Мошенническая финансовая пирамида выявлена в ходе спецоперации полицейских в Киеве, - Крищенко

Шестеро участников группировки создали вебсайт и под предлогом покупки ценных бумаг обманывали граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В ходе получения оперативной информации следователи Деснянского управления полиции Киева при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которые мошенническими методами проводили незаконные финансовые операции по покупке несуществующих ценных бумаг. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что псевдоинвесторское финансовое учреждение действовало на территории Украины без разрешительных документов и лицензий.

"Организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, который имел сообщников на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с распределенными ролями, предлагали гражданам инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания "персональных кабинетов" на их веб-сайтах и ​​обещали постоянный рост акций и увеличение прибыли. В состав преступной группы входило шесть человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет ", - уточнил Крищенко.

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Во время санкционированных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Следователи совместно с прокурорами готовят правонарушителям сообщение о подозрении. В ходе досудебного расследования устанавливаются другие участники незаконного бизнеса и пострадавшие от этой финансовой махинации.