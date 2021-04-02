Украина проинформировала Совбез ООН об обострении ситуации на Донбассе
Украинская делегация пожаловалась в Совет безопасности ООН на агрессивные действия России, в частности обострение на линии соприкосновения на востоке Украины и наращивание военного присутствия РФ вблизи границы.
Об этом сообщила миссия Украины в ООН в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе и наращивании военного присутствия РФ на оккупированных территориях и на границе с Украиной. Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на РФ позволят прекратить военное нагнетание", - заявили в украинском делегации.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
BanderaVbyv Moscoviyu
показать весь комментарий02.04.2021 23:33 Ответить Мне нравится 2
Михаил Фрол
показать весь комментарий03.04.2021 00:27 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль