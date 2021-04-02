Кравчук: У Росії немає друзів, тільки або вороги, або холуї
Ворогом для Росії сьогодні є Україна, а холуєм - Білорусь.
Таку думку глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"У Росії немає друзів, тільки або вороги, або холуї. Сьогодні ворог - Україна, а холуй - Білорусь", - сказав він.
Тому, зазначив Кравчук, єдине, що може зробити Україна - це нарощувати обороноздатність. Адже рішення про припинення вогню на Донбасі приймають не в ОРДЛО, а в РФ, додав він.
"Головна фігура - Росія, а не її військові адміністрації ОРДЛО. Але не вони визначають в ОРДЛО, припиняти вогонь чи не припиняти. Вони діятимуть так, як їм диктуватиме Кремль. Але головне те, що Росія не хоче припинити вогонь", - сказав Кравчук.
Глава української делегації в ТКГ нагадав, що на початку засідання 31 березня він запропонував звернутися від імені Тристоронньої контактної групи до сторін із закликом припинити вогонь. Представники ОБСЄ підтримали цю ініціативу, представники Росії - ні.
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2 апреля 2021 г.
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"Перед нефтегазовой отраслью России встает вопрос выживания.
Показатели российской нефтяной отрасли за прошедший год можно охарактеризовать только как катастрофические.
Прибыль «Роснефти» упала на 77,4% в сравнении с 2019 годом,
Прибыль «Лукойла» упала на 97,6%,
Прибыль «Татнефти» упала на 46,17%,
Прибыль «Газпромнефти» упала на 70,5%.
Такие потери не восполнить...."
Так и живет веками российский холоп от рождения и ему такая жизнь нравится.
А потом сидит у себя в избушке на барском подворье и сочиняет стишки: -
"Вот приедет барин, барин нас рассудит...."
Поэтому ответ даёт косвенный.
Угрозами Украине.
Венедиктов правильно сказал когда-то, что Путин воюет с Америкой в Украине!
Только скорейшая кончина кремлёвского упыря , разлучит нас 😡
З тебе все і почалося!!
1769 ...
Всього найкращого.))
классно отчитала слугу Безуглую
https://youtu.be/dx80amR5TC0
А тепер загугли "підлога країни". Це вже давно мем, трясця...
Когда Кравчук был врагом рашки?