Україна проінформувала Радбез ООН про загострення ситуації на Донбасі
Українська делегація поскаржилася до Ради безпеки ООН на агресивні дії Росії, зокрема загострення на лінії зіткнення на сході України і нарощування військової присутності РФ поблизу кордону.
Про це повідомила місія України в ООН у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Проінформували партнерів-членів РБ ООН про загострення ситуації з безпекою на Донбасі і нарощування військової присутності РФ на окупованих територіях і на кордоні з Україною. Цінуємо їхню підтримку, впевнені, що спільні зусилля і тиск на РФ дозволять припинити військове нагнітання", - заявили в українській делегації.
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BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар02.04.2021 23:33 Відповісти Мені подобається 2
Михаил Фрол
показати весь коментар03.04.2021 00:27 Відповісти Мені подобається 0
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