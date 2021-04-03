Третий общенациональный локдаун начал действовать во Франции
Жесткие противоэпидемические меры, которые ранее действовали только в определенных регионах Франции, сегодня стали действующими на территории всей страны.
Новый - уже третий с начала пандемии COVID-19 - общенациональный локдаун продлится один месяц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
В частности, по всей стране с 19:00 будет действовать комендантский час и запрет удаляться от места проживания более чем на 10 километров. Оставлять дом можно для прогулок на свежем воздухе и посещения магазинов. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещены. Работающим жителям страны рекомендовано перейти на удаленный режим работы.
Также с понедельника, 5 апреля, по меньшей мере три недели не будут работать школы и детские сады. Планируется проведение одной недели общенационального удаленного школьного обучения, после которых будут две недели весенних каникул. Студенты смогут посещать лекции не чаще одного раза в неделю.
Такое закрытие школ во Франции происходит впервые в текущем учебном году. К аналогичному шагу власти Франции прибегали лишь год назад во время первого локдауна в стране.
О введении нового общенационального локдауна во Франции 31 марта объявил президент страны Эмманюэль Макрон.
На момент объявления новых мер уровень заболеваемости COVID-19 в стране достиг 375 на 100 тысяч жителей, а в отделениях интенсивной терапии находилось более 5 тысяч пациентов с COVID-19.
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И еще мне сказали, что им запрещены поездки в некоторые страны третьего мира, типа Украины. Кто в курсе, это правда?
Этот контингент слабо контроллируется властями. И на прививки их загнать трудно. Это разве что соцпособия не давать без прививки. Но этот вариант опасен бунтом.
Локдаун, народ- даун, а деньги не пахнут- как-то так...
як і в Бразилії та Україні...
А почему ты спрашиваешь ?
Идущая сейчас война (в виде "борьбы с пандемией") не закончится пока не победит одна из сторон: либо нормальные люди, либо эти банкиры. Постарайтесь понять эту простую истину.
Вирус оказался сложнее чем думали, мутирует гад постоянно, и сейчас опять все протоколы лечения работавшие год назад, сейчас не работают. Просят еще посидеть дома, чтобы выработать новую стратегию лечения, вот и всё. А Ротшильды так же подвержены заражению ковидом, и смерти от него. Или вы думаете, что они таки рептилоиды с синей кровью? И касаемо мелкого бизнеса, не думаю, что Ротшильдов интересует сапожный, шаурмячный или ремонт часов бизнес.
для туподоходящих тормозов
шо там в Австралии, магнитная буря?
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А это что? С хамлом по-хамски и только так.
Запишите в скрижали слова умного человека!
Это поздно или никогда?
Підходить до кінця 2035й рік. Прем'єр-міністр Борис Джонсон вкотре дуже схвильовано звертається до англійської нації.
"Після консультації з найкращими експертами фармацевтичних компаній ми вирішили ввести 1000й рівень загальнонаціонального локдауну, оскільки вірус дуже підступний, і попередні 999 рівнів не допомогли.
Не знаю, що вам ще заборонити. Ви вже слухняно їсте через маску, робите тести 3 рази на день перед кожним прийомом їжі, вакцинуєтеся щотижня, і все це через інтернет, бо лишати домівки смертельно небезпечно. Не дивлячись на 200 мільйонів тестів щоденно, кожного дня фіксується 50 мільйонів нових випадків захворювання.
Тому нехай цього разу просто буде новий рівень. Сподіваймося, віруємо, молимося, що ковід відступить, злякавшись великого круглого числа."
зы тема для шизофреника аквариумуса и кацапсинского троля крысы.
Про Модерну не слышно. Где она?
Астрой не интересуюсь.
100 000 доз Пфайзера Макрон отправил чехам. Почему именно им? ХЗ.
Мир театр, а люди актеры...
Всемирный лохотрон...
Всемирный лохотрон...