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Новини Агресія Росії проти України
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Україна проінформувала Радбез ООН про загострення ситуації на Донбасі

Українська делегація поскаржилася до Ради безпеки ООН на агресивні дії Росії, зокрема загострення на лінії зіткнення на сході України і нарощування військової присутності РФ поблизу кордону.

Про це повідомила місія України в ООН у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Проінформували партнерів-членів РБ ООН про загострення ситуації з безпекою на Донбасі і нарощування військової присутності РФ на окупованих територіях і на кордоні з Україною. Цінуємо їхню підтримку, впевнені, що спільні зусилля і тиск на РФ дозволять припинити військове нагнітання", - заявили в українській делегації.

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Україна проінформувала Радбез ООН про загострення ситуації на Донбасі 01

Автор: 

ООН (3361) росія (65394) РНБО (2285) Донбас (22356)


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Кацапи по хорошому не розуміють, тільки силу
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02.04.2021 23:33 Відповісти
Ровнять военную силу Раши и Украины крайне глупо, как и надеяться на прямую военную помощь США, или НАТО. То не шутки, ракет там поровну
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03.04.2021 00:27 Відповісти
 
 