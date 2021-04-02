Кравчук: У Росії немає друзів, тільки або вороги, або холуї

Ворогом для Росії сьогодні є Україна, а холуєм - Білорусь.

Таку думку глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У Росії немає друзів, тільки або вороги, або холуї. Сьогодні ворог - Україна, а холуй - Білорусь", - сказав він.

Тому, зазначив Кравчук, єдине, що може зробити Україна - це нарощувати обороноздатність. Адже рішення про припинення вогню на Донбасі приймають не в ОРДЛО, а в РФ, додав він.

"Головна фігура - Росія, а не її військові адміністрації ОРДЛО. Але не вони визначають в ОРДЛО, припиняти вогонь чи не припиняти. Вони діятимуть так, як їм диктуватиме Кремль. Але головне те, що Росія не хоче припинити вогонь", - сказав Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ нагадав, що на початку засідання 31 березня він запропонував звернутися від імені Тристоронньої контактної групи до сторін із закликом припинити вогонь. Представники ОБСЄ підтримали цю ініціативу, представники Росії - ні.

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