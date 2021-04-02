УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11044 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
13 850 32

Офіс президента провів закриту нараду через ситуацію на Донбасі, - Данілов

Офіс президента провів закриту нараду через ситуацію на Донбасі, - Данілов

Через загострення ситуації на Донбасі офіс президента провів закриту нараду за участю представників силових структур і розвідки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Вчора (1 квітня) в Офісі президента відбулася закрита нарада з цього приводу. Відповідні представники всіх силових структур, нашої розвідки виступили з доповідями", - повідомив Данілов.

При цьому він додав, що Рада національної безпеки та оборони постійно відстежує ситуацію на українсько-російському кордоні і в зоні проведення ООС.

"Ми щодня моніторимо ситуацію. Ситуація перебуває під повним контролем", - запевнив чиновник.

Читайте також: РНБО розробляє різні сценарії реагування на спроби РФ дестабілізувати ситуацію в регіоні, - Данілов

Автор: 

армія рф (17538) Данілов Олексій (1259)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Офис президента провел закрытое совещание из-за ситуации на Донбассе, - Данилов - Цензор.НЕТ 598
показати весь коментар
02.04.2021 22:43
+6
Звучит как анекдот. А Ермак Козаку звонил?
показати весь коментар
02.04.2021 22:31
+6
Данилов нам из завтра интервью дал..
ведь как сказал классик: "«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
показати весь коментар
02.04.2021 22:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Данілов намагався схопити за руки всіх депутатів від "слуги народу", які розбігалися з країни як таргани і зібрати їх в одному приміщенні щоб було легше витирати брудні соплі?
показати весь коментар
02.04.2021 22:28 Відповісти
Вчера (2 апреля) ?????
показати весь коментар
02.04.2021 22:29 Відповісти
Данилов нам из завтра интервью дал..
ведь как сказал классик: "«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
показати весь коментар
02.04.2021 22:34 Відповісти
та й "совєщаніе" було вже "закритим"
показати весь коментар
02.04.2021 22:36 Відповісти
"Мы каждый день мониторим ситуацию. Ситуация находится под полным контролем", - заверил чиновник.

Сказал, то что люди гибнут, это нормально. Так предусмотрено планом "Б"
показати весь коментар
02.04.2021 22:29 Відповісти
Толку от ваших заседаний-шо от козла молока
показати весь коментар
02.04.2021 22:29 Відповісти
Вивчив, чи можна збивати російські гелікоптери, що залетіли на 200 кілометрів вглиб території України, чи може ніхто цього не помітив і можна сказати, що цієї ганьби не було.
показати весь коментар
02.04.2021 22:30 Відповісти
Фуууу...Ну прям отлегло...Если уже сам гавнокамандующий Бубочка озаботился то мы на лихом коне с шашкой наголо! Бубочка нас в бой поведет. Будем всех бамбить!
показати весь коментар
02.04.2021 22:30 Відповісти
Звучит как анекдот. А Ермак Козаку звонил?
показати весь коментар
02.04.2021 22:31 Відповісти
відправив стєнограмму
показати весь коментар
02.04.2021 22:36 Відповісти
ТОП коммент.
Сиплый клован в окружении предателей сливших вагнеровцев проводит тайное совещание.
показати весь коментар
02.04.2021 22:40 Відповісти
Офис президента провел закрытое совещание из-за ситуации на Донбассе, - Данилов - Цензор.НЕТ 598
показати весь коментар
02.04.2021 22:43 Відповісти
Шо, разведение и отведение не работает? Прекращение огня не помогает?
показати весь коментар
02.04.2021 22:42 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26509550.html Так, градусы нарастают, ситуацию нагнетают...
Cообщения сыпятся: РФ, войска, вторжение, звонки, война.

Вставлю свои пять копеек, ибо есть что сказать.

Во-первых, ничего нового. Вот совсем ничего нового, нет ничего "беспрецедентного". И раньше такое было, было и хуже.

И звонки министров друг другу были, и звонки президентов. Я как-то рассказывал о том, что одну из попыток полномасштабного обострения ситуации в конце 2014 года остановили за несколько часов до времени Х. Как рах вот звонками и консультациями. Так что, ничего нового.

Во-вторых, ничего нового. Слабая власть, как в конце 2013 - начале 2014, внутренние обострения. Все это уже было. Россия, как трусливая дворовая шавка, всегда выжидает момент слабости. А у нас тут вот уже два года эта слабость на Банковой в кресле президента, так уж сложилось.

А в-третьих... Вот вы только в ВСУ не начинайте сомневаться. Да, отток кадров. Да, сорванные закупки гособоронзаказа.

Да, невнятное на Воздухофлотском в кресле. Но сравнивать армию в начале 2014 года с армией 2021 года - нам есть что сказать. Запас прочности, заложенный в 2014-2019 - все еще запас прочности.
Офис президента провел закрытое совещание из-за ситуации на Донбассе, - Данилов - Цензор.НЕТ 425

Мы все умрем? Да. Мы все умрем. Так генетически и биологически предусмотрено. Но еще поживем. И сдачи дадим.
https://www.facebook.com/100007764793287/posts/2908218766113588/ Юрий Бирюков
показати весь коментар
02.04.2021 22:42 Відповісти
Так, Бірюков - ще той аферюга. До війни він удавав з себе небіжчика, щоб не платити по векселях. Схоже за Зєлі він знову вилазить
показати весь коментар
02.04.2021 23:28 Відповісти
не думаю що кацапи безсмертні. будуть лежати під кущами смородини і давати врожаї
показати весь коментар
03.04.2021 09:31 Відповісти
а шо случилось? перемирие же, всеаблеймущее...
показати весь коментар
02.04.2021 22:44 Відповісти
Офис президента провел закрытое совещание из-за ситуации на Донбассе, - Данилов - Цензор.НЕТ 5665
показати весь коментар
02.04.2021 22:44 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26509985.html Страна 87-го округа

Офис президента провел закрытое совещание из-за ситуации на Донбассе, - Данилов - Цензор.НЕТ 5299
показати весь коментар
02.04.2021 22:47 Відповісти
https://www.facebook.com/100030787815012/posts/480784396291150/ Urchin Fog: С увлечением жую попкорн, и смотрю, как слуги выгрызают себе победу на довыборах.
Впринципе, смысл действий понятен - вопрос не столько в том, будет ли у Слуг на депутатом больше, или меньше, сколько в том, чтобы показать, кто тут главный. Видимо, дружба-жвачка с Беней совсем закончилась (или, как минимум - поизносилась), и теперь в ОП пытаются показать, какие они всесильные и опасные.

Ну и кроме чисто внутренних разборок, еще сугубо имиджевый фактор: "ахаха, ну о какой потере рейтинга можно говорить? Смотрите, Зеленский все еще уверенно побеждает!".
Офис президента провел закрытое совещание из-за ситуации на Донбассе, - Данилов - Цензор.НЕТ 7908
показати весь коментар
02.04.2021 22:50 Відповісти
ОБСУЖДАЛИ В КАКУЮ СТРАНУ ВАЛИТЬ?
показати весь коментар
02.04.2021 22:50 Відповісти
какое закрытое? ) там минимум парочка кремлевских крыс...
показати весь коментар
02.04.2021 22:56 Відповісти
а тема совещания не "валить пора...?"
судя по "валить пора" слуги уже набили мешки деньгами
пусть валят на фронт
будут там бохатыми солдатами
показати весь коментар
02.04.2021 22:56 Відповісти
Крепкие мужчины с военной выправкой зедента от горшка отдирали после разговора с Байденом. У них и сила есть и к гостайне допущены.
показати весь коментар
02.04.2021 23:28 Відповісти
Данилов, а почему на спутниках опять рашкины каналы появились ? Их вроде перекрывали
показати весь коментар
02.04.2021 22:56 Відповісти
Бред какой-то-канцелярия обсуждает вопросы обороны страны! А завхоз Ермак не слышал про рнбо Украины?
показати весь коментар
02.04.2021 23:10 Відповісти
- Так, братва. Аванс за товар у ВладВладімрича ми уже взялі. І подєлілі. Но товар нє хочет отгружаться. Сприснуть нє вийдєт. Прошьют всєх. Давайтє думать.
- А шо думать? Как раньше. Под дурня.
- Под дурня закончилось. Уже на рейтінгі дєнєг нєт.
- Шото я не понял? Как ето нет дєнєг?
- Нє варі воду. Ніхто етім "рейтінгам" уже нє вєріт. Дєньгі на вєтєр.
- Ну так давай арестуєм єщо кого нібудь. Тімошенко.
- Только не єйо. Ето будєт фініш. Даже і нє думай. Януковіч проклял тот дєнь, когда єйо посаділ. Нужен ктото другой. Как там говоріл сінгапурєц - лучший друг. Давай тєбя, Ваня?
- Ти нормальний?
- Да ти нє стучі по столу! Ето всьо только для братви! Чтоб бидло нє потєряло аппєтіт. Нам єщо чуток і можна будєт кідать спічку. Тут уже ловіть нєчєго. Нада свалівать. Ти ж сідєть будєш сам у сєбя!!! В СІЗо СБУ!!! Прикроєм, брат!
показати весь коментар
02.04.2021 23:22 Відповісти
Молоко за врєдность їм треба видавати в 💲💲!!
показати весь коментар
02.04.2021 23:26 Відповісти
В 2008 году, госсекретарь Кондолиза Райс, прилетала в Грузию. Говорили с Саакашвили, за закрытой дверью. Вечером Райс улетела, а утром грузинские танки пошли на Цхинвали. Кто-то не знает чем закончилось? Честно говоря настораживает подобная риторика, после звонка Байдена. США, впрягаться в прямой конфликт не будут, а вот Раша, будет иметь право вмешаться, как гарант минских соглашений. Не дай Бог, конечно, но Донбасс будет потерян, причем в границах 2013 года. Ю. Осетия - пример.
показати весь коментар
03.04.2021 00:54 Відповісти
Ага. А не ликвидированный крот немедленно доложил все, о чем говорили на "закрытом" заседании в москву
показати весь коментар
03.04.2021 06:58 Відповісти
допуски перевірили убогі, а то знов якась прибиральниця з мікрохфоном заскочить на засідання.
показати весь коментар
03.04.2021 09:22 Відповісти
 
 