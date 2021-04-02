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Кроме 10 контрабандистов под "раздачу" попали более 100 таможенников, - Плинский

Кроме 10 контрабандистов под

Более 100 сотрудников таможни отстранены от занимаемых должностей.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Полного списка пока нет, но знаю точно что отстранены заместитель начальника Одесской таможни Денис Пудрика= и начальник Олексей Бочко. (Бочко попал в отместку за наезд на сигареты СБУ)", - написал Плинский.

По информации журналиста, приказом отстранены 17 человек - руководители таможен и таможенных постов с 8 таможен.

На основании письма Управления внетренней безопасности отстраненны:

  • Одесская - 22 работника;
  • Закарпатская - 23 работника;
  • Киевская - 8 работников;
  • Волынская - 23 работника;
  • Галицкая - 46 работников;
  • Буковинская - 3 работника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня СНБО будет рассматривать кейс контрабандных и налоговых группировок: есть риск, что это не борьба, а передел рынка, - Плинский

Кроме 10 контрабандистов под раздачу попали более 100 таможенников, - Плинский 01

Автор: 

санкции (11319) СНБО (4435) таможня (1959) Плинский Евгений (38)


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Топ комментарии
+30
Если есть факт преступления, то надо не отстранять, а сажать. Иначе это все показуха.
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02.04.2021 21:49
+17
Циркова вистава триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))))
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02.04.2021 21:57
+8
Он этой показухой занимается с 2019 года. С нулевым результатом. Вспомните все его приезды к таможенникам.
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02.04.2021 22:21
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Если есть факт преступления, то надо не отстранять, а сажать. Иначе это все показуха.
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02.04.2021 21:49 Ответить
Злочинці мают сидіти в буцегарні !!! Контрабас ,це злочин проти держави ,тому терміни мають бути відповідні-від 15 і вище ,з конфіскатом та люстрацією найближчого оточення !!!)))
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02.04.2021 21:56 Ответить
СНБО не может сажать,следим за новостями
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02.04.2021 22:09 Ответить
Мертвечука ще 1,5 місяці тому клоунське РНБО засанкціонувало... І ЩО???
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02.04.2021 22:21 Ответить
Он этой показухой занимается с 2019 года. С нулевым результатом. Вспомните все его приезды к таможенникам.
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02.04.2021 22:21 Ответить
Ідея!!! Накласти санкціі на Віслючка ,за імітацію преЗедентської діяльності !!!)))
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02.04.2021 22:35 Ответить
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02.04.2021 21:49 Ответить
Циркова вистава триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))))
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02.04.2021 21:57 Ответить
Раздача, это не про них она происходит в конце смены.
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02.04.2021 21:50 Ответить
Уже 4 части...одного и того же.
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02.04.2021 21:50 Ответить
Есть опасение,что им на смену придут не менее достойные люди. А может быть даже и более..
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02.04.2021 21:50 Ответить
А зачем для нас обывателей необходима остановка контрабанды? Для повышения цен в магазинах на импортные товары?? Для тысяч безработных продавцов и мулов?? Для чего ? Заплатить налоги и разворовать их на дорогах???
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02.04.2021 21:52 Ответить
Ну значить прийдеться тобі в польшу їхати за новим холодильником чи телевізором, там якраз тобі польські митники ПДВ повернуть, а при оформленні на нашій митниці заплатиш мито на ввіз.
Дивно як це всі країни без контрабасу живуть, і на все їм вистачає.....
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02.04.2021 21:59 Ответить
Вот прав на 100%
Главное лечимся за свои, образование для детей за свои, пенсия на уровне "чтобы с голоду не сдохли", "дороги гамно", ВСЕ за свои- государство сокращает свои обязательства, а налоги меньше не становятся! Как так?
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02.04.2021 22:01 Ответить
А как они определили топ 10 контрабандистов? Озвучьте нам весь список с рейтингами. Может у нас будут другие критерии отбора. Я предпочитаю контрабандистку. лет 25. длинноногую, спортивного телосложения.
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02.04.2021 21:56 Ответить
как в шоу "рассмеши смешного"
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02.04.2021 22:05 Ответить
Баканов знає про цих "чортів"??
Зазвонив??))
Всі були , є і будуть з вПОПуредників...
Малята, така .....
))
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02.04.2021 21:57 Ответить
Смішно про це навіть чути - 110% таможенників, це бариги, що заробляють на всіх переміщеннях через кордон.
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02.04.2021 21:58 Ответить
ротацію ж треба провести, там уже новачки кеш у потрібних кількостях наколядували, а місць вільних нема.
На такі митниці потрапити, це за щастя для кожного пройдисвіта.
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02.04.2021 22:03 Ответить
у власти зебильной ворья - миллионы
и ими гордицца страна...
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02.04.2021 21:59 Ответить
Странно, а раньше этого не замечал реформатор
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02.04.2021 22:03 Ответить
А вот на уголовников буба тоже санкции накладывать будет?
Типа, вынесли дяди десяток хавир - их повязали.
Но вместо суда и срока - ограничить право открывать счета и не продавать билеты на Квартал...
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02.04.2021 22:03 Ответить
Так тюрьмы позакрывали, продали, для чего? Чтобы санкции "накладывать". Это теперь будет так называться.
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03.04.2021 07:17 Ответить
Пугает,что Гоптовку обошли вниманием- рассадник контрабанды и любителей балалаечной
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02.04.2021 22:04 Ответить
Схеми з рашистами це святе!, їх зачіпати не можна.
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02.04.2021 22:25 Ответить
Преступников не ловят а санкции на них ???????
Идиотизм ….
Я так понимаю когда заплатят, санкции снимут с них ?
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02.04.2021 22:08 Ответить
зебилы думают , что все таможенники берут взятки только деньгами...
да они давно берут взятки тем что ты везешь, и холодильниками и борзыми щенками, после проезда таможни
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02.04.2021 22:09 Ответить
А на Сході і Півночі на митницях у нас повний порядок? Нафта газ бензин дизпаливо вугілля - все вже їде в Україну "чесно"? Кум ***** вже став мільярдером і контрабандою вже не займається? Чи може бандит і спонсор терористів азметка став порядним? Про різного роду "бень" з "пінчуками" і "фірташами" взагалі питати не буду - "кришталево" чисті покидьки і що таке контрабанда вони навіть не здогадуються!!!
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02.04.2021 22:09 Ответить
Коли почнуть саджати цих пуидриків?
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02.04.2021 22:12 Ответить
///
СНБО заблокировал счета и имущество таких людей:Вадима Альперина;
Александра Чудакова;
Виктора Шермана;
Александра Кравченко;
Владимира Дидуха;
Ивана Бокало;
Валерия Пересоляка;
Юрия Кушнира;
Ореста Фирманюка;
Александра Ереминчука.
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02.04.2021 22:18 Ответить
Да ну) Какие знакомые фамилии..... Не может быть!
Очередной раунд спортивной рыбалки?
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02.04.2021 23:53 Ответить
Тіхарили долю для ОП??? Щури! Таким вибачень нема. Навіщо Зєля майже стер свій пісюн, коли грав на піаніно??? Навіщо він голий скакав перед Пуйлом в бані(не будемо про деталі)??? Щоб йому якісь керівники митниць його долю не доплачували???
Звільнити!!!
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02.04.2021 22:26 Ответить
В цивилизованных странах преступников сажают, а зеленский со своим ручным прокурором вводит санкции. Зебилам не просто сцут в глаза имитируя работу, им срут на головы не квартальные клоуны
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02.04.2021 22:30 Ответить
да там, и не только на таможне, но и рядом с ней, каррапшен такой, что в 2 годовых бюджета страны, вряд поместится ....там полная зачистка нужна, и ни одного старого "кантралера" , тем более, там быть не должно....любого и с конфискацией.. и не ошибетесь.. ..
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02.04.2021 22:32 Ответить
Я тоже так хочу - хотябы недельку на таможне поработать А потом пусть меня отстраняют
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02.04.2021 22:33 Ответить
"Боротьба з контрабандою" це звичайно дуже добре,але чому знову "санкції",а не кримінальні справи,арешти,затримання...це виглядає дивно,як мінімум 🤔.
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02.04.2021 22:48 Ответить
Обізянка вивчила поки що тільки це слово
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03.04.2021 00:04 Ответить
Ага а они через суд востановятся с компенсацией .как такой разворот событий ?
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03.04.2021 04:34 Ответить
не под раздачу... эти черти таможенники жрали с рук контрабандистов..
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03.04.2021 06:57 Ответить
Мне Зеленского жалко - как тяжело управлять страной, где 73% дебилов а 90% легковерных лохов...
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03.04.2021 08:34 Ответить
Освобождены от занимаемых должностей, говорите? Надолго ли? Наш "гуманный", а самое главное, "неподкупный" суд, легко и просто их восстановит, и ещё заплатим им моральный вред и выплатим зарплаты с премиями, за время их НЕ работы.
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03.04.2021 07:08 Ответить
Круто они с таможенниками - заставили платить за назначение на должность второй раз...
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03.04.2021 08:32 Ответить
Да, поиздержалось ЗЕпополнение. А может аппетиты выросли на фоне самоутверждения и инфлчции - с папиного кармана начали нагло мелочь тырить!
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03.04.2021 08:38 Ответить
САДИТИ І ТІЛЬКИ САДИТИ! НА ТАМОЖНІ СЕРЕД КЕРІВНИЦТВА ОДНІ КОРУПЦІОНЕРИ. ПРИЗНАЧЕННЯ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА ХАБАРІ І НЕ МАЛІ. ТОМУ САДИТИ І НЕ ПОМИЛИШСЯ.
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03.04.2021 09:11 Ответить
95 квартал хочет рыбку съесть...но не хочет в воду лезть. Всё это показуха., хотят показать что типа начали борьбу с контрабасом и пособниками рассеи... Законом о санкциях не предусмотрен ввод санкций против граждан Украины Любые такие санкции они преспокойно обжалуют в судах...и выиграют суды. Не СНБО должен этим заниматься . Все знают кто и чем занимается но никто ничего не предпринимает против этой шушеры. Басня Крылова - Однажды лебедь , рак да щука..., в украинском исполнении
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03.04.2021 11:19 Ответить
 
 