Тиждень, що минає, був безпрецедентним для відносин України і США, - Кулеба

Окрім розмови президентів України і США, на цьому тижні відбулися спілкування ще деяких українських і американських чиновників.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей тиждень був безпрецедентним для українсько-американських відносин. Вперше на моїй пам'яті в хронологічному порядку переговорили: радник з питань національної безпеки президента США і глава Офісу президента України, міністри закордонних справ двох країн, начальники генеральних штабів, міністри оборони двох країн. Квінтесенцією діалогу стала нинішня розмова двох президентів", - сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що розмова Зеленського і Байдена відбулася в неробочий день.

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"Попри те, що день неробочий, президент Байден подзвонив президенту Зеленському, щоб підтримати Україну і реформи, які ініціював президент України", - підкреслив Кулеба.

"Президент Байден проінформований про те, що відбувається і що Україна може розраховувати на беззастережну підтримку в цій ситуації. Це дуже чіткий сигнал", - додав він.