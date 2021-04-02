Це Байден телефонував Зеленському, - Кулеба
Розмова між президентами США й України була ініційована американською стороною.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна, але це було рішення саме американської сторони розмовляти сьогодні. Хочу підкреслити, що сьогодні в США вихідний день і попри це, президент Байден подзвонив президенту Зеленському, щоб підтримати Україну", - сказав він.
Кулеба зазначив, що Байден подзвонив Зеленському, щоб підтримати нашу країну на тлі наростаючої агресії Росії проти України.
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- Це Володимир Зеленський, пане Байден, перш за все дозвольте мені...
- Ясно. Так. По-перше, підтримую вас в усьому що ви там робите. По-друге, не робіть нічого, бо ви як зробите, тільки гірше стає. По-третє, Україну від Путіна США захищатиме при будь-якому президенті. України президенті, я маю на увазі. У тебе що?
- А можна я санкції проти десяти контрабандистів введу?
- For God's sake. Why do I have to listen to this? Коротше, я подзвонив, республіканці мені не скажуть, що я залишив Україну наодинці з Путіним, давай, пока.
- А що з МВФ, пане Байден, транш буде?
***
- Поклав трубку. Єрмак, а що значить "For God's sake"?
- Еее, цей, туйво. ""Бог в поміч".
- Серйозно? Клас. Давайте санкції цим десятьом, хто це там. Байден благословив.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1397451430617453&id=100010578281118 Alex Noinets
сценарій розписано у 1990 р.
це х/ф "Імітатор", режисер Олег Фіалко
головного персонажа звати Ігор Луценко
На самом деле, если бы позвонил Зеленский, то его бы тупо послали, как уже сделали несколько раз до этого
тож, мабудь Байден зателефонував з питанням, якого брудного х#я відбувається?
Ну наконец-то, теперь мы знаем кто самый главный президент в мире
-Альо! А куда я попал?
Янелох:
-А куда вы целились?
- Вовик, там до тебя колотится по телефону этот, как его, из Америки кароч.
- Байден? Надоел. Ну давай, соедини... Полялякаем...
Перша телефонна розмова Байдена та Зеленського викликала резонанс не тільки в Україні та США, а й у цілому світі, адже лідери поговорили на фоні загострення на Донбасі та стягнення російських військ до українського кордону. При цьому Білий дім підсумував телефонну розмову коротким повідомленням на один абзац, а Офіс президента опублікував розлоге повідомлення, Зеленський поділився твітом, та й ще й відео записав про підсумки розмови з Байденом. Однак найбільше здивувало https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 повідомлення , опубліковане пресслужбою Зеленського.
"Велику увагу було приділено розвитку демократій в обох країнах. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії - це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями", - йдеться у заяві ОП.
Очевидно, що така доволі самовпевнена заява повинна бути чимось підкріплена, наприклад підтвердженням Білого дому. Однак у https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/02/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/ повідомленні американської сторони немає жодного слова про "похвалу" Зеленського з боку Байдена.
"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в державі", - йдеться у заяві Білого дому.
Залишається лише здогадуватися, чи й справді Байден "захоплюється" Зеленським.