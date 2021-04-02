РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10880 посетителей онлайн
Новости
9 511 42

Это Байден звонил Зеленскому, - Кулеба

Это Байден звонил Зеленскому, - Кулеба

Разговор между президентами США и Украины был инициирован американской стороной.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты знали, что мы хотим поговорить, потому что ситуация очень серьезная, но это было решение именно американской стороны разговаривать сегодня. Хочу подчеркнуть, что сегодня в США выходной день и несмотря на это, президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину", - сказал он.

Кулеба отметил, что Байден позвонил Зеленскому, чтобы поддержать нашу страну на фоне нарастающей агрессии России в отношении Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20505) шоу Шустера (315) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
- Альо, це хто? Хто це?
- Це Володимир Зеленський, пане Байден, перш за все дозвольте мені...
- Ясно. Так. По-перше, підтримую вас в усьому що ви там робите. По-друге, не робіть нічого, бо ви як зробите, тільки гірше стає. По-третє, Україну від Путіна США захищатиме при будь-якому президенті. України президенті, я маю на увазі. У тебе що?
- А можна я санкції проти десяти контрабандистів введу?
- For God's sake. Why do I have to listen to this? Коротше, я подзвонив, республіканці мені не скажуть, що я залишив Україну наодинці з Путіним, давай, пока.
- А що з МВФ, пане Байден, транш буде?
***
- Поклав трубку. Єрмак, а що значить "For God's sake"?
- Еее, цей, туйво. ""Бог в поміч".
- Серйозно? Клас. Давайте санкції цим десятьом, хто це там. Байден благословив.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1397451430617453&id=100010578281118 Alex Noinets
показать весь комментарий
02.04.2021 22:21
+15
Понятное дело, что это Байден позвонил. Точнее его секретариат, позвонил в ОП Зеленского и скалал, что Байден хочет с ним поговорить, для чего пусть достанут его хоть из теплой ванны, что и было сделан!
На самом деле, если бы позвонил Зеленский, то его бы тупо послали, как уже сделали несколько раз до этого
показать весь комментарий
02.04.2021 22:28
+12
Байден целых три месяца в двери Величайшего скребся
показать весь комментарий
02.04.2021 22:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Альо, це хто? Хто це?
- Це Володимир Зеленський, пане Байден, перш за все дозвольте мені...
- Ясно. Так. По-перше, підтримую вас в усьому що ви там робите. По-друге, не робіть нічого, бо ви як зробите, тільки гірше стає. По-третє, Україну від Путіна США захищатиме при будь-якому президенті. України президенті, я маю на увазі. У тебе що?
- А можна я санкції проти десяти контрабандистів введу?
- For God's sake. Why do I have to listen to this? Коротше, я подзвонив, республіканці мені не скажуть, що я залишив Україну наодинці з Путіним, давай, пока.
- А що з МВФ, пане Байден, транш буде?
***
- Поклав трубку. Єрмак, а що значить "For God's sake"?
- Еее, цей, туйво. ""Бог в поміч".
- Серйозно? Клас. Давайте санкції цим десятьом, хто це там. Байден благословив.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1397451430617453&id=100010578281118 Alex Noinets
показать весь комментарий
02.04.2021 22:21 Ответить
дуже правдоподібно
показать весь комментарий
02.04.2021 22:23 Ответить
Байден целых три месяца в двери Величайшего скребся
показать весь комментарий
02.04.2021 22:28 Ответить
ніяк не міг його застати на роботі бо буба вічно або відпочиває або спить
показать весь комментарий
02.04.2021 22:30 Ответить
Это не ты меня бросил, это я ушла от тебя! Это не ты меня уволил, это я ухожу! Детский сад! Кто такой Зеленский? Напомните!
показать весь комментарий
02.04.2021 22:34 Ответить
Близнюк Ґалабаротька...
показать весь комментарий
02.04.2021 22:43 Ответить
показать весь комментарий
02.04.2021 22:56 Ответить
А шо, этот поц потерял телехвон?
показать весь комментарий
02.04.2021 22:22 Ответить
хелло, амєріка, с другова бєрєга...

сценарій розписано у 1990 р.
це х/ф "Імітатор", режисер Олег Фіалко
головного персонажа звати Ігор Луценко
показать весь комментарий
02.04.2021 22:23 Ответить
Ну да. На Зелены попытки поговорить американцы не реагировали
показать весь комментарий
02.04.2021 22:23 Ответить
то типу, "зєля дуже чекала на дзвінок, сиділи цілими днями біля телехфону і чекала з сумною мармизою, але сама не стала телехфонувати, бо целка"
показать весь комментарий
02.04.2021 22:25 Ответить
😂
показать весь комментарий
02.04.2021 22:29 Ответить
Предлагаю сделать 2 апреля красным выходным днем-пусть все помнит как сам Байден позвонил нашему Бубочке одно радует что у президента сша хватило ума позвонить сегодня а не вчера так как Вовка мог обидеться
показать весь комментарий
02.04.2021 22:25 Ответить
Понятное дело, что это Байден позвонил. Точнее его секретариат, позвонил в ОП Зеленского и скалал, что Байден хочет с ним поговорить, для чего пусть достанут его хоть из теплой ванны, что и было сделан!
На самом деле, если бы позвонил Зеленский, то его бы тупо послали, как уже сделали несколько раз до этого
показать весь комментарий
02.04.2021 22:28 Ответить
це ж відбулося після того, як зєліно гебеер вирішило перевірити автентичність плівок расєйського шпигуна дєркача!!

тож, мабудь Байден зателефонував з питанням, якого брудного х#я відбувається?
показать весь комментарий
02.04.2021 22:58 Ответить
С ним никто гаварить нибудет.
показать весь комментарий
02.04.2021 22:28 Ответить
Клован сам номер набрать не в состоянии
показать весь комментарий
02.04.2021 22:30 Ответить
Так вы,свинособаки,нас обступили -кто ещё до кретина это донесет?
показать весь комментарий
02.04.2021 22:50 Ответить
бабадакаль теперь заважничал ?
показать весь комментарий
02.04.2021 22:35 Ответить
Ну, тепер клован і крізь щілину між передніми зубами може сміливо плювати: Байден здувся, перший зателефонував...
показать весь комментарий
02.04.2021 22:42 Ответить
Это Байден звонил Зеленскому

Ну наконец-то, теперь мы знаем кто самый главный президент в мире
показать весь комментарий
02.04.2021 22:42 Ответить
не выдержал, прибежал к величайшему ****** всея вселенной на цырлах...
показать весь комментарий
02.04.2021 22:46 Ответить
Байден тільки тому подзвонив Зеленському, щоб взнати номер телефону Порошенка )))
показать весь комментарий
02.04.2021 22:53 Ответить
Тот случай когда комментарии интересней новости
показать весь комментарий
02.04.2021 22:59 Ответить
Байден, с трудом, дозвонился до величайшего ****** вселенной... а тот нюхает
показать весь комментарий
02.04.2021 23:45 Ответить
ну так зрозуміло, ясно хто найвеличніший......а шмаркля цілих три місяці не брав трубку - ігнорив другорядного політика
показать весь комментарий
02.04.2021 23:49 Ответить
Байден:
-Альо! А куда я попал?

Янелох:
-А куда вы целились?
показать весь комментарий
02.04.2021 23:49 Ответить
Ну, Вове по рангу не положено звонить первому. И еще, подобного рода разговорам предшествует подготовка. Т. е. секретариат Байдена, заранее ставит в известность об интересующих вопросах , чтобы не слышать в ответ, невнятное блеяние.
показать весь комментарий
03.04.2021 00:03 Ответить
- Ффффсссссс... Ух, хорошо зашёл, снежок... Аргентина да, Аргентина да... Шо там, Юлька?
- Вовик, там до тебя колотится по телефону этот, как его, из Америки кароч.
- Байден? Надоел. Ну давай, соедини... Полялякаем...
показать весь комментарий
03.04.2021 00:29 Ответить
Сьогодні артист розмовного жанру провів телефонну розмову з Президентом України.
показать весь комментарий
03.04.2021 00:46 Ответить
В таких случаях,я всегда вспоминаю выражение: -При очень сильном пинке под зад - может получиться хороший шаг вперед!
показать весь комментарий
03.04.2021 07:08 Ответить
Та ясно...зеленському не так вже і треба. Раптом що - звалить з єтай страни і все.
показать весь комментарий
03.04.2021 08:21 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-opu-zaiavyly-shcho-baiden-zakhopliuietsia-liderstvom-zelenskoho-na-saiti-biloho-domu-pro-tse-zhodnoho-slova/ Телефонний скандал: В Офісі президентаЗе, коментуючи розмову Володимира Зеленського й глави США Джо Байдена, приписали Байдену заяву, ніби він "захоплюється лідерськими якостями Зеленського"; хоча на сайті Білого дому про це ні слова . Про це повідомляють https://bykvu.com/ #Букви.
Перша телефонна розмова Байдена та Зеленського викликала резонанс не тільки в Україні та США, а й у цілому світі, адже лідери поговорили на фоні загострення на Донбасі та стягнення російських військ до українського кордону. При цьому Білий дім підсумував телефонну розмову коротким повідомленням на один абзац, а Офіс президента опублікував розлоге повідомлення, Зеленський поділився твітом, та й ще й відео записав про підсумки розмови з Байденом. Однак найбільше здивувало https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 повідомлення , опубліковане пресслужбою Зеленського.
"Велику увагу було приділено розвитку демократій в обох країнах. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії - це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями", - йдеться у заяві ОП.
Очевидно, що така доволі самовпевнена заява повинна бути чимось підкріплена, наприклад підтвердженням Білого дому. Однак у https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/02/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/ повідомленні американської сторони немає жодного слова про "похвалу" Зеленського з боку Байдена.
"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в державі", - йдеться у заяві Білого дому.
Залишається лише здогадуватися, чи й справді Байден "захоплюється" Зеленським.
показать весь комментарий
03.04.2021 15:45 Ответить
1 квітня телефонував?.. Чи в них свято "веселуна" 2-го?
показать весь комментарий
03.04.2021 22:22 Ответить
 
 