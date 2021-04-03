Росії мир на Донбасі не потрібен, - Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук переконаний, що Російська Федерація не готова припинити вогонь і встановити мир на сході України.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ,

"Ні Росія, ні її сателіти (ОРДЛО) не готові до того, щоб припинити вогонь, і не готові до миру на Донбасі. Їм мир на Донбасі не потрібен", - сказав Кравчук.

Він, зокрема, нагадав, що на минулому засіданні Тристоронньої контактної групи запропонував звернутися від імені ТКГ "до сторін припинити вогонь, відновити тишу і відновити роботу, яка була почата в липні 2020 року".

За його словами, цю пропозицію підтримали спецпредставник голови ОБСЄ Хайді Грау і координатор підгрупи з безпеки керівник СММ ОБСЄ Халіт Чевік, проте Росія відмовилася підтримувати таке звернення.

Кравчук вважає, що Росія "зовсім не готова, щоб сприймати Україну як незалежну державу, вона хоче мати її під собою і знищити її як державу".

Водночас він закликав не драматизувати ситуацію, що війна на порозі, але наголосив на важливості зміцнювати оборону і єдність суспільства.

Також читайте: Кравчук: У Росії немає друзів, тільки або вороги, або холуї