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Кравчук: У России нет друзей, только или враги, или холуи

Кравчук: У России нет друзей, только или враги, или холуи

Врагом для России сегодня является Украина, а холуем - Беларусь.

Такое мнение глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"У России нет друзей, только или враги, или холуи. Сегодня враг - Украина, а холуй - Беларусь", - сказал он.

Поэтому, отметил Кравчук, единственное, что может сделать Украина - это наращивать обороноспособность. Ведь решение о прекращении огня на Донбассе принимают не в ОРДЛО, а в РФ, добавил он.

"Главная фигура - Россия, а не ее военные администрации ОРДЛО. Но не они определяют в ОРДЛО, прекращать огонь или не прекращать. Они будут действовать так, как им будет диктовать Кремль. Но главное то, что Россия не хочет прекратить огонь", - сказал Кравчук.

Также на Цензор.НЕТ: Накануне Зеленский провел большое совещание о ситуации на Донбассе, - Данилов

Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, что в начале заседания 31 марта он предложил обратиться от имени Трехсторонней контактной группы к сторонам с призывом прекратить огонь. Представители ОБСЕ поддержали эту инициативу, представители России - нет.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (95687) шоу Шустера (315) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+40
Кравчук: У России нет друзей, только или враги, или холуи - Цензор.НЕТ 4669
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02.04.2021 23:23
+21
Кравчук: У Росії немає друзів, тільки або вороги, або холуї - Цензор.НЕТ 8847
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02.04.2021 23:30
+19
Из российских СМИ. РОСБАЛТ
2 апреля 2021 г.
--------------------
"Перед нефтегазовой отраслью России встает вопрос выживания.
Показатели российской нефтяной отрасли за прошедший год можно охарактеризовать только как катастрофические.
Прибыль «Роснефти» упала на 77,4% в сравнении с 2019 годом,
Прибыль «Лукойла» упала на 97,6%,
Прибыль «Татнефти» упала на 46,17%,
Прибыль «Газпромнефти» упала на 70,5%.
Такие потери не восполнить...."
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02.04.2021 23:22
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Правила форума Совет форумчан
"В звізду друзей,я сам себе товарищ!" !!!)))
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02.04.2021 23:21 Ответить
Из российских СМИ. РОСБАЛТ
2 апреля 2021 г.
--------------------
"Перед нефтегазовой отраслью России встает вопрос выживания.
Показатели российской нефтяной отрасли за прошедший год можно охарактеризовать только как катастрофические.
Прибыль «Роснефти» упала на 77,4% в сравнении с 2019 годом,
Прибыль «Лукойла» упала на 97,6%,
Прибыль «Татнефти» упала на 46,17%,
Прибыль «Газпромнефти» упала на 70,5%.
Такие потери не восполнить...."
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02.04.2021 23:22 Ответить
судьба россянина: встал с клоен и сел на бутылку.. зашибись житуха!.. да, животное?!
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02.04.2021 23:30 Ответить
Росєяне ,здійнялись з колін і застигли в позі"раком",в солодкому очікуванні чечена чи дага !!!)))
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02.04.2021 23:43 Ответить
И с бутылкой с барского стола в тухесе по приказу сам идет на барскую конюшню, что-бы его там конюшие выпороли батогами.
Так и живет веками российский холоп от рождения и ему такая жизнь нравится.
А потом сидит у себя в избушке на барском подворье и сочиняет стишки: -
"Вот приедет барин, барин нас рассудит...."
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03.04.2021 15:25 Ответить
100%
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03.04.2021 15:34 Ответить
главное, с бутылки резко не вставай, сиди ровнее
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02.04.2021 23:31 Ответить
Кравчук: У России нет друзей, только или враги, или холуи - Цензор.НЕТ 4669
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02.04.2021 23:23 Ответить
А ваш,тампакс московський???)))
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02.04.2021 23:26 Ответить
тыц, и ты животное в спаме!
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02.04.2021 23:28 Ответить
Плешивому кремлёвскому геронтозавру только и остаётся, что громыхать ржавым винтажным железом по разбитым дорогам 😂
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02.04.2021 23:26 Ответить
Не отнять конечно. Вдало дедушка сказал. Только поздно. Надо было тогда, когда дедушка был за главного. Или хотя бы догадаться. Ведь многие тогда точно знали это. И дедушка знал этих что знали это. А вот это тебе дедушка никто не забудет.
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02.04.2021 23:29 Ответить
А Кравчук з блазнем все ніяк на статус холуїв офіційно не погоджуються...
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02.04.2021 23:29 Ответить
В большой геополитике вообще дружбы нет.. только временные общие интересы и Кравчук это прекрасно знает.
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02.04.2021 23:29 Ответить
Кравчук: У Росії немає друзів, тільки або вороги, або холуї - Цензор.НЕТ 8847
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02.04.2021 23:30 Ответить
Кремлёвская обиженка не может ничем реально ответить Байдену на "убийцу".
Поэтому ответ даёт косвенный.
Угрозами Украине.
Венедиктов правильно сказал когда-то, что Путин воюет с Америкой в Украине!
Только скорейшая кончина кремлёвского упыря , разлучит нас 😡
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02.04.2021 23:31 Ответить
Не повторяйте эти кремлёвские штампы. Когда-то наш футболист Коноплянка очень хорошо ответил Венедиктову.
Кравчук: У Росії немає друзів, тільки або вороги, або холуї - Цензор.НЕТ 9865
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03.04.2021 02:10 Ответить
Сьогодні один з холуїв х...ла сказав що в ТКГ треба щоб був радник по зв'язкам з обдроченцями.
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02.04.2021 23:33 Ответить
ЧМП як би ти не вкрав...
З тебе все і почалося!!
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02.04.2021 23:34 Ответить
І часовню в 14 сторіччі теж він розваляв???)))
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02.04.2021 23:41 Ответить
Як і наші пенсії..))
1769 ...
Всього найкращого.))
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02.04.2021 23:48 Ответить
А звідки ти знаєш розмір моєї пенсіі???)))
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02.04.2021 23:50 Ответить
Патамуша в саунє вже..))
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02.04.2021 23:59 Ответить
ФАРИОН ПРО ВОЙНУ И СЛУГ
классно отчитала слугу Безуглую

https://youtu.be/dx80amR5TC0
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02.04.2021 23:35 Ответить
А ещё у народа есть среди друзей кравчучки в немерянном кол-ве, разве что на них грузить нечего: не за что.
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02.04.2021 23:39 Ответить
ну ти і дятел...ти ще згадай як 100 років назад серпом хліб у полі збирали... піди краще боярки бахни
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03.04.2021 08:26 Ответить
А ещё у народа есть среди друзей кравчучки в немерянном кол-ве, разве что на них грузить нечего: не за что.
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02.04.2021 23:40 Ответить
Зубожіння.
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03.04.2021 00:03 Ответить
І не кажіть. Усі роки Незалежності підлога країни зубожіли та ялини останню капусту та зітхання, бо не було грошей купити пшеничного страждання і приготувати бодай стать вареника.
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03.04.2021 00:16 Ответить
ахаха... "підлога країни" - це пол страны? "ялини" - ели, "стать вареника" - пол вареника? довбень, гугл-перекладач не працює ???
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03.04.2021 08:30 Ответить
Твій комент влучний, немов стріла з цибулі. Дійсно, це лінгвістичні борошна гугл транслейта
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03.04.2021 20:47 Ответить
воно і видно ...знову якийсь понос...
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03.04.2021 21:06 Ответить
То у тебе нема сечі розпізнати сарказм.
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03.04.2021 21:12 Ответить
сечі? тебе важко зрозуміти... Добре, перевіримо тебе на знання української мови: чий Крим?
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03.04.2021 21:20 Ответить
Крим український, Сектор - Правий, путін - *****, а Мурзіка по батькові Васильович. Достатньо?
А тепер загугли "підлога країни". Це вже давно мем, трясця...
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03.04.2021 22:20 Ответить
Хорошие слова. Правильные слова. Только как они сочетаются с его деятельностью?
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03.04.2021 00:19 Ответить
Не поспішайте хвалити. Він же не вперше міняє точку зору на діаметрально протилежну, та і зараз "товче" і так прописну істину.
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03.04.2021 09:49 Ответить
Якщо дідо так знає тему, а він точно знає бо варився всередині цієї рускожидівськокомуняцкої системи, то чого не відмежовувся від рахи, не тягнув у Європу, а лизався з москалями ? Раха в 90 не була такою сильною як зараз. Разом з Кучмою проіпали такий потенціал (людей стільки !!!) за дешевий газ.
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03.04.2021 00:38 Ответить
Так а Зеля на кого хотел записаться?
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03.04.2021 00:58 Ответить
Дід Льоня знову вийшов на тропу війни )
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03.04.2021 02:44 Ответить
кацап, всьому свій час....розвалиться твій лаптерейх. а ми цьому допоможемо
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03.04.2021 08:32 Ответить
Он это знает по своему опыту.
Когда Кравчук был врагом рашки?
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03.04.2021 08:54 Ответить
причем холую имеют привычку оставаться холуями даже выйдя из под руки рф, они просто влезают под другую руку, но холуями меньше не становятся
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03.04.2021 10:59 Ответить
Біда Кравчука не в тому, що маразматик, а в тому, що через свій альцгеймер він того навіть не у змозі усвідомити і критично поставитися до того, що вякає. Він процитував слова О.Солженіцина (про "ворогів і холуїв" Росії) видавши за "свою думку" і, падло, навіть не скривився.
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03.04.2021 18:39 Ответить
Когда вокруг одни враги, это говорит о том, что проблема вовсе не во врагах.
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03.04.2021 21:39 Ответить
 
 