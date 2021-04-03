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Новини Агресія Росії проти України
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Росії мир на Донбасі не потрібен, - Кравчук

Росії мир на Донбасі не потрібен, - Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук переконаний, що Російська Федерація не готова припинити вогонь і встановити мир на сході України.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає  Цензор.НЕТ,

"Ні Росія, ні її сателіти (ОРДЛО) не готові до того, щоб припинити вогонь, і не готові до миру на Донбасі. Їм мир на Донбасі не потрібен", - сказав Кравчук.

Він, зокрема, нагадав, що на минулому засіданні Тристоронньої контактної групи запропонував звернутися від імені ТКГ "до сторін припинити вогонь, відновити тишу і відновити роботу, яка була почата в липні 2020 року".

За його словами, цю пропозицію підтримали спецпредставник голови ОБСЄ Хайді Грау і координатор підгрупи з безпеки керівник СММ ОБСЄ Халіт Чевік, проте Росія відмовилася підтримувати таке звернення.

Кравчук вважає, що Росія "зовсім не готова, щоб сприймати Україну як незалежну державу, вона хоче мати її під собою і знищити її як державу".

Водночас він закликав не драматизувати ситуацію, що війна на порозі, але наголосив на важливості зміцнювати оборону і єдність суспільства.

Також читайте: Кравчук: У Росії немає друзів, тільки або вороги, або холуї

Кравчук Леонід (546) росія (65394) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+21
Але ж... Як же ж так? А як дисали, як дисали - "липецька фабрика! то тіко барига веде війну! тарговля на крові! дагаварняк! аж сльози течуть!"

России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1068
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03.04.2021 03:28
+14
да вы шо!!! да вы нагавариваете!!! такая же ведь была миролюбивая недо-нация эти кацапы... кто бы мог подумать что у них совсем другое на уме.... пздц - маразматик кравчукча прозрел !!
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03.04.2021 02:24
+13
дошло даже до самых упоротых коммунистов. на рохляндии счас орки возбудились: "Нашему царю показали фигу! Умрём же все до единого!"(с)

России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1506
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03.04.2021 02:22
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дошло даже до самых упоротых коммунистов. на рохляндии счас орки возбудились: "Нашему царю показали фигу! Умрём же все до единого!"(с)

России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1506
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03.04.2021 02:22 Відповісти
вот щас оркам стало обидно, что их с русней сравнили. Хотя одна из столиц мордовско удмуртских орок находится на изгойной рашке - это город орск.
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03.04.2021 02:50 Відповісти
Прозорливость Кравчука поражает....Это ж он и раньше был таким же прозорливым, а результат его деятельности нам хорошо знаком
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03.04.2021 07:53 Відповісти
Воно вчергове прокинулось.
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03.04.2021 09:01 Відповісти
да вы шо!!! да вы нагавариваете!!! такая же ведь была миролюбивая недо-нация эти кацапы... кто бы мог подумать что у них совсем другое на уме.... пздц - маразматик кравчукча прозрел !!
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03.04.2021 02:24 Відповісти
А вот ЗЕ даже на такое не решился. Он собирается давать отпор кому угодно, но не Роисе.

Зеленский о ситуации на Донбассе: Армия готова дать ответ кому угодно, у нас есть полная поддержка Европы и США. 02.04.21 19:51



Походу ЗЕ наверное Молдове решил отпор дать.
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03.04.2021 02:36 Відповісти
Да он боиться путина,долбит,курит ,нюхает,потом его харит и он опять боиться,курит,долбит......круговая порука.
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03.04.2021 06:36 Відповісти
Внешне на жирафа как будто не похож.
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03.04.2021 07:13 Відповісти
в інших країнах все чудово розуміють
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03.04.2021 08:18 Відповісти
Не хрюкай, мокша, все все знают и понимают
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03.04.2021 08:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/368908 Читал я как-то воспоминания начальника СБ Ельцина, Коржакова. Он рассказывал о развале СССР. Тогда в Беловежье собрались Ельцин, и Шушкевич, ждали Кравчука, а он говорил, что сильно болеет, а на самом деле ждал кто выиграет Горбачев или Ельцин. Победил Ельцин, и Кравчук приехал за независимостью Украины. После встречи, первый вопрос Кравчука Ельцину, был: "Что с Крымом делать будем?" Ельцин отмахнулся: "Не до Крыма сейчас, потом разберемся". Коржаков живой, но Кравчук на него в суд не подал. Там вероятно все разговоры писАлись
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03.04.2021 02:37 Відповісти
тю, шо здесь Омеригу открывать... С ГКЧП то же самое было... ПХЕ...
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03.04.2021 03:31 Відповісти
тока по чесноку, вы с Луны спустился?...ХЕХ...
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03.04.2021 03:33 Відповісти
Или это намек на то , шо пыня сдулся?
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03.04.2021 03:35 Відповісти
https://radikal.ru России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3705
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03.04.2021 02:55 Відповісти
В старом проигрывателе заменили пластинку.
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03.04.2021 02:59 Відповісти
по всей видимости этот вопрос решится
сам собой...
***** пх на все санкции и беспокойства запада
основные собаки ***** кормлены от пуза( силовики, чичики и губернаторы)
пенсия кацапская - шото мукает, но не громко
молодеж или пьет или нюхает или сваливает
лягавые в таком шоколаде
шо бабки на вес меряют
и тд и тп...
пока нефть и газ покупают
в Украине мира не будет..
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03.04.2021 03:09 Відповісти
это было ясно ещё 6 лет назад.
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03.04.2021 03:21 Відповісти
Але ж... Як же ж так? А як дисали, як дисали - "липецька фабрика! то тіко барига веде війну! тарговля на крові! дагаварняк! аж сльози течуть!"

России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1068
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03.04.2021 03:28 Відповісти
России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4707
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03.04.2021 07:49 Відповісти
Які причини призвели до цього...?
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03.04.2021 07:58 Відповісти
Ненависть ***** до вільних людей що мають "наглість" повстати проти барина.
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03.04.2021 12:12 Відповісти
долго же доходило до Кравчука!
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03.04.2021 04:21 Відповісти
Браво! Аплодисменты! Нобелевскую премию этому пожилому человеку за выдающееся открытие.
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03.04.2021 04:24 Відповісти
"Один из коллег Пукача запомнил его слова, когда тот был еще полковником: "Да я собственное дерьмо буду есть, лишь бы генералом стать"". Характеристика полицейского в Украине 2021? Где Кучма, который уничтожил страну? Что за преследования граждан конченой полицией?
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03.04.2021 04:40 Відповісти
Стара, коммуністична наволоч!!!
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03.04.2021 05:01 Відповісти
Новий очільник Херсонводоканалу у 2009 році розробляв схему його передачі під контроль росіян, - ЗМІ
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03.04.2021 05:29 Відповісти
это означает, Леонид Макарыч, что твоя миссия окончена.
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03.04.2021 06:15 Відповісти
Нехай краще пише мемуари про те, як він очолював відділ пропаганді кпрс в Україні, як він знає роботи Леніна.
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03.04.2021 06:37 Відповісти
неужели дошло!?
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03.04.2021 06:49 Відповісти
за то нужен флот, который этот маразматик кацапам пропил и ядерные головки, которые променял на кусок бумажки !
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03.04.2021 07:16 Відповісти
Кореша кловуна Сцывоху забыли. Срочно в ТГК и пусть напару смешат мир за свой и клоуна прошлогодний пи..ёш
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03.04.2021 07:24 Відповісти
Только что обнаружил в интернете бред от артистовича, о том что кравчучка в ТКГ предлагает создать группу для общения с жителями ордло ну это точно работёнка для кореша Сцывохи
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03.04.2021 08:07 Відповісти
Мля и на это ушло два года презеденства, тупорылые новые лица
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03.04.2021 07:42 Відповісти
Остогид вже цей гівнюк зі своїми бреднями!
Важко знайти більш огидне людиноподібне створіння.
Навіщо витягли цей "нафталін" на світло?!
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03.04.2021 07:44 Відповісти
старпер и маразмтик, который видел мир в глазах Путина, на 8-ом году войны осознал что РФ мир на Донбассе не нужен.
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03.04.2021 07:54 Відповісти
А Витольд Фокин, что об этом думает?
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03.04.2021 07:58 Відповісти
О да, интересный вопрос!
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03.04.2021 10:02 Відповісти
Но ты же сам состоишь в ТКГ, старый маразматик. И вся элитка Украины не может выйти из Нормандского формата, из Минского, потому как своей воли нет, а надо для блага Путина и Запада изображать мирный процесс.
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03.04.2021 07:59 Відповісти
А за що вам плятям казали весь час? А вы заглядали в дупу путєна - шукали миру...
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03.04.2021 08:03 Відповісти
Зеленський прийшов до влади на ідеї що війну розв'язав і підтримує Порошенко.

Обдурив людей.
Чи не час Зеленському попросити вибачення і повернутися в ;Квартал-95;?
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03.04.2021 08:10 Відповісти
Краще йому повернутися у .................!
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03.04.2021 08:55 Відповісти
Два роки потрібно було, щоб цей старий пеньок зрозумів очевидні речі! Цікаво, на які зміни в країні розраховують зебіли з таким керівництвом?
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03.04.2021 08:19 Відповісти
_Не, не, важно точно именовать вещи. Два года чтобы не понять, а признать. Наивно думать что они правда не понимали очевидного. Понимали - признавать не хотели (и не хотят).
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03.04.2021 11:12 Відповісти
21 янв, 19:53
Президент Аргентины привился российской вакциной «Спутник V»
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03.04.2021 08:19 Відповісти
Президент Аргентины заболел коронавирусом

3 апреля 2021
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03.04.2021 08:20 Відповісти
І тут уже кацапи не можуть придумати відмазку, що типу він був уже заражений на момент прививки - 2,5 місяці пройшло!
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03.04.2021 09:09 Відповісти
а то на момент развала совка в 1991 он этого не знал? надо было тогда предавать компартию и вытягивать Украину из когтей братанского парашного урода. как это Балтийцы и соцлагерь сделали. а то щас он опомнился. дошло то хоть ему, шо он главный виновник и корень всех сегодняшних бед и зол в стране?
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03.04.2021 08:24 Відповісти
Це він тільки но віддуплився ?Це було зрозуміло ще 7 років взад (!)
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03.04.2021 08:32 Відповісти
Краще було якби Макарович у Притули на шоу виступав
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03.04.2021 08:40 Відповісти
России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1044
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03.04.2021 08:41 Відповісти
дивуюсь чому мураєв ще не на "гамериканській гіляці" висить
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03.04.2021 09:04 Відповісти
Нарид юго востока Украины пришёл к власти в государстве Украина, выбрал себе свого Главнокомандующего, зная что находится этот нарид в буферной зоне между Киевом и Московией, думает этот нарид что их "братья"(типа один нарид с Московией) обойдут их идя на Киев и не зацепят их домивки и их майно, вот сейчас и посмотрим повторение истории когда предки этого нарида сдали Гетмана Мазепу московскому Царю Петру1, а Московия после предательства нарида юго востока Украины, получила чудное название Расея
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03.04.2021 08:56 Відповісти
Кремлёвский Фюрер негласно разрешил три дня грабить и насиловать в захваченных городах населениеhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410176629334422&set=p.1410176629334422&type=3&av=100010262946037&eav=AfbO3zgd2CHYZPKeQmOTUMAAAYoAmQLpAiEZEWEVNV12hvtyPS671g9QbLkF7re5xjg&__cft__[0]=AZUQoj7utVPLB5phkQiGNm9qI1vCSXUmozdHVLIhN9TJITE20A8y-YKaltawPAKJ1FNxe8oS7t658_vROBz8vemDo4zNe_XtlsWdsxvau_bYXi14qv8Cv8i9G_oyrVBvSku589Uf93H80cAwXPDtXkf0lgSnvPeYJdPoJonAKRfIS2AaodxiKb8VINDpnb_0GX8&__tn__=R]-R России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3668 .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410175679334517&set=p.1410175679334517&type=3&av=100010262946037&eav=AfbXHzWQKnt9rEciVkxi-oFHx0T3I2_pPvNsk4sF3iQeNcEmmT5Fs2Mh0CgjT63lRDU&__cft__[0]=AZWXj7UL-******************************************-IgZyNj4tCbr-OapwWxLDsZqMjuiGuER4J9Z9JrpD-x9nBqyeKfDq_TiRnvpxXQ4CfzUggupPy8XImaEjAYcxnMVmul7uAioXGWlNNLNUIVNdL6Im9EzavHeognbbdgG0tzMS9UPyL_lYRI8&__tn__=R]-R
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03.04.2021 09:09 Відповісти
«С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я тут имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.» (Петр I)
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03.04.2021 09:50 Відповісти
поражаюсь кравчуку, этому партийному уроду, бесстыжести человека, просравшего Украину... но с упоротостью наркомана и вуалью на глазах продолжающего засирать мозги...
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03.04.2021 08:59 Відповісти
один вже "вилікувався" прозрів
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03.04.2021 08:59 Відповісти
Все вроде верно.. одна поправочка для Макаровича ( а то его опять " занесет" не туда ). В ОРДЛО не "сателлиты " Раши ( у Раши сателлит это Беларусь) а в ОРДЛО оккупационная администрация РФ частично набранная из местных аборигенов под общим руководством рашен кураторов.. ( Сателлит - это формально независимое государство находящееся под политическим и экономическим влиянием другого государства и пользующееся его протекционизмом на международной арене) А то Макарович опять скоро договорится о народах Доунбасса как " независимом факторе".
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03.04.2021 09:38 Відповісти
Благодарю. Росії мир на Донбасі не потрібен, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6820
_За отличную (и важную) точность дефениций. Большинство комментаторов (да и сам Цензор) эту разницу не осознают и не понимают, пишут всякий чушь, увы.
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03.04.2021 11:17 Відповісти
*отличную отличительную
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03.04.2021 14:29 Відповісти
России мир на Донбассе не нужен.-Ещё не прошло и восемь лет войны. Умён не по годам.
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03.04.2021 09:38 Відповісти
у кого были сомнения и мурлаева? или в рабиновича с бойком? какцапия - страна, которая не может существовать без убийств и войны. кацапия, враг не только Украины - враг всего Мира.
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03.04.2021 09:48 Відповісти
Умным это понятно с самого начала. Только не России, а конкретно Путину нужна площадка, на которой он относительно дёшево и безопасно (для себя) будет в угоду недальновидному российскому избирателю "играться" в защитника угнетаемых мифическими фашистами россиян и собирателя земель русских, бороться за какие-то там непонятные скрепы (на заворот кишок похоже) и т.д., и т.п. Людям со средними умственными способностями всё стало понятно, когда из ТКГ свалил Кучма - нахрена Рыжему Чёрту безрезультатно прожигать время в некомфортабельном Минске, когда можно безбедно и благостно прогревать жопу на Сардинии (тем более, времени осталось не так и много, а баблища наколошматил "за гланды"). Запад в ТКГ ублажает и мягко сдерживает Путина, чтобы наносимый им ущерб не выходил за пределы Украины. И только дураки ждут от ТКГ каких-то результатов. Ну а старпёр Кравчук, будучи партийным функционером и потому не имея соответствующего опыта (как Кучма), не сумел дэбэло накоммуниздить лавандосов, теперь вынужден на старости лет "побираться" во всяких заведомо безрезультатных ТКГ.
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03.04.2021 10:27 Відповісти
"Ни Россия, ни ее сателлиты (ОРДЛО) не готовы к тому, чтобы прекратить огонь, и не готовы к миру на Донбассе. Им мир на Донбассе не нужен" именно для войны с Украиной в Минске ,по указанию рашиста,его европейские немецко-французские подельники Меркель и Оланд и создали на части украинского Донбасса рашистские сателиты.Им тоже мир в Украине не нужен
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03.04.2021 11:49 Відповісти
Были бы в Украине умные правители. Давно бы мир был бы. Но правителей выбирают люди а люди достойны своих правителей........... без обид а как назвать глупцов которые выбрали последнего президентам шута. Только за то что он снялся в фильме президентам ?
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03.04.2021 12:42 Відповісти
Хорошо что маразм оставил тебя на минуточку одного.Наконец то до тебя это дошло.
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03.04.2021 15:54 Відповісти
 
 