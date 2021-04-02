Це Байден телефонував Зеленському, - Кулеба

Розмова між президентами США й України була ініційована американською стороною.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна, але це було рішення саме американської сторони розмовляти сьогодні. Хочу підкреслити, що сьогодні в США вихідний день і попри це, президент Байден подзвонив президенту Зеленському, щоб підтримати Україну", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Байден подзвонив Зеленському, щоб підтримати нашу країну на тлі наростаючої агресії Росії проти України.

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