РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10599 посетителей онлайн
Новости
5 733 24

Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба

Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба

Помимо разговора президентов Украины и США, на этой неделе состоялись беседы еще ряда украинских и американских чиновников.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта неделя была беспрецедентной для украинско-американских отношений. Впервые на моей памяти в хронологическом порядке переговорили: советник по вопросам национальной безопасности президента США и глава Офиса Президента Украины, министры иностранных дел двух стран, начальники генеральных штабов, министры обороны двух стран. Квинтэссенцией диалога стал сегодняшний разговор двух президентов", - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что разговор Зеленского и Байдена состоялся в нерабочий день.

Читайте на Цензор.НЕТ: Это Байден звонил Зеленскому, - Кулеба

"Несмотря на то, что день нерабочий, президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину и реформы, которые инициировал президент Украины", - подчеркнул Кулеба.

"Президент Байден проинформирован о том, что происходит и что Украина может рассчитывать на безоговорочную поддержку в этой ситуации. Это очень четкий сигнал", - добавил он.

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20505) шоу Шустера (315) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Зіц-міністр МЗС вирішив і про свої "заслуги" нагадати...
показать весь комментарий
02.04.2021 22:35
+4
- Вова, короче, ты меня понял.
Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5197 Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5952 - Да, господин президент.
показать весь комментарий
02.04.2021 22:48
+2
байден сказал слово зелоху - беспрцднт это успех зелоха всея вселннай
показать весь комментарий
02.04.2021 22:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зіц-міністр МЗС вирішив і про свої "заслуги" нагадати...
показать весь комментарий
02.04.2021 22:35 Ответить
https://twitter.com/Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra https://twitter.com/Pet_lyra



90 гривень кило гречки...
Не ем гречку, поэтому не слежу.
Это везде так?
показать весь комментарий
02.04.2021 22:49 Ответить
я себе представил как Украина схлестнется с США (ну в смысле зеля абасранец ) слов нет......
показать весь комментарий
02.04.2021 22:59 Ответить
короновирус менше бенза идет плюс електрокары и гибриды ..еще менше нефти ..так что сосо или не сосо это уже немвопрос ..а прокачку газа и нефти за 1000 км из сибири ктотоплатит ?
показать весь комментарий
02.04.2021 22:47 Ответить
вата скрежет что 2 апреля окраины донецка обстреляи и вероятно ВСУ нападет на дыныры 2 мая ..как бы дата от которой у ваты мурашки по коже
показать весь комментарий
02.04.2021 22:40 Ответить
сами себя обстреляли
показать весь комментарий
02.04.2021 22:53 Ответить
байден сказал слово зелоху - беспрцднт это успех зелоха всея вселннай
показать весь комментарий
02.04.2021 22:43 Ответить
- Вова, короче, ты меня понял.
Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5197 Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5952 - Да, господин президент.
показать весь комментарий
02.04.2021 22:48 Ответить
Вь натуре
показать весь комментарий
02.04.2021 22:56 Ответить
Це залагальне зелене дуполизання вже, реально, задовбало.
Ну не працює в України "культ особистості".
показать весь комментарий
02.04.2021 22:51 Ответить
АСсиметричный ответ Зеленскага. ДБР Зеленскага расследует дело Байдена.
Не,ну довбойоб жиж!

Пазванил Байден,а я ему такой: - Слыш,чьорт,я тут пленки Деркача реанимировало! Ну ты миня понил?
показать весь комментарий
02.04.2021 22:54 Ответить
Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 115
показать весь комментарий
02.04.2021 22:56 Ответить
бубочка дозвонился байдену, славься земля... 100% прокурор по делу сына забыт, все в прошлом....
показать весь комментарий
02.04.2021 23:04 Ответить
это прорыв, прорыв пукана зели, его ещё не все игнорят и посылают
показать весь комментарий
02.04.2021 23:13 Ответить
Чмошний сраколиз в ролі міністра зс - горе для країни...
показать весь комментарий
02.04.2021 23:42 Ответить
Что значит нерабочий день?! Тем более нерабочий день во время войны? У Президента и Главнокомандующего нет нерабочих дней. Нерабочие дни могут быть только у клоунов и российских агентов в кресле Президента Украины.
показать весь комментарий
02.04.2021 23:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/421085 2 апреля - Страстная пятница, выходной день в США. США клоуны, или российские агенты? Уточни.
показать весь комментарий
03.04.2021 01:00 Ответить
Good Friday, хорошая пятница. Это у православнутых "страстная"
показать весь комментарий
03.04.2021 06:18 Ответить
Страстная (Великая) пятница, т. е пятница страстной недели (ранее длинная, Long) (Good Friday), день смерти Христа. Праздник англо-саксонский, у западных христиан. Выходной день в США, Англии, Германии, Эстонии...
показать весь комментарий
03.04.2021 08:15 Ответить
"Позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину и реформы, которые инициировал пятый президент Украины."
показать весь комментарий
03.04.2021 06:22 Ответить
Я ніколи не думала, що стільки дурнів і непотрібу можна зібрати в одній команді....
показать весь комментарий
03.04.2021 08:22 Ответить
Тиждень, що минає, був безпрецедентним для відносин України і США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9659
показать весь комментарий
03.04.2021 14:05 Ответить
 
 