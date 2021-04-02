Кравчук: У России нет друзей, только или враги, или холуи
Врагом для России сегодня является Украина, а холуем - Беларусь.
Такое мнение глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"У России нет друзей, только или враги, или холуи. Сегодня враг - Украина, а холуй - Беларусь", - сказал он.
Поэтому, отметил Кравчук, единственное, что может сделать Украина - это наращивать обороноспособность. Ведь решение о прекращении огня на Донбассе принимают не в ОРДЛО, а в РФ, добавил он.
"Главная фигура - Россия, а не ее военные администрации ОРДЛО. Но не они определяют в ОРДЛО, прекращать огонь или не прекращать. Они будут действовать так, как им будет диктовать Кремль. Но главное то, что Россия не хочет прекратить огонь", - сказал Кравчук.
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Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, что в начале заседания 31 марта он предложил обратиться от имени Трехсторонней контактной группы к сторонам с призывом прекратить огонь. Представители ОБСЕ поддержали эту инициативу, представители России - нет.
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2 апреля 2021 г.
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"Перед нефтегазовой отраслью России встает вопрос выживания.
Показатели российской нефтяной отрасли за прошедший год можно охарактеризовать только как катастрофические.
Прибыль «Роснефти» упала на 77,4% в сравнении с 2019 годом,
Прибыль «Лукойла» упала на 97,6%,
Прибыль «Татнефти» упала на 46,17%,
Прибыль «Газпромнефти» упала на 70,5%.
Такие потери не восполнить...."
Так и живет веками российский холоп от рождения и ему такая жизнь нравится.
А потом сидит у себя в избушке на барском подворье и сочиняет стишки: -
"Вот приедет барин, барин нас рассудит...."
Поэтому ответ даёт косвенный.
Угрозами Украине.
Венедиктов правильно сказал когда-то, что Путин воюет с Америкой в Украине!
Только скорейшая кончина кремлёвского упыря , разлучит нас 😡
З тебе все і почалося!!
1769 ...
Всього найкращого.))
классно отчитала слугу Безуглую
https://youtu.be/dx80amR5TC0
А тепер загугли "підлога країни". Це вже давно мем, трясця...
Когда Кравчук был врагом рашки?