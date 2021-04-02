ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований продолжает расследование дела, начатого в 2020 году в связи с обнародованием нардепом Андреем Деркачем записей вероятного разговора экс-президента Петра Порошенко с кандидатом на президентских выборах в США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документы, которые нам передал источник в правоохранительных органах. Это - постановления о назначении экспертизы видео-звукозаписи от 10 июля 2020 и 10 февраля 2021. Кроме этого, редакция имела возможность ознакомиться с другими документами.

В ЕРДР статус дела обозначен как "в производстве".

Как следует из документов, 10 февраля 2021, через три месяца после победы Байдена на выборах США и через 20 дней после его инаугурации ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательского институт судебных экспертиз с требованием провести экспертизы голосов экс-президента Порошенко и уже действующего президента США Байдена.

При этом следует отметить, что 3 февраля 2021 года в СМИ появилось сообщение о том, что Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден.

Следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализации Приватбанка.

В постановлении сказано, что следствие хочет выяснить, "зафиксирована ли на аудиофайлах речь гражданина Джозефа Робинетта Байдена. Если да, то какие слова и высказывания произнесены именно им?"

Стоит отметить, что, по словам источника в правоохранительных органах, в данной экспертизе мог бы быть заинтересован олигарх Игорь Коломойский, который в Лондонском суде оспаривает национализацию Приватбанка. Кроме этого, экспертизу могли бы использовать и в сопутствующем деле Суркиса, который требует вернуть 350 млн долларов, выведенные им из Приватбанка накануне национализации.

Напомним, что само дело ГБР возбудило еще 19 мая 2020. Было зарегистрировало уголовное производство N 42020000000000901 по статье 111 часть 1 УК Украины по "факту государственной измены, умышленно совершенное гражданином Украины - бывшим Президентом Украины, а ныне народным депутатом Украины Порошенко П.А. в ущерб суверенитету, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

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Само дело было возбуждено с подачи пророссийского нардепа ВР Андрея Деркача, который находится под санкциями США за вмешательство в выборах в Соединенных Штатах. Народный депутат Александр Дубинский заявлял, что за обнародованием разговоров стоял Офис Президента Украины.

Владимир Зеленский публично во время пресс-конференции 20 мая 2020 года (на следующий день после внесения дела в ЕРДР) требовал от правоохранительных органов расследовать разговоры Порошенко с Байденом.

После избрания Джо Байдена президентом США главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, напомнил Зеленскому об этом заявлении. "Байдену просто опасно появляться в стране, где против него ведется следствие и могут быть выдвинуты подозрения. Надеюсь, как можно быстрей президент Украины Зеленский сообщит о ходе расследования", - отметил Бутусов.

Как известно, после инаугурации Джо Байдена до сих пор не состоялось ни одного разговора президентов США и Украины.

В МИД Украины заявили, что причин для беспокойства из-за отсутствия контакта между Зеленским и Байденом нет. Также сам президент Зеленский заявил, что напряжения в отношениях с США нет, а есть поддержка.

Заместитель помощника Госссекретаря США Джордж Кент, комментируя возможность разговора Зеленского и Байдена заявил, что звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями.

Цензор.НЕТ будет продолжать следить за развитием этого дела. В частности, мы сделали запрос в ГБР с просьбой прокомментировать тот факт, что дело продолжает расследоваться и что следствие хочет провести упомянутую выше экспертизу.

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