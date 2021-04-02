Зеленский создал новую оппозиционную политическую партию, - Романенко о персональных санкциях против контрабандистов

Соучредитель Украинского института будущего и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что введением персональных санкций против рядя контрабандистов, Зеленский создал оппозиционную для себя политическую партию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Романенко отметил: "Сегодня Зеленский создал новую оппозиционную партию - Партию открытых границ. Общая капитализация сотни миллионов долларов. А вот и первая десятка партии от СНБО:

Іван Бокало (зареєстрований – Львів)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса)

Віктор Шерман (Одеса)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (Львів)

Опытный взгляд легко заметит, что в партии не хватает таких мощных фигур как Павлюка, Слюсарева. Ой, я забыл, они же в другой партии - партии президента:))"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции , - Зеленский