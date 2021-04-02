УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11016 відвідувачів онлайн
Новини
5 733 24

Тиждень, що минає, був безпрецедентним для відносин України і США, - Кулеба

Тиждень, що минає, був безпрецедентним для відносин України і США, - Кулеба

Окрім розмови президентів України і США, на цьому тижні відбулися спілкування ще деяких українських і американських чиновників.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей тиждень був безпрецедентним для українсько-американських відносин. Вперше на моїй пам'яті в хронологічному порядку переговорили: радник з питань національної безпеки президента США і глава Офісу президента України, міністри закордонних справ двох країн, начальники генеральних штабів, міністри оборони двох країн. Квінтесенцією діалогу стала нинішня розмова двох президентів", - сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що розмова Зеленського і Байдена відбулася в неробочий день.

Читайте також: Це Байден телефонував Зеленському, - Кулеба

"Попри те, що день неробочий, президент Байден подзвонив президенту Зеленському, щоб підтримати Україну і реформи, які ініціював президент України", - підкреслив Кулеба.

"Президент Байден проінформований про те, що відбувається і що Україна може розраховувати на беззастережну підтримку в цій ситуації. Це дуже чіткий сигнал", - додав він.

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23978) шоу Шустера (309) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Зіц-міністр МЗС вирішив і про свої "заслуги" нагадати...
показати весь коментар
02.04.2021 22:35
+4
- Вова, короче, ты меня понял.
Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5197 Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5952 - Да, господин президент.
показати весь коментар
02.04.2021 22:48
+2
байден сказал слово зелоху - беспрцднт это успех зелоха всея вселннай
показати весь коментар
02.04.2021 22:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зіц-міністр МЗС вирішив і про свої "заслуги" нагадати...
показати весь коментар
02.04.2021 22:35 Відповісти
https://twitter.com/Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra https://twitter.com/Pet_lyra



90 гривень кило гречки...
Не ем гречку, поэтому не слежу.
Это везде так?
показати весь коментар
02.04.2021 22:49 Відповісти
я себе представил как Украина схлестнется с США (ну в смысле зеля абасранец ) слов нет......
показати весь коментар
02.04.2021 22:59 Відповісти
короновирус менше бенза идет плюс електрокары и гибриды ..еще менше нефти ..так что сосо или не сосо это уже немвопрос ..а прокачку газа и нефти за 1000 км из сибири ктотоплатит ?
показати весь коментар
02.04.2021 22:47 Відповісти
вата скрежет что 2 апреля окраины донецка обстреляи и вероятно ВСУ нападет на дыныры 2 мая ..как бы дата от которой у ваты мурашки по коже
показати весь коментар
02.04.2021 22:40 Відповісти
сами себя обстреляли
показати весь коментар
02.04.2021 22:53 Відповісти
байден сказал слово зелоху - беспрцднт это успех зелоха всея вселннай
показати весь коментар
02.04.2021 22:43 Відповісти
- Вова, короче, ты меня понял.
Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5197 Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5952 - Да, господин президент.
показати весь коментар
02.04.2021 22:48 Відповісти
Вь натуре
показати весь коментар
02.04.2021 22:56 Відповісти
Це залагальне зелене дуполизання вже, реально, задовбало.
Ну не працює в України "культ особистості".
показати весь коментар
02.04.2021 22:51 Відповісти
АСсиметричный ответ Зеленскага. ДБР Зеленскага расследует дело Байдена.
Не,ну довбойоб жиж!

Пазванил Байден,а я ему такой: - Слыш,чьорт,я тут пленки Деркача реанимировало! Ну ты миня понил?
показати весь коментар
02.04.2021 22:54 Відповісти
Прошлая неделя была беспрецедентной для отношений Украины и США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 115
показати весь коментар
02.04.2021 22:56 Відповісти
бубочка дозвонился байдену, славься земля... 100% прокурор по делу сына забыт, все в прошлом....
показати весь коментар
02.04.2021 23:04 Відповісти
это прорыв, прорыв пукана зели, его ещё не все игнорят и посылают
показати весь коментар
02.04.2021 23:13 Відповісти
Чмошний сраколиз в ролі міністра зс - горе для країни...
показати весь коментар
02.04.2021 23:42 Відповісти
Что значит нерабочий день?! Тем более нерабочий день во время войны? У Президента и Главнокомандующего нет нерабочих дней. Нерабочие дни могут быть только у клоунов и российских агентов в кресле Президента Украины.
показати весь коментар
02.04.2021 23:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/421085 2 апреля - Страстная пятница, выходной день в США. США клоуны, или российские агенты? Уточни.
показати весь коментар
03.04.2021 01:00 Відповісти
Good Friday, хорошая пятница. Это у православнутых "страстная"
показати весь коментар
03.04.2021 06:18 Відповісти
Страстная (Великая) пятница, т. е пятница страстной недели (ранее длинная, Long) (Good Friday), день смерти Христа. Праздник англо-саксонский, у западных христиан. Выходной день в США, Англии, Германии, Эстонии...
показати весь коментар
03.04.2021 08:15 Відповісти
"Позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину и реформы, которые инициировал пятый президент Украины."
показати весь коментар
03.04.2021 06:22 Відповісти
Я ніколи не думала, що стільки дурнів і непотрібу можна зібрати в одній команді....
показати весь коментар
03.04.2021 08:22 Відповісти
Тиждень, що минає, був безпрецедентним для відносин України і США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9659
показати весь коментар
03.04.2021 14:05 Відповісти
 
 