Это Байден звонил Зеленскому, - Кулеба

Разговор между президентами США и Украины был инициирован американской стороной.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты знали, что мы хотим поговорить, потому что ситуация очень серьезная, но это было решение именно американской стороны разговаривать сегодня. Хочу подчеркнуть, что сегодня в США выходной день и несмотря на это, президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину", - сказал он.

Кулеба отметил, что Байден позвонил Зеленскому, чтобы поддержать нашу страну на фоне нарастающей агрессии России в отношении Украины.

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