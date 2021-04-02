Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба

Помимо разговора президентов Украины и США, на этой неделе состоялись беседы еще ряда украинских и американских чиновников.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта неделя была беспрецедентной для украинско-американских отношений. Впервые на моей памяти в хронологическом порядке переговорили: советник по вопросам национальной безопасности президента США и глава Офиса Президента Украины, министры иностранных дел двух стран, начальники генеральных штабов, министры обороны двух стран. Квинтэссенцией диалога стал сегодняшний разговор двух президентов", - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что разговор Зеленского и Байдена состоялся в нерабочий день.

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"Несмотря на то, что день нерабочий, президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину и реформы, которые инициировал президент Украины", - подчеркнул Кулеба.

"Президент Байден проинформирован о том, что происходит и что Украина может рассчитывать на безоговорочную поддержку в этой ситуации. Это очень четкий сигнал", - добавил он.