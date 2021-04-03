Прикордонники візьмуть участь в українсько-британських навчаннях "Cossack mace – 2021", - ДПСУ

Улітку цього року Державна прикордонна служба України візьме участь в українсько-британському навчанні "COSSACK MACE – 2021", яке планується провести на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"COSSACK MACE – 2021" мають покращити взаємосумісність між військовими формуваннями Великої Британії та України. В рамках цього міжнародного проєкту передбачається спільне планування та виконання операцій батальйонно-тактичного рівня. Вишкіл дозволить покращити злагодженість дій українських військових підрозділів та підрозділів НАТО під час оборонних та наступальних операцій.

З 29 березня по 02 квітня прикордонники взяли участь у головній конференції з планування навчання, яка проходила на базі міжвидового центру підготовки підрозділів Збройних Сил України. Керівник групи планування навчання полковник Віталій Негоденко (Сухопутні війська ЗСУ) зазначив, що участь у навчаннях надасть прикордонникам можливість відпрацювати взаємодію з підрозділами НАТО та Збройними Силами України, а також покращити спроможність реагування на зміну оперативної обстановки та виникнення раптових ввідних.

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"Серед іншого, під час навчання "COSSACK MACE – 2021" заплановано відпрацювання взаємосумісності багатонаціональних штабів, вивчення процесу прийняття військових рішень (МDMP), проведення оборонних та наступальних операцій під керівництвом багатонаціональних штабів. Також вишкіл дозволить імплементувати найкращі практики ведення операцій з врахуванням досвіду, який українські збройні формування отримали під час проведення ООС (АТО)", - підкреслюють в Держприкордонслужбі.

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