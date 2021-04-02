Крім 10 контрабандистів під "роздачу" потрапили понад 100 митників, – Плинський

Понад 100 працівників митниці відсторонено від посад.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Повного списку поки що немає, але знаю точно, що відсторонені заступник начальника Одеської митниці Денис Пудрика = і начальник Олексій Бочко (Бочкові дісталося як помста за наїзд на сигарети СБУ)", – написав Плинський.

За інформацією журналіста, наказом відсторонені 17 осіб – керівники митниць та митних постів із 8 митниць.

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На підставі листа Управління внутрішньої безпеки відсторонені:

Одеська – 22 працівники;

Закарпатська – 23 працівники;

Київська – 8 працівників;

Волинська – 23 працівники;

Галицька – 46 працівників;

Буковинська – 3 працівники.

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