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Це Байден телефонував Зеленському, - Кулеба

Це Байден телефонував Зеленському, - Кулеба

Розмова між президентами США й України була ініційована американською стороною.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна, але це було рішення саме американської сторони розмовляти сьогодні. Хочу підкреслити, що сьогодні в США вихідний день і попри це, президент Байден подзвонив президенту Зеленському, щоб підтримати Україну", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Байден подзвонив Зеленському, щоб підтримати нашу країну на тлі наростаючої агресії Росії проти України.

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Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23978) шоу Шустера (309) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+25
- Альо, це хто? Хто це?
- Це Володимир Зеленський, пане Байден, перш за все дозвольте мені...
- Ясно. Так. По-перше, підтримую вас в усьому що ви там робите. По-друге, не робіть нічого, бо ви як зробите, тільки гірше стає. По-третє, Україну від Путіна США захищатиме при будь-якому президенті. України президенті, я маю на увазі. У тебе що?
- А можна я санкції проти десяти контрабандистів введу?
- For God's sake. Why do I have to listen to this? Коротше, я подзвонив, республіканці мені не скажуть, що я залишив Україну наодинці з Путіним, давай, пока.
- А що з МВФ, пане Байден, транш буде?
***
- Поклав трубку. Єрмак, а що значить "For God's sake"?
- Еее, цей, туйво. ""Бог в поміч".
- Серйозно? Клас. Давайте санкції цим десятьом, хто це там. Байден благословив.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1397451430617453&id=100010578281118 Alex Noinets
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02.04.2021 22:21
+15
Понятное дело, что это Байден позвонил. Точнее его секретариат, позвонил в ОП Зеленского и скалал, что Байден хочет с ним поговорить, для чего пусть достанут его хоть из теплой ванны, что и было сделан!
На самом деле, если бы позвонил Зеленский, то его бы тупо послали, как уже сделали несколько раз до этого
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02.04.2021 22:28
+12
Байден целых три месяца в двери Величайшего скребся
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02.04.2021 22:28
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- Альо, це хто? Хто це?
- Це Володимир Зеленський, пане Байден, перш за все дозвольте мені...
- Ясно. Так. По-перше, підтримую вас в усьому що ви там робите. По-друге, не робіть нічого, бо ви як зробите, тільки гірше стає. По-третє, Україну від Путіна США захищатиме при будь-якому президенті. України президенті, я маю на увазі. У тебе що?
- А можна я санкції проти десяти контрабандистів введу?
- For God's sake. Why do I have to listen to this? Коротше, я подзвонив, республіканці мені не скажуть, що я залишив Україну наодинці з Путіним, давай, пока.
- А що з МВФ, пане Байден, транш буде?
***
- Поклав трубку. Єрмак, а що значить "For God's sake"?
- Еее, цей, туйво. ""Бог в поміч".
- Серйозно? Клас. Давайте санкції цим десятьом, хто це там. Байден благословив.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1397451430617453&id=100010578281118 Alex Noinets
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02.04.2021 22:21 Відповісти
дуже правдоподібно
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02.04.2021 22:23 Відповісти
Байден целых три месяца в двери Величайшего скребся
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02.04.2021 22:28 Відповісти
ніяк не міг його застати на роботі бо буба вічно або відпочиває або спить
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02.04.2021 22:30 Відповісти
Это не ты меня бросил, это я ушла от тебя! Это не ты меня уволил, это я ухожу! Детский сад! Кто такой Зеленский? Напомните!
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02.04.2021 22:34 Відповісти
Близнюк Ґалабаротька...
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02.04.2021 22:43 Відповісти
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02.04.2021 22:56 Відповісти
А шо, этот поц потерял телехвон?
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02.04.2021 22:22 Відповісти
хелло, амєріка, с другова бєрєга...

сценарій розписано у 1990 р.
це х/ф "Імітатор", режисер Олег Фіалко
головного персонажа звати Ігор Луценко
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02.04.2021 22:23 Відповісти
Ну да. На Зелены попытки поговорить американцы не реагировали
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02.04.2021 22:23 Відповісти
то типу, "зєля дуже чекала на дзвінок, сиділи цілими днями біля телехфону і чекала з сумною мармизою, але сама не стала телехфонувати, бо целка"
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02.04.2021 22:25 Відповісти
😂
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02.04.2021 22:29 Відповісти
Предлагаю сделать 2 апреля красным выходным днем-пусть все помнит как сам Байден позвонил нашему Бубочке одно радует что у президента сша хватило ума позвонить сегодня а не вчера так как Вовка мог обидеться
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02.04.2021 22:25 Відповісти
Понятное дело, что это Байден позвонил. Точнее его секретариат, позвонил в ОП Зеленского и скалал, что Байден хочет с ним поговорить, для чего пусть достанут его хоть из теплой ванны, что и было сделан!
На самом деле, если бы позвонил Зеленский, то его бы тупо послали, как уже сделали несколько раз до этого
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02.04.2021 22:28 Відповісти
це ж відбулося після того, як зєліно гебеер вирішило перевірити автентичність плівок расєйського шпигуна дєркача!!

тож, мабудь Байден зателефонував з питанням, якого брудного х#я відбувається?
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02.04.2021 22:58 Відповісти
С ним никто гаварить нибудет.
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02.04.2021 22:28 Відповісти
Клован сам номер набрать не в состоянии
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02.04.2021 22:30 Відповісти
Так вы,свинособаки,нас обступили -кто ещё до кретина это донесет?
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02.04.2021 22:50 Відповісти
бабадакаль теперь заважничал ?
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02.04.2021 22:35 Відповісти
Ну, тепер клован і крізь щілину між передніми зубами може сміливо плювати: Байден здувся, перший зателефонував...
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02.04.2021 22:42 Відповісти
Это Байден звонил Зеленскому

Ну наконец-то, теперь мы знаем кто самый главный президент в мире
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02.04.2021 22:42 Відповісти
не выдержал, прибежал к величайшему ****** всея вселенной на цырлах...
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02.04.2021 22:46 Відповісти
Байден тільки тому подзвонив Зеленському, щоб взнати номер телефону Порошенка )))
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02.04.2021 22:53 Відповісти
Тот случай когда комментарии интересней новости
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02.04.2021 22:59 Відповісти
Байден, с трудом, дозвонился до величайшего ****** вселенной... а тот нюхает
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02.04.2021 23:45 Відповісти
ну так зрозуміло, ясно хто найвеличніший......а шмаркля цілих три місяці не брав трубку - ігнорив другорядного політика
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02.04.2021 23:49 Відповісти
Байден:
-Альо! А куда я попал?

Янелох:
-А куда вы целились?
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02.04.2021 23:49 Відповісти
Ну, Вове по рангу не положено звонить первому. И еще, подобного рода разговорам предшествует подготовка. Т. е. секретариат Байдена, заранее ставит в известность об интересующих вопросах , чтобы не слышать в ответ, невнятное блеяние.
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03.04.2021 00:03 Відповісти
- Ффффсссссс... Ух, хорошо зашёл, снежок... Аргентина да, Аргентина да... Шо там, Юлька?
- Вовик, там до тебя колотится по телефону этот, как его, из Америки кароч.
- Байден? Надоел. Ну давай, соедини... Полялякаем...
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03.04.2021 00:29 Відповісти
Сьогодні артист розмовного жанру провів телефонну розмову з Президентом України.
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03.04.2021 00:46 Відповісти
В таких случаях,я всегда вспоминаю выражение: -При очень сильном пинке под зад - может получиться хороший шаг вперед!
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03.04.2021 07:08 Відповісти
Та ясно...зеленському не так вже і треба. Раптом що - звалить з єтай страни і все.
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03.04.2021 08:21 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-opu-zaiavyly-shcho-baiden-zakhopliuietsia-liderstvom-zelenskoho-na-saiti-biloho-domu-pro-tse-zhodnoho-slova/ Телефонний скандал: В Офісі президентаЗе, коментуючи розмову Володимира Зеленського й глави США Джо Байдена, приписали Байдену заяву, ніби він "захоплюється лідерськими якостями Зеленського"; хоча на сайті Білого дому про це ні слова . Про це повідомляють https://bykvu.com/ #Букви.
Перша телефонна розмова Байдена та Зеленського викликала резонанс не тільки в Україні та США, а й у цілому світі, адже лідери поговорили на фоні загострення на Донбасі та стягнення російських військ до українського кордону. При цьому Білий дім підсумував телефонну розмову коротким повідомленням на один абзац, а Офіс президента опублікував розлоге повідомлення, Зеленський поділився твітом, та й ще й відео записав про підсумки розмови з Байденом. Однак найбільше здивувало https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 повідомлення , опубліковане пресслужбою Зеленського.
"Велику увагу було приділено розвитку демократій в обох країнах. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії - це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями", - йдеться у заяві ОП.
Очевидно, що така доволі самовпевнена заява повинна бути чимось підкріплена, наприклад підтвердженням Білого дому. Однак у https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/02/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/ повідомленні американської сторони немає жодного слова про "похвалу" Зеленського з боку Байдена.
"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в державі", - йдеться у заяві Білого дому.
Залишається лише здогадуватися, чи й справді Байден "захоплюється" Зеленським.
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03.04.2021 15:45 Відповісти
1 квітня телефонував?.. Чи в них свято "веселуна" 2-го?
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03.04.2021 22:22 Відповісти
 
 