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Пограничники примут участие в украинско-британских учениях "Cossack mace - 2021", - ГПСУ

Пограничники примут участие в украинско-британских учениях

Летом текущего года Государственная пограничная служба Украины примет участие в украинско-британских учениях "Cossack mace - 2021" (Козак Мейс), которые планируется провести на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Cossack mace - 2021" должны улучшить совместимость между военными формированиями Великобритании и Украины. В рамках этого международного проекта предполагается совместное планирование и выполнение операций батальонно-тактического уровня. Обучение позволит улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций", - следует из сообщения.

Кроме этого подчеркивается, что с 29 марта по 2 апреля пограничники приняли участие в главной конференции по планированию учений, которая проходила на базе межвидового центра подготовки подразделений Вооруженных сил Украины.

"Обучение позволит имплементировать лучшие практики ведения операций с учетом опыта, который украинские вооруженные формирования получили во время проведения ООС (АТО)", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

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Автор: 

Великобритания (4984) Госпогранслужба (6479) военные учения (3459)


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Казацкая булава
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03.04.2021 13:36 Ответить
А какой опыт передадут Украине британские пограничники ?
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03.04.2021 13:36 Ответить
Овсянку Сер !
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03.04.2021 13:39 Ответить
Скоріш навпаки.
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03.04.2021 13:40 Ответить
"Cossack mace - 2021" (Козак Мейс)Источник: https://censor.net/ru/n3257444
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Дорога редакція, ви ідіоти?
Козацька булава.
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03.04.2021 16:39 Ответить
А чи були хоча б одні українсько-німецькі, чи українсько-французькі навчання?...
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03.04.2021 17:48 Ответить
Ну фсё, граница на замке
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03.04.2021 22:01 Ответить
 
 