такий той "соевий" що ти такий злий на нього?
показать весь комментарий
07.04.2021 07:53 Ответить
совсем окуели что ли уже, бездельники!!!..война на пороге они питарюги экспертизу президенту штатов готовят!!!!....контору на ключ, в пикселя все быстро и на нулевку стрелками!!!..или окопы пацанам рыть!!!
показать весь комментарий
02.04.2021 22:51 Ответить
у бЄНІ тільки на помсту все заточено...а Україну він вже давно продав чечено-кремлівській мафії.....та не хочуть зовсім порвати з цивілізованим світом от і маніпулюють.Увесь світ це знає а українці -не бачать.
показать весь комментарий
03.04.2021 08:58 Ответить
Зебеня крут! Сразу после этого байден дал откат и позвонил
показать весь комментарий
03.04.2021 00:30 Ответить
Вызывайте Байдена в печерский суд!
показать весь комментарий
03.04.2021 07:50 Ответить
Зелена квартална шмаркля вирішила погратися у сер'йозні ігри з сер'йозними людьми?
показать весь комментарий
03.04.2021 08:13 Ответить
Є хоч один притомний зебілоід, який може пояснити - в чому саме «зрада» Порошенка, виходячи зі змісту плівок?!!
показать весь комментарий
03.04.2021 09:22 Ответить
Чому сам Деркач до сих пір не під слідством?
показать весь комментарий
03.04.2021 09:48 Ответить
Заседание обеих Палат Конгресса США 18 сентября 2014 года говорит о том,что Порошенко признес правильную речь 7 лет назад...Путлер Убийца...,для тех болванов кто не танке.Байденко опоздал на 7 лет...
показать весь комментарий
03.04.2021 11:29 Ответить
Прикольный пост нашел в Ютьюбе..
на РАБссии 5 Путлеров,а кого из них уничтожит братская РАБссия не знает даже Бог... Скорее всего убьют народного артиста РАБссии ...ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді - Цензор.НЕТ 6393
показать весь комментарий
03.04.2021 11:39 Ответить
ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді - Цензор.НЕТ 5546
показать весь комментарий
03.04.2021 11:40 Ответить
Анррея Панина...
показать весь комментарий
03.04.2021 11:42 Ответить
Страница 4 из 4
 
 