Пограничники примут участие в украинско-британских учениях "Cossack mace - 2021", - ГПСУ

Летом текущего года Государственная пограничная служба Украины примет участие в украинско-британских учениях "Cossack mace - 2021" (Козак Мейс), которые планируется провести на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Cossack mace - 2021" должны улучшить совместимость между военными формированиями Великобритании и Украины. В рамках этого международного проекта предполагается совместное планирование и выполнение операций батальонно-тактического уровня. Обучение позволит улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций", - следует из сообщения.

Кроме этого подчеркивается, что с 29 марта по 2 апреля пограничники приняли участие в главной конференции по планированию учений, которая проходила на базе межвидового центра подготовки подразделений Вооруженных сил Украины.

"Обучение позволит имплементировать лучшие практики ведения операций с учетом опыта, который украинские вооруженные формирования получили во время проведения ООС (АТО)", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

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