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Новости Агрессия России против Украины
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России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук

России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук убежден, что Российская Федерация не готова прекратить огонь и установить мир на востоке Украины.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ,

"Ни Россия, ни ее сателлиты (ОРДЛО) не готовы к тому, чтобы прекратить огонь, и не готовы к миру на Донбассе. Им мир на Донбассе не нужен", - сказал Кравчук.

Он, в частности, напомнил, что на прошлом заседании Трехсторонней контактной группы предложил обратиться от имени ТКГ "к сторонам прекратить огонь, восстановить тишину и восстановить работу, которая была начать в июле 2020 года".

По его словам, это предложение поддержали спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности руководитель СММ ОБСЕ Халит Чевик, однако Россия отказалась поддерживать такое обращение.

Кравчук считает, что Россия "совсем не готова, чтобы воспринимать Украину как независимое государство, она хочет иметь ее под собой и уничтожить ее как государство".

В то же время он призвал не драматизировать ситуацию, что война на пороге, но подчеркнул важность укреплять оборону и единство общества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук: У России нет друзей, только или враги, или холуи

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (95687) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+21
Але ж... Як же ж так? А як дисали, як дисали - "липецька фабрика! то тіко барига веде війну! тарговля на крові! дагаварняк! аж сльози течуть!"

России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1068
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03.04.2021 03:28
+14
да вы шо!!! да вы нагавариваете!!! такая же ведь была миролюбивая недо-нация эти кацапы... кто бы мог подумать что у них совсем другое на уме.... пздц - маразматик кравчукча прозрел !!
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03.04.2021 02:24
+13
дошло даже до самых упоротых коммунистов. на рохляндии счас орки возбудились: "Нашему царю показали фигу! Умрём же все до единого!"(с)

России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1506
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03.04.2021 02:22
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дошло даже до самых упоротых коммунистов. на рохляндии счас орки возбудились: "Нашему царю показали фигу! Умрём же все до единого!"(с)

России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1506
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03.04.2021 02:22 Ответить
вот щас оркам стало обидно, что их с русней сравнили. Хотя одна из столиц мордовско удмуртских орок находится на изгойной рашке - это город орск.
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03.04.2021 02:50 Ответить
Прозорливость Кравчука поражает....Это ж он и раньше был таким же прозорливым, а результат его деятельности нам хорошо знаком
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03.04.2021 07:53 Ответить
Воно вчергове прокинулось.
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03.04.2021 09:01 Ответить
да вы шо!!! да вы нагавариваете!!! такая же ведь была миролюбивая недо-нация эти кацапы... кто бы мог подумать что у них совсем другое на уме.... пздц - маразматик кравчукча прозрел !!
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03.04.2021 02:24 Ответить
А вот ЗЕ даже на такое не решился. Он собирается давать отпор кому угодно, но не Роисе.

Зеленский о ситуации на Донбассе: Армия готова дать ответ кому угодно, у нас есть полная поддержка Европы и США. 02.04.21 19:51



Походу ЗЕ наверное Молдове решил отпор дать.
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03.04.2021 02:36 Ответить
Да он боиться путина,долбит,курит ,нюхает,потом его харит и он опять боиться,курит,долбит......круговая порука.
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03.04.2021 06:36 Ответить
Внешне на жирафа как будто не похож.
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03.04.2021 07:13 Ответить
в інших країнах все чудово розуміють
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03.04.2021 08:18 Ответить
Не хрюкай, мокша, все все знают и понимают
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03.04.2021 08:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/368908 Читал я как-то воспоминания начальника СБ Ельцина, Коржакова. Он рассказывал о развале СССР. Тогда в Беловежье собрались Ельцин, и Шушкевич, ждали Кравчука, а он говорил, что сильно болеет, а на самом деле ждал кто выиграет Горбачев или Ельцин. Победил Ельцин, и Кравчук приехал за независимостью Украины. После встречи, первый вопрос Кравчука Ельцину, был: "Что с Крымом делать будем?" Ельцин отмахнулся: "Не до Крыма сейчас, потом разберемся". Коржаков живой, но Кравчук на него в суд не подал. Там вероятно все разговоры писАлись
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03.04.2021 02:37 Ответить
тю, шо здесь Омеригу открывать... С ГКЧП то же самое было... ПХЕ...
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03.04.2021 03:31 Ответить
тока по чесноку, вы с Луны спустился?...ХЕХ...
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03.04.2021 03:33 Ответить
Или это намек на то , шо пыня сдулся?
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03.04.2021 03:35 Ответить
https://radikal.ru России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3705
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03.04.2021 02:55 Ответить
В старом проигрывателе заменили пластинку.
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03.04.2021 02:59 Ответить
по всей видимости этот вопрос решится
сам собой...
***** пх на все санкции и беспокойства запада
основные собаки ***** кормлены от пуза( силовики, чичики и губернаторы)
пенсия кацапская - шото мукает, но не громко
молодеж или пьет или нюхает или сваливает
лягавые в таком шоколаде
шо бабки на вес меряют
и тд и тп...
пока нефть и газ покупают
в Украине мира не будет..
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03.04.2021 03:09 Ответить
это было ясно ещё 6 лет назад.
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03.04.2021 03:21 Ответить
Але ж... Як же ж так? А як дисали, як дисали - "липецька фабрика! то тіко барига веде війну! тарговля на крові! дагаварняк! аж сльози течуть!"

России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1068
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03.04.2021 03:28 Ответить
России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4707
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03.04.2021 07:49 Ответить
Які причини призвели до цього...?
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03.04.2021 07:58 Ответить
Ненависть ***** до вільних людей що мають "наглість" повстати проти барина.
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03.04.2021 12:12 Ответить
долго же доходило до Кравчука!
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03.04.2021 04:21 Ответить
Браво! Аплодисменты! Нобелевскую премию этому пожилому человеку за выдающееся открытие.
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03.04.2021 04:24 Ответить
"Один из коллег Пукача запомнил его слова, когда тот был еще полковником: "Да я собственное дерьмо буду есть, лишь бы генералом стать"". Характеристика полицейского в Украине 2021? Где Кучма, который уничтожил страну? Что за преследования граждан конченой полицией?
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03.04.2021 04:40 Ответить
Стара, коммуністична наволоч!!!
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03.04.2021 05:01 Ответить
Новий очільник Херсонводоканалу у 2009 році розробляв схему його передачі під контроль росіян, - ЗМІ
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03.04.2021 05:29 Ответить
это означает, Леонид Макарыч, что твоя миссия окончена.
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03.04.2021 06:15 Ответить
Нехай краще пише мемуари про те, як він очолював відділ пропаганді кпрс в Україні, як він знає роботи Леніна.
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03.04.2021 06:37 Ответить
неужели дошло!?
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03.04.2021 06:49 Ответить
за то нужен флот, который этот маразматик кацапам пропил и ядерные головки, которые променял на кусок бумажки !
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03.04.2021 07:16 Ответить
Кореша кловуна Сцывоху забыли. Срочно в ТГК и пусть напару смешат мир за свой и клоуна прошлогодний пи..ёш
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03.04.2021 07:24 Ответить
Только что обнаружил в интернете бред от артистовича, о том что кравчучка в ТКГ предлагает создать группу для общения с жителями ордло ну это точно работёнка для кореша Сцывохи
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03.04.2021 08:07 Ответить
Мля и на это ушло два года презеденства, тупорылые новые лица
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03.04.2021 07:42 Ответить
Остогид вже цей гівнюк зі своїми бреднями!
Важко знайти більш огидне людиноподібне створіння.
Навіщо витягли цей "нафталін" на світло?!
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03.04.2021 07:44 Ответить
старпер и маразмтик, который видел мир в глазах Путина, на 8-ом году войны осознал что РФ мир на Донбассе не нужен.
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03.04.2021 07:54 Ответить
А Витольд Фокин, что об этом думает?
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03.04.2021 07:58 Ответить
О да, интересный вопрос!
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03.04.2021 10:02 Ответить
Но ты же сам состоишь в ТКГ, старый маразматик. И вся элитка Украины не может выйти из Нормандского формата, из Минского, потому как своей воли нет, а надо для блага Путина и Запада изображать мирный процесс.
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03.04.2021 07:59 Ответить
А за що вам плятям казали весь час? А вы заглядали в дупу путєна - шукали миру...
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03.04.2021 08:03 Ответить
Зеленський прийшов до влади на ідеї що війну розв'язав і підтримує Порошенко.

Обдурив людей.
Чи не час Зеленському попросити вибачення і повернутися в ;Квартал-95;?
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03.04.2021 08:10 Ответить
Краще йому повернутися у .................!
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03.04.2021 08:55 Ответить
Два роки потрібно було, щоб цей старий пеньок зрозумів очевидні речі! Цікаво, на які зміни в країні розраховують зебіли з таким керівництвом?
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03.04.2021 08:19 Ответить
_Не, не, важно точно именовать вещи. Два года чтобы не понять, а признать. Наивно думать что они правда не понимали очевидного. Понимали - признавать не хотели (и не хотят).
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03.04.2021 11:12 Ответить
21 янв, 19:53
Президент Аргентины привился российской вакциной «Спутник V»
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03.04.2021 08:19 Ответить
Президент Аргентины заболел коронавирусом

3 апреля 2021
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03.04.2021 08:20 Ответить
І тут уже кацапи не можуть придумати відмазку, що типу він був уже заражений на момент прививки - 2,5 місяці пройшло!
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03.04.2021 09:09 Ответить
а то на момент развала совка в 1991 он этого не знал? надо было тогда предавать компартию и вытягивать Украину из когтей братанского парашного урода. как это Балтийцы и соцлагерь сделали. а то щас он опомнился. дошло то хоть ему, шо он главный виновник и корень всех сегодняшних бед и зол в стране?
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03.04.2021 08:24 Ответить
Це він тільки но віддуплився ?Це було зрозуміло ще 7 років взад (!)
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03.04.2021 08:32 Ответить
Краще було якби Макарович у Притули на шоу виступав
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03.04.2021 08:40 Ответить
России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1044
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03.04.2021 08:41 Ответить
дивуюсь чому мураєв ще не на "гамериканській гіляці" висить
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03.04.2021 09:04 Ответить
Нарид юго востока Украины пришёл к власти в государстве Украина, выбрал себе свого Главнокомандующего, зная что находится этот нарид в буферной зоне между Киевом и Московией, думает этот нарид что их "братья"(типа один нарид с Московией) обойдут их идя на Киев и не зацепят их домивки и их майно, вот сейчас и посмотрим повторение истории когда предки этого нарида сдали Гетмана Мазепу московскому Царю Петру1, а Московия после предательства нарида юго востока Украины, получила чудное название Расея
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03.04.2021 08:56 Ответить
Кремлёвский Фюрер негласно разрешил три дня грабить и насиловать в захваченных городах населениеhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410176629334422&set=p.1410176629334422&type=3&av=100010262946037&eav=AfbO3zgd2CHYZPKeQmOTUMAAAYoAmQLpAiEZEWEVNV12hvtyPS671g9QbLkF7re5xjg&__cft__[0]=AZUQoj7utVPLB5phkQiGNm9qI1vCSXUmozdHVLIhN9TJITE20A8y-YKaltawPAKJ1FNxe8oS7t658_vROBz8vemDo4zNe_XtlsWdsxvau_bYXi14qv8Cv8i9G_oyrVBvSku589Uf93H80cAwXPDtXkf0lgSnvPeYJdPoJonAKRfIS2AaodxiKb8VINDpnb_0GX8&__tn__=R]-R России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3668 .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410175679334517&set=p.1410175679334517&type=3&av=100010262946037&eav=AfbXHzWQKnt9rEciVkxi-oFHx0T3I2_pPvNsk4sF3iQeNcEmmT5Fs2Mh0CgjT63lRDU&__cft__[0]=AZWXj7UL-******************************************-IgZyNj4tCbr-OapwWxLDsZqMjuiGuER4J9Z9JrpD-x9nBqyeKfDq_TiRnvpxXQ4CfzUggupPy8XImaEjAYcxnMVmul7uAioXGWlNNLNUIVNdL6Im9EzavHeognbbdgG0tzMS9UPyL_lYRI8&__tn__=R]-R
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03.04.2021 09:09 Ответить
«С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я тут имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.» (Петр I)
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03.04.2021 09:50 Ответить
поражаюсь кравчуку, этому партийному уроду, бесстыжести человека, просравшего Украину... но с упоротостью наркомана и вуалью на глазах продолжающего засирать мозги...
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03.04.2021 08:59 Ответить
один вже "вилікувався" прозрів
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03.04.2021 08:59 Ответить
Все вроде верно.. одна поправочка для Макаровича ( а то его опять " занесет" не туда ). В ОРДЛО не "сателлиты " Раши ( у Раши сателлит это Беларусь) а в ОРДЛО оккупационная администрация РФ частично набранная из местных аборигенов под общим руководством рашен кураторов.. ( Сателлит - это формально независимое государство находящееся под политическим и экономическим влиянием другого государства и пользующееся его протекционизмом на международной арене) А то Макарович опять скоро договорится о народах Доунбасса как " независимом факторе".
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03.04.2021 09:38 Ответить
Благодарю. Росії мир на Донбасі не потрібен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6820
_За отличную (и важную) точность дефениций. Большинство комментаторов (да и сам Цензор) эту разницу не осознают и не понимают, пишут всякий чушь, увы.
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03.04.2021 11:17 Ответить
*отличную отличительную
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03.04.2021 14:29 Ответить
России мир на Донбассе не нужен.-Ещё не прошло и восемь лет войны. Умён не по годам.
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03.04.2021 09:38 Ответить
у кого были сомнения и мурлаева? или в рабиновича с бойком? какцапия - страна, которая не может существовать без убийств и войны. кацапия, враг не только Украины - враг всего Мира.
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03.04.2021 09:48 Ответить
Умным это понятно с самого начала. Только не России, а конкретно Путину нужна площадка, на которой он относительно дёшево и безопасно (для себя) будет в угоду недальновидному российскому избирателю "играться" в защитника угнетаемых мифическими фашистами россиян и собирателя земель русских, бороться за какие-то там непонятные скрепы (на заворот кишок похоже) и т.д., и т.п. Людям со средними умственными способностями всё стало понятно, когда из ТКГ свалил Кучма - нахрена Рыжему Чёрту безрезультатно прожигать время в некомфортабельном Минске, когда можно безбедно и благостно прогревать жопу на Сардинии (тем более, времени осталось не так и много, а баблища наколошматил "за гланды"). Запад в ТКГ ублажает и мягко сдерживает Путина, чтобы наносимый им ущерб не выходил за пределы Украины. И только дураки ждут от ТКГ каких-то результатов. Ну а старпёр Кравчук, будучи партийным функционером и потому не имея соответствующего опыта (как Кучма), не сумел дэбэло накоммуниздить лавандосов, теперь вынужден на старости лет "побираться" во всяких заведомо безрезультатных ТКГ.
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03.04.2021 10:27 Ответить
"Ни Россия, ни ее сателлиты (ОРДЛО) не готовы к тому, чтобы прекратить огонь, и не готовы к миру на Донбассе. Им мир на Донбассе не нужен" именно для войны с Украиной в Минске ,по указанию рашиста,его европейские немецко-французские подельники Меркель и Оланд и создали на части украинского Донбасса рашистские сателиты.Им тоже мир в Украине не нужен
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03.04.2021 11:49 Ответить
Были бы в Украине умные правители. Давно бы мир был бы. Но правителей выбирают люди а люди достойны своих правителей........... без обид а как назвать глупцов которые выбрали последнего президентам шута. Только за то что он снялся в фильме президентам ?
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03.04.2021 12:42 Ответить
Хорошо что маразм оставил тебя на минуточку одного.Наконец то до тебя это дошло.
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03.04.2021 15:54 Ответить
 
 