Росії мир на Донбасі не потрібен, - Кравчук
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук переконаний, що Російська Федерація не готова припинити вогонь і встановити мир на сході України.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ,
"Ні Росія, ні її сателіти (ОРДЛО) не готові до того, щоб припинити вогонь, і не готові до миру на Донбасі. Їм мир на Донбасі не потрібен", - сказав Кравчук.
Він, зокрема, нагадав, що на минулому засіданні Тристоронньої контактної групи запропонував звернутися від імені ТКГ "до сторін припинити вогонь, відновити тишу і відновити роботу, яка була почата в липні 2020 року".
За його словами, цю пропозицію підтримали спецпредставник голови ОБСЄ Хайді Грау і координатор підгрупи з безпеки керівник СММ ОБСЄ Халіт Чевік, проте Росія відмовилася підтримувати таке звернення.
Кравчук вважає, що Росія "зовсім не готова, щоб сприймати Україну як незалежну державу, вона хоче мати її під собою і знищити її як державу".
Водночас він закликав не драматизувати ситуацію, що війна на порозі, але наголосив на важливості зміцнювати оборону і єдність суспільства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленский о ситуации на Донбассе: Армия готова дать ответ кому угодно, у нас есть полная поддержка Европы и США. 02.04.21 19:51
Походу ЗЕ наверное Молдове решил отпор дать.
сам собой...
***** пх на все санкции и беспокойства запада
основные собаки ***** кормлены от пуза( силовики, чичики и губернаторы)
пенсия кацапская - шото мукает, но не громко
молодеж или пьет или нюхает или сваливает
лягавые в таком шоколаде
шо бабки на вес меряют
и тд и тп...
пока нефть и газ покупают
в Украине мира не будет..
Важко знайти більш огидне людиноподібне створіння.
Навіщо витягли цей "нафталін" на світло?!
Обдурив людей.
Чи не час Зеленському попросити вибачення і повернутися в ;Квартал-95;?
Президент Аргентины привился российской вакциной «Спутник V»
3 апреля 2021
_За отличную (и важную) точность дефениций. Большинство комментаторов (да и сам Цензор) эту разницу не осознают и не понимают, пишут всякий чушь, увы.
отличнуюотличительную