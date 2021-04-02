Германия внимательно следит за ситуацией на границе Украины с Россией, - Маас

Германия внимательно следит за ситуацией на границе между Украиной и Россией. Сейчас необходима деэскалация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает пресс-служба немецкого министерства.

Маас вечером 2 апреля провел разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы внимательно следим за ситуацией на границе и согласны с Украиной: сейчас нужна деэскалация, чтобы не ставить под угрозу режим прекращения огня", - сказал он.

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