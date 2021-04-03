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Новости Коронавирус и карантин
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Президент Аргентины Фернандес, вакцинировавшийся российским "Спутником V", получил положительный тест на COVID-19

Президент Аргентины Фернандес, вакцинировавшийся российским

Президент Аргентины Альберто Фернандес получил положительный результат антиген-теста на COVID-19, для подтверждения диагноза он ждет результата ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом политик сообщил в своем твиттере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По словам Фернандеса, вечером в пятницу у него слегка поднялась температура и заболела голова, поэтому он решил сдать тест на выявление антигена к коронавирусу. Результат оказался положительным, и президент Аргентины отправился на самоизоляцию в ожидании результатов ПЦР-теста.

2 апреля Фернандес отметил свое 62-летие. Он заявил, что чувствует себя хорошо, и если бы не положительный результат теста, он бы праздновал день рождения.

Отметим, что в январе Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

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Аргентина (117) вакцина (3815) карантин (16729) россия (95687) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+36
Пусть еще на триппер проверится. Связался с кацапами...
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03.04.2021 09:27
+33
Епічно ))))
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03.04.2021 09:17
+29
ну как-то так:
Президент Аргентины Фернандес, вакцинировавшийсь российским "Спутником V", получил положительный тест на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1147
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03.04.2021 09:17
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Страница 2 из 2
Насрать на то что происходит в мире животных.
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03.04.2021 10:55 Ответить
І в одній лиш мацкві після 2 прививок захворіли 1000 людей... І це лише офіційні дані!, неофіційно і по всій рашці там мабуть десятки тисяч привитих хворі!
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03.04.2021 11:07 Ответить
У вакцины 93 процента эффективности. То есть на 4.3 млн полностью привитых, 400 000 заболевших - вполне укладываются в статистику.
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03.04.2021 11:26 Ответить
От коли авторитетні міжнародні організації отримають зразки спутніка і провірять його, тоді і поговоримо... Бо намалювати можна і 99%!
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03.04.2021 11:35 Ответить
Основанный в 1823 году Английско - Голландский медицинский журнал The Lancet - вам не авторитет?


Он ещё 2 февраля завершил свою третью фазу испытаний вакцины, на 19 886 добровольцах. Он утверждает что около 87% на 14 день после первой дозы, и до 92.7% после второй.
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03.04.2021 11:44 Ответить
Це не вони проводили, вони просто взяли рашн результати...
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03.04.2021 11:51 Ответить
Высокого же вы мнения о журнале с историей в почти 200 лет, если думаете что его можно так просто кинуть.

И да. 3 человека из привитых таки умерло. 2 - от коронавируса (правда, судя по срокам проявления симптомов, они уже были инфицированы на момент прививки), и один - от бытовой травмы.
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03.04.2021 12:03 Ответить
Я от вас, кацапів, не розумію - ну подобається вам ваш новічок спутнік - ОК, коліться ним. Сюди ви чо лізете? Нам тільки парити не треба, тим більше у вас навіть 10% населення ще не привили- вам самим він треба!
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03.04.2021 12:08 Ответить
Так колимся. Я вот пошёл записаться, не взяли (противопоказания). Но из сколь нибудь знакомых людей - уже с десяток привили хоть раз.
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03.04.2021 12:27 Ответить
Ну і нафіга це писати тут на українському ресурсі? Пишіть на своїх кацапських.

Тут більшості насрати і на ваш кацапстан і на кацапів.
Я ось на кацапські ресурси вже років 20 як не ходжу.
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03.04.2021 12:50 Ответить
не "насрати", більшість їх ненавидить.
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03.04.2021 15:02 Ответить
То я так, толерантно написав.
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03.04.2021 15:58 Ответить
Я не полінувався і зайшов на сайт Lancet, читаємо:
Стаття 1: Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.

Стаття 2. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia!

Тобто Лансет НЕ ПРОВОДИВ ТАКИ дослідження, а проаналізував дослідження в рашці!
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03.04.2021 13:13 Ответить
не проналізував, а опублікував
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03.04.2021 15:03 Ответить
І так, я не полінувався і зайшов на сайт Lancet, читаємо:
Стаття 1: Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.

Стаття 2. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia!


Тобто Лансет НЕ ПРОВОДИВ ТАКИ дослідження, а проаналізував дослідження в рашці!



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03.04.2021 12:11 Ответить
4.3 млн:400 тис це 12 відсотків. Оце і є справжня ефективність спутніка
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04.04.2021 04:30 Ответить
Радует количество винторогих ботов) Цепляет их хозяев данная тема. Меня на пейсбуке по той теме забанили на сутки буквально через 5 минут после комента. Ольгинцы мониторят)
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03.04.2021 10:33 Ответить
забанили за что??
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03.04.2021 15:04 Ответить
путин в апасности !
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03.04.2021 10:42 Ответить
Президент Аргентини Фернандес, вакцинований російським "Супутником V", отримав позитивний тест на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1573
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03.04.2021 10:45 Ответить
Пригорело? На ботоферме alarm?))
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03.04.2021 10:56 Ответить
Не алярм, ахтунг! Хоча там завжди всі - 100% ахтунги...
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03.04.2021 10:58 Ответить
Австрія кажуть хоче придбати цей кацапський шмурдяк ? Ну ну ...
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03.04.2021 10:59 Ответить
в кількості 1000 ампул.. "для експериментів"..
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03.04.2021 11:18 Ответить
Та нехай нехай..
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03.04.2021 11:22 Ответить
на свинособаках
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04.04.2021 06:00 Ответить
нам их не жалко
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03.04.2021 15:04 Ответить
исчо пока жив курилка...осталось перед смерттю побритися савєцкім лєзвієм"спутнік" і взбодріцца троїним одєколоном...
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03.04.2021 11:01 Ответить
А от якщо подумати чисто логічно - от Пфайзер - це всесвітньо відомий виробник ліків. Всі їх за Віагрою знають, але ж вони багато проривних ліків придумали. Флуканазол, азітроміцин, наприклад, чи лістерин, метронідазол - це відомі усім ліки, створені Пфайзером! І ще купу спеціалізованих менш відомих широкому загалу ліків можна згадати.

А які такі хоч одні всесвітньо відомі ліки придумав кацапський інститут Гамалєї (та й взагалі кацапи)? Ну хоч одні? От хоча б тому немає причин вірити в ефективність спутніка!
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03.04.2021 11:06 Ответить
Президент Аргентини Фернандес, вакцинований російським "Супутником V", отримав позитивний тест на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6559
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03.04.2021 11:17 Ответить
Пока нет ПЦР теста чего обсуждать? Антитела к Ковиду у него ясен пень есть, раз он привился.
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03.04.2021 11:13 Ответить
Добра реклама кацапского спутнега! Тепер нехай ще кислими мокшанськими щами ширнецця у п'ятку....
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03.04.2021 11:43 Ответить
Президент Аргентини Фернандес, вакцинований російським "Супутником V", отримав позитивний тест на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1114
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03.04.2021 11:44 Ответить
Президент Аргентини Фернандес, вакцинований російським "Супутником V", отримав позитивний тест на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3804
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03.04.2021 11:51 Ответить
ежики кололись, плакали, но всё равно продолжали лезть на кактус.
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03.04.2021 12:01 Ответить
Так же как и наш Ляшко, привившийся китайской вакциной. И что?
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03.04.2021 12:43 Ответить
от дурнуватий латинос)) зате підзаробив грошенят на пропаганді
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03.04.2021 13:08 Ответить
Это агалтелая русафобия в исполнении Аргентины.
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03.04.2021 13:21 Ответить
Почему спутник V называют вакциной ? Кем подтверждено что это вакцина ?
Это же обман.
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03.04.2021 13:32 Ответить
Сеча біснуватих катсабів
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03.04.2021 13:36 Ответить
Это ветеринарная вакцина...подтверждена баранами.
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03.04.2021 13:58 Ответить
ланцет опубликовал
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03.04.2021 15:06 Ответить
Нема розуму! Небуде,й,життя
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03.04.2021 13:35 Ответить
Скидайте російські окуляри, латини. Московія - це завжди нова проблема, а не новий шанс.
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03.04.2021 15:43 Ответить
Лучшей антирекламы роисвакцине от ящура и не придумать, как уколоть ею амиголидера.
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04.04.2021 01:27 Ответить
что бы там ни говорили, а вакцина оччень неплохая.
и что получается, товарооборот с рф на 4,5 млрд долл в год можно, а вакцину низзя.
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04.04.2021 04:31 Ответить
Ещё одно подтверждение что гандоны политики колят себе витамин С ,а занимаются рекламой. Эта политическая мерзость везде одинакова,в любой точке мира. Пока ,по определению, вакцин НЕТ,есть нечто что испытывается на массовом человеческом стаде баранов,которое колят в свой организм. Мрази,подобные этому,рекламируют этот процесс. ВСЕ.Спутник-5 препарат на основе противомалярийного препарата,которые работают против ковида. Но это НЕ вакцина,большинство случаев применения протекают даже без лёгкой температуры( что может говорить о бесполезности,организм не реагирует,его защитные функции не включаются). Последствия применения НЕ исследованы,как и для большинства"вакцин" против ковида. Он просто ещё один урод,подтвердивший правило- в современной политике НЕТ нормальных.
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04.04.2021 08:01 Ответить
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