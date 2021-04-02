В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції, - ЗМІ

У Раді нацбезпеки та оборони України назвали топ-10 українських контрабандистів, проти яких ввели санкції на засіданні 2 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Перелік контрабандистів:

Іван Бокало (зареєстрований – Львів)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса)

Віктор Шерман (Одеса)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (Львів)

Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних із ними.

Окремо під санкції потрапили 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.

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