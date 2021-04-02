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Зеленский создал новую оппозиционную политическую партию, - Романенко о персональных санкциях против контрабандистов

Зеленский создал новую оппозиционную политическую партию, - Романенко о персональных санкциях против контрабандистов

Соучредитель Украинского института будущего и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что введением персональных санкций против рядя контрабандистов, Зеленский создал оппозиционную для себя политическую партию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Романенко отметил: "Сегодня Зеленский создал новую оппозиционную партию - Партию открытых границ. Общая капитализация сотни миллионов долларов. А вот и первая десятка партии от СНБО:

Іван Бокало (зареєстрований – Львів)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса)

Віктор Шерман (Одеса)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (Львів)

Опытный взгляд легко заметит, что в партии не хватает таких мощных фигур как Павлюка, Слюсарева. Ой, я забыл, они же в другой партии - партии президента:))"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции , - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) контрабанда (2409)


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Топ комментарии
+17
Романенко, помню, топил за клоуна до всырачки.
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02.04.2021 21:46
+12
Зеленский, в очередной раз показал всем окружающим, что его основные приоритеты, это дешевый пиар, показуха и популизм.
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02.04.2021 22:01
+11
Зеленский создал новую жоппозиционную ситуацию, коли всі розуміють, що він "нелох", але його дії показують про зворотнє.
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02.04.2021 21:48
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Романенко, помню, топил за клоуна до всырачки.
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02.04.2021 21:46 Ответить
теперь топит Клоуна))
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02.04.2021 22:42 Ответить
Зеленский создал новую жоппозиционную ситуацию, коли всі розуміють, що він "нелох", але його дії показують про зворотнє.
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02.04.2021 21:48 Ответить
партія під ключ. недорого
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02.04.2021 21:49 Ответить
Все як робив ПОП..
Навіть "переплюнув"...
ІМХО
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02.04.2021 21:51 Ответить
Зеленський эту партию контрабандистов и возглавляет 😕
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02.04.2021 21:53 Ответить
Альперина уже ш вроде показывали в клетке, за то, что замутил какие-то абсолютно немыслимые суммы исчисляемых чуть ли не в триллионах. Обычный рыночный барыжка с виду, гомнистого типа - уже ж садили стопудово... Ан нет - опять оно крысит вагонами на таможне. Понятно что это очищение а замещение, но хоть бы эту славную десятку посадили, маловероятно мягко говоря.... бо вагоны-триллионы они такие, не садятся.
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02.04.2021 21:53 Ответить
*это не очищение а замещение
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02.04.2021 21:54 Ответить
Зеленский, в очередной раз показал всем окружающим, что его основные приоритеты, это дешевый пиар, показуха и популизм.
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02.04.2021 22:01 Ответить
И лидером этой новой партии будет Пидалик.
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02.04.2021 22:03 Ответить
Что касается очищения Авгиевых конюшен, вернее Адеских Таможен, то свежо предание, но верится с трудом. Там если вчитаться в материалы по этой теме, то всегда приходит веревочка к трем одиозным персонажам с фамилиями: Ангерт, Галлантерник и Жуков ( папа Дарьи Жуковой экс-жены Абрамовича). Джентельмены "прописалы" в Лондонах, в Одессе периодически тусит лишь Галлантерник, которому с широкой улыбкой на лице чисти обувь мер Труханов. Генчик Труханов когда то был каким то мелким бригадиром в банде кого-то из эти "милых" лондонцев.
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02.04.2021 22:08 Ответить
Боротьба нанайських хлопчаків...
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02.04.2021 22:09 Ответить
Що означає персональні санкції, їх що не можна взяти за сраку і посадити? Така у нас беззуба влада, яка маючи силові структури, нічого не здатна зробити. А точніше годуються з цієї контрабанди.
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02.04.2021 22:45 Ответить
Или список контрабандистов - фейк, или Зеленского лихо развели

" Поверхностный анализ появившегося списка контрабандистов которых СНБО решил ударить санкциями говорит либо о том, что список - фейк, либо о том, что Президента лихо развели.
60% людей в списке - люди контролирующие турецкую контрабанду. (Идет зачистка рынка под тех, кто не в списке)
Нет ни одного человека курирующего контрабанду сигарет. (Главный в стране сегодня это Слюсарев, но его из списка выбросили прямо на СНБО)
Нет ни одного представителя почтовой контрабанды и конкретно Александра Акста. (Он владелец Премиум Пакета и сегодня главный инкасатор от СБУ по таможне. Поэтому СБУ его и не внесло.)
Нет ни одного человека курирующего аграрный экспорт и импорт нефтепродуктов. (Правда странно? Там же все в порядке.)
Первичный список составлял 30 человек из которых после сложных переговоров оставили 10.Как промежуточный итог - этот список личное сведение счетов СБУ (Баканов-Наумов-Капелюха) и зачистка турецкого и китайского направления под тех, кто в список не попал.
Евгений Плинский , журналист и признанный эксперт по контрабанде
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02.04.2021 23:04 Ответить
Партия ненавистников клоунов?
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03.04.2021 03:38 Ответить
Для того щоб відремонтувати СОБІ коханому унітаз, кожен з 73% буде шукати найгарнішого спеціаліста в цій сфері діяльності . Але це якщо мова йде персонально про кожного. А от коли Країну будувати, чи Країною керувати , то тут мізки можна відключити і "поюморіть" над всіма 40 млн. населення ! Можно НЕ думати, а просто вибрати "любімца екрана" Голобородько !!! Ну от і маємо - вся Країна знищується цією командою шоуменів, людей які НІЯКОГО поняття,Знань чи наймкншого досвіду в цій сфері не мають... А що 73% цього НЕ ЗНАЛИ ??? То до кого претензії в будь якій сфері діяльності? Та тільки до себе коханих ! І лікувати вас ( і на жаль і нас разом з вами ) продовжать ШОУМЕНИ ? А як по іншому, якщо логічно НЕ думати і НЕ аналізувати кого МИ обираємо ? От тут все логічно: якщо акторів , а не Державних Діячів , то от і маємо театр або цирк ! З юмориною всіх нас....
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03.04.2021 11:24 Ответить
контробандисты слуг уродов отсекают конкурентов от потоков
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03.04.2021 13:06 Ответить
 
 