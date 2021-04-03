России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук убежден, что Российская Федерация не готова прекратить огонь и установить мир на востоке Украины.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ,

"Ни Россия, ни ее сателлиты (ОРДЛО) не готовы к тому, чтобы прекратить огонь, и не готовы к миру на Донбассе. Им мир на Донбассе не нужен", - сказал Кравчук.

Он, в частности, напомнил, что на прошлом заседании Трехсторонней контактной группы предложил обратиться от имени ТКГ "к сторонам прекратить огонь, восстановить тишину и восстановить работу, которая была начать в июле 2020 года".

По его словам, это предложение поддержали спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности руководитель СММ ОБСЕ Халит Чевик, однако Россия отказалась поддерживать такое обращение.

Кравчук считает, что Россия "совсем не готова, чтобы воспринимать Украину как независимое государство, она хочет иметь ее под собой и уничтожить ее как государство".

В то же время он призвал не драматизировать ситуацию, что война на пороге, но подчеркнул важность укреплять оборону и единство общества.

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