Кравчук: У России нет друзей, только или враги, или холуи

Врагом для России сегодня является Украина, а холуем - Беларусь.

Такое мнение глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"У России нет друзей, только или враги, или холуи. Сегодня враг - Украина, а холуй - Беларусь", - сказал он.

Поэтому, отметил Кравчук, единственное, что может сделать Украина - это наращивать обороноспособность. Ведь решение о прекращении огня на Донбассе принимают не в ОРДЛО, а в РФ, добавил он.

"Главная фигура - Россия, а не ее военные администрации ОРДЛО. Но не они определяют в ОРДЛО, прекращать огонь или не прекращать. Они будут действовать так, как им будет диктовать Кремль. Но главное то, что Россия не хочет прекратить огонь", - сказал Кравчук.

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Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, что в начале заседания 31 марта он предложил обратиться от имени Трехсторонней контактной группы к сторонам с призывом прекратить огонь. Представители ОБСЕ поддержали эту инициативу, представители России - нет.