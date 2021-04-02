Кроме 10 контрабандистов под "раздачу" попали более 100 таможенников, - Плинский

Более 100 сотрудников таможни отстранены от занимаемых должностей.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Полного списка пока нет, но знаю точно что отстранены заместитель начальника Одесской таможни Денис Пудрика= и начальник Олексей Бочко. (Бочко попал в отместку за наезд на сигареты СБУ)", - написал Плинский.

По информации журналиста, приказом отстранены 17 человек - руководители таможен и таможенных постов с 8 таможен.



На основании письма Управления внетренней безопасности отстраненны:

Одесская - 22 работника;

Закарпатская - 23 работника;

Киевская - 8 работников;

Волынская - 23 работника;

Галицкая - 46 работников;

Буковинская - 3 работника.

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