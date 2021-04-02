В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции, - СМИ

В Совете нацбезопасности и обороны Украины назвали топ-10 украинских контрабандистов, против которых ввели санкции на заседании 2 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Перечень контрабандистов:

Иван Бокало (зарегистрирован - Львов)

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)

Юрий Кушнир (село Старый Вовчанець Черновицкой области)

Александр Еримичук (Черновцы)

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)

Вадим Альперин (Одесса)

Александр Чудаков (Одесса)

Виктор Шерман (Одесса)

Александр Кравченко (Одесса)

Владимир Дидух (Львов)

Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

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Отдельно под санкции попали 11 российских компаний включая Россотрудничество.