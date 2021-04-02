Україна проінформувала Радбез ООН про загострення ситуації на Донбасі

Українська делегація поскаржилася до Ради безпеки ООН на агресивні дії Росії, зокрема загострення на лінії зіткнення на сході України і нарощування військової присутності РФ поблизу кордону.

Про це повідомила місія України в ООН у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Проінформували партнерів-членів РБ ООН про загострення ситуації з безпекою на Донбасі і нарощування військової присутності РФ на окупованих територіях і на кордоні з Україною. Цінуємо їхню підтримку, впевнені, що спільні зусилля і тиск на РФ дозволять припинити військове нагнітання", - заявили в українській делегації.

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