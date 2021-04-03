Президент Аргентины Фернандес, вакцинировавшийся российским "Спутником V", получил положительный тест на COVID-19

Президент Аргентины Альберто Фернандес получил положительный результат антиген-теста на COVID-19, для подтверждения диагноза он ждет результата ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом политик сообщил в своем твиттере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По словам Фернандеса, вечером в пятницу у него слегка поднялась температура и заболела голова, поэтому он решил сдать тест на выявление антигена к коронавирусу. Результат оказался положительным, и президент Аргентины отправился на самоизоляцию в ожидании результатов ПЦР-теста.

2 апреля Фернандес отметил свое 62-летие. Он заявил, что чувствует себя хорошо, и если бы не положительный результат теста, он бы праздновал день рождения.

Отметим, что в январе Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

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