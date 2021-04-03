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Новости Коронавирус и карантин
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Третий общенациональный локдаун начал действовать во Франции

Третий общенациональный локдаун начал действовать во Франции

Жесткие противоэпидемические меры, которые ранее действовали только в определенных регионах Франции, сегодня стали действующими на территории всей страны.

Новый - уже третий с начала пандемии COVID-19 - общенациональный локдаун продлится один месяц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

В частности, по всей стране с 19:00 будет действовать комендантский час и запрет удаляться от места проживания более чем на 10 километров. Оставлять дом можно для прогулок на свежем воздухе и посещения магазинов. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещены. Работающим жителям страны рекомендовано перейти на удаленный режим работы.

Также с понедельника, 5 апреля, по меньшей мере три недели не будут работать школы и детские сады. Планируется проведение одной недели общенационального удаленного школьного обучения, после которых будут две недели весенних каникул. Студенты смогут посещать лекции не чаще одного раза в неделю.

Такое закрытие школ во Франции происходит впервые в текущем учебном году. К аналогичному шагу власти Франции прибегали лишь год назад во время первого локдауна в стране.

О введении нового общенационального локдауна во Франции 31 марта объявил президент страны Эмманюэль Макрон.

На момент объявления новых мер уровень заболеваемости COVID-19 в стране достиг 375 на 100 тысяч жителей, а в отделениях интенсивной терапии находилось более 5 тысяч пациентов с COVID-19.

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Автор: 

карантин (16729) Франция (3526) Макрон Эмманюэль (1313) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+6
Похоже на вялотекущую шизофрению.
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03.04.2021 16:06
+4
Ротшильдовская марионетка не отступится пока не уничтожит малый и средний бизнес и не "провакцинирует" всех.
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03.04.2021 15:27
+4
Там негров с арабами местами уже большинство.
Этот контингент слабо контроллируется властями. И на прививки их загнать трудно. Это разве что соцпособия не давать без прививки. Но этот вариант опасен бунтом.
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03.04.2021 15:30
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Правила форума Совет форумчан
теперь начнется восстание ковид-диссидентов во Франции, к которому примкнут и желтые жилеты снова...
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03.04.2021 15:20 Ответить
Стрелять к хренам.
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03.04.2021 15:51 Ответить
Тебя бы в чекисты.
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03.04.2021 19:19 Ответить
А оскільки нові штами вірусу будуть з'являтися щотижня...
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03.04.2021 15:21 Ответить
и запрет удаляться от места проживания более чем на 10 километров.Источник: https://censor.net/ru/n3257457
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03.04.2021 20:24 Ответить
странно, это же прогрессивная страна евросоюза. Их же там прививать должны массово, какой локдаун....
И еще мне сказали, что им запрещены поездки в некоторые страны третьего мира, типа Украины. Кто в курсе, это правда?
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03.04.2021 15:24 Ответить
Там негров с арабами местами уже большинство.
Этот контингент слабо контроллируется властями. И на прививки их загнать трудно. Это разве что соцпособия не давать без прививки. Но этот вариант опасен бунтом.
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03.04.2021 15:30 Ответить
ну так пусть себе они и болеют короной. Нормальные привились. Зачем всем локдаун?
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03.04.2021 15:35 Ответить
Необходима вакцинация минимум 70% населения, чтобы ограничить распространение. А так я хз на счет действенности этих вакцин. Сейчас данный вопрос практически не затрагивается в обсуждениях. Сейчас больше речь идет о безопасности самих вакцин.
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03.04.2021 15:48 Ответить
Локдаун - это приказ Ротшильдов. По их программе, малые и средние бизнесы должны быть убиты, а то что останется - должно быть поглощено транснациональными корпорациями.
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03.04.2021 15:56 Ответить
ну так пусть себе они и болеют короной. Нормальные привились. Зачем всем локдаун?

Локдаун, народ- даун, а деньги не пахнут- как-то так...
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03.04.2021 20:27 Ответить
франція прої..ала виробництво вакцин.. бо там Президент-популіст..
як і в Бразилії та Україні...
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03.04.2021 21:09 Ответить
но закупить они же их могли
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03.04.2021 22:40 Ответить
Ротшильдовская марионетка не отступится пока не уничтожит малый и средний бизнес и не "провакцинирует" всех.
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03.04.2021 15:27 Ответить
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03.04.2021 15:47 Ответить
шо там в Австралии, магнитная буря?
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03.04.2021 15:53 Ответить
Прекрасный тёплый день был.
А почему ты спрашиваешь ?
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03.04.2021 15:54 Ответить
Ну вы Ротшильдов обвиняете чуть ли не в создании вируса, так же не бывает.
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03.04.2021 15:57 Ответить
Они виновны в попытке установления всемирного коммуно-фашистского режима, с нацистским разделением населения на "чистых" и "нечистых".
Идущая сейчас война (в виде "борьбы с пандемией") не закончится пока не победит одна из сторон: либо нормальные люди, либо эти банкиры. Постарайтесь понять эту простую истину.
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03.04.2021 15:59 Ответить
Похоже на вялотекущую шизофрению.
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03.04.2021 16:06 Ответить
Нас уверяли ещё год назад что все ограничения - это на пару недель, чтобы "сгладить кривую заражений". Ну и кто оказался шизофреником ? Мы ("любители теории заговоров"), или верующие в "ковид" ?
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03.04.2021 16:10 Ответить
Думали что найдут вакцину за год, а пока не нашли, пару недель посидите дома.
Вирус оказался сложнее чем думали, мутирует гад постоянно, и сейчас опять все протоколы лечения работавшие год назад, сейчас не работают. Просят еще посидеть дома, чтобы выработать новую стратегию лечения, вот и всё. А Ротшильды так же подвержены заражению ковидом, и смерти от него. Или вы думаете, что они таки рептилоиды с синей кровью? И касаемо мелкого бизнеса, не думаю, что Ротшильдов интересует сапожный, шаурмячный или ремонт часов бизнес.
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03.04.2021 16:30 Ответить
В каком исследовании получен изолят и пурификат вируса сарс-ков-2?
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03.04.2021 16:31 Ответить
Конкретно твой бизнес по сдаче бутылок и прочей стеклотары не интересует, но общие финансовые потоки еще как. Сложно не заметить, как монотонно и целенаправленно уничтожается по всей планете средний класс.
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03.04.2021 16:34 Ответить
Так за год или за две недели ?
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03.04.2021 16:40 Ответить
2 недели для сглаживания пиков. Шо смешного? Не болели ещё? Всё впереди у вас.
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03.04.2021 16:51 Ответить
Шо там Швеция без масок и карантина уже вымерла? А Флорида в США?
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03.04.2021 17:00 Ответить
Охренеть, конечно, пандемия. За 16 месяцев переболело аж 1,6% населения планеты. Из них 99,5% не нуждались ни в каком лечении, так как имели легкие симптомы, или вообще симптомов не было.
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03.04.2021 17:01 Ответить
У нас в Австралии ничего и не было, кроме шумихи в прессе и безобразного поведения премьеров некоторых штатов где правят лейбористы.
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04.04.2021 00:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F0YYpWsgjrA

для туподоходящих тормозов
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03.04.2021 16:31 Ответить
Не хами, крыса. Я с тобой свиней не пас.
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03.04.2021 16:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/418722

Третій загальнонаціональний локдаун почав діяти у Франції - Цензор.НЕТ 3301 шо там в Австралии, магнитная буря?
https://censor.net/ru/comments/locate/3257457/01921466-c38f-7391-bfc6-66c8ad5e47ccОтветить
Мне нравится

А это что? С хамлом по-хамски и только так.
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03.04.2021 16:59 Ответить
Ну ну.
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03.04.2021 17:02 Ответить
Правда в глаза заколола? Ну-ну.
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03.04.2021 17:13 Ответить
Постарайтесь понять эту простую истину.

Запишите в скрижали слова умного человека!
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03.04.2021 20:29 Ответить
ольгінські падли працюють "бригадою"?
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03.04.2021 21:15 Ответить
У них що Макрон з владою закупили вакцину ще й беруть на себе відповідальність за загальний локдаун? Дурні. Переклали б все не місцеву владу, як в Україні.
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03.04.2021 16:17 Ответить
Молодці. Краще пізно ніж ніколи.
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03.04.2021 16:24 Ответить
ТРЕТИЙ общенациональный локдаун начал действовать во Франции.

Это поздно или никогда?
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03.04.2021 16:28 Ответить
Лахта,ти зробило вже щеплення Спутніком?))
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03.04.2021 21:13 Ответить
на відміну від тебе з різних сортів лайна волію не щепитися жодним
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03.04.2021 21:26 Ответить
Фантазія з майбутнього, сподіваюсь, не нашої реальності.

Підходить до кінця 2035й рік. Прем'єр-міністр Борис Джонсон вкотре дуже схвильовано звертається до англійської нації.

"Після консультації з найкращими експертами фармацевтичних компаній ми вирішили ввести 1000й рівень загальнонаціонального локдауну, оскільки вірус дуже підступний, і попередні 999 рівнів не допомогли.

Не знаю, що вам ще заборонити. Ви вже слухняно їсте через маску, робите тести 3 рази на день перед кожним прийомом їжі, вакцинуєтеся щотижня, і все це через інтернет, бо лишати домівки смертельно небезпечно. Не дивлячись на 200 мільйонів тестів щоденно, кожного дня фіксується 50 мільйонів нових випадків захворювання.

Тому нехай цього разу просто буде новий рівень. Сподіваймося, віруємо, молимося, що ковід відступить, злякавшись великого круглого числа."
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03.04.2021 16:37 Ответить
Третій загальнонаціональний локдаун почав діяти у Франції - Цензор.НЕТ 4218
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03.04.2021 21:12 Ответить
шо ж ти так палиш свою контору?
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03.04.2021 21:26 Ответить
клятые зебилы, вот и до Франции добрались...
зы тема для шизофреника аквариумуса и кацапсинского троля крысы.
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03.04.2021 17:16 Ответить
Записаться на вакцинацию Пфайзером нереально. Только для стариков больше 75 лет.
Про Модерну не слышно. Где она?
Астрой не интересуюсь.

100 000 доз Пфайзера Макрон отправил чехам. Почему именно им? ХЗ.
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03.04.2021 17:46 Ответить
100 000 доз Пфайзера Макрон отправил чехам. Почему именно им? ХЗ.

Мир театр, а люди актеры...
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03.04.2021 20:31 Ответить
вы из франции?
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03.04.2021 22:42 Ответить
Во Франции разрешили делать людям уколы Астрой Зенекой в аптеках и в ветеринарных клиниках.
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03.04.2021 17:51 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/3/7288904/
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03.04.2021 17:54 Ответить
А вы что думали, во Франции колбаса на деревьях растет?
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03.04.2021 18:29 Ответить
Та це вже все було там , не бачу нічого нового
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03.04.2021 18:40 Ответить
Жесткие были в апреле 2020,а сейчас раслабуха!10 км от дома без всяких бумажек,а те кто работает скачивают програмку и заполняют когда на работу едут или же с работы,и то если дальше 10 км и после 19ч!Маски тут и так везде и все носят без напоминаний,ну кроме тех кто бегает ,ездит на велике,или же по пляжам,но самые большие нарушители это пожилые!
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03.04.2021 19:26 Ответить
но самые большие нарушители это пожилые!

Всемирный лохотрон...
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03.04.2021 20:32 Ответить
во франции запрещено выезжать в другие страны, не ЕС и США?
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03.04.2021 22:43 Ответить
но самые большие нарушители это пожилые!

Всемирный лохотрон...
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03.04.2021 20:33 Ответить
Ну например знакомые уезжали в Украину,пацаны перевозчики-посылочники тож каждую неделю гоняют туда-сюда!Если честно я пока не планирую никуда ехать,хотя мы всей семьей переболели британским вариантом,он у нас в Ницце бушевал в марте,поэтому не в теме и не в курсе куда можно и нельзя!Да для адептов "зрады",не вас имел ввиду,о закрытии школ,все просто,скоро каникулы их просто перенесли,поменяли местами,должны были с 26,но теперь 26 дети в школу пойдут,единственное будет на неделю опоздание в колледжах и лицеях!
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03.04.2021 23:37 Ответить
 
 