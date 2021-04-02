Тиждень, що минає, був безпрецедентним для відносин України і США, - Кулеба
Окрім розмови президентів України і США, на цьому тижні відбулися спілкування ще деяких українських і американських чиновників.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей тиждень був безпрецедентним для українсько-американських відносин. Вперше на моїй пам'яті в хронологічному порядку переговорили: радник з питань національної безпеки президента США і глава Офісу президента України, міністри закордонних справ двох країн, начальники генеральних штабів, міністри оборони двох країн. Квінтесенцією діалогу стала нинішня розмова двох президентів", - сказав глава МЗС.
Кулеба зазначив, що розмова Зеленського і Байдена відбулася в неробочий день.
"Попри те, що день неробочий, президент Байден подзвонив президенту Зеленському, щоб підтримати Україну і реформи, які ініціював президент України", - підкреслив Кулеба.
"Президент Байден проінформований про те, що відбувається і що Україна може розраховувати на беззастережну підтримку в цій ситуації. Це дуже чіткий сигнал", - додав він.
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https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra
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90 гривень кило гречки...
Не ем гречку, поэтому не слежу.
Это везде так?
- Да, господин президент.
Ну не працює в України "культ особистості".
Не,ну довбойоб жиж!
Пазванил Байден,а я ему такой: - Слыш,чьорт,я тут пленки Деркача реанимировало! Ну ты миня понил?