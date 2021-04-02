Офис Президента провел закрытое совещание из-за ситуации на Донбассе, - Данилов
Из-за обострения ситуации на Донбассе Офис Президента провел закрытое совещание с участием представителей силовых структур и разведки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Вчера (1 апреля) в Офисе Президента состоялось закрытое совещание по этому поводу. Соответствующие представители всех силовых структур, нашей разведки выступили с докладами", - сообщил Данилов.
При этом он добавил, что Совет национальной безопасности и обороны постоянно отслеживает ситуацию на Украине-российской границе и в зоне проведения ООС.
"Мы каждый день мониторим ситуацию. Ситуация находится под полным контролем", - заверил чиновник.
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ведь как сказал классик: "«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
Сказал, то что люди гибнут, это нормально. Так предусмотрено планом "Б"
Сиплый клован в окружении предателей сливших вагнеровцев проводит тайное совещание.
Cообщения сыпятся: РФ, войска, вторжение, звонки, война.
Вставлю свои пять копеек, ибо есть что сказать.
Во-первых, ничего нового. Вот совсем ничего нового, нет ничего "беспрецедентного". И раньше такое было, было и хуже.
И звонки министров друг другу были, и звонки президентов. Я как-то рассказывал о том, что одну из попыток полномасштабного обострения ситуации в конце 2014 года остановили за несколько часов до времени Х. Как рах вот звонками и консультациями. Так что, ничего нового.
Во-вторых, ничего нового. Слабая власть, как в конце 2013 - начале 2014, внутренние обострения. Все это уже было. Россия, как трусливая дворовая шавка, всегда выжидает момент слабости. А у нас тут вот уже два года эта слабость на Банковой в кресле президента, так уж сложилось.
А в-третьих... Вот вы только в ВСУ не начинайте сомневаться. Да, отток кадров. Да, сорванные закупки гособоронзаказа.
Да, невнятное на Воздухофлотском в кресле. Но сравнивать армию в начале 2014 года с армией 2021 года - нам есть что сказать. Запас прочности, заложенный в 2014-2019 - все еще запас прочности.
Мы все умрем? Да. Мы все умрем. Так генетически и биологически предусмотрено. Но еще поживем. И сдачи дадим.
https://www.facebook.com/100007764793287/posts/2908218766113588/ Юрий Бирюков
Впринципе, смысл действий понятен - вопрос не столько в том, будет ли у Слуг на депутатом больше, или меньше, сколько в том, чтобы показать, кто тут главный. Видимо, дружба-жвачка с Беней совсем закончилась (или, как минимум - поизносилась), и теперь в ОП пытаются показать, какие они всесильные и опасные.
Ну и кроме чисто внутренних разборок, еще сугубо имиджевый фактор: "ахаха, ну о какой потере рейтинга можно говорить? Смотрите, Зеленский все еще уверенно побеждает!".
судя по "валить пора" слуги уже набили мешки деньгами
пусть валят на фронт
будут там бохатыми солдатами
- А шо думать? Как раньше. Под дурня.
- Под дурня закончилось. Уже на рейтінгі дєнєг нєт.
- Шото я не понял? Как ето нет дєнєг?
- Нє варі воду. Ніхто етім "рейтінгам" уже нє вєріт. Дєньгі на вєтєр.
- Ну так давай арестуєм єщо кого нібудь. Тімошенко.
- Только не єйо. Ето будєт фініш. Даже і нє думай. Януковіч проклял тот дєнь, когда єйо посаділ. Нужен ктото другой. Как там говоріл сінгапурєц - лучший друг. Давай тєбя, Ваня?
- Ти нормальний?
- Да ти нє стучі по столу! Ето всьо только для братви! Чтоб бидло нє потєряло аппєтіт. Нам єщо чуток і можна будєт кідать спічку. Тут уже ловіть нєчєго. Нада свалівать. Ти ж сідєть будєш сам у сєбя!!! В СІЗо СБУ!!! Прикроєм, брат!