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Прикордонники візьмуть участь в українсько-британських навчаннях "Cossack mace – 2021", - ДПСУ

Прикордонники візьмуть участь в українсько-британських навчаннях

Улітку цього року Державна прикордонна служба України візьме участь в українсько-британському навчанні "COSSACK MACE – 2021", яке планується провести на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"COSSACK MACE – 2021" мають покращити взаємосумісність між військовими формуваннями Великої Британії та України. В рамках цього міжнародного проєкту передбачається спільне планування та виконання операцій батальйонно-тактичного рівня. Вишкіл дозволить покращити злагодженість дій українських військових підрозділів та підрозділів НАТО під час оборонних та наступальних операцій.

З 29 березня по 02 квітня прикордонники взяли участь у головній конференції з планування навчання, яка проходила на базі міжвидового центру підготовки підрозділів Збройних Сил України. Керівник групи планування навчання полковник Віталій Негоденко (Сухопутні війська ЗСУ) зазначив, що участь у навчаннях надасть прикордонникам можливість відпрацювати взаємодію з підрозділами НАТО та Збройними Силами України, а також покращити спроможність реагування на зміну оперативної обстановки та виникнення раптових ввідних.

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"Серед іншого, під час навчання "COSSACK MACE – 2021" заплановано відпрацювання взаємосумісності багатонаціональних штабів, вивчення процесу прийняття військових рішень (МDMP), проведення оборонних та наступальних операцій під керівництвом багатонаціональних штабів. Також вишкіл дозволить імплементувати найкращі практики ведення операцій з врахуванням досвіду, який українські збройні формування отримали під час проведення ООС (АТО)", - підкреслюють в Держприкордонслужбі.

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Велика Британія (5610) Держприкордонслужба ДПСУ (6033) військові навчання (2777)


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Казацкая булава
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03.04.2021 13:36 Відповісти
А какой опыт передадут Украине британские пограничники ?
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03.04.2021 13:36 Відповісти
Овсянку Сер !
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03.04.2021 13:39 Відповісти
Скоріш навпаки.
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03.04.2021 13:40 Відповісти
"Cossack mace - 2021" (Козак Мейс)Источник: https://censor.net/ru/n3257444
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Дорога редакція, ви ідіоти?
Козацька булава.
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03.04.2021 16:39 Відповісти
А чи були хоча б одні українсько-німецькі, чи українсько-французькі навчання?...
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03.04.2021 17:48 Відповісти
Ну фсё, граница на замке
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03.04.2021 22:01 Відповісти
 
 