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Новости Агрессия России против Украины
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Германия внимательно следит за ситуацией на границе Украины с Россией, - Маас

Германия внимательно следит за ситуацией на границе Украины с Россией, - Маас

Германия внимательно следит за ситуацией на границе между Украиной и Россией. Сейчас необходима деэскалация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает пресс-служба немецкого министерства.

Маас вечером 2 апреля провел разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы внимательно следим за ситуацией на границе и согласны с Украиной: сейчас нужна деэскалация, чтобы не ставить под угрозу режим прекращения огня", - сказал он.

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Автор: 

Германия (6987) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+14
только следите? а озабоченность где?
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02.04.2021 20:26
+4
Штирлиц смотрел на карту мира- его неудержимо рвало на родину(с)
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02.04.2021 20:27
+2
Щось це мені не подобається. Спеціально нагнітають обстановку. Одна новина за іншою.
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02.04.2021 20:26
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Щось це мені не подобається. Спеціально нагнітають обстановку. Одна новина за іншою.
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02.04.2021 20:26 Ответить
только следите? а озабоченность где?
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02.04.2021 20:26 Ответить
они пока только обеспокоенности припасли ..
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02.04.2021 20:28 Ответить
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02.04.2021 20:27 Ответить
Штирлиц смотрел на карту мира- его неудержимо рвало на родину(с)
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02.04.2021 20:27 Ответить
Германию в ЕС чморят все кому не лень. То Греция, Польша требует контрибуций... говоря о некоем моральном долге!
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02.04.2021 20:28 Ответить
Главное нужное слово подобрать?
Где Германия и где Греция(не геграфически)...
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02.04.2021 20:52 Ответить
Может кто-то там и следит, а народу глубоко начхать что там происходит.
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02.04.2021 20:29 Ответить
Як і в Україні.
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02.04.2021 20:31 Ответить
лучше б они за своими ментами следили, а то совсем как штази-шлюхи.
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02.04.2021 21:16 Ответить
Озабоченность, или обеспокоенность?
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02.04.2021 20:31 Ответить
Чтобы первыми озвучить глубокую обеспокоенность.
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02.04.2021 20:31 Ответить
почему нет в тексте озабоченности?
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02.04.2021 20:33 Ответить
Ну какая озабоченность если благодарности никто не отписывает ..... эх..были времена
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02.04.2021 20:41 Ответить
а я думал что только в чеченском цирке внимательно следят за теми кто не смеётся....
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02.04.2021 20:48 Ответить
внимательно вынимательно
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02.04.2021 21:07 Ответить
фрицы начиная с 2014 года совместно с французами так внимательно наследили по указанию рашиста в Минске , что Украина потеряла часть Донбасса и за 7 лет такой слежки около 15000 тысяч убитыми.Если б не дзвонок Байдена то фрицы так бы и внимательно продолжали молчать
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02.04.2021 22:03 Ответить
как вариант для деэскалации - Германии необходимо забить болт на СП-2
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03.04.2021 01:33 Ответить
Вот именно,не смотрит,не наблюдает,а следит из-за кустов,чтобы россия не видела что она следит.а сп-2достраивают,это видят все.
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03.04.2021 06:45 Ответить
АГА УЖЕ 8 - й РІК . ДУЖЕ УВАЖНО.
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03.04.2021 11:30 Ответить
 
 