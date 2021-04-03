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Шахрайську фінансову піраміду виявлено під час спецоперації поліцейських у Києві, - Крищенко

Шахрайську фінансову піраміду виявлено під час спецоперації поліцейських у Києві, - Крищенко

Шестеро учасників угрупування створили вебсайт і під приводом покупки цінних паперів обманювали громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіціії.

Під час отримання оперативної інформації слідчі Деснянського управління поліції Києва за оперативного супроводження Служби безпеки України та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури викрили незаконну діяльність групи осіб, які шахрайськими методами проводили незаконні фінансові операції з купівлі неіснуючих цінних паперів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Керівник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що псевдоінвесторська фінансова установа діяла на території України без жодних дозвільних документів та ліцензій:

"Організатором злочинної схеми виявився громадянин Російської Федерації, який мав спільників на території України. Керівник, бухгалтер та менеджери, відповідно до розподілених ролей, залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери шляхом створення "персональних кабінетів" на їх веб-сайтах та обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку. До складу злочинної групи входило шестеро осіб віком від 25-ти до 45-ти років".

Під час санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Слідчі спільно із прокурорами готують правопорушникам повідомлення про підозру.

Під час досудового розслідування встановлюються інші учасники незаконного бізнесу та потерпілі від цієї фінансової оборудки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водія таксі, який торгував наркотиками, затримано в Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Нацполіція (15208) махінації (417) Крищенко Андрій (344)


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03.04.2021 14:56 Відповісти
Державна фіскальна служба України?
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03.04.2021 15:01 Відповісти
Пирамидки настольные?
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03.04.2021 15:24 Відповісти
Не понял. То есть они ПОКУПАЛИ несуществующие ценные бумаги? Ээээ, У меня мысль закончилась как это.
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03.04.2021 16:13 Відповісти
Сначала продавали, а потом покупали. Классика - приведи 5 лохов и получишь прибыль.
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03.04.2021 16:42 Відповісти
Недавно отобравшему у Тосика Геращенки первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" жиртресту Крищенке надо в фуражке выступать, но не в обычной, а с дебелой кожаной ременякой вместо тренчика - шоб харя не треснула.
Бойся преступный мир киевского оберполицмейстера Крищенки - лыпузо Крищенко рано или поздно весь криминалитет настигнет и в миг до костей обглодает.
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03.04.2021 16:25 Відповісти
сколько раз подтянется на перекладине этот рукамиводитель?
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03.04.2021 16:31 Відповісти
Пенсионный Фонд Украины! Ну, теперь держитесь...
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03.04.2021 16:48 Відповісти
 
 