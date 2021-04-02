В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции, - СМИ
В Совете нацбезопасности и обороны Украины назвали топ-10 украинских контрабандистов, против которых ввели санкции на заседании 2 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Перечень контрабандистов:
- Иван Бокало (зарегистрирован - Львов)
- Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)
- Юрий Кушнир (село Старый Вовчанець Черновицкой области)
- Александр Еримичук (Черновцы)
- Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
- Вадим Альперин (Одесса)
- Александр Чудаков (Одесса)
- Виктор Шерман (Одесса)
- Александр Кравченко (Одесса)
- Владимир Дидух (Львов)
Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.
Отдельно под санкции попали 11 российских компаний включая Россотрудничество.
Топ комментарии
+39 mrSmith
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+35 Nikolai Chizhevsky
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ну, и в закарпатье социальное напряжение, снимаемое болением за футбол, перестанет сниматься в связи с трудным финансовым положением команды минай...
зато кривбасу легче станет - контрабанду руды на снбо не рассматривали
ЗЕ збирається "наколоти" і Байдена з демонстрацією енергійної боротьби з контрабандою?
Что делается, что творится ... !
И шо дальше?
Уголовные дела где?
И львовский Дидух, если не ошибаюсь криминальный авторитет морда, который полез в политику при Ющенко
Сами "санкции" (липовые, как все и зебилов) легко вводит следователь, расследующий дело.
https://twitter.com/Zhaba_Gaduku @Zhaba_Gaduku
- поважні члени РНБО, розпочинаємо засідання.
- Володимир Олександрович, а чого Байден дзвонив?
- ой, та якусь дічь про напад росії розповідав.
Не переживайте, Єрмак дзвонив Козаку, каже то все брехня.
Давайте краще до дійсно важливих питань перейдемо - рейтинг контрабандистів...
он наверно сейчас водку пьет с ФСБшниками на границе..
и до него руки не дойдут..
не повезло...
щас тебе тут ещехеров понатычут - будет тобе так, будто ты говна нажрался.
1. если есть факты, что некий дядя - контрабасист, то чего его нельзя просто арестовать?
2. если таких фактов нет, то что, ***, за санкции вы назначаете и на основании чего?
Собственно такие действия РНБО не законны, но это хоть что-то, хотя начинать надо было не с расстановкой на всех высоких должностях, на таможнях, лиц не украинской национальности, а назначением твердых профессионалов, способных ПРЕСЕЧЬ контрабанду по максимуму.
Контрабандные футболки, рубашки, брюки, туфли, кроссовки, ботинки наносят сокрушительный удар по украинской лёгкой промышленности. А это рабочие места и бюджет страны.
Производителям свинины в ЕС их правительства итак доплачивает, а тут еще мимо таможенного сбора - в Украине уменьшилось производство свинины, сала, телятины, молочных продуктов (по молочке уже почти 1/3, это импорт)...
Ну и так далее.
Контрабанда, в приграничных районах всегда была, есть и будет. Это как если село на краю леса, то селяне собирают грибы, а если на берегу реки, то обязательно ловят рыбу и как минимум кормятся ею (село моего отца так выжило в Голодомор, ну не смогли продотряды выловить в речушке рыбу и раков).
Теперь, конкретно сигарет. Табачные изделия я считаю наркотиком. Сам курил 20 лет, и бросить было очень тяжело. Их производство и продажу закрыть бы совсем. Но если тяжело закрыть из-за протестов курильщиков, то можно продолжать правительственный курс, с времен президентства Ющенко на увеличение цен на продажу табачных изделий.
Сигареты выгодно таскать в ЕС, пока цена у нас и них отличаются в разы. Поднимутся цены в Украине и этот вид контрабаны исчезнет - мы не Куба, тут хорошего табака не выращивают.
Это все граждане Украины, которые в Украине живут на постоянной основе.
Если они замешаны в криминале, то где расследование их преступлений и где суд?
Дикость какая то получается.
Где же правоохранительные органы, которых у нас как грязи развелось: полиция, ГБР, прокуратура?
Где наконец налоговая инспекция?
Чому не має в списку Павлюка, спонсора "слуг народу" ???
Права и свободы граждан Украины, гарантируются Конституцией.
"Статья 64. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений."
Или дешевый популизм, смотрится намного круче: не просто так, а санкции СНБО!
А ящо не тихо, бо тихо вже нема сил, то, ПІЛЯТЬ!!!, сьогодні, коли коли жертви Ковіду, лише офіційно, наближаються до пів тисячі щодоби, коли ***** брязкає всім, що стріляє на всіх наших околицях, коли вакцинація. економіка і, взагалі, все наше перебування в цій країні то вже просто в задниці, то очманіле від наркоти зелене чмо збирає РНБО, щоб оголосити санкції контрабанді? А то як, пілять?! Що то значить? Яким чином? Воно вже взагалі іпанулось? Блін, та то вже повний кабздець...
http://buknews.com.ua/page/shcho-poiednuie-zelenskoho-vchytelku-olenu-lys-biznesmena-illyu-pavlyuka-i-deputata-vid-ridnoho-mista-valeriia-chynusha-novi-nardepy-z-bukovyny-daleko-ne-samostiini-politychni-hravtsi.html
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/02/18/7283826/
Все на VIP-празднике было по-богатому. Одна из стен банкетного зала была оформлена в виде панно из живых цветов, а сами молодые прибыли в отельный комплекс на вертолете. На пальце невесты красовалось кольцо из белого золота с огромным бриллиантом.
Наиболее тесно связан с Андреем Садовым...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про санкції
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 40, ст.2018) Ніде не прописано про санкції стосовно громадян України Вводять...Все на публіку..Будь хто може оскаржити всі ці санкції. Абсурд.
Стаття 1. Суверенне право України на захист
1. З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції).
2 САНКЦІЇ МОЖУТЬ застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
3. Застосування санкцій не виключає застосування інших заходів захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.
Ну, прямо не РНБО а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 Трійка НКВС
Ну, один -два рази народу навіть сподобалось, але робити конвеєр, то уже занадто. Так скоро почнуть санкції накладати на аліментників чи порушників ПДР
А чому б не виразити "стурбованість", "занепокоєність", або "крайню занепокоєність"?
Цікаво, це тільки мені одному вже порядком підзає...бало це шапіто?
" Поверхностный анализ появившегося списка контрабандистов которых СНБО решил ударить санкциями говорит либо о том, что список - фейк, либо о том, что Президента лихо развели.
60% людей в списке - люди контролирующие турецкую контрабанду. (Идет зачистка рынка под тех, кто не в списке)
Нет ни одного человека курирующего контрабанду сигарет. (Главный в стране сегодня это Слюсарев, но его из списка выбросили прямо на СНБО)
Нет ни одного представителя почтовой контрабанды и конкретно Александра Акста. (Он владелец Премиум Пакета и сегодня главный инкасатор от СБУ по таможне. Поэтому СБУ его и не внесло.)
Нет ни одного человека курирующего аграрный экспорт и импорт нефтепродуктов. (Правда странно? Там же все в порядке.)
Первичный список составлял 30 человек из которых после сложных переговоров оставили 10.Как промежуточный итог - этот список личное сведение счетов СБУ (Баканов-Наумов-Капелюха) и зачистка турецкого и китайского направления под тех, кто в список не попал.
Евгений Плинский , журналист и признанный эксперт по контрабанде
А у нас против" ТОПОВЫХ"-санкции
для обычных- снижение налогов
95 квартал в жизнь!!!
будет чем СНБО заниматься
где уголовные дела? где суды? где посадки твою мать?
какие нахер санкции? они не в Украине? они недоступны для процессуальных действий?
цирк для зеленых овец. имитация борьбы
Сели в лужу - пердонули, волна пошла а на выходе - ноль.
Смотрите в следующей серии продолжение
Или "налог" еще одной структуре?
"Чудо, чудное! СНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов. Может я чего-то уже не понимаю, но разве это подпадает под закон о санкциях? Если это топ десятка состоит только из иностранцев - то теоретически "натянуть" возможно. Потому что если если они украинцы, то возможность применения таких санкций почти отсутсвует - разве что опять за финансирование терроризма", - подчеркивает он.
"При чем здесь СНБО и его санкции? Контрабанда это экономическое преступление против государства. Расследованием этих преступлений пока занимаются несколько органов, в частности СБУ и Нацполиция. Это их работа. Правда СБУ параллельно занимается и "крышеванием" контрабанды", - добавляет Данилюк.
В связи с этим он задал следующие два вопроса:
1) введены ли санкции против Ильи Павлюка - спонсора "Слуги Народа" и по совместительству крупного контрабандиста?
2) введены ли санкции против руководителей СБУ - они точно возглавляют топ 10 контрабандистов?Источник: https://censor.net/ru/n3257422