Офіс президента провів закриту нараду через ситуацію на Донбасі, - Данілов

Через загострення ситуації на Донбасі офіс президента провів закриту нараду за участю представників силових структур і розвідки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Вчора (1 квітня) в Офісі президента відбулася закрита нарада з цього приводу. Відповідні представники всіх силових структур, нашої розвідки виступили з доповідями", - повідомив Данілов.

При цьому він додав, що Рада національної безпеки та оборони постійно відстежує ситуацію на українсько-російському кордоні і в зоні проведення ООС.

"Ми щодня моніторимо ситуацію. Ситуація перебуває під повним контролем", - запевнив чиновник.

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