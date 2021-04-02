Зеленский создал новую оппозиционную политическую партию, - Романенко о персональных санкциях против контрабандистов
Соучредитель Украинского института будущего и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что введением персональных санкций против рядя контрабандистов, Зеленский создал оппозиционную для себя политическую партию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Романенко отметил: "Сегодня Зеленский создал новую оппозиционную партию - Партию открытых границ. Общая капитализация сотни миллионов долларов. А вот и первая десятка партии от СНБО:
Іван Бокало (зареєстрований – Львів)
Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)
Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)
Олександр Єрімічук (Чернівці)
Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)
Вадим Альперін (Одеса)
Олександр Чудаков (Одеса)
Віктор Шерман (Одеса)
Олександр Кравченко (Одеса)
Володимир Дідух (Львів)
Опытный взгляд легко заметит, что в партии не хватает таких мощных фигур как Павлюка, Слюсарева. Ой, я забыл, они же в другой партии - партии президента:))"
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Навіть "переплюнув"...
ІМХО
" Поверхностный анализ появившегося списка контрабандистов которых СНБО решил ударить санкциями говорит либо о том, что список - фейк, либо о том, что Президента лихо развели.
60% людей в списке - люди контролирующие турецкую контрабанду. (Идет зачистка рынка под тех, кто не в списке)
Нет ни одного человека курирующего контрабанду сигарет. (Главный в стране сегодня это Слюсарев, но его из списка выбросили прямо на СНБО)
Нет ни одного представителя почтовой контрабанды и конкретно Александра Акста. (Он владелец Премиум Пакета и сегодня главный инкасатор от СБУ по таможне. Поэтому СБУ его и не внесло.)
Нет ни одного человека курирующего аграрный экспорт и импорт нефтепродуктов. (Правда странно? Там же все в порядке.)
Первичный список составлял 30 человек из которых после сложных переговоров оставили 10.Как промежуточный итог - этот список личное сведение счетов СБУ (Баканов-Наумов-Капелюха) и зачистка турецкого и китайского направления под тех, кто в список не попал.
Евгений Плинский , журналист и признанный эксперт по контрабанде