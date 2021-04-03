Президент Аргентины Фернандес, вакцинировавшийся российским "Спутником V", получил положительный тест на COVID-19
Президент Аргентины Альберто Фернандес получил положительный результат антиген-теста на COVID-19, для подтверждения диагноза он ждет результата ПЦР-теста на коронавирус.
Об этом политик сообщил в своем твиттере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
По словам Фернандеса, вечером в пятницу у него слегка поднялась температура и заболела голова, поэтому он решил сдать тест на выявление антигена к коронавирусу. Результат оказался положительным, и президент Аргентины отправился на самоизоляцию в ожидании результатов ПЦР-теста.
2 апреля Фернандес отметил свое 62-летие. Он заявил, что чувствует себя хорошо, и если бы не положительный результат теста, он бы праздновал день рождения.
Отметим, что в январе Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
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Он ещё 2 февраля завершил свою третью фазу испытаний вакцины, на 19 886 добровольцах. Он утверждает что около 87% на 14 день после первой дозы, и до 92.7% после второй.
И да. 3 человека из привитых таки умерло. 2 - от коронавируса (правда, судя по срокам проявления симптомов, они уже были инфицированы на момент прививки), и один - от бытовой травмы.
новічокспутнік - ОК, коліться ним. Сюди ви чо лізете? Нам тільки парити не треба, тим більше у вас навіть 10% населення ще не привили- вам самим він треба!
Тут більшості насрати і на ваш кацапстан і на кацапів.
Я ось на кацапські ресурси вже років 20 як не ходжу.
Стаття 1: Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.
Стаття 2. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia!
Тобто Лансет НЕ ПРОВОДИВ ТАКИ дослідження, а проаналізував дослідження в рашці!
Стаття 1: Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.
Стаття 2. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia!
Тобто Лансет НЕ ПРОВОДИВ ТАКИ дослідження, а проаналізував дослідження в рашці!
А які такі хоч одні всесвітньо відомі ліки придумав кацапський інститут Гамалєї (та й взагалі кацапи)? Ну хоч одні? От хоча б тому немає причин вірити в ефективність спутніка!
Это же обман.
и что получается, товарооборот с рф на 4,5 млрд долл в год можно, а вакцину низзя.