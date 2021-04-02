Офис Президента провел закрытое совещание из-за ситуации на Донбассе, - Данилов

Из-за обострения ситуации на Донбассе Офис Президента провел закрытое совещание с участием представителей силовых структур и разведки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вчера (1 апреля) в Офисе Президента состоялось закрытое совещание по этому поводу. Соответствующие представители всех силовых структур, нашей разведки выступили с докладами", - сообщил Данилов.

При этом он добавил, что Совет национальной безопасности и обороны постоянно отслеживает ситуацию на Украине-российской границе и в зоне проведения ООС.

"Мы каждый день мониторим ситуацию. Ситуация находится под полным контролем", - заверил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на попытки РФ дестабилизировать ситуацию в регионе, - Данилов