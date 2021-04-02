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В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции, - СМИ

В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции, - СМИ

В Совете нацбезопасности и обороны Украины назвали топ-10 украинских контрабандистов, против которых ввели санкции на заседании 2 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Перечень контрабандистов:

  • Иван Бокало (зарегистрирован - Львов)
  • Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)
  • Юрий Кушнир (село Старый Вовчанець Черновицкой области)
  • Александр Еримичук (Черновцы)
  • Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
  • Вадим Альперин (Одесса)
  • Александр Чудаков (Одесса)
  • Виктор Шерман (Одесса)
  • Александр Кравченко (Одесса)
  • Владимир Дидух (Львов)

Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции , - Зеленский

Отдельно под санкции попали 11 российских компаний включая Россотрудничество.

Автор: 

контрабанда (2409) санкции (11317) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+39
Поправьте меня если ошибаюсь.
Это все граждане Украины, которые в Украине живут на постоянной основе.
Если они замешаны в криминале, то где расследование их преступлений и где суд?
Дикость какая то получается.
Где же правоохранительные органы, которых у нас как грязи развелось: полиция, ГБР, прокуратура?
Где наконец налоговая инспекция?
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02.04.2021 21:00
+36
😂😂😂 И вот это РНБО собирали и видосик снимали ради этого? 😂😂😂
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02.04.2021 20:50
+35
Нас рать на их когда Мертвечука арестуете врага номер один!!!
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02.04.2021 20:53
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Правила форума Совет форумчан
😂😂😂 И вот это РНБО собирали и видосик снимали ради этого? 😂😂😂
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02.04.2021 20:50 Ответить
Головне ЛОХторат буде мати що "хавати" на тиждень а контрабандистам ці "санкції" як мертвому припарка! Знайомий особисто з одним з цьогог списку - так він з Іспанії всім "керує" і в Україні не був кілька років!
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02.04.2021 21:10 Ответить
Та да. Это просто очередной информповод для отвлечения внимания людей. Это типа сейчас самое важное в стране. Важнее проблем просто нет. Зеля стал играться с СНБО как с информационной игрушкой.
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02.04.2021 21:19 Ответить
главное, конечно...готовимся, что теперь повседневные товары народного потребления возрастут в цене...начиная с оптовых рынков по регионах
ну, и в закарпатье социальное напряжение, снимаемое болением за футбол, перестанет сниматься в связи с трудным финансовым положением команды минай...
зато кривбасу легче станет - контрабанду руды на снбо не рассматривали
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02.04.2021 21:36 Ответить
100% но быдло радуется, что кому то наступили на хвост, жаба душит, а завтра будет орать про цены-караул!
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02.04.2021 23:13 Ответить
Сміх... а не топ-10 контрабандистів...
ЗЕ збирається "наколоти" і Байдена з демонстрацією енергійної боротьби з контрабандою?
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02.04.2021 22:58 Ответить
Це те саме, що вести санкцыъ проти гарбуза або полови.
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02.04.2021 20:50 Ответить
Ой как интересно!
Что делается, что творится ... !

И шо дальше?
Уголовные дела где?
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02.04.2021 21:16 Ответить
Где где. В Зеко манде.
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02.04.2021 22:37 Ответить
Нас рать на их когда Мертвечука арестуете врага номер один!!!
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02.04.2021 20:53 Ответить
А у нас теперь не арестовывают, а санкции вводят, скоро против убийц и насильников начнут вводить.
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02.04.2021 20:55 Ответить
Знакомые всё лица. Но мало.
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02.04.2021 20:54 Ответить
хєрасє в тебе знакомі.
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02.04.2021 20:56 Ответить
Из списка слышал о двух. Пересоляк царёк кпп Тиса и президент ФК Тиса. Его постоянно в прессе парафинят.
И львовский Дидух, если не ошибаюсь криминальный авторитет морда, который полез в политику при Ющенко
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02.04.2021 21:02 Ответить
Кушнір це буковинський олігарх, Ваня Бокал це бувший або діючий митник зі Львова.
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03.04.2021 13:35 Ответить
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02.04.2021 21:03 Ответить
дубина. завтра на базаре увидишь цены +50% и будешь скулить.
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02.04.2021 23:14 Ответить
Шо, по твоему карману вдарили? И по всей одесе?
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03.04.2021 00:18 Ответить
Для этого нужно было созывать целое СНБО? Это сейчас важнее рашенской агрессии и катастрофы с вакцинацией?
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02.04.2021 20:54 Ответить
РНБО - ради рекламы.
Сами "санкции" (липовые, как все и зебилов) легко вводит следователь, расследующий дело.
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02.04.2021 20:58 Ответить
РНБО - Реклама "Найвельічнишого" Без Остановки
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02.04.2021 21:13 Ответить
А давайте пусть Зеля созовет СНБО для повышения морального здоровья нации и введения санкций против главных педофилов. Чего, тоже хороший повод. Главное хорошо звучит. Хотя для этого УК существует. И задачи Совета Национальной Безопасности и Обороны совсем другого плана.
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02.04.2021 21:25 Ответить
https://twitter.com/Zhaba_Gaduku
https://twitter.com/Zhaba_Gaduku @Zhaba_Gaduku

- поважні члени РНБО, розпочинаємо засідання.

- Володимир Олександрович, а чого Байден дзвонив?

- ой, та якусь дічь про напад росії розповідав.
Не переживайте, Єрмак дзвонив Козаку, каже то все брехня.
Давайте краще до дійсно важливих питань перейдемо - рейтинг контрабандистів...
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02.04.2021 21:31 Ответить
И что? Им запретят ходить писять в общественную уборную?
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02.04.2021 20:54 Ответить
Ну, теперь я спокоен. Россия и её пятая колонна в Украине повержены.
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02.04.2021 20:55 Ответить
у меня есть знакомый, экс-нач следствия Харьковской обл прокуратуры, последние лет 10 он известный контрабандист в Харькове..
он наверно сейчас водку пьет с ФСБшниками на границе..
и до него руки не дойдут..
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02.04.2021 20:55 Ответить
У нас царь теперь будет вводить санкции преступникам, а суды отменим за ненадобностью.
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02.04.2021 20:55 Ответить
разве есть надобность в судах? смеешься?
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02.04.2021 21:39 Ответить
Ти все попутало, Сцарі на паРаші, в Україні їх ніколи не було, були князі, був колись король Данило Галицький, ну а зараз в Україні **********, така собі шмаркля з Кривого Рогу.
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03.04.2021 11:10 Ответить
примитивно, давай жир.
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02.04.2021 20:56 Ответить
Пошто это наш Найвелычнишый так сабелькой то размахалси?
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02.04.2021 20:56 Ответить
С контрабандой в Одессе боролись еще со времен царской россии Происходила борьба с переменным успехом. То власть побеждала, то контрабандисты. Устали все, победила контрабанда )
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02.04.2021 20:56 Ответить
Та хоча би просвітлили б народ, що то за люди й компанії. І що за санкції? Пиво їм заборонили продавати чи вареники їсти?
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02.04.2021 20:56 Ответить
ты дежурный от Подоляка вечером в пятницу, служивый?
не повезло...
щас тебе тут ещехеров понатычут - будет тобе так, будто ты говна нажрался.
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02.04.2021 21:02 Ответить
Стадо это те кто верит в клоунаду санкций против людей которые по закону должны сидеть)))
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02.04.2021 21:04 Ответить
Вот кто объяснит:
1. если есть факты, что некий дядя - контрабасист, то чего его нельзя просто арестовать?
2. если таких фактов нет, то что, ***, за санкции вы назначаете и на основании чего?
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02.04.2021 21:00 Ответить
Легко поймать несуна, который лезет через границу с тюком сигарет. Но вот ДОКАЗАТЬ его связь с Валерием Пересоляком, достаточно проблематично.
Собственно такие действия РНБО не законны, но это хоть что-то, хотя начинать надо было не с расстановкой на всех высоких должностях, на таможнях, лиц не украинской национальности, а назначением твердых профессионалов, способных ПРЕСЕЧЬ контрабанду по максимуму.
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02.04.2021 21:23 Ответить
Ріфу про "хоть что-то" розкажи. А ось про "не законно" - згоден абсолютно!
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02.04.2021 21:32 Ответить
А зачем для нас обывателей необходима остановка контрабанды? Для повышения цен в магазинах на импортные товары?? Для тысяч безработных продавцов и мулов?? Для чего ? Заплатить налоги и разворовать их на дорогах???
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02.04.2021 21:44 Ответить
Поясняю свою позицию.
Контрабандные футболки, рубашки, брюки, туфли, кроссовки, ботинки наносят сокрушительный удар по украинской лёгкой промышленности. А это рабочие места и бюджет страны.

Производителям свинины в ЕС их правительства итак доплачивает, а тут еще мимо таможенного сбора - в Украине уменьшилось производство свинины, сала, телятины, молочных продуктов (по молочке уже почти 1/3, это импорт)...

Ну и так далее.

Контрабанда, в приграничных районах всегда была, есть и будет. Это как если село на краю леса, то селяне собирают грибы, а если на берегу реки, то обязательно ловят рыбу и как минимум кормятся ею (село моего отца так выжило в Голодомор, ну не смогли продотряды выловить в речушке рыбу и раков).

Теперь, конкретно сигарет. Табачные изделия я считаю наркотиком. Сам курил 20 лет, и бросить было очень тяжело. Их производство и продажу закрыть бы совсем. Но если тяжело закрыть из-за протестов курильщиков, то можно продолжать правительственный курс, с времен президентства Ющенко на увеличение цен на продажу табачных изделий.
Сигареты выгодно таскать в ЕС, пока цена у нас и них отличаются в разы. Поднимутся цены в Украине и этот вид контрабаны исчезнет - мы не Куба, тут хорошего табака не выращивают.
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02.04.2021 22:14 Ответить
Значит, свинина подорожает... Ура!
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04.04.2021 11:26 Ответить
В чому шкода Україні від того шо хтось купив сигарети в Украні і заніс їх в Угорщину чи Польщу?
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02.04.2021 21:51 Ответить
Куда потом идут деньги от такого "бизнеса"? На них подкупают и портят таможенников. пограничников, сбушников, полициантов...
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02.04.2021 22:15 Ответить
Да, нельзя забывать, что возле контрабанды всегда ошиваются сотрудники спец служб иностранных государств!
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02.04.2021 22:17 Ответить
Тупой клоун Вова! Санкции применяют к ИНОСТРАННЫМ гражданам, а своих граждан, если они уличены в преступлениях - САЖАЮТ.
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02.04.2021 21:00 Ответить
Поправьте меня если ошибаюсь.
Это все граждане Украины, которые в Украине живут на постоянной основе.
Если они замешаны в криминале, то где расследование их преступлений и где суд?
Дикость какая то получается.
Где же правоохранительные органы, которых у нас как грязи развелось: полиция, ГБР, прокуратура?
Где наконец налоговая инспекция?
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02.04.2021 21:00 Ответить
эпоха клоунов, сэр..
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02.04.2021 21:01 Ответить
100%
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02.04.2021 21:01 Ответить
Просто ДЗюрист про кримінальний кодекс не чув...
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02.04.2021 21:14 Ответить
Оно и про Конституцию не слышало, надеюсь это ему припомнят.
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02.04.2021 21:15 Ответить
Нет, про Конституцию он знает, он же на неё руку клал во время своей инаугураци. Просто потом он её постелил возле своей двери, вместо коврика для вытирания ног.
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02.04.2021 21:25 Ответить
всьо! і мертвечуку і ксюні.

В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции, - СМИ - Цензор.НЕТ 3334
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02.04.2021 21:03 Ответить
В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции, - СМИ - Цензор.НЕТ 9466
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02.04.2021 21:04 Ответить
Як видається-РНБО вступило у "Лігу Сміху" Зеленського!
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02.04.2021 21:04 Ответить
бггггг)))))) ахахахахахахааха))))) санкции контрабандистам, карл! санкции!))))) ахахахахахахааха)))))
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02.04.2021 21:05 Ответить
Львів є Закарпаття є Чернівці з Одесою також є а що на Півночі і Сході в нас вже кордону немає чи може там повний порядок і контрабанди там немає???
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02.04.2021 21:05 Ответить
Оглашение ТЕХ фамилий грозит отставкой нынешней власти.
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02.04.2021 21:26 Ответить
Згоден з Вами - свої прізвища вони оголошувати не стануть.
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02.04.2021 21:28 Ответить
Взвыла рать!
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02.04.2021 21:10 Ответить
Поки не буде кримінальних справ - всі ці засідання лише продовження серіалу про Голобородька.
Чому не має в списку Павлюка, спонсора "слуг народу" ???
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02.04.2021 21:10 Ответить
А как же они харчеваться будут???
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02.04.2021 21:15 Ответить
Данное решение СНБО, является не просто бессмысленным, оно является антиконституционным.
Права и свободы граждан Украины, гарантируются Конституцией.
"Статья 64. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений."
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02.04.2021 21:13 Ответить
Верно говоришь. У людей должны быть права на воровство и свобода - после содеянного. Так гласит конституция
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02.04.2021 21:40 Ответить
Вы понимаете что такое рамки закона?
Или дешевый популизм, смотрится намного круче: не просто так, а санкции СНБО!
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02.04.2021 21:45 Ответить
Ви марно це написали, в ОПі Конституцію не читали а тепер можуть прочитати.
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02.04.2021 22:42 Ответить
Вроде 1 Апреля было вчера.
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02.04.2021 21:13 Ответить
у нас - эпоха клоунов, с апреля 2019 года
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02.04.2021 21:15 Ответить
То есть зе-***** знает что они контрабандисты, но их никто не сажает? Даже своя прокурорша дело не завела? Цирк... За то санкции какие то ввели)
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02.04.2021 21:15 Ответить
Російською: "Крыша едет неспеша, тихо шифером шурша..."
А ящо не тихо, бо тихо вже нема сил, то, ПІЛЯТЬ!!!, сьогодні, коли коли жертви Ковіду, лише офіційно, наближаються до пів тисячі щодоби, коли ***** брязкає всім, що стріляє на всіх наших околицях, коли вакцинація. економіка і, взагалі, все наше перебування в цій країні то вже просто в задниці, то очманіле від наркоти зелене чмо збирає РНБО, щоб оголосити санкції контрабанді? А то як, пілять?! Що то значить? Яким чином? Воно вже взагалі іпанулось? Блін, та то вже повний кабздець...
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02.04.2021 21:20 Ответить
Самая главная тема дня ***.. Квартал продолжает свои гастроли.. но Нам чет уже не смешно...
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02.04.2021 21:20 Ответить
Много шума из ничего. Но для лохтората проканает
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02.04.2021 21:22 Ответить
То мені здається, що проблема контрабанди в сфері відповідальності прикордонників та минтої служби, але аж ніяк не РНБО? А якщо проблема є, то РНБО повинно збиратися не стосовно контрабанди, а стосовно роботи прикордонної та митної служб! Нє?
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02.04.2021 21:30 Ответить
В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5233
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02.04.2021 21:40 Ответить
Павлюка звичайно чіпати ніхто не буде!
http://buknews.com.ua/page/shcho-poiednuie-zelenskoho-vchytelku-olenu-lys-biznesmena-illyu-pavlyuka-i-deputata-vid-ridnoho-mista-valeriia-chynusha-novi-nardepy-z-bukovyny-daleko-ne-samostiini-politychni-hravtsi.html

https://www.pravda.com.ua/articles/2021/02/18/7283826/
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02.04.2021 21:43 Ответить
бо Павлюк - в партії ЗЕленого Віслюка.
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02.04.2021 21:54 Ответить
Путь к тоталитаризму выслан законами,об которые вытирает ноги наш Найвеличнейший юрист.
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02.04.2021 21:49 Ответить
Иван Бокало - Депутат Львовского облсовета (известный как старший инспектор отдела технических средств контроля Львовской таможни) выдал дочь замуж.

Все на VIP-празднике было по-богатому. Одна из стен банкетного зала была оформлена в виде панно из живых цветов, а сами молодые прибыли в отельный комплекс на вертолете. На пальце невесты красовалось кольцо из белого золота с огромным бриллиантом.
Наиболее тесно связан с Андреем Садовым...
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02.04.2021 21:55 Ответить

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про санкції
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 40, ст.2018) Ніде не прописано про санкції стосовно громадян України Вводять...Все на публіку..Будь хто може оскаржити всі ці санкції. Абсурд.
Стаття 1. Суверенне право України на захист
1. З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції).
2 САНКЦІЇ МОЖУТЬ застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
3. Застосування санкцій не виключає застосування інших заходів захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.
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02.04.2021 21:57 Ответить
Заміна ведення судочинства позасудовими органами

Ну, прямо не РНБО а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 Трійка НКВС
Ну, один -два рази народу навіть сподобалось, але робити конвеєр, то уже занадто. Так скоро почнуть санкції накладати на аліментників чи порушників ПДР
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02.04.2021 22:22 Ответить
Якими законами України передбачені "санкції" проти громадян України? Як це взагалі може працювати. На якій підставі можуть бути заблоковані наприклад банківські рахунки?
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02.04.2021 22:46 Ответить
Санкції, кажете?
А чому б не виразити "стурбованість", "занепокоєність", або "крайню занепокоєність"?
Цікаво, це тільки мені одному вже порядком підзає...бало це шапіто?
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02.04.2021 22:51 Ответить
Или список контрабандистов - фейк, или Зеленского лихо развели

" Поверхностный анализ появившегося списка контрабандистов которых СНБО решил ударить санкциями говорит либо о том, что список - фейк, либо о том, что Президента лихо развели.
60% людей в списке - люди контролирующие турецкую контрабанду. (Идет зачистка рынка под тех, кто не в списке)
Нет ни одного человека курирующего контрабанду сигарет. (Главный в стране сегодня это Слюсарев, но его из списка выбросили прямо на СНБО)
Нет ни одного представителя почтовой контрабанды и конкретно Александра Акста. (Он владелец Премиум Пакета и сегодня главный инкасатор от СБУ по таможне. Поэтому СБУ его и не внесло.)
Нет ни одного человека курирующего аграрный экспорт и импорт нефтепродуктов. (Правда странно? Там же все в порядке.)
Первичный список составлял 30 человек из которых после сложных переговоров оставили 10.Как промежуточный итог - этот список личное сведение счетов СБУ (Баканов-Наумов-Капелюха) и зачистка турецкого и китайского направления под тех, кто в список не попал.
Евгений Плинский , журналист и признанный эксперт по контрабанде
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02.04.2021 23:06 Ответить
во всем мире контрабандистов садят
А у нас против" ТОПОВЫХ"-санкции
для обычных- снижение налогов
95 квартал в жизнь!!!
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02.04.2021 23:06 Ответить
скоро против педофилов будут вводить санкции
будет чем СНБО заниматься
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02.04.2021 23:15 Ответить
питань нема
где уголовные дела? где суды? где посадки твою мать?
какие нахер санкции? они не в Украине? они недоступны для процессуальных действий?
цирк для зеленых овец. имитация борьбы
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02.04.2021 23:23 Ответить
А где же санкции к Каломойскому ? 😎 застряли Вове в попе?
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02.04.2021 23:30 Ответить
похоже на смену руководства в контрабандной отрасли хозяйства
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03.04.2021 00:22 Ответить
Так. Знаем их в лицо. Что дальше?
Сели в лужу - пердонули, волна пошла а на выходе - ноль.
Смотрите в следующей серии продолжение
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03.04.2021 00:23 Ответить
Это что еще, ***, за зебильное изобретение? Если он вор, то почему не в тюрьме? А если доказательств нет, то им всем потом компенсации выплатить прийдется.
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03.04.2021 01:48 Ответить
Против дядьки с села ввели санкции..****...улись умом зелики .амгде сбу .мусора тогда на шо смотрят?
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03.04.2021 04:29 Ответить
Санкции - это пожизненное с конфискацией?
Или "налог" еще одной структуре?
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03.04.2021 09:03 Ответить
И ни одного с киевской пропиской!!! где вся эта сволота и находится
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03.04.2021 12:38 Ответить
Об этом написал на своей странице в соцсети https://www.facebook.com/alex.danylyuk/posts/10225414964099548 Фейсбук экс-глава Минфина, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк, информируетhttps://censor.net/
"Чудо, чудное! СНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов. Может я чего-то уже не понимаю, но разве это подпадает под закон о санкциях? Если это топ десятка состоит только из иностранцев - то теоретически "натянуть" возможно. Потому что если если они украинцы, то возможность применения таких санкций почти отсутсвует - разве что опять за финансирование терроризма", - подчеркивает он.
"При чем здесь СНБО и его санкции? Контрабанда это экономическое преступление против государства. Расследованием этих преступлений пока занимаются несколько органов, в частности СБУ и Нацполиция. Это их работа. Правда СБУ параллельно занимается и "крышеванием" контрабанды", - добавляет Данилюк.
В связи с этим он задал следующие два вопроса:
1) введены ли санкции против Ильи Павлюка - спонсора "Слуги Народа" и по совместительству крупного контрабандиста?
2) введены ли санкции против руководителей СБУ - они точно возглавляют топ 10 контрабандистов?Источник: https://censor.net/ru/n3257422
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03.04.2021 13:51 Ответить
 
 