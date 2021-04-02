Крім 10 контрабандистів під "роздачу" потрапили понад 100 митників, – Плинський
Понад 100 працівників митниці відсторонено від посад.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.
"Повного списку поки що немає, але знаю точно, що відсторонені заступник начальника Одеської митниці Денис Пудрика = і начальник Олексій Бочко (Бочкові дісталося як помста за наїзд на сигарети СБУ)", – написав Плинський.
За інформацією журналіста, наказом відсторонені 17 осіб – керівники митниць та митних постів із 8 митниць.
На підставі листа Управління внутрішньої безпеки відсторонені:
Одеська – 22 працівники;
Закарпатська – 23 працівники;
Київська – 8 працівників;
Волинська – 23 працівники;
Галицька – 46 працівників;
Буковинська – 3 працівники.
Топ коментарі
+30 Павел Мироненко
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+17 Дмитро Черних #470343
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+8 18c49ed2
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Дивно як це всі країни без контрабасу живуть, і на все їм вистачає.....
Главное лечимся за свои, образование для детей за свои, пенсия на уровне "чтобы с голоду не сдохли", "дороги гамно", ВСЕ за свои- государство сокращает свои обязательства, а налоги меньше не становятся! Как так?
Зазвонив??))
Всі були , є і будуть з вПОПуредників...
Малята, така .....
))
На такі митниці потрапити, це за щастя для кожного пройдисвіта.
и ими гордицца страна...
Типа, вынесли дяди десяток хавир - их повязали.
Но вместо суда и срока - ограничить право открывать счета и не продавать билеты на Квартал...
Идиотизм ….
Я так понимаю когда заплатят, санкции снимут с них ?
да они давно берут взятки тем что ты везешь, и холодильниками и борзыми щенками, после проезда таможни
уидриків?
СНБО заблокировал счета и имущество таких людей:Вадима Альперина;
Александра Чудакова;
Виктора Шермана;
Александра Кравченко;
Владимира Дидуха;
Ивана Бокало;
Валерия Пересоляка;
Юрия Кушнира;
Ореста Фирманюка;
Александра Ереминчука.
Очередной раунд спортивной рыбалки?
Звільнити!!!