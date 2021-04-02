Кроме 10 контрабандистов под "раздачу" попали более 100 таможенников, - Плинский
Более 100 сотрудников таможни отстранены от занимаемых должностей.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Полного списка пока нет, но знаю точно что отстранены заместитель начальника Одесской таможни Денис Пудрика= и начальник Олексей Бочко. (Бочко попал в отместку за наезд на сигареты СБУ)", - написал Плинский.
По информации журналиста, приказом отстранены 17 человек - руководители таможен и таможенных постов с 8 таможен.
На основании письма Управления внетренней безопасности отстраненны:
- Одесская - 22 работника;
- Закарпатская - 23 работника;
- Киевская - 8 работников;
- Волынская - 23 работника;
- Галицкая - 46 работников;
- Буковинская - 3 работника.
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Дивно як це всі країни без контрабасу живуть, і на все їм вистачає.....
Главное лечимся за свои, образование для детей за свои, пенсия на уровне "чтобы с голоду не сдохли", "дороги гамно", ВСЕ за свои- государство сокращает свои обязательства, а налоги меньше не становятся! Как так?
Зазвонив??))
Всі були , є і будуть з вПОПуредників...
Малята, така .....
))
На такі митниці потрапити, це за щастя для кожного пройдисвіта.
и ими гордицца страна...
Типа, вынесли дяди десяток хавир - их повязали.
Но вместо суда и срока - ограничить право открывать счета и не продавать билеты на Квартал...
Идиотизм ….
Я так понимаю когда заплатят, санкции снимут с них ?
да они давно берут взятки тем что ты везешь, и холодильниками и борзыми щенками, после проезда таможни
уидриків?
СНБО заблокировал счета и имущество таких людей:Вадима Альперина;
Александра Чудакова;
Виктора Шермана;
Александра Кравченко;
Владимира Дидуха;
Ивана Бокало;
Валерия Пересоляка;
Юрия Кушнира;
Ореста Фирманюка;
Александра Ереминчука.
Очередной раунд спортивной рыбалки?
Звільнити!!!