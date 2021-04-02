Украина проинформировала Совбез ООН об обострении ситуации на Донбассе

Украинская делегация пожаловалась в Совет безопасности ООН на агрессивные действия России, в частности обострение на линии соприкосновения на востоке Украины и наращивание военного присутствия РФ вблизи границы.

Об этом сообщила миссия Украины в ООН в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе и наращивании военного присутствия РФ на оккупированных территориях и на границе с Украиной. Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на РФ позволят прекратить военное нагнетание", - заявили в украинском делегации.

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